Comment écouter le mouvement des bactéries pourrait aider à traiter la résistance aux antibiotiques

Le bruit des queues de bactéries, ou flagelles, s’engageant avec le tambour de graphène et provoquant des mouvements de va-et-vient connus sous le nom d’oscillations a en fait été entendu par les chercheurs. Cela pourrait être la porte d’entrée pour comprendre comment l’écoute du mouvement des bactéries pourrait aider à traiter la résistance aux antibiotiques.

Les expériences sur «l’écoute» du mouvement des bactéries ne manqueront pas de faire froncer les sourcils, mais les scientifiques semblent optimistes. Ils suggèrent que l’étude d’une telle «sonate» aidera les médecins dans leurs recherches sur le traitement antibiotique.

Avez-vous déjà entendu le son d’une symphonie de bactéries ? Grâce à l’utilisation d’un tambour en graphène, des scientifiques néerlandais ont pu capturer « le son d’une seule bactérie ».

Des scientifiques de l’Université de technologie de Delft aux Pays-Bas ont présenté les résultats de leur enquête dans la revue Nature Nanotechnology.

Les scientifiques ont pu «écouter» le son des bactéries E. coli se déplaçant dans l’eau en utilisant une membrane bicouche ultra-mince en graphène, parfois qualifiée de «matériau miracle» en raison de sa sensibilité à la stimulation. Dans les intestins des personnes et des animaux en bonne santé, ce type de bactérie est courant.

Cees Dekker, co-auteur de l’article et chercheur à l’Université de technologie de Delft, a déclaré lors d’un communiqué que ce que les chercheurs ont découvert « était frappant ».

Le son des queues de bactéries, ou flagelles, s’engageant avec le tambour de graphène et provoquant des mouvements de va-et-vient appelés oscillations, selon Dekker, a en fait été entendu par les chercheurs. De telles oscillations provoquent des vibrations à la surface du matériau, que les scientifiques ont transformées en ce qu’ils ont pu enregistrer.

Un autre co-auteur de la recherche, Farbod Alijani, a souligné que « pour comprendre à quel point ces battements flagellaires sur le graphène sont minuscules, il vaut la peine de dire qu’ils sont au moins 10 milliards de fois plus petits que le coup de poing d’un boxeur lorsqu’il atteint un sac de frappe ».

« Pourtant, ces rythmes à l’échelle nanométrique peuvent être convertis en bandes sonores et écoutés – et comme c’est cool », a poursuivi Alijani.

Beaucoup de gens peuvent se gratter la tête et se demander si cette recherche est inutile et seulement nécessaire pour s’amuser. Pas question, disent les chercheurs, qui soulignent que l’essai est essentiel à l’avancement des connaissances médicales modernes.

Les chercheurs ont découvert que si les bactéries étaient résilientes à un antibiotique, leurs battements persisteraient, mais si les bactéries étaient vulnérables au médicament, le « chant » diminuait jusqu’à ce qu’il soit entièrement perdu.

Peter Steeneken, un autre co-auteur de l’étude, a souligné à cet égard que l’expérience « serait un outil inestimable dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques, une menace sans cesse croissante pour la santé humaine dans le monde ».

Il a souligné que dans les années à venir, les scientifiques ont l’intention d’améliorer leur «plate-forme de sensibilité aux antibiotiques au graphène à cellule unique» et de la vérifier par rapport à «une variété d’échantillons pathogènes afin qu’à terme, elle puisse être utilisée comme une boîte à outils de diagnostic efficace pour la détection rapide de résistance aux antibiotiques dans la pratique clinique.

Laboratoires biologiques ukrainiens principalement souterrains ; DOD, Big Pharma collecte du sang russe

Relier les points : les biolabs ukrainiens principalement

sous la terre; DOD, collecte de Big Pharma

Sang russe – Brighteon.TV

Par : Roy Green

Prenez-le de quelqu’un qui était là et les a tous vus. Les biolabs en Ukraine sont là depuis longtemps. Et ils sont partout, principalement sous terre.

« Eh bien, je connais depuis le milieu des années 90 le DOD [Department of Defence] et les sociétés pharmaceutiques qui collectent le sang russe. Et clairement, leur intention était une sorte de génocide », a déclaré le Dr Juliette Engel à l’animateur Dan Happel lors de l’édition du 12 avril de « Connecting the Dots » sur Brighteon.TV. (Connexe : EXPOSÉ : Le Pentagone prévoit d’utiliser les biolabs ukrainiens pour attaquer la Russie.)

« C’est intéressant là-bas. Poutine avait plusieurs raisons de venir en Ukraine. Et je pense qu’une partie de la raison pour laquelle il a tardé à aider la [région] du Donbass était de recueillir des informations sur les laboratoires biologiques, car beaucoup d’entre eux sont clandestins », a déclaré Engel, qui a déménagé à Moscou en 1990 et a fondé la Coalition Angel pour lutter contre la traite des êtres humains. , principalement chez les enfants.

«Ce sont des sous-structures, principalement souterraines, et cela s’est déroulé comme plusieurs étages. Et vous ne vous contentez pas de faire exploser ça, c’est plein d’explosions nucléaires potentielles et de contamination. Ils auraient donc pu déclencher un nuage de matières radioactives », a ajouté Engel, qui est née dans une famille d’agents du renseignement et a été vendue par son père au programme secret Monarch de la Central Intelligence Agency (CIA).

Cela ne pouvait signifier qu’une chose, selon Engel.

« Ils ne les ont pas [explosés], et c’est uniquement parce qu’ils savaient exactement comment entrer, exactement comment faire sortir le matériel. Donc, chacun de ces laboratoires est différent. Et il y en a 30 dont les Russes font état », a déclaré Engel, ancien professeur adjoint en radiologie à l’Université de Washington.

« Et certains d’entre eux étaient sous les écoles. L’un était caché dans le parking et dans un centre commercial. Donc ils sont tous cachés, chacun était différent. »

Matériel génétiquement dirigé près des frontières russes

Ces biolabs sont tous conçus pour créer du matériel génétiquement dirigé près des frontières russes.

Engel, qui a un réseau d’amis en Russie et en Ukraine, pense également que les Russes ont capturé ou tué du personnel américain dans leurs opérations de nettoyage après les frappes aériennes.

« Et chacun dans lequel ils sont allés, ils ont capturé du personnel américain. Et je pense qu’ils ont en fait tué pas mal de personnel américain parce qu’ils sont maintenant en quelque sorte rassemblés dans ce long bâtiment renforcé d’acier, où ils ont déplacé tous les matériaux biologiques ou actifs, et il est maintenant assiégé par la Russie. Et ils savent qu’il y a beaucoup de personnel américain là-dedans. »

C’est pourquoi, a déclaré Engel, l’armée russe a opéré un changement tactique au cours de ses attaques.

Au début, les Russes abattaient les hélicoptères envoyés par l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et les États-Unis pour faire sortir le personnel américain et européen d’Ukraine. Et puis ils ont changé de stratégie : les Russes ont attendu que les hélicoptères soient remplis avant de les abattre définitivement.

Engel avait recueilli des informations selon lesquelles les Russes avaient trouvé du personnel militaire américain de haut niveau dans l’épave.

Selon Engel, qui a été formée aux arts de la séduction, de la physique, de l’Ariosophie, de la cybernétique et du génocide à l’Institut de recherche de Stanford lorsqu’elle était adolescente, a déclaré que de tels incidents « viennent tous des blogs russes et il y a probablement beaucoup de vérité dedans. Mais je ne peux pas dire avec une certitude absolue. »

Les blogueurs russes, a déclaré Engel, mentionnent également que le personnel américain est enfermé dans ce bunker extrêmement bien renforcé.

À moins que les Russes ne le déclarent, Engel a déclaré : « nous devons simplement attendre et voir. Nous ne saurons probablement jamais qui ils trouvent réellement. Mais ils sont là tous les jours. Ils documentent. Ils publient de plus en plus de matériaux. Et n’importe qui peut aller sur les sites d’information russes et appuyer sur traduire et les lire. »

Pour découvrir la vérité sur ce qui se passe réellement en Ukraine, Engel conseille aux gens d’arrêter de regarder les médias mainstream, car ils se trompent presque toujours, et d’aller plutôt sur les sites d’information russes. Lisez ce qu’ils ont à dire parce qu’ils ont du sens – en particulier sur les biolabs ukrainiens.

Regardez l’épisode du 12 avril de « Connecting the Dots » avec Dan Happel. Découvrez les nouveaux épisodes du programme tous les mardis de 17h à 18h. sur Brighteon.TV.

https://www.brighteon.com/embed/0d2e3aad-c2ad-45d3-9e6b-85ddf5f2e76c

