« Ce n’est pas normal » – Embalmer publie des images de caillots de sang incroyables

20 avril 2022

Je veux que tout le monde sache que chaque fois qu’on leur a proposé de voir des preuves de préjudice, ils refusent de les voir. C’est la dernière offre. Ces caillots sont impossibles à expliquer.

Voici l’offre que j’ai faite plus tôt dans la journée (à 12h20 PST le 20 avril 2022) au CDC et à la FDA.

Je publie ceci pour établir un dossier public indiquant qu’ils ont été informés et ont offert les preuves et n’ont pris aucune mesure.

C’est une preuve extrêmement importante qui est dans le domaine public depuis un certain temps et qu’ils ont délibérément ignorée.

Je ne m’attends pas à une réponse de sitôt, car à chaque fois, ils ont indiqué qu’ils n’étaient pas intéressés par des preuves montrant qu’ils tuaient des gens. Ils ne veulent pas le voir.

Je n’attends pas de réponse car les vidéos et les échantillons de tissus seraient impossibles à expliquer. Toutes ces informations sont connues depuis des mois (depuis au moins le 4 février, lorsque Hirschman est apparu sur Stew Peters et quelques jours plus tard sur ma chaîne). Richard Hirschman a-t-il déjà été contacté ? Bien sûr que non!

Ils préféreront simplement ignorer le problème et prétendre que cela ne se produit pas.

Ou peut-être peuvent-ils prétendre que c’est rare puisque cela ne se produit que dans 90% des cas (ils définissent rare comme moins de 100% des cas). Dans le cas de Hirschman, il est passé de 65% de ses cas à maintenant plus de 83% de ses cas.

Regardez une seule des vidéos (seulement 60 secondes, c’est à voir absolument) que je veux qu’ils voient. Ceci est de l’embaumeur Richard Hirschman qui voit ces caillots dans plus de 40% des cas qu’il embaume. Ceci est prélevé sur une artère chez un homme décédé après la vaccination COVID. Richard voit maintenant ces caillots dans 83 % des 35 cas qu’il a traités ce mois-ci.

J’ai officiellement déposé une plainte auprès de l’inspecteur général du HHS aujourd’hui

J’ai signalé ces personnes à l’inspecteur général du HHS aujourd’hui.

Le Dr Ryan Cole parle de ces caillots sanguins révélateurs chez les personnes vaccinées

Regardez cette vidéo à la minute 40 où le Dr Cole explique que ces caillots sont causés par la protéine de pointe, c’est pourquoi le corps ne peut pas les décomposer. Je suis mentionné plusieurs fois dans la vidéo. Regardez-le pendant environ 7 minutes pour obtenir l’histoire complète.

Les personnes qui se font vacciner courent un risque nettement plus élevé de décès, d’invalidité permanente et également de maladies cérébrales telles que la maladie d’Alzheimer.

Résumé

Mon e-mail à la FDA et au CDC est une preuve supplémentaire montrant que les gens de la FDA et du CDC ne sont pas intéressés à voir des preuves montrant que les vaccins tuent des gens.

Il n’y a tout simplement aucun moyen d’expliquer la vidéo ci-dessus.

—

Source

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News