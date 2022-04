La journaliste indépendante Eva Bartlett voit des parallèles entre les stratégies terroristes en Syrie et Marioupol + Les gouvernements sont sur le point de s’effondrer alors que la crise mondiale de la chaîne d’approvisionnement et l’inflation s’aggravent

Eva K Bartlett

Les 21 et 22 avril, j’ai rejoint le journaliste Roman Kosarev pour aller à Marioupol apporter de l’aide humanitaire, comme il le fait depuis 3 semaines maintenant, à des personnes désespérément dans le besoin. Alors que nous roulions le premier jour, j’ai demandé à Roman de donner un contexte à la destruction que nous allions voir, bien qu’après un reportage de Syrie, je connaisse les raisons… « Vous verrez des bâtiments comme nous avons vu à Homs, à Alep. Pourquoi? Les soldats ukrainiens et les nationalistes d’Azov ont placé leurs armes dans des immeubles résidentiels, ont forcé les habitants à se rendre au sous-sol ou aux étages inférieurs, ils ont occupé les étages supérieurs. Ils l’ont fait dans l’espoir que la Russie ou les forces de la RPD ripostent et endommagent ces bâtiments, créant une image parfaite de ces terribles Russes qui attaquent des civils, ce qui n’est pas vrai. Alors que ces nationalistes et soldats ukrainiens se retiraient plus profondément dans l’usine d’Azovstal (acier), ils ont continué à bombarder ces bâtiments, même s’ils savaient que des gens s’y trouvaient, en accusant les soldats russes et de la RPD. Ce n’est pas seulement moi qui le dis, les gens de Marioupol me l’ont dit dans de nombreuses interviews.

Soldats Ukrainiens !🟢Groupes ! sont blessés après avoir été pris en embuscade par les forces russes.

Les gouvernements sont sur le point de s’effondrer alors que la crise mondiale de la chaîne d’approvisionnement et l’inflation s’aggravent

Le Sri Lanka suspend désormais le paiement de sa dette extérieure

La crise de la chaîne d’approvisionnement causée par la fermeture de pays entiers pendant des mois à cause d’un virus qui avait un taux de survie de 99,5% est maintenant exacerbée par la guerre en Ukraine et de nouveaux blocages dans certains pays producteurs, et cause maintenant à certains pays un tel stress économique qu’ils sont en défaut sur leurs dettes.

Le Sri Lanka, qui connaît actuellement des troubles massifs en raison d’une économie en plein effondrement, a annoncé qu’afin de préserver les réserves en dollars dont il dispose pour acheter de la nourriture et de l’énergie pour son peuple, il suspendra le paiement de sa dette, déclenchant probablement des défauts de paiement purs et simples qui pourrait produire un effet domino.

« Le Sri Lanka a mis en garde contre un défaut de paiement sans précédent et a interrompu les paiements sur la dette extérieure, une mesure extraordinaire prise pour préserver son stock de dollars en baisse pour les importations essentielles de nourriture et de carburant« , a rapporté Bloomberg Quint cette semaine alors que la situation dans la nation asiatique se détériorait.

Tous les paiements aux détenteurs d’obligations, aux créanciers bilatéraux et aux prêteurs institutionnels qui sont actuellement en cours ont été suspendus jusqu’à ce que le ministère des Finances puisse organiser un plan de restructuration de la dette, selon un communiqué publié mardi.

Nandalal Weerasinghe, qui est le nouveau gouverneur de la banque centrale du Sri Lanka, a déclaré lors d’un point de presse que le gouvernement tentait de négocier avec les créanciers, mais prévenait également qu’il pourrait y avoir un défaut. Les mesures prises actuellement sont « un dernier recours afin d’éviter une nouvelle détérioration de la situation financière de la République », a déclaré le ministère des Finances.

« Il est maintenant évident que tout nouveau retard risque d’infliger des dommages permanents à l’économie sri-lankaise et de causer un préjudice potentiellement irréversible aux détenteurs des dettes publiques extérieures du pays », a ajouté le ministère.

Cette annonce fait suite à des appels lancés au président Gotabaya Rajapaksa et à son frère, le Premier ministre Mahinda Rajapaksa, pour qu’ils démissionnent, bien qu’ils aient jusqu’à présent refusé de le faire. Gotabaya a plutôt appelé à «l’unité et à une meilleure compréhension» plus tôt cette semaine alors qu’il saluait les citoyens pour le festival du Nouvel An cinghalais et tamoul au milieu d’une angoisse croissante face à la montée en flèche de l’inflation qui est actuellement de 20% d’une année sur l’autre et des coupures d’électricité quotidiennes qui souvent durer jusqu’à trois heures.

Le parti de Gotabaya a également perdu sa majorité parlementaire et les pourparlers de sauvetage avec le Fonds monétaire international devraient encore être retardés, a noté Bloomberg Quint.

Le ministère des Finances a déclaré que les pourparlers du gouvernement avec le FMI seraient accélérés, tandis que les responsables ont déclaré qu’ils voulaient éviter un défaut de paiement. Le gouvernement de Rajapaksa tente également d’obtenir une aide financière de l’Inde et de la Chine, cette dernière étant actuellement l’un des plus gros créanciers du Sri Lanka.

« La Chine a fait tout son possible pour fournir une assistance au développement socio-économique du Sri Lanka et continuera de le faire à l’avenir », a déclaré un représentant du ministère des Affaires étrangères lors d’un point de presse mardi.

Selon le rapport, les obligations en dollars du Sri Lanka, qui arrivent à échéance en juillet, ont chuté de 3 cents pour atteindre un nouveau record de 45,73 sur le dollar. En outre, la roupie a également chuté alors que le marché boursier du pays a été fermé cette semaine avant les jours fériés, tandis que les échanges ont de toute façon été tronqués en raison de pannes de courant quotidiennes.

« Le marché s’attendait à ce que ce défaut se produise », a déclaré Carl Wong, responsable des titres à revenu fixe chez Avenue Asset Management, qui ne détient plus d’obligations sri-lankaises, à Bloomberg Quint. « Maintenant, nous devons voir comment le nouveau gouvernement gère le chaos à terre tout en discutant avec le FMI. »

Le pays a environ 12,5 milliards de dollars d’obligations en euros en circulation et les prochains paiements sont dus le 18 avril, selon les données consultées par Bloomberg. Ensuite, le gouvernement devrait payer 36 millions de dollars d’intérêts sur une obligation qui vient à échéance en 2023, ainsi que 42,2 millions de dollars sur un prêt de 2028. Il y a également une vague d’autres paiements dus pour le Sri Lanka cette année, dont 1,03 milliard de dollars en principe et des intérêts sur un billet arrivant à échéance le 25 juillet.

La dette mondiale des nations s’aggrave grâce à la crise actuelle de la chaîne d’approvisionnement dans un contexte d’aggravation de l’inflation. L’effondrement n’est qu’une question de temps si la trajectoire reste la même.

