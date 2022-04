Une compagnie d’assurance allemande licencie le PDG qui a publié les données sur les blessures causées par le vaccin COVID, puis supprime les données du site Web + Tsunami économique et financier: le grand cataclysme?

Le PDG de l’une des plus grandes compagnies d’assurance maladie d’Allemagne a été brusquement licencié le mois dernier après avoir publié des données suggérant que les autorités sanitaires allemandes sous-déclarent considérablement les blessures causées par le vaccin COVID-19.

Par Nolan E. Bowman

Les données, publiées par Andreas Schofbeck de BKK/ProVita, ont depuis été supprimées du site Web de l’entreprise.

Schofbeck, qui a remarqué une augmentation inattendue des réclamations d’assurance maladie liées aux vaccins, a informé en février l’Institut Paul Ehrlich (PEI) – l’équivalent allemand des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – que les données de facturation du BKK indiquaient que le PEI sous-déclarait effets indésirables des vaccins COVID.

Dans sa lettre au PEI, Schofbeck écrit :

« Si ces chiffres sont extrapolés à l’année entière et à la population en Allemagne, probablement 2,5 à 3 millions de personnes en Allemagne ont reçu un traitement médical pour les effets secondaires de la vaccination après la vaccination Corona. »

Le Dr Dirk Heinrich, président de NAV-Virchow Bund, une association de médecins privés en Allemagne, a déclaré que PEI et BKK travailleraient en étroite collaboration pour examiner les données du code de facturation. Heinrich a également déclaré que les conclusions de la lettre de Schofbeck sont « un non-sens complet« .

Selon certains experts, cependant, les données des compagnies d’assurance peuvent finalement s’avérer les plus révélatrices en ce qui concerne l’exactitude des événements indésirables et des décès dus aux vaccins COVID – c’est parce que les assureurs sont très motivés pour suivre attentivement toute anomalie dans leurs données qui pourrait profondément affecter leurs profits et leurs pertes.

Les données du BKK, de concert avec les données du secteur américain de l’assurance des Etats-Unis et les rapports d’événements indésirables recueillis par une enquête menée par le ministère israélien de la Santé (MOH), révèlent une tendance émergente de sous-déclaration des blessures et des décès liés au vaccin COVID.

Les données du BKK ont révélé des signaux de sécurité alarmants

Selon la lettre de Schofbeck du 21 février à l’Î.-P.-É. :

Les données de 10,9 millions de personnes ont été analysées.

Selon les données de facturation des médecins, 216 695 ont été traités pour un EI vaccinal au cours des 2,5 premiers trimestres de 2021.

Les chiffres extrapolés sur une année entière pour une population de 83 millions de personnes signifient que 2,5 à 3 millions de personnes ont probablement reçu un traitement pour un EI.

4 à 5 % des personnes vaccinées ont reçu un traitement pour un EI.

Dans sa lettre, Schofbeck a spéculé sur les causes possibles de sous-déclaration, déclarant:

« Notre première hypothèse est que, puisqu’aucune compensation n’est versée pour la notification des effets indésirables des vaccins, la notification à l’Institut Paul Ehrlich n’est souvent pas effectuée en raison des dépenses importantes encourues. Les médecins nous ont signalé que le signalement d’un effet indésirable suspecté d’un vaccin prend environ une demi-heure. Cela signifie que 3 millions de cas suspects d’événements indésirables liés aux vaccins nécessitent environ 1,5 million d’heures de travail de médecins.

Schofbeck a conclu que les données présentent un « signal d’avertissement important » et que « un danger pour la vie humaine ne peut être exclu ».

Bien que le PEI ait annoncé publiquement qu’il travaillerait avec BKK pour examiner les données, à la date du licenciement de Schofbeck de l’entreprise, les autorités n’avaient pas lancé d’enquête sur les allégations de Schofbeck concernant la sous-déclaration.

Les données provenant de sources non gouvernementales révèlent une tendance émergente de sous-déclaration

Avant que les données du BKK ne disparaissent, Florian Schilling, chercheur et médecin allemand, les a examinées plus en profondeur, en les comparant aux rapports existants du PEI.

Selon l’analyse de Schilling :

Les chiffres rapportés par PEI pour 2021 étaient 7 fois inférieurs aux calculs de BKK.

Les chiffres rapportés par PEI étaient 13,86 fois inférieurs aux projections de BKK par rapport à la période de 14 mois depuis le déploiement du vaccin.

En utilisant ce facteur, Schilling a calculé plus de 400 000 EI graves et plus de 31 000 décès dus à des EI se sont produits depuis le début de la campagne de vaccination.

Le statisticien Matthew Crawford, qui a également examiné les affirmations de Schofbeck, a calculé qu’avec potentiellement 31 000 décès liés au vaccin en Allemagne – un pays de 82 millions d’habitants – il s’ensuit que 120 000 décès liés au vaccin pourraient avoir eu lieu aux États-Unis.

Ce nombre se rapproche des estimations originales de Crawford, faites en août 2021.

Comment tant de complications potentiellement mortelles des vaccins COVID ont-elles pu échapper à l’attention du CDC ?

Selon Crawford, le CDC a choisi d’identifier le risque en utilisant un calcul obscur appelé Proportional Reporting Ratio (PRR). Comme son nom l’indique, ce système est basé sur des ratios de différents types d’événements et est totalement aveugle au taux absolu de ces événements.

Le résultat de l’utilisation d’une telle formule est que même si un vaccin est associé à un risque de blessure considérablement plus élevé, aucune alarme ne retentira si le vaccin augmente uniformément les risques de différents types, quel que soit leur degré.

En d’autres termes, si le risque de myocardite d’un vaccin Covid-19 est par exemple vingt fois plus élevé que d’autres vaccins, le PRR de la myocardite ne sera pas plus élevé qu’avec les vaccins précédents si d’autres événements indésirables liés aux vaccins Covid-19 sont également vingt fois plus élevés. Aucun signal de sécurité ne sera émis.

Les méthodes d’extrapolation des données, les catégories de notification des événements indésirables et les descriptions des codes de facturation varient selon les pays, les agences et au sein du secteur privé, ce qui rend les comparaisons directes difficiles.

Cependant, une tendance à la sous-déclaration est évidente.

Par exemple, une enquête du ministère de la santé israélien a généré des facteurs de sous-déclaration fiables. Le ministère de la Santé a mené une enquête active auprès des bénéficiaires de rappels pour collecter des données sur les événements indésirables associés aux doses de rappel, puis a comparé les données de l’enquête aux données disponibles dans le système de déclaration passive du pays.

L’enquête a conclu que le système de signalement passif d’Israël sous-signalait grossièrement les événements indésirables.

Aux États-Unis, Scott Davison, PDG de OneAmerica, une compagnie d’assurance-vie de l’Indiana, a rapporté que les données de sa société montraient une augmentation «étonnante» de 40% du taux de mortalité chez les adultes de 18 à 64 ans par rapport aux niveaux pré-pandémiques.

Davison a également décrit une augmentation importante des demandes d’invalidité à court et à long terme.

Le responsable de l’assurance a qualifié le taux de mortalité extraordinairement élevé de « le plus élevé … que nous ayons vu dans l’histoire de cette entreprise », ajoutant que la tendance est « cohérente pour tous les acteurs de cette entreprise ».

Un article de décembre 2021 dans Fortune a noté que les compagnies d’assurance-vie enregistrent les paiements les plus élevés depuis 100 ans.

Tsunami économique et financier: le grand cataclysme? « La plupart des gens n’ont aucune idée de ce qui s’en vient » prévient Robert Kiyosaki

Avez-vous remarqué que la date sur les vidéos et les articles disparaît ?

C’est tragique ce qui se passe – apprenez à connaître ce qui est réel

Robert Kiyosaki met en garde contre l’effondrement à venir de tout, de l’immobilier au dollar américain et aux actions. Il compare la situation actuelle avec celle de 2007-2008 et souligne que les hausses de taux d’intérêt feront chuter les 401(k) des gens de 50 %.

Extraits

Lorsque Biden nous a retirés de l’oléoduc, les prix du pétrole ont augmenté. Le pétrole produit des engrais et lorsque les engrais ne sont plus bon marché, les gens ne peuvent plus produire de nourriture.

Un krach boursier fera tomber les baby-boomers, donc nous sommes sérieux,

sérieux problèmes ici.

Je suis un marine américain qui a combattu deux fois au Vietnam en tant que pilote. J’ai vu ce qui se passe sous le communisme, vous pouvez le voir en Ukraine. Les communistes tuent toujours des civils et c’est ce que les gens ne réalisent pas.

La Russie et la Chine se liguent maintenant contre les États-Unis. C’est vraiment un monde dangereux en ce moment.

40% des Américains n’ont pas 1 000 dollars, donc quand l’inflation augmentera, nous allons anéantir 50% de la population américaine, et c’est là que la révolution commence.

Nous sommes en proie à un changement de régime mondial, pas à une crise sanitaire covid ni à une crise environnementale

https://www.thecentersquare.com/montana/16-ags-urge-biden-to-reinstate-keystone-xl-pipeline/article_581c4f9c-bfe2-11ec-85a6-376b16b23182.html?msclkid=40c3229cc0ad11ecaa44636b1fc8a893

Les plus grands changements de l’histoire du monde arrivent !!!

29 mars 2022

En fin de compte, le resserrement quantitatif est le contraire de l’assouplissement quantitatif. Le resserrement quantitatif détruit l’argent et cela tend à faire chuter les cours boursiers. Nous sommes sur le point d’obtenir une forte dose de resserrement quantitatif qui entrera en vigueur dans les deux prochains mois.

Le krach de 1929 n’est rien comparé à ce qui s’en vient

22 mars 2022

Robert Kiyosaki met en garde les investisseurs contre un krach boursier, une inflation et de graves conséquences économiques pour le dollar américain à la suite de l’impression folle de monnaie au cours des deux dernières années.

La raison pour laquelle Robert Kiyosaki ne se soucie pas de Janet Yellen ou de Jerome Powell est qu’ils sont tous les deux marxistes.

Une citation directe de Vladimir Lénine « La création d’une banque centrale est à 90% du communisme » et « La meilleure façon de détruire un système capitaliste est de débaucher la monnaie. » Cela a été fait en 1971, lorsque Nixon a retiré le dollar de l’étalon-or.

Le prochain sera le plus grand de tous.

Effacé à plus d’un titre ?

La distraction est l’ennemie de la vision

La distraction est une stratégie clé des dirigeants mondialistes. Alors que la plupart des gens sont distraits par des restrictions covid injustifiables, la démolition contrôlée du système économique et financier mondial est en bonne voie et, au niveau international, des lois tyranniques sont mises en place sans divulgation complète ni consentement éclairé du peuple.

