Citant le ministre ukrainien de la Santé de guerre, Adam Niedzielski, dans une récente interview, a déclaré que la Pologne annulerait les contrats de vaccins COVID avec Pfizer et d’autres sociétés.

La Pologne a unilatéralement renoncé à son contrat d’achat du vaccin contre le coronavirus BioNTech/Pfizer, invoquant une offre excédentaire et des difficultés financières provoquées par l’afflux de millions de migrants fuyant le conflit ukrainien, selon le ministre de la Santé Adam Niedzielski.

Niedzielski a déclaré à TVN24 que l’administration de Varsovie avait informé la Commission européenne et les fournisseurs de vaccins à la fin de la semaine dernière qu’elle activait une clause de force majeure dans le contrat d’approvisionnement et refuserait de payer ou d’accepter la livraison de toute dose supplémentaire.

L’amélioration de la situation pandémique, selon Niedzielski, signifiait que les vaccinations n’étaient plus nécessaires. Pendant ce temps, la crise des réfugiés ukrainiens avait mis à rude épreuve le budget du gouvernement.

Le gouvernement a tenté de trouver un compromis en demandant que les livraisons soient échelonnées sur une période de 10 ans, mais « nous nous sommes heurtés à un manque total de flexibilité de la part des producteurs », a-t-il déclaré.

Niedzielski a reconnu que cette action avait mis le gouvernement en conflit avec Pfizer, qui, en partenariat avec l’allemand BioNTech, est le principal fournisseur de vaccins contre le coronavirus de l’UE. Le ministre a déclaré que des pourparlers avec d’autres entreprises commenceront bientôt et qu’il espère qu’elles seront plus flexibles.

Au nom des pays membres de l’UE, la Commission a négocié des accords d’approvisionnement avec les principaux fabricants de vaccins et signé des contrats d’approvisionnement conjoints avec Moderna, Johnson & Johnson et AstraZeneca, entre autres.

« Les États membres sont liés par des obligations contractuelles », a déclaré le porte-parole de la Commission, Stefan De Keersmaecker, « mais la Commission comprend la position difficile dans laquelle se trouve la Pologne ». Il a poursuivi en disant que les responsables de l’UE chercheraient à faciliter les conversations et à trouver une « solution pragmatique ».

BioNTech et Pfizer ont tous deux refusé de commenter, déclarant seulement qu’ils avaient conclu un accord avec la Commission européenne pour distribuer son vaccin COVID-19 aux États membres de l’UE.

Le mois dernier, la Pologne était l’un des 11 pays qui ont exhorté la Commission européenne à créer un fonds européen pour aider les Ukrainiens à échapper à l’invasion russe avec des factures médicales. La Pologne a accueilli le plus grand nombre de réfugiés ukrainiens de tous les pays membres de l’UE, avec environ 3 millions. La Pologne a reçu des éloges dans toute l’UE pour son soutien à son voisin l’Ukraine, mais cela n’a pas été suffisant pour débloquer les fonds de l’UE retenus en raison de problèmes d’état de droit.

Biden planifie un sommet mondial sur la COVID pour « vacciner le monde »

Les Etats-Unis qui possèdent des laboratoires biotechnologiques comme ceux d’Ukraine maintiennent la pression vaccinale avec des armes biologiques ! – MIRASTNEWS

Le président des États-Unis, Joe Biden, prévoit d’organiser un deuxième sommet mondial COVID pour vacciner le monde entier.

Malgré l’échec des vaccins COVID-19 à prévenir l’infection et la transmission du virus, le président Joe Biden demande un deuxième « sommet » COVID pour « prendre de nouveaux engagements et apporter des solutions pour vacciner le monde ».

Le deuxième sommet mondial COVID-19 se déroulera virtuellement le 12 mai, selon un communiqué publié lundi par la Maison Blanche.

« Le Sommet redoublera nos efforts collectifs pour mettre fin à la phase aiguë de la pandémie COVID-19 et se préparer aux futures menaces pour la santé. »

Les États-Unis, qui ont présidé le premier sommet en septembre, co-organisent la prochaine conférence avec le Belize à la présidence de la CARICOM (Communauté des Caraïbes), l’Allemagne à la présidence du G7, l’Indonésie à la présidence du G20 et le Sénégal à la présidence de l’Union africaine.

La conférence « redoublera nos efforts collectifs pour mettre fin à la phase aiguë de la pandémie COVID-19 et se préparer aux futures menaces sanitaires », selon la Maison Blanche.

« Nous appelons les dirigeants mondiaux, les membres de la société civile, les organisations non gouvernementales, les philanthropes et le secteur privé à prendre de nouveaux engagements et à apporter des solutions pour vacciner le monde, sauver des vies maintenant et renforcer la sécurité sanitaire – pour tous, partout, » ont déclaré les hôtes.

La conférence portera sur « se faire injecter dans les bras » et « déployer des tests et des traitements, en particulier pour les populations les plus à risque », entre autres « engagements » selon la Maison Blanche.

Pendant ce temps, les recherches du CDC et du gouvernement britannique montrent que les vaccinations contre le COVID-19 sont non seulement inefficaces pour prévenir les cas et la transmission, mais qu’elles perdent également rapidement la protection contre les maladies graves ou la mort, ce qui présente des dangers.

Les vaccins n’ont eu aucun effet sur la mortalité globale, selon une récente analyse à long terme publiée dans la célèbre revue britannique The Lancet, qui a suivi les participants aux essais Moderna et Pfizer.

La FDA néglige sa responsabilité de révéler d’importants problèmes de sécurité et d’efficacité avec les vaccins COVID-19, selon un ancien assistant du commissaire de la FDA qui continue de jouer un rôle de surveillance.

En mars, une chirurgienne de l’air de l’armée a témoigné devant un tribunal fédéral qu’elle avait reçu l’ordre de ne pas discuter de la controverse entourant les données du ministère de la Défense indiquant une augmentation massive des blessures et des maladies graves parmi le personnel militaire lorsque les vaccins ont été déployés en 2021 par un commandement de haut niveau.

Un examen des données du CDC par un ancien cadre de Wall Street et un spécialiste du secteur des assurances, parmi de nombreux autres signes avant-coureurs, montre une augmentation alarmante des décès excessifs parmi la génération Y au cours de l’année écoulée, coïncidant avec le lancement du vaccin COVID.

Selon un document d’information fourni par la Food and Drug Administration (lire le pdf ci-dessous) en avril, la composition actuelle des vaccins COVID-19 pourrait devoir être modifiée pour assurer des niveaux de protection élevés.

Le document d’information est donné ci-dessous:

