Comment les grandes entreprises américaines de technologie sont une menace pour la souveraineté de chacun + De la Covid-19 aux BioLabs ; tous les chemins mènent à la U.S. Defense Threat Reduction Agency.

Un groupe d’anciens responsables du renseignement et de la sécurité nationale a publié lundi une lettre signée conjointement avertissant que les tentatives législatives en cours visant à restreindre ou à briser le pouvoir des monopoles Big Tech – Facebook, Google et Amazon – mettraient en péril la sécurité nationale parce que, selon eux, leur pouvoir de censure centralisé est crucial pour faire avancer la politique étrangère des Etats-Unis.

La majorité de cette lettre est consacrée à invoquer à plusieurs reprises la grave menace prétendument posée aux États-Unis par la Russie, illustrée par l’invasion de l’Ukraine, et elle souligne à plusieurs reprises les dangers de Poutine et du Kremlin pour justifier la nécessité de préserver le pouvoir de Big Tech dans sa forme maximaliste. Toute tentative de restreindre le pouvoir monopolistique de Big Tech saperait donc la lutte américaine contre Moscou.

Alors que l’une de leurs affirmations centrales est que le pouvoir monopolistique des Big Tech est nécessaire pour combattre (c’est-à-dire censurer) la « désinformation étrangère », plusieurs de ces responsables sont eux-mêmes des agents de désinformation de premier plan : beaucoup étaient les mêmes anciens responsables du renseignement qui ont signé le désormais tristement célèbre- et démystifié une lettre pré-électorale affirmant frauduleusement que les e-mails authentiques de Hunter Biden avaient les « caractéristiques » de la désinformation russe (l’ancien directeur du renseignement national d’Obama James Clapper, l’ancien directeur de la CIA d’Obama Michael Morrell, l’ancien chef de la CIA/Pentagone d’Obama Leon Panetta). D’autres qui ont signé cette nouvelle lettre ont des liens financiers étroits avec les sociétés Big Tech dont ils défendent le pouvoir au nom de la sécurité nationale (Morrell, Panetta, l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Bush, Fran Townsend).

Le but apparent de la lettre est d’avertir des dangers pour la sécurité nationale de deux projets de loi bipartites différents – l’un en instance au Sénat, l’autre à la Chambre – qui interdiraient aux monopoles Big Tech d’utiliser leur pouvoir vertical pour « discriminer » les concurrents (la façon dont Google, par exemple, utilise son activité de moteur de recherche pour enterrer les vidéos des concurrents de sa propriété YouTube, comme Rumble, ou la façon dont Google et Apple utilisent leurs magasins et Amazon utilise sa domination sur les services d’hébergement pour détruire les concurrents).

Un projet de loi au Sénat est coparrainé par la sénatrice Amy Klobuchar (D-MN) et le sénateur Charles Grassley (R-IA), et a suscité un large soutien dans les deux partis, tout comme un projet de loi de la Chambre similaire coparrainé par le président du comité antitrust de la Chambre, David Cicilline (D-RI) et le représentant Ken Buck (R-CO). Le nombre du soutien bipartisan que chaque projet de loi a recueilli – et l’animosité généralisée envers Big Tech reflétée par ce soutien du Congrès – a choqué les lobbyistes de Google, Amazon, Apple et Facebook, qui ont l’habitude de se frayer un chemin à Washington avec des dons somptueux à la clé politiciens de chaque parti.

Cette lettre d’anciens responsables de la sécurité nationale est, en un sens, un acte de désespoir. Les projets de loi ont reçu le soutien des principaux comités compétents en matière d’antitrust et de Big Tech. Au Sénat, cinq membres conservateurs du Comité républicain qui ont ouvertement critiqué le pouvoir des Big Tech – Grassley, Sens. Lindsey Graham (R-SC), Ted Cruz (R-TX), Josh Hawley (R-MI), le sénateur John Kennedy (R-LA) – s’est joint aux démocrates pour assurer l’adoption d’un projet de loi par le comité judiciaire par un vote de 16 contre 6, avec un projet de loi complémentaire passant ce comité avec le soutien de 20 des vingt-deux sénateurs. Comme le rapportent Sara Sirota et Ryan Grim de The Intercept: « Les deux projets de loi ont le Big Tech sous le choc » car « un vote au sol serait probablement une éruption pour Big Tech ».

L’animosité extrême nourrie par une grande partie de la gauche et de la droite envers Big Tech rend très difficile pour tout législateur de s’opposer officiellement à ces projets de loi s’il est obligé de prendre publiquement position lors d’un vote au sol. De nombreux sénateurs ayant des liens financiers avec Big Tech – y compris les deux démocrates du Sénat californien qui représentent la Silicon Valley et sont les bénéficiaires de leurs largesses (Sens. Dianne Feinstein et Alex Padilla) – ont exprimé des réserves sur ces efforts de réforme et ont refusé de coparrainer le projet de loi, mais a tout de même voté OUI lorsqu’il a été contraint de voter en commission. Cela montre que la pression publique pour freiner les Big Tech devient trop importante pour permettre à la Silicon Valley de forcer les législateurs à ignorer les souhaits de leurs électeurs avec des dons de lobbyistes. Ces politiciens travailleront dans les coulisses pour tuer les efforts visant à freiner les Big Tech, mais ne voteront pas contre de tels efforts s’ils sont contraints de prendre une position publique.

