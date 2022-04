Les mandats de vaccination soutenus par l’administration de Joe Biden et imposés par les employeurs, les hôpitaux et d’autres institutions sont liés à une augmentation des décès. De plus, les données montrent que la plupart des décès par COVID sont survenus après le déploiement des vaccins.

Après le déploiement des vaccinations Covid, annoncées comme des miracles, en 2021, plus de 61 000 Millennials et un nombre record de Gen-Xers sont morts, créant une traînée historique de mortalité au quatrième trimestre de l’année.

L’ancien gestionnaire de portefeuille de Blackrock, Edward Dowd, a informé Steve Bannon de Breitbart dans une édition de sa War Room en mars que la génération du millénaire, âgée de 25 à 40 ans, avait subi un pic choquant de 84 % de surmortalité à l’automne 2021. C’était la « pire surmortalité jamais atteinte, je pense, dans l’histoire », selon Dowd.

Ces décès, qui étaient supérieurs au nombre total de décès pendant la guerre du Vietnam en une seule année, ont coïncidé avec des augmentations des doses de vaccin et de rappel imposées en août 2021.

« Démocide »

Dowd a déclaré que les chiffres, qu’il a recueillis à partir des données du CDC pour analyse, ont également démontré que les Gen-Xers (ceux âgés de 40 à 55 ans) n’ont pas obtenu de meilleurs résultats, ce qui a entraîné ce qu’il a qualifié de «démocide», ou le massacre sanctionné par le gouvernement de larges segments de la population.

La plupart des décès «pandémiques» en 2021

Selon un document de travail récemment publié par un professeur d’économie appliquée de l’Université Johns Hopkins, le sommet des vies perdues au cours des deux dernières années de politiques sanitaires urgentes en cas de pandémie s’est produit en janvier 2021, doublant presque l’ampleur du pic supposément grave de la «première vague». des décès en avril 2020. Les recherches de la professeure Geneviève Briand examinent les statistiques mensuelles de décès aux États-Unis de 1999 à 2021.

En septembre 2021, une deuxième vague de décès imprévue s’est produite, cette fois principalement chez les jeunes adultes, coïncidant avec l’introduction de la vaccination obligatoire par les employeurs et les institutions partout aux États-Unis.

« Le fait que le pic d’avril 2020 soit inférieur à celui de janvier 2021, d’une ampleur supérieure à celle du pic de janvier 2018, et le fait que le pic de septembre 2021 soit presque aussi élevé que le pic d’avril 2020, donnent davantage au motif que le pic d’avril 2020 tant redouté n’était pas aussi alarmant qu’on le laisse croire », déclare Briand.

Ses recherches citent une baisse des décès dus aux troubles respiratoires, hors COVID-19, pour les personnes âgées de 85 ans et plus pendant la pandémie, à un niveau jamais vu depuis 2009. En fait, lors du sommet de la «première vague» d’avril 2020, la mortalité due à la grippe et à la pneumonie dans les groupes de personnes âgées les plus vulnérables était inférieure de plusieurs milliers au pic de décès dus à la grippe des années précédentes, notamment en 2018, 2015 et 2013.

Les maladies respiratoires, qui ont représenté 8,8% à 9,3% de tous les décès depuis 1999, ont diminué à 7,4% en 2020 et 6,6% en 2021.

« Le nombre de décès par COVID-19 était surestimé », a déclaré Briand, ajoutant que « tous ces décès auraient trouvé un foyer dans d’autres catégories de causes de décès » si un nouveau groupe de diagnostic COVID-19 n’avait pas été formé. La disparition des chiffres de décès par maladies respiratoires est l’exemple le plus visible de « re-catégorisation » de la mortalité.

Les décès dus à d’autres causes ont diminué

Les décès dus à trois autres principales causes de mortalité – les maladies cardiaques, le cancer et les troubles cérébrovasculaires – ont également disparu pendant la pandémie, chaque groupe atteignant de nouveaux creux, ce qui implique que c’est l’étiquetage de la cause du décès qui a changé, plutôt que le fait que des milliers de personnes sont décédées de maladies circulatoires et de cancers.

L’image statistique des maladies cardiaques chez les personnes âgées fragiles semblait comme si les pics réguliers de décès avaient été supprimés en 2020 et 2021 ; c’était « comme si la pointe des montagnes était coupée », écrit Briand. Encore une fois, cette anomalie statistique montre que les gens n’ont pas cessé de mourir de maladies cardiaques en quantités record, mais plutôt que leurs décès ont été classés comme des décès dus à la COVID-19.

Alors que les adultes sont décédés en nombre record en janvier 2021, les personnes âgées représentaient la majorité des décès, qui ont commencé en décembre 2020, simultanément ou peu après le déploiement des vaccinations, principalement chez les personnes âgées et le personnel de santé.

Pendant ce temps, les personnes plus jeunes ont péri en nombre historique, les groupes d’âge 45-54, 35-44 et 25-34 culminant en septembre 2021. Les décès parmi les personnes âgées de 65 à 74 ans et de 55 à 64 ans en septembre 2021 étaient également plus élevés qu’en avril. 2020, lorsque les flambées de décès de septembre chez les jeunes étaient « sans précédent » avant COVID, selon Briand.

Décès excessifs dus aux vaccins

Les mandats de vaccination soutenus par l’administration de Joe Biden et imposés par les employeurs, les hôpitaux et d’autres institutions sont liés à une augmentation des décès. En septembre, le CDC a signalé que les personnes âgées de 65 à 74 ans ont péri en plus grand nombre que celles âgées de 75 ans et plus, et que celles âgées de 45 à 54 ans sont décédées à des taux comparables à celles âgées de 85 ans et plus de la COVID-19.

« Cela ne s’est jamais produit auparavant pour les décès dus à des maladies respiratoires, de 1999 à 2019 », a déclaré Briand et est « conforme à l’hypothèse des décès par vaccin ».

Plus de données, en particulier de groupes comme les membres des forces armées qui ont été contraints de se faire vacciner, corroboreraient les preuves. Briand estime que les statistiques hospitalières révéleraient également une partie importante de l’histoire. « Si ces vaccins peuvent entraîner la mort, ils peuvent certainement entraîner des conditions nécessitant une hospitalisation », a-t-elle déclaré.

« Cette hypothèse pourrait donc également être testée plus avant en examinant les données d’hospitalisation liées à de telles conditions documentées. »

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Des astronomes découvrent le chaînon manquant des premières galaxies

Les astronomes de la NASA ont, avec l’aide de Hubble, découvert une galaxie baptisée GNz7q, qui est peut-être le chaînon manquant entre les premiers quasars lumineux et les galaxies à éclats d’étoiles.

Hubble approche peut-être de la fin de son histoire, mais les données acquises au fil des décennies continuent de porter leurs fruits. La NASA a découvert une galaxie qui pourrait représenter le « chaînon manquant » entre deux premières étapes de l’existence d’une galaxie.

Les astronomes pensent que la galaxie, surnommée GNz7q, a un trou noir en développement rapide en son cœur, ce qui pourrait aider à expliquer comment les trous noirs supermassifs, qui ont des masses des millions ou des milliards de fois supérieures à celles de notre soleil, se développent si rapidement.

Dans ce qu’on appelle l’aube de l’univers, la galaxie n’existait que 750 millions d’années après le big bang. Les trous noirs supermassifs, selon les scientifiques, commencent comme des explosions d’étoiles poussiéreuses, une période où les étoiles se développent à un rythme rapide. Ils libèrent ensuite de grandes quantités de poussière et de gaz, se transformant en un quasar lumineux, un noyau galactique lumineux des milliers de fois plus brillant que notre propre galaxie de la Voie lactée.

Alors que les quasars lumineux et les galaxies en étoile sont extrêmement rares, les télescopes spatiaux les ont détectés tous les deux. GNz7q, selon les astronomes, pourrait être le chaînon manquant reliant les deux. Il combine le meilleur des deux mondes et reproduit exactement les qualités de la phase de transition prédites dans les simulations mais jamais vues dans la réalité.

Seiji Fujimoto, l’auteur principal du rapport décrivant la découverte de GNz7q, a fait remarquer : « GNz7q fournit un lien direct entre ces deux populations rares et offre une nouvelle voie pour comprendre la croissance rapide des trous noirs supermassifs dans les premiers jours de l’univers. » « Notre découverte fournit un exemple de précurseurs des trous noirs supermassifs que nous observons à des époques ultérieures. »

Le GNz7q a été découvert dans une zone du ciel qui a déjà été largement examinée. Elle a été identifiée grâce à l’abondance de données sur cette partie du ciel, notamment des ensembles de données multi-longueurs d’onde, sans lesquelles la jeune galaxie aurait été ignorée. Il était facile d’ignorer GNz7q car il lui manquait certaines des caractéristiques distinctives des quasars lumineux.

Les scientifiques prévoient d’utiliser le télescope spatial James Webb de la NASA, qui dispose de capteurs spectroscopiques spécifiques qui lui permettront d’enquêter plus en détail sur des événements comme GNz7q, d’explorer le ciel à la recherche d’objets comparables maintenant qu’ils savent quoi chercher et où le chercher.

« Une fois en fonctionnement régulier, Webb aura le pouvoir de déterminer de manière décisive la fréquence réelle de ces trous noirs à croissance rapide. » Fujimoto a conclu.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia