Les complications du vaccin COVID vont bientôt « effondrer notre système de santé », prévient un virologue renommé

L’un des créateurs de vaccins les plus talentueux au monde a averti que l’assaut à venir des blessures et des décès dus au « vaccin » (COVID-19) du coronavirus de Wuhan sera si important qu’un effondrement total du système de santé est inévitable.

Le Dr Geert Vanden Bossche, qui travaillait auparavant comme responsable principal de programme à l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI), a averti les auditeurs dans un «Message à l’Autriche» concernant les mesures de verrouillage de ce pays que le véritable combat pour la santé n’est pas se faire vacciner.

L’année dernière, comme vous vous en souvenez peut-être, Vanden Bossche a déclaré publiquement qu’essayer de vacciner les gens au milieu d’une «pandémie» est à peu près la pire chose que vous puissiez faire si arrêter la propagation est vraiment votre objectif.

« Nous devons les aider autant que possible car ils auront besoin d’un traitement intensif, dans de nombreux cas », a déclaré Vanden Bossche à propos des « entièrement vaccinés » qui n’ont aucune idée de ce qu’ils deviendront bientôt.

Le nombre de personnes entièrement piquées nécessitant une hospitalisation, a-t-il en outre averti, « augmente désormais régulièrement » sans fin en vue.

« Alors que de plus en plus, avec l’entraînement du système immunitaire inné, avec une plus grande exposition au virus, de plus en plus de personnes non vaccinées sont protégées », a-t-il encore expliqué.

« Cela conduira inévitablement – ​​et je ne suis pas un prédicateur apocalyptique – mais cela conduira inévitablement à un effondrement de notre système de santé. Il ne peut en être autrement. »

Les «vaccins» COVID suppriment en fait l’immunité innée, laissant le corps plus sujet aux maladies

Contrairement à ce qui est largement affirmé, l’injection de ces poisons dans le corps humain ne favorise pas le renforcement de l’immunité. En fait, les piqûres suppriment l’immunité innée, qui est nécessaire pour une protection généralisée contre la maladie.

Les cocktails chimiques artificiels, dans ce cas de nature expérimentale, « ne peuvent pas se substituer » à l’immunité innée, a souligné Vanden Bossche, ni ne contribuent à la soi-disant « immunité collective ».

Dans cet esprit, il est particulièrement grave d’injecter ce produit aux enfants, car leur « immunité innée peut facilement être supprimée par les anticorps vaccinaux », a averti Vanden Bossche.

« [Leurs] anticorps sont si jeunes et si naïfs qu’ils peuvent facilement être dépassés par les anticorps vaccinaux », a-t-il ajouté.

Cela est en fait vrai pour tous les vaccins, qui concurrencent et détruisent généralement l’immunité innée, laissant une personne sujette à des troubles auto-immuns et à d’autres problèmes tout au long de sa vie.

Le fait que les enfants aient un risque de zéro pour cent de mourir de la grippe Fauci, ou même de présenter des symptômes d’infections, rend la pression sur eux encore plus néfaste. Combien d’enfants vaccinés souffriront désormais toute leur vie de problèmes de santé dus à l’injection ?

Selon Vanden Bossche, piquer des enfants avec ces agents biologiques « est absolument interdit! »

« Nous ne pouvons pas vacciner nos enfants avec ces vaccins », dit-il.

Les adultes sont également endommagés par les tirs, qui suppriment également l’immunité des adultes. Selon l’âge et l’état de santé d’une personne, se faire tirer dessus peut signifier une condamnation à mort, même si cela ne se produit pas immédiatement.

Et les injections « de rappel » ? Vanden Bossche a qualifié le concept de « absolument fou » lors d’une présentation récente, les qualifiant en outre de bêtises dangereuses qui « ne devraient pas être faites! »

Ceux qui restent non vaccinés devraient le rester quoi qu’il arrive, a déclaré Vanden Bossche. Ils possèdent très probablement déjà une immunité contre tout ce qui circule sous le nom de Covid, et toute interférence avec cela via une injection déclenchera probablement des problèmes de santé.

« Très important, tous sont protégés », a déclaré Vanden Bossche à propos des non vaccinés. « Ils sont tous encore protégés contre les maladies graves et la majorité d’entre eux seront protégés contre les maladies très légères ou modérées. » La COVID, a-t-elle ajouté, « n’est pas une maladie des personnes en bonne santé ».

« Les personnes en bonne santé ont un système immunitaire inné sain qui peut faire face à un certain nombre de virus respiratoires sans aucun problème », a-t-il déclaré.

Les dernières nouvelles sur les injections de virus chinois peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

Le programme de dépopulation dévoilé

Tim Truth expose le programme de dépopulation des mondialistes du monde entier. Je dis que nous leur rendons service à tous et commençons le processus de dépopulation avec eux et leurs familles d’abord, essuyons-les tous de la surface de la terre.

Regardez le contenu complet de Tim Truth ici 👇

https://www.bitchute.com/channel/qsqOliWyhidn/

MACRON REMPORTE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022

Une superbe cache d’armes découverte par les forces russes en Ukraine

Plusieurs milliards de dollars dans plusieurs bâtiments.

Toute la boule de cire. Armes antichar légères américaines. Mortiers américains. Ancienne souche ukrainienne. Trucs que l’Ukraine assemblait. Des trucs d’autres pays de l’UE. D’énormes missiles antichars. D’énormes missiles anti-aériens ou quoi que ce soit d’autre. Même des trucs russes. Un entrepôt entier rempli de douilles usées à recharger. TOUTE LA BOULE DE CIRE, – ET SURTOUT, les forces ukrainiennes l’ont abandonnée, ce qui signifie qu’elles n’avaient pas la possibilité de la déplacer avant d’être dépassées. Cela signifie qu’ils sont en train de perdre. Il y a suffisamment d’armes dans cette stache pour gagner une guerre contre une puissance majeure, la découverte était QUE GROSSE.

Ce n’est pas seulement le premier entrepôt plein au début, ils traversent plusieurs entrepôts et prouvent que l’OTAN fournit à l’Ukraine une stache de rêve.