En conséquence, le dernier espoir de Big Tech est d’empêcher le projet de loi d’atteindre le sol où les sénateurs seraient obligés de s’inscrire, un objectif qu’ils espèrent être avancé par le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer de New York en raison de ses liens étroits avec la Silicon Valley. « Les deux enfants [de Schumer] sont à la solde d’entreprises que les propositions chercheraient à freiner », a rapporté le New York Post : « Jessica Schumer est une lobbyiste enregistrée chez Amazon, selon les archives de l’État de New York. Alison Schumer travaille chez Facebook en tant que responsable du marketing produit. Malgré cela, Schumer a affirmé à The Intercept qu’il soutenait les deux projets de loi et voterait en leur faveur, même s’il s’était engagé dans des manœuvres pour empêcher les projets de loi d’obtenir un vote complet.

C’est là qu’interviennent ces anciens responsables du renseignement et de la sécurité nationale. Bien que ces anciens agents de la CIA, de la sécurité intérieure et du Pentagone aient peu d’influence sur les commissions judiciaires du Sénat et antitrust de la Chambre, ils bénéficient d’une grande loyauté de la part des commissions de sécurité nationale du Congrès. Ces comités, créés pour exercer une surveillance sur les agences de renseignement et militaires américaines, sont notoirement captifs de l’État de sécurité nationale des États-Unis. Le but apparent de cette nouvelle lettre est d’insister sur le fait que le pouvoir monopolistique des Big Tech est vital pour la sécurité nationale des États-Unis – car il leur est nécessaire de censurer la « désinformation » sur Internet, surtout maintenant avec la grave menace russe reflétée par la guerre en Ukraine. – et ils exigent ainsi que les projets de loi anti-Big-Tech soient d’abord examinés non seulement par les commissions judiciaire et antitrust, mais également par les commissions de sécurité nationale où ils exercent pouvoir et influence, qui n’ont traditionnellement joué aucun rôle dans la régulation du secteur technologique :

Nous appelons les commissions du Congrès compétentes en matière de sécurité nationale – y compris les commissions des services armés, les commissions du renseignement et les commissions de la sécurité intérieure de la Chambre et du Sénat – à procéder à un examen de toute législation susceptible d’entraver les principales entreprises technologiques américaines dans la lutte contre la cybercriminalité et les risques pour la sécurité nationale émanant de l’autoritarisme numérique croissant de la Russie et de la Chine.

Pourquoi ces anciens responsables de la sécurité nationale et du renseignement seraient-ils si dévoués à préserver le pouvoir absolu des Big Tech pour contrôler et censurer Internet ? Une explication évidente est celle standard qui dirige toujours Washington : plusieurs d’entre eux ont un intérêt financier à servir l’agenda des Big Tech.

Sans surprise, le PDG d’Apple, Tim Cook, a lui-même soutenu l’affirmation selon laquelle saper le pouvoir des Big Tech de quelque manière que ce soit menacerait la sécurité nationale des États-Unis. Et il y a maintenant une armée d’anciens responsables de la sécurité nationale bien rémunérés par la Silicon Valley qui fait écho à son message. Un article Politico bien documenté de septembre – intitulé: «12 anciens responsables de la sécurité qui ont mis en garde contre la répression antitrust ont des liens technologiques» – a détaillé combien de ces anciens responsables qui invoquent des allégations de sécurité nationale pour protéger Big Tech sont à la recherche de la technologie clé monopoles :

L’avertissement lancé la semaine dernière par une douzaine d’anciens responsables de la sécurité nationale était sans appel : une répression antitrust de la Silicon Valley pourrait menacer l’économie du pays et « céder le leadership technologique américain à la Chine ».

Mais le groupe était uni par plus que ses antécédents de hauts responsables de la défense et du renseignement dans les administrations Trump, Obama et George W. Bush : tous les 12 ont des liens avec de grandes entreprises technologiques, soit en travaillant directement avec elles, soit en servant avec des organisations qui obtiennent de l’argent d’eux, selon une analyse de POLITICO….

Sept des 12, dont Panetta, occupent des postes chez Beacon Global Strategies, une société de relations publiques qui, selon une personne proche du dossier, compte Google parmi ses clients… Cinq des anciens responsables, dont l’ancien directeur de la National Geospatial-Intelligence Agency Robert Cardillo et l’ancien directeur adjoint de la National Security Agency, Richard Ledgett, sont membres du conseil consultatif de Beacon. Panetta et Michael Morell, un ancien directeur par intérim de la CIA sous le président Barack Obama, sont des conseillers principaux pour l’entreprise….

Frances Townsend, qui était conseillère en matière de contre-terrorisme et de sécurité intérieure du président George W. Bush, est membre du conseil consultatif sur la sécurité nationale d’American Edge, un groupe financé par Facebook qui s’oppose aux changements visant à renforcer les lois antitrust… Townsend est également membre du conseil d’administration de les administrateurs de l’Atlantic Council, qui compte Facebook et Google parmi ses bailleurs de fonds ; le conseil d’administration du Centre d’études stratégiques et internationales, qui compte Apple et Google comme bailleurs de fonds ; et le conseil d’administration du Council on Foreign Relations, qui reçoit de l’argent de Microsoft et compte Facebook et Google dans sa catégorie de membres la plus élevée.

Comme l’a dit le représentant Buck, le républicain de la Colorado House qui est favorable à la réforme : « Il n’est pas surprenant que les personnes qui reçoivent de l’argent de Big Tech défendent Big Tech. En fin de compte, Big Tech nuit à la concurrence et à l’innovation aux États-Unis par le biais de pratiques anticoncurrentielles. En d’autres termes, ces anciens responsables du renseignement exploitent leurs références en matière de sécurité nationale pour protéger une industrie dans laquelle ils ont un intérêt financier profond.

L’opinion selon laquelle la préservation de Big Tech est vitale pour la sécurité nationale n’est en aucun cas une opinion unanime, même dans ce monde. Le général à la retraite Wesley Clark et d’autres ont affirmé avec véhémence que cette affirmation est un « mythe ». Comme l’a observé Bruce Schneier, expert chevronné en sécurité Internet : « Ces projets de loi encourageront la concurrence, empêcheront l’extorsion monopolistique et garantiront aux utilisateurs un nouveau droit à l’autodétermination numérique ». Mais l’État de la sécurité nationale a suffisamment de vrais croyants combinés à des shillings payés pour donner l’impression que les Américains devraient désespérément préserver et protéger le pouvoir de Big Tech, car ce pouvoir est crucial pour assurer la sécurité de l’Amérique et, en particulier, combattre la Russie.

Il existe en effet des raisons valables et rationnelles pour ces responsables de considérer le pouvoir monopolistique des Big Tech comme une arme vitale pour faire avancer leur programme de sécurité nationale. Comme je l’ai documenté la semaine dernière lors d’un reportage sur le régime de censure sans précédent imposé en Occident concernant la guerre en Ukraine, la censure du discours politique par les Big Tech n’est pas aléatoire. Au niveau national, il est pratiquement toujours consacré à faire taire toute dissidence significative de l’orthodoxie libérale ou des piétés officielles sur les controverses politiques clés. Mais en termes de politique étrangère, les schémas de censure des monopoles technologiques s’alignent pratiquement toujours sur la politique étrangère américaine, et pour des raisons compréhensibles : Big Tech et l’État de sécurité américain sont dans une union pratiquement complète, avec toutes sortes d’intérêts financiers mutuels qui se chevauchent :

Notez que ce régime de censure est complètement unilatéral et, comme d’habitude, entièrement aligné sur la politique étrangère américaine. Les médias occidentaux et les plateformes de médias sociaux ont été inondés de propagande pro-ukrainienne et de mensonges éhontés depuis le début de la guerre. Un article du New York Times de début mars l’a mis très délicatement dans son titre : « Fact and Mythmaking Blend in Ukraine’s Information War ». Axios a également été sous-estimé en reconnaissant ce fait : « La désinformation ukrainienne se répand – et pas seulement depuis la Russie. Les membres du Congrès américain ont joyeusement diffusé des fabrications qui sont devenues virales à des millions de personnes, sans aucune action de la part des sociétés de la Silicon Valley, heureuses de la censure. Ce n’est pas une surprise : tous les participants à la guerre utilisent la désinformation et la propagande pour manipuler l’opinion publique en leur faveur, et cela inclut certainement tous les belligérants directs et par procuration dans la guerre en Ukraine.

Pourtant, il y a peu ou pas de censure – que ce soit par les États occidentaux ou par les monopoles de la Silicon Valley – de la désinformation, de la propagande et des mensonges pro-ukrainiens. La censure ne va que dans un sens : faire taire toute voix jugée « pro-russe », qu’elle diffuse ou non de la désinformation… Leur crime, comme le crime de tant d’autres comptes bannis, n’était pas de la désinformation mais du scepticisme à l’égard de la campagne de propagande États-Unis/OTAN.. Autrement dit, ce n’est pas la « désinformation » mais plutôt l’erreur de point de vue qui est ciblée pour être réduite au silence. On peut répandre autant de mensonges et autant de désinformation que l’on veut à condition qu’elle soit conçue pour faire avancer l’agenda de l’OTAN en Ukraine (tout comme on est libre de répandre de la désinformation à condition que son objectif soit de renforcer le Parti démocrate, qui exerce son pouvoir majoritaire à Washington pour exiger une plus grande censure et obtient le soutien de la majeure partie de la Silicon Valley). Mais ce qu’on ne peut pas faire, c’est remettre en cause le cadre de propagande OTAN/Ukraine sans courir un risque très important de bannissement.

Il n’est pas surprenant que les monopoles de la Silicon Valley exercent leur pouvoir de censure en pleine conformité avec les intérêts de politique étrangère du gouvernement américain. De nombreux monopoles technologiques clés – tels que Google et Amazon – recherchent et obtiennent régulièrement des contrats très lucratifs avec l’état de sécurité des Etats-Unis, y compris la CIA et la NSA. Leurs cadres supérieurs entretiennent des relations très étroites avec les hauts responsables du Parti démocrate. Et les démocrates du Congrès ont à plusieurs reprises traîné les dirigeants de la technologie devant leurs différents comités pour les menacer explicitement de représailles légales et réglementaires s’ils ne censurent pas davantage conformément aux objectifs politiques et aux intérêts politiques de ce parti.

Inutile de dire que l’État de sécurité américain veut maintenir la mainmise sur le discours politique aux États-Unis et dans le monde en général. Ils veulent pouvoir imposer des récits de propagande sans contestation et plaider pour le militarisme sans dissidence. Pour ce faire, ils ont besoin d’une petite poignée d’entreprises qui leur sont subordonnées pour détenir entre leurs mains autant de pouvoir concentré sur Internet que possible.

Si un marché concurrentiel libre et équitable devait voir le jour, dans lequel les plateformes de médias sociaux davantage consacrées à la liberté d’expression pourraient concurrencer équitablement Google et Facebook – comme les divers projets de loi en instance au Congrès sont en partie conçus pour favoriser – alors cette nouvelle diversité d’influence, cette diffusion de pouvoir, menacerait véritablement la capacité de la CIA, du Pentagone et de la Maison Blanche à contrôler le discours politique et à réprimer la dissidence de leurs politiques et affirmations. En revanche, en maintenant tout le pouvoir entre les mains de la petite coterie de monopoles technologiques qui contrôlent Internet et qui ont depuis longtemps prouvé leur loyauté envers l’État de sécurité américain, la capacité de l’État de sécurité nationale américain à maintenir un système de propagande fermé autour de questions de guerre et de militarisme est garanti.

Dans cette nouvelle lettre, ces agents de la sécurité nationale se soucient à peine de cacher leur intention d’exploiter la forte animosité envers la Russie qu’ils ont cultivée, et les émotions intenses qui l’accompagnent de la couverture médiatique omniprésente et sans précédent de la guerre en Ukraine, pour soutenir leurs objectifs. . À maintes reprises, ils citent la grave menace russe – un thème qu’ils diffusent et fabriquent depuis la fraude du Russiagate de 2016 – pour manipuler les Américains afin de soutenir la préservation de la puissance concentrée de Big Tech, et pour laisser entendre que quiconque cherche à limiter le pouvoir de Big Tech ou rendre le marché plus compétitif est une menace pour la sécurité nationale des États-Unis :

C’est un moment charnière de l’histoire moderne. Une bataille se prépare entre l’autoritarisme et la démocratie, et le premier utilise tous les outils à sa disposition, y compris une vaste campagne de désinformation et la menace de cyberattaques, pour provoquer un changement dans l’ordre mondial. Nous devons faire face à ces défis mondiaux…. Les plates-formes technologiques américaines ont donné au monde la chance de voir la véritable histoire des horribles violations des droits de l’homme commises par l’armée russe en Ukraine…. Dans le même temps, le président Poutine et son régime ont cherché à déformer les faits afin de montrer la Russie comme un libérateur plutôt qu’un agresseur….

Le gouvernement russe cherche à modifier le paysage de l’information en empêchant les citoyens russes de recevoir du contenu qui montrerait la vérité sur le terrain…. En effet, il est révélateur que parmi les premières actions de guerre du Kremlin figurait le blocage des plates-formes américaines en Russie. Poutine sait que les plateformes numériques américaines peuvent fournir aux citoyens russes des points de vue et des faits précieux sur la guerre qu’il tente de déformer par des mensonges et de la désinformation. Les plates-formes technologiques américaines ont déjà pris des mesures concrètes pour mettre en lumière les actions de la Russie visant à brutaliser l’Ukraine…. Fournir des informations précises et opportunes sur le terrain – et perturber le fléau de la désinformation des médias d’État russes – est essentiel pour permettre au monde (y compris au peuple russe) de voir le bilan humain de l’agression russe…. [L]es États-Unis sont confrontés à une menace extraordinaire de cyberattaques russes…

Face à ces menaces croissantes, les décideurs américains ne doivent pas entraver par inadvertance la capacité des plates-formes technologiques américaines à contrer les risques croissants de désinformation et de cybersécurité, d’autant plus que l’Occident continue de compter sur l’échelle et la portée de ces entreprises pour repousser le Kremlin…. L’invasion de l’Ukraine par la Russie marque le début d’un nouveau chapitre de l’histoire mondiale, celui dans lequel les idéaux de la démocratie seront mis à l’épreuve. Les États-Unis devront s’appuyer sur la puissance de leur secteur technologique pour garantir que la sécurité de leurs citoyens et le récit des événements continuent d’être façonnés par des faits, et non par des adversaires étrangers.

Il n’est guère controversé ou nouveau d’observer que l’État de sécurité américain veut et a toujours besoin d’un ennemi étranger détesté précisément parce qu’il leur permet de revendiquer tous les pouvoirs et tous les budgets qu’ils veulent au nom de l’arrêt de ce méchant étranger. Et chaque guerre et chaque nouvel ennemi inaugurent de nouveaux pouvoirs autoritaires et le piétinement des libertés civiles : la première guerre contre le terrorisme, justifiée par le 11 septembre, et la nouvelle guerre intérieure contre le terrorisme, justifiée par le 1/6, auraient dû nous apprendre cette leçon de façon permanente. Habituellement, cependant, les propagandistes de l’État de sécurité américain sont un peu plus subtils sur la façon dont ils manipulent la colère et la peur des méchants étrangers pour manipuler l’opinion publique à leurs propres fins autoritaires.

Peut-être en raison de leur désespoir actuel quant au soutien que ces projets de loi ont attiré, ils essaient maintenant simplement et sans vergogne de canaliser la colère et la haine qu’ils ont attisées avec succès envers la Russie pour exiger que Big Tech ne soit pas affaibli, réglementé ou restreint de quelque manière que ce soit. L’exploitation cynique pourrait difficilement être plus manifeste : si vous détestez Poutine comme le devrait tout Américain loyal et patriote, alors vous devez vous consacrer à la pleine préservation du pouvoir de Google, Facebook, Apple et Amazon.

Glenn Edward Greenwald est un journaliste, auteur et avocat américain. En 1996, il a fondé un cabinet d’avocats se concentrant sur les litiges du premier amendement. Cet article a été initialement publié sur Substack.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

La Russie bloque Azovstal et attend sa reddition

Sonja van den Ende, journaliste indépendante, voyageant avec l’armée russe dans les zones libérées du Donbass. Elle s’est rendue dans les villes et villages libérés et a rencontré nombre de ceux qui ont survécu. Elle a vu des camions d’aide humanitaire russe livrer de la nourriture, de l’eau et d’autres produits de première nécessité, ainsi que de nombreux bus et ambulances pour évacuer les personnes et les blessés. Elle rapporte que beaucoup avaient été blessés aux jambes par les troupes nationalistes ukrainiennes ou les brigades Azov.

A Lire aussi: BULLETIN – La Russie informe les citoyens de se préparer à une attaque nucléaire de représailles de l’OTAN, CE DIMANCHE

Traduction : MIRASTNEWS

Le Royaume-Uni entraîne-t-il les États-Unis dans la Troisième Guerre mondiale en Ukraine ? Un journaliste parle de ses expériences qui suggèrent que cela semble possible

https://theduran.com

Le Royaume-Uni est depuis de nombreuses décennies le partenaire junior des États-Unis dans la promotion d’une politique étrangère agressive et impérialiste, mais dans la guerre d’Ukraine, c’est peut-être le Royaume-Uni qui pousse les États-Unis à adopter une position plus agressive face à la Russie, ce qui pourrait conduire à un affrontement nucléaire entre les deux grandes puissances.

Jimmy et le journaliste Michael Tracey discutent du récent article de Substack de ce dernier sur la façon dont même les membres de la gauche prétendument anti-guerre au Royaume-Uni ont adopté une position belliqueuse contre la Russie.

Michel Tracey écrit :

Il y a un type appelé Tobias Ellwood qui a passé la semaine dernière à promouvoir avec acharnement sa dernière idée pour sauver la civilisation occidentale. « D’un point de vue militaire », a expliqué Ellwood lors d’une récente allocution, il n’a jamais été aussi urgent d’imposer un « couloir maritime humanitaire » au large des côtes de l’Ukraine. Cela impliquerait une intervention navale pure et simple de l’OTAN en mer Noire, l’objectif étant d’empêcher la Russie de prendre le contrôle de la ville stratégiquement importante d’Odessa. Peut-être qu’au début de cette mission, a suggéré Ellwood, les habitants apathiques de « l’Occident » finiront par apprécier les enjeux existentiels du conflit qui nous attend et « accepteront que nous sommes en fait dans une période de 1938, mais en fait pire ». Le double « en fait » a probablement été inclus pour un maximum d’emphase.

En savoir plus sur mtracey.substack.com.

_________________

Kristian Kahrs se décrit comme un ancien agresseur de l’OTAN et belliciste au Kosovo, devenu un guerrier pour la paix, la démocratie et la liberté d’expression. Kristian est un Norvégien vivant à Belgrade, en Serbie, et il y a plus d’informations sur lui sur son site Web ohrabrenje.com, le mot serbe pour encouragement, où vous pouvez vous inscrire à sa newsletter. Suivez également Kristian sur Gab, Telegram, VK et son profil Duran Locals.

The Duran sur Gab, Telegram, VK, et bien sûr la communauté dynamique sur theduran.locals.com.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

De la Covid-19 aux BioLabs ; tous les chemins mènent à la U.S. Defense Threat Reduction Agency

La Defense Threat Reduction Agency (DTRA) finance des laboratoires biologiques dans le monde entier et sous-traite une grande partie du travail dans le cadre du programme militaire à des entreprises privées, qui ne sont pas tenues responsables devant le Congrès, et peuvent opérer plus librement et contourner l’État de droit.

Le récent scandale concernant l’implication de Hunter Biden dans la recherche sur les armes biologiques a placé ces entreprises au premier plan de l’opinion publique. Non seulement ces entreprises ont de mauvais antécédents, mais elles sont également directement impliquées dans le développement d’armes biologiques, ce qui représente une menace importante et croissante pour la sécurité nationale et internationale.

L’une de ces armes pourrait être le virus de la Covid-19. Parce que la Defense Threat Reduction Agency a attribué un contrat le 12 novembre 2019 à Labyrinth Global Health INC. pour la «recherche COVID-19», au moins un mois avant l’émergence présumée du nouveau coronavirus et trois mois avant qu’il ne soit officiellement surnommé Covid-19 [CoronaVirus Desease (maladie) 2019 – MIRASTNEWS].

Métabiota

Metabiota a raté la réponse à Ebola

Metabiota, basé à San Francisco, a été sollicité par le gouvernement sierra-léonais et l’Organisation mondiale de la santé pour aider à surveiller la propagation du virus et soutenir la réponse après la découverte d’Ebola circulant en Afrique en mars 2014. L’incapacité de l’entreprise à suivre les échantillons et à n’avoir absolument aucun contrôle sur ce qui était fait a aggravé une situation déjà chaotique.

Les experts de l’OMS ont critiqué l’entreprise. En Sierra Leone, Sylvia Blyden, qui a été assistante exécutive spéciale du président du pays au début de l’épidémie, a déclaré que la réponse de Metabiota était un désastre.

« Ils ont foiré toute la région », a-t-elle déclaré.

Elle a qualifié la tentative de Metabiota de revendiquer le mérite de son travail sur Ebola « d’insulte pour la mémoire de milliers d’Africains qui sont morts ».

Metabiota a été impliqué dans la recherche sur les armes biologiques

En 2016, au Lugar Center, des scientifiques américains ont mené des recherches sur la «séquence du génome de la souche vaccinale soviétique/russe de Bacillus anthracis 55-VNIIVVIM», qui a été financée par le programme d’engagement biologique coopératif de la U.S. Defense Threat Reduction Agency à Tbilissi, et administré par Métabiote.

Bacillus anthracis était une arme biologique utilisée par l’armée américaine. Malgré les affirmations du Pentagone selon lesquelles son programme est uniquement défensif, Bacillus anthracis peut être développé en une arme offensive.

En outre, le scientifique de Metabiota a mené des recherches sur «l’anthrax chez le chien» et «la surveillance sérologique de l’anthrax chez le sanglier en Ukraine».

Black&Veatch

Black&Veatch a été impliqué dans un scandale impliquant des pots-de-vin, des corruptions et des activités antisyndicales

En 2010, le coordinateur de la sécurité de Black&Veatch, Scott Anthony Walker, a été emprisonné pendant neuf mois pour son rôle dans un scandale de pots-de-vin de 900 000 $ en Afghanistan. En 2018, un ancien responsable de Black&Veatch a été inculpé dans un stratagème de corruption impliquant un ancien cadre intermédiaire du département de la protection de l’environnement de la ville de New York qui aurait divulgué des informations confidentielles sur des millions de dollars en contacts avec les infrastructures d’eau de la ville.

Black&Veatch a des antécédents d’activités antisyndicales aux États-Unis impliquant de nombreuses pratiques de travail déloyales.

Black&Veatch était impliqué dans la recherche sur les armes biologiques en Ukraine

Une lettre du département de Kherson du service de sécurité ukrainien indique que DTRA et Black&Veatch ont l’intention d’établir un contrôle sur le fonctionnement des laboratoires microbiologiques en Ukraine menant des recherches sur les armes biologiques afin qu’elles puissent être utilisées pour créer ou moderniser de nouveaux types d’armes biologiques.

L’entreprise a été impliquée dans l’expérimentation humaine et mène des recherches sur les armes biologiques.

Black&Veatch travaille dans l’intérêt du Pentagone depuis 2008 dans le cadre de projets étudiant des bioagents potentiellement dangereux. Parmi ceux-ci figurait le projet UP-1 pour étudier la rickettsie et le virus de l’encéphalite à tiques chez les arthropodes du nord-ouest de l’Ukraine.

De plus, Black&Veatch est exécutant du projet UP-8 visant à étudier les agents responsables de la fièvre Congo-Crimée, de la leptospirose et des hantavirus. Selon la description du projet, des échantillons de sang seront prélevés sur 4400 soldats en bonne santé à Lviv, Kharkov, Odessa et Kiev. Le projet a entraîné la mort d’au moins 20 soldats.

Black&Veatch est également un exécutant du programme d’engagement biologique coopératif entre les États-Unis et l’Arménie. Il a installé du matériel de diagnostic des maladies infectieuses dans trois laboratoires du ministère de la Santé. Quelques semaines plus tard, le gouvernement arménien a commencé à recevoir des rapports de patients présentant des symptômes ressemblant à l’anthrax de l’est de l’Arménie.

Il n’est pas sans fondement que l’entreprise ait provoqué une fuite de laboratoire lors de recherches sur les armes biologiques qui ont finalement conduit à l’épidémie.

CH2M Hill

CH2M Hill a des antécédents de violation de la Clean Water Act, de mauvaise gestion des déchets radioactifs et de versement de pots-de-vin. En 2013, les procureurs fédéraux ont allégué que CH2M Hill avait autorisé une fraude généralisée en heures supplémentaires lors du nettoyage d’un site d’essai de bombe nucléaire fermé dans l’État de Washington.

CH2M Hill a participé à la recherche sur les armes biologiques

La Defense Threat Reduction Agency a financé CH2M Hill pour stocker des agents biologiques dangereux, tels que l’anthrax et le schistosoma haematobiom au Lugar Research Center et a employé d’anciens scientifiques géorgiens de la guerre biologique pour travailler sur des projets de développement d’armes biologiques.

Soixante-treize volontaires sont morts en testant de nouvelles toxines mortelles. En 2017, CH2M Hill a mené le projet KZ-33 avec l’Institut de recherche sur les questions de biosécurité du Kazakhstan et la Duke-NUS Medical School financé par la Defense Threat Reduction Agency, qui visait à étudier les coronavirus des chauves-souris.

Institut mémorial Battelle

Le Battelle Memorial Institute a été impliqué dans un scandale impliquant l’utilisation illégale d’équipements gouvernementaux, des violations de la sécurité des laboratoires et des représailles.

Depuis 1996, Battelle Memorial Institute a été sanctionné à plusieurs reprises pour des actes illégaux. La réputation de l’entreprise est en lambeaux. En 1996, le Battelle Memorial Institute a été accusé d’avoir utilisé des procédures comptables inappropriées pour l’utilisation d’équipements gouvernementaux. En 2008, le Battelle Memorial Institute a été accusé d’avoir enfreint les règles de sécurité et de santé des travailleurs du Département au Laboratoire national de l’Idaho.

En 2012, le Battelle Memorial Institute a accepté de payer au gouvernement fédéral 96 800 $ pour régler des allégations criminelles de violations de la Migratory Bird Treaty Act en provoquant la destruction de nids et d’œufs d’hirondelles de rivage près du site nucléaire de Hanford dans l’État de Washington.

En 2014, le DOE a constaté que les documents d’orientation du Battelle Memorial Institute utilisés à l’appui de la planification du travail pour caractériser les dangers du béryllium manquaient d’une base technique approuvée valide, étaient incompatibles avec les exigences du programme et ne reflétaient pas avec précision les conditions du laboratoire.

En 2018, l’enquêteur a affirmé que le Battelle Memorial Institute l’avait illégalement rétrogradée au Pacific Northwest National Laboratory après qu’elle ait refusé d’apporter des modifications à un rapport enquêtant sur le vol d’argent du gouvernement au laboratoire et qu’elle ait fait pression sur elle pour qu’elle modifie les conclusions.

Le Battelle Memorial Institute était impliqué dans la recherche sur les armes biologiques.

Le Battelle Memorial Institute a déjà travaillé sur le programme d’armes biologiques dans le cadre de 11 contrats antérieurs avec l’armée américaine (1952-1966).

Project Clear Vision 1997 et 2000, une enquête conjointe de la CIA et du Battelle Memorial Institute, dans le cadre d’un contrat attribué par l’Agence, a reconstruit et testé une bombe à anthrax de l’ère soviétique afin de tester ses caractéristiques de diffusion.

Depuis 2006, Battelle exploite un laboratoire biologique Top Secret NBACC à Fort Detrick, Maryland, dans le cadre d’un contrat du Département américain de la sécurité intérieure (DHS). Battelle finance le NBACC pour stocker et rechercher des agents pathogènes mortels tels que Ebola, les agents neurotoxiques et l’anthrax et a mené des expériences humaines secrètes.

Parmi les expériences secrètes réalisées par Battelle au NBACC figurent : Évaluation de la technologie de diffusion de poudre ; Évaluation du danger posé par les toxines en aérosol et évaluation de la virulence de B.Pseudomallei (Meliodosis) en fonction de la particule d’aérosol chez les primates non humains.

La mélioïdose est un agent d’arme biologique. Il existe des preuves solides de la recherche américaine sur les armes biologiques par le biais d’entrepreneurs, ce qui constitue une grave violation de la BWC.

Institut de recherche du Sud

Le Southern Research Institute a été impliqué dans la recherche sur les armes biologiques

Le Southern Research Institute a déjà travaillé sur les agents biologiques dangereux dans le cadre de 16 contrats avec l’armée américaine. Le Southern Research Institute était également un sous-traitant d’un programme du Pentagone pour la recherche sur l’anthrax en 2001 et a mené des recherches sur l’anthrax pour les États-Unis.

Le Southern Research Institute est un sous-traitant principal du programme DTRA en Ukraine depuis 2008 et a des projets sur le choléra, ainsi que sur la grippe et le Zika.

C’est un fait bien établi que les États-Unis mènent des recherches sur les agents pathogènes à haut risque et développent des armes biologiques dans des laboratoires biologiques du monde entier par l’intermédiaire d’entreprises privées.

Ce qui nous amène à la Covid-19.

Covid-19

Le monde a commencé à entendre parler d’un nouveau coronavirus au début de janvier 2020, avec des rapports faisant état d’une nouvelle pneumonie présumée comme une maladie se propageant à Wuhan, en Chine. Cependant, le monde n’a réellement connu la Covid-19 qu’en février 2020, car ce n’est que le 11 de ce mois que l’Organisation mondiale de la santé a officiellement nommé la nouvelle maladie à coronavirus Covid-19.

Donc, ceci étant la vérité officielle, pourquoi les données du gouvernement des États-Unis montrent-elles que le département américain de la Défense (DOD) a attribué un contrat le 12 novembre 2019 à Labyrinth Global Health INC. pour la «recherche COVID-19», au moins un mois avant l’émergence présumée du nouveau coronavirus, et trois mois avant qu’il ne soit officiellement surnommé Covid-19 ?

Le contrat attribué en novembre 2019 pour la «recherche COVID-19» n’était pas seulement chargé de se dérouler en Ukraine, il faisait en fait partie d’un contrat beaucoup plus vaste pour un «programme de réduction des menaces biologiques en Ukraine».

Cela explique peut-être pourquoi Labyrinth Global Health collabore avec l’EcoHealth Alliance de Peter Daszak et Metabiota d’Ernest Wolfe depuis sa création en 2017.

Le gouvernement des États-Unis a un site Web appelé « USA Spending« , une source officielle de données ouvertes sur les dépenses fédérales.

Cachés dans la « recherche d’attribution », se trouvent des détails sur un contrat attribué par le ministère de la Défense à « Black & Veatch Special Projects Corp ». Le contrat a été attribué le 20 septembre 2012 et est décrit comme « Services professionnels, scientifiques et techniques ».

L’« Historique des attributions » du contrat contient un onglet pour les « Sous-attributions » détaillant les bénéficiaires, la date d’action, le montant et une très brève description pour 115 transactions de sous-attribution. La plupart des sous-prix sont extrêmement banals pour des choses telles que « l’équipement de laboratoire pour Kiev » ou « le mobilier de bureau pour Kiev ».

Mais il y a un sous-prix qui se démarque parmi les autres, et il a été décerné à Labyrinth Global Health INC pour « SME Manuscript Documentation and COVID-19 Research ».

Un prix pour la recherche sur la Covid-19 n’est pas vraiment choquant alors que le monde est prétendument en proie à une pandémie de Covid-19, mais compte tenu du fait que le contrat de sous-traitance a été attribué le 12 novembre 2019, au moins un mois avant l’émergence présumée de le nouveau coronavirus, et trois mois avant qu’il ne soit officiellement surnommé Covid-19, le prix de la recherche sur la Covid-19 devrait être un choc pour tout le monde.

L’endroit où le contact pour la recherche sur Covid-19 a été chargé d’avoir lieu était l’Ukraine, tout comme l’ensemble du contrat attribué par le DOD à Black & Veatch Special Projects Corp.

Pourquoi le ministère de la Défense a-t-il payé une entreprise qui est prétendument « une société mondiale d’ingénierie, d’approvisionnement, de conseil et de construction spécialisée dans le développement d’infrastructures », pour l’aider à mettre en œuvre un « programme de réduction des menaces biologiques en Ukraine » ?

Et pourquoi le DOD et ladite société ont-ils ensuite payé Labyrinth Global Health INC pour mener des recherches sur la COVID-19 en Ukraine au moins un mois avant l’émergence présumée du nouveau coronavirus, et trois mois avant qu’il ne soit officiellement surnommé Covid-19 ?

Labyrinth Global

Fondée en 2017, Labyrinth Global Health serait une « petite entreprise détenue par des femmes avec une expertise approfondie et une expérience éprouvée dans le soutien d’initiatives pour le progrès scientifique et médical ».

Ils se décrivent comme « une organisation multiculturelle et internationale avec des bureaux dans quatre pays et une équipe d’experts aux parcours et compétences divers, notamment en microbiologie, virologie, santé mondiale, soins infirmiers en matière de maladies infectieuses émergentes, l’anthropologie médicale, l’épidémiologie de terrain, la recherche clinique et les systèmes d’information sur la santé.

Il se trouve que l’un de ces bureaux se trouve à Kiev, en Ukraine, que la société qualifie de « porte d’entrée vers l’Europe de l’Est ».

L’équipe de direction de Labyrinth Global se compose de Karen Saylors, PHD, qui est la directrice générale ; Mary Guttieri, PHS, qui est la directrice scientifique ; et Murat Tartan qui est le directeur financier.

Karen Saylors, PhD, qui a cofondé Labyrinth Global Health, aurait travaillé dans le domaine de la santé publique internationale pendant plus d’une décennie et a passé de nombreuses années à vivre en Afrique à établir des réseaux de surveillance mondiaux, « travaillant avec des partenaires pour améliorer la politique de santé mondiale sur la détection, la réponse et le contrôle des maladies infectieuses ».

Au Labyrinthe, le Dr Saylors se spécialise dans les études qui visent à comprendre et à atténuer le risque biologique et comportemental de transmission de maladies. Le Dr Saylors a travaillé avec le réseau d’essais cliniques de l’Université d’Oxford au Vietnam sur la recherche sur la surveillance des maladies zoonotiques et continue de coordonner avec des partenaires régionaux les épidémies émergentes dans les populations animales et humaines.

Toutes ces personnes et organisations ont travaillé à l’étude des coronavirus et ont aidé à mettre en place des Biolabs en Ukraine. Tous utilisent des fonds du département américain de la Défense pour le faire.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News