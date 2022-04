La pilule COVID de Pfizer Paxlovid échoue dans les essais cliniques

Les personnes qui ont pris la pilule COVID de Pfizer, Paxlovid, ont signalé qu’après la période de traitement de cinq jours, elles recommenceraient à être testées positives pour Covid et que cela a par conséquent échoué dans les essais cliniques.

Paxlovid a été salué comme l’un des traitements Covid de référence aux États-Unis, le président Joe Biden l’ayant mentionné lors du discours sur l’état de l’Union de cette année.

Cependant, certaines personnes qui ont pris le médicament pour traiter le virus ont signalé un événement inhabituel.

On pense que le médicament développé par Pfizer est très efficace pour éviter l’hospitalisation ou la mort chez les personnes qui ont déjà été infectées par le virus, mais certaines personnes qui se sentaient initialement mieux après avoir pris le médicament présentent à nouveau des symptômes.

Il y a eu plusieurs cas où, après la période de traitement de cinq jours, les patients recommençaient à être testés positifs pour Covid.

Les experts ne savent pas pourquoi cela se produit ou ce qui peut amener une personne qui semble en bonne santé à tomber malade après avoir contracté la même infection.

Certains bénéficiaires de la pilule antivirale Covid de Pfizer, Paxlovid, signalent que leurs symptômes viraux réapparaissent après la fin de leur traitement par le médicament, et même qu’ils recommencent à être testés positifs pour le virus.

« Nous avons eu trois cas avec le même schéma dans la maison », a déclaré John Donoghue, 71 ans, au Boston Globe.

« Les symptômes la deuxième fois étaient plus légers… à certains égards, nous pensons que Paxlovid a fait son travail. Cela a fait disparaître les symptômes extrêmes du premier tour et les a réduits très rapidement dans les trois cas.

Après avoir contracté Covid, lui, sa femme et sa mère de 95 ans ont tous commencé à prendre le médicament.

Après avoir utilisé Paxlovid, ils ont commencé à se sentir mieux et ont même été testés négatifs, jusqu’à ce que leurs symptômes et leur statut de test positif réapparaissent.

Le Dr Paul Sax, un expert en maladies infectieuses au Brigham and Women’s Hospital de Boston, a déclaré au Globe qu’il avait entendu parler de la même chose qui arrivait aux patients.

« Nous continuons à surveiller les données de nos études cliniques en cours et les preuves du monde réel. » Lorsqu’il a été approché pour un commentaire, Pfizer a déclaré à DailyMail.com : « Nous n’avons constaté aucune résistance au Paxlovid et restons très confiants dans son efficacité clinique. »

Lors de son discours sur l’état de l’Union en 2022, le président Joe Biden (photo) a vanté Paxlovid et a déclaré qu’il veillerait à ce que le médicament soit distribué à ceux qui le voulaient.

Dans les études cliniques, le médicament a réduit le risque d’hospitalisation ou de décès de plus de 90 % dans deux groupes de patients, selon la société.

En raison de ses essais réussis, l’arrivée du médicament a été accueillie avec enthousiasme par les spécialistes de la santé et de la pharmacie du monde entier.

Fin 2021, la Food and Drug Administration lui a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence.

Alors que la société basée à New York a d’abord eu des problèmes d’approvisionnement, ce qui a ralenti le lancement, il y aurait maintenant une offre excédentaire de médicaments disponibles aux États-Unis.

« Il est important de reconnaître que les traitements disponibles aujourd’hui pour la COVID-19 ont véritablement changé la donne dans les efforts mondiaux pour arrêter la dévastation de la pandémie », a écrit la société.

« Nos essais et des preuves concrètes ont démontré que le traitement a le potentiel de sauver la vie des patients, de réduire la gravité des infections et d’éliminer jusqu’à neuf hospitalisations sur dix. »

Pfizer a répondu aux rapports en mentionnant ses essais cliniques très réussis pour le médicament et qu’il n’y a aucune preuve de résistance au Paxlovid

La popularité de la drogue était si élevée que le président Biden l’a mentionné dans son discours sur l’état de l’Union plus tôt cette année, affirmant que tout Américain qui en aurait besoin pourrait l’obtenir.

Cependant