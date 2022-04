Les scientifiques commencent la chasse pour une cinquième force de la nature alors que le grand collisionneur de hadrons se déclenche pour la première fois en trois ans + Pourquoi tout le Congo n’est pas mort de la COVID?

Le LHC fonctionnera à une plus grande énergie et, grâce aux améliorations considérables apportées au système d’injection, enverra beaucoup plus de données aux expériences améliorées du LHC. Les scientifiques vont utiliser lesdites fonctionnalités pour commencer à chasser une cinquième force de la nature alors que le Large Hadron Collider se déclenche pour la première fois en trois ans.

Après une interruption de trois ans pour maintenance et améliorations, le Large Hadron Collider (LHC) a été réactivé ce matin, avec le premier faisceau lancé autour du tunnel peu avant 10 heures BST, rapporte Daily Mail.

Le LHC fonctionne en faisant claquer des atomes ensemble afin de les dissocier et d’identifier les particules subatomiques qui y résident, ainsi que leur réaction.

L’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, ou CERN, a désactivé le collisionneur en 2019 pour se concentrer sur l’amélioration de la sensibilité de l’équipement.

Les chercheurs pourront voir dans les atomes avec une meilleure résolution – les données seront capturées 30 millions de fois par seconde – et entreprendre ainsi davantage d’expériences.

Le processus de démarrage du LHC, long d’environ 17 milles, est une procédure difficile qui nécessite que tout «fonctionne comme un orchestre», en particulier après l’arrêt prolongé causé par Covid-19.

Rende Steerenberg, responsable des activités de la salle de contrôle au CERN en Suisse, où se trouve la salle de contrôle du collisionneur, a fait remarquer : « Il ne s’agit pas d’appuyer sur un bouton. »

«Cela s’accompagne d’un certain sentiment de tension, de nervosité, a-t-il expliqué, notant que de nombreuses mauvaises choses peuvent arriver, notamment des blocages de tunnels et des difficultés d’aimant.

Les physiciens des particules espèrent que les modifications aideront à la découverte d’une nouvelle force fondamentale de la nature pour compléter les quatre forces principales – gravitationnelle, électromagnétique, forte et faible – et contribueront à l’explication des origines de l’univers.

Une autre attente est que le redémarrage des collisions puisse aider à l’enquête sur la soi-disant «matière noire», qui, selon les experts, existe au-delà du cosmos observable et constitue la majorité de la matière dans l’univers connu.

Le CERN abrite le Large Hadron Collider, le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules au monde (illustré), qui est surtout connu pour avoir découvert le boson de Higgs en 2012.

Une pierre d’achoppement potentielle pour l’équipe de lancement était la découverte d’un blocage, ainsi qu’un rétrécissement du matériau dû à une fluctuation de température d’environ 300 degrés.

Des milliers d’aimants qui aident à maintenir des milliards de particules dans un faisceau étroit alors qu’ils orbitent autour du tunnel du collisionneur sous la frontière franco-suisse risquaient également de mal fonctionner.

« Pour que le faisceau fasse le tour, tous ces aimants doivent jouer les bonnes fonctions et les bonnes choses au bon moment », a déclaré Steerenberg, notant que l’appareil doit agir « comme un orchestre ».

Des particules ont été propulsées pour la première fois depuis décembre 2018 à travers l’anneau de près de 17 milles du collisionneur vendredi.

Le LHC, en revanche, aura besoin de six à huit semaines pour atteindre sa pleine vitesse, moment auquel les collisions de protons pourront reprendre.

Le chef du département Faisceaux du Cern, Rhodri Jones, a déclaré: «Ces faisceaux circulaient à l’énergie d’injection et contenaient un nombre relativement faible de protons. »

«Les collisions à haute intensité et à haute énergie sont dans quelques mois.»

« Mais les premiers faisceaux représentent le redémarrage réussi de l’accélérateur après tout le travail acharné du long arrêt. »

Le groupe de collisions du LHC détectées au CERN entre 2010 et 2013 a permis de vérifier l’existence de la particule de boson de Higgs tant recherchée.

Cette particule, avec son champ énergétique associé, est supposée avoir joué un rôle important dans le développement de l’univers après le Big Bang il y a 13,7 milliards d’années.

Les physiciens des particules ont encore beaucoup à apprendre, et les améliorations leur permettront d’aller plus loin dans le domaine quantique secret qu’il n’a jamais été possible.

Cela peut également aider à découvrir les fondements de l’univers au sens large en permettant une meilleure compréhension de la matière noire.

On pense que la matière noire est cinq fois plus abondante que la matière ordinaire, mais elle n’absorbe, ne réfléchit ni n’émet de lumière. Jusqu’à présent, les enquêtes n’ont donné aucun résultat.

« Nous allons augmenter considérablement le nombre de collisions et donc la probabilité de nouvelles découvertes également », a déclaré Steerenberg, qui a mentionné que le collisionneur serait opérationnel jusqu’à une autre interruption en 2025-2027.

Le LHC a été mis en ligne pour la première fois le 10 septembre 2008, et malgré quelques difficultés qui l’ont mis hors ligne, tout ce qu’il a trouvé est conforme au modèle standard.

Il s’agit de la théorie fondamentale et motrice de la physique des particules, établie dans les années 1970 – mais elle a des défauts car elle ne décrit pas plusieurs aspects de la physique.

Lors d’une tournée médiatique à l’Organisation pour la recherche nucléaire (CERN) en 2014, une image générale de l’expérience du Grand collisionneur de hadrons (LHC) a été fournie.

Les données acquises lors d’un essai du LHC semblaient suggérer que les particules peuvent agir d’une manière que le modèle de base ne décrit pas vraiment, ce qui n’explique pas non plus la matière noire.

Cette expérience portant sur la désintégration de particules connues sous le nom de quarks de beauté a découvert qu’elles se transformaient en muons 15 % moins fréquemment que prévu.

Cela implique qu’il existe un facteur non découvert à l’œuvre dans l’univers, et beaucoup pensent qu’il s’agit d’une nouvelle forme de force faisant pencher la balance. L’expérience sera répétée sur le LHC modernisé avec des équipements plus sensibles.

« Les enjeux sont extrêmement élevés », a déclaré le Dr Mitesh Patel, physicien des particules à l’Imperial College de Londres, qui a dirigé les recherches initiales.

Le CERN rend public cet instantané de 2018 du système LHCb Muon de l’installation du grand collisionneur de hadrons de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, près de Genève.

« Si nous confirmons cela, ce sera une révolution du genre que nous n’avons pas vue – certainement de mon vivant. Vous ne voulez pas tout gâcher. »

En 2018, les chercheurs estimaient que les chances que la découverte se produise par hasard étaient de une sur mille, mais l’étalon-or est de une sur 3,5 millions pour la déclaration d’une nouvelle force de la nature.

Ils ont donc besoin d’informations supplémentaires pour vérifier qu’il ne s’agissait pas d’un défaut dans l’équipement ou la configuration de l’expérience.

Cette mise à jour actuelle marque le début de la troisième exploitation du LHC et comprend l’installation d’aimants plus puissants qui compriment les protons à l’intérieur du collisionneur en faisceaux plus denses, augmentant ainsi les taux de collision des particules.

Les scientifiques pourront l’utiliser pour surveiller des événements de plus en plus rares avec une plus grande précision qu’auparavant.

Le directeur des accélérateurs et de la technologie du CERN, Mike Lamont, a déclaré que le LHC fonctionnera à une plus grande énergie et, grâce aux améliorations considérables apportées au système d’injection, enverra beaucoup plus de données aux expériences améliorées du LHC.

Des équipes du monde entier ont travaillé ensemble pour aider le Large Hadron Collider à atteindre des niveaux d’énergie record pour sa troisième période de physique.

Des équipes du Royaume-Uni ont dirigé une succession de lots de travaux critiques visant à améliorer les performances des quatre principaux instruments du LHC.

Le Conseil des installations scientifiques et technologiques (STFC) finance la part du Royaume-Uni dans la rénovation, qui vaut plus de 25 millions de livres sterling.

Le professeur Mark Thomson, président exécutif du STFC et physicien des particules, a déclaré que cela prolongeait la relation « forte et fructueuse » du Royaume-Uni avec le CERN ».

« Je ne cesserai jamais de m’impressionner de voir comment nos scientifiques et ingénieurs, avec leurs compétences et leur expertise incroyables, peuvent continuer à améliorer ces installations de pointe en utilisant des technologies toujours plus innovantes. »

« La communauté scientifique mondiale attendra maintenant avec impatience les résultats de la nouvelle campagne, qui sondera certains des indices récents de nouvelle physique observés au LHC et ailleurs. »

Le ministre des Sciences, George Freeman, a déclaré: « Grâce à notre rôle de premier plan dans des projets mondiaux de cette envergure, le Royaume-Uni s’appuie sur un rôle de superpuissance scientifique mondiale et aide à conserver le plus haut calibre de scientifiques talentueux au Royaume-Uni. »

Un pilote d’American Airlines a subi un arrêt cardiaque quelques minutes après l’atterrissage de son avion. Heureusement, il a survécu et il croit fermement que l’injection Covid-19 qu’il a été forcé de recevoir par ses employeurs est à blâmer.

Steve Kirsch s’est assis pour une interview avec Josh Yoder des US Freedom Flyers sur le capitaine Bob Snow d’American Airlines. Snow a fait un arrêt cardiaque quelques minutes après l’atterrissage de l’avion. Il a failli mourir.

Selon Snow, il est assez clair que son arrêt cardiaque était dû au vaccin COVID expérimental qu’American Airlines l’a forcé à prendre pour conserver son emploi.

Les points clés de l’interview vidéo ci-dessous incluent :

Comment Snow sait que c’était le vaccin et pas seulement la « malchance »

American Airlines n’a jamais appelé Snow à l’hôpital même si c’était de leur faute s’il avait pris le vaccin et avait failli mourir. On pourrait penser qu’il recevrait un appel du PDG. Au lieu de cela, la seule chose qu’ils ont faite a été d’emmener sa famille à l’hôpital pour le rencontrer.

Nous devons tester chaque pilote vacciné avec des ECG, des D-dimères, de la troponine et des IRM cardiaques pour évaluer leur état de santé. C’est pour leur santé et pour la sécurité du public voyageur. Les compagnies aériennes et/ou la FAA devraient l’exiger. La myocardite peut être subclinique, de sorte que les pilotes peuvent ne pas savoir qu’ils sont blessés.

Les compagnies aériennes ne font PAS les contrôles requis pour évaluer la santé des pilotes et la sécurité des passagers. Vraisemblablement, c’est parce que ces dépistages : 1) révéleraient au public à quel point les vaccins sont dangereux et augmenteraient la réticence à la vaccination, et 2) disqualifieraient trop de pilotes. Yoder estime que 30% des pilotes pourraient devoir être disqualifiés en raison de problèmes cardiaques causés par le vaccin. Par conséquent, le résultat le plus probable est que les compagnies aériennes prétendront que cet incident ne s’est jamais produit et que le CDC prétendra sans preuve qu’il n’y a aucun lien avec le vaccin comme ils le font habituellement. La presse leur donnera un laissez-passer et ne posera pas de questions difficiles.

Quand un avion tombe en panne et que des gens sont tués, c’est OK pour les compagnies aériennes parce que les compagnies d’assurance paieront et tout le monde prétendra que c’était juste un accident anormal qui n’aurait pas pu être évité.

Pourquoi tout le Congo n’est pas mort de la COVID?

Moins de 1 % de la population congolaise est entièrement vaccinée. Alors pourquoi tout le Congo n’est-il pas mort du COVID même après si longtemps.

Aucune grande nation n’a autant souffert de la distribution de vaccins que la République démocratique du Congo, où moins de 1 % de la population est entièrement vaccinée.

État des lieux : Les vaccins ne sont toujours pas disponibles dans certaines régions périphériques de ce pays d’Afrique centrale, mais les taux de vaccination sont incroyablement faibles, même à Kinshasa, la capitale qui abrite 17 millions de personnes.

Selon Seth Berkley, PDG de la collaboration vaccinale Gavi et point focal pour l’effort mondial COVAX, la disponibilité n’est plus un problème. COVAX est prêt à transférer plus de dosages en RDC si et quand l’approvisionnement actuel est épuisé, a-t-il récemment déclaré à Axios.

Sur le terrain : « Lorsque nous avons commencé en novembre, il n’y avait pas beaucoup d’intérêt », explique Freddy Nkosi, directeur en RDC de VillageReach, une ONG spécialisée dans la prestation de soins de santé dans les pays à faible revenu.

Nkosi a déclaré que VillageReach dispose de quatre centres de vaccination à Kinshasa qui sont idéalement situés à proximité des gares routières ou des marchés et sont disponibles sept jours sur sept sans rendez-vous requis. Pfizer, Moderna, J&J, AstraZeneca et Sinovac font partie des entreprises fournissant des vaccins.

Nkosi affirme que l’intérêt a augmenté au cours des deux ou trois derniers mois, les individus étant devenus « de plus en plus confiants ».

Il poursuit en disant que les «rumeurs» – selon lesquelles les vaccinations avaient nui aux individus ou contenaient des éléments qui contrediraient les traditions religieuses – avaient été les plus difficiles à surmonter. Nkosi pense qu’une partie de la désinformation est apportée de l’Occident via les réseaux sociaux, tandis que d’autres sont propres à la RDC.

Entre les lignes : Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le taux de vaccination de la RDC est si faible par rapport à d’autres pays à faible revenu confrontés à des problèmes comparables, Nkosi n’était pas sûr, mais il a observé qu’une grève des employés de la santé ne semblait pas aider.

Étrangement, l’augmentation de la vaccination se produit alors que la peur de la COVID diminue et que la vie revient à la normale, selon Nkosi.

Plusieurs autres ont choisi de venir après avoir vu que quelqu’un qu’ils connaissaient avait été vacciné. D’autres ont besoin de vaccinations pour le travail ou les voyages.

L’essentiel : « Nous espérons inverser la tendance », déclare Nkosi. « Nous avons commencé à un rythme d’escargot, mais j’espère que nous pourrons encore nous rattraper. »

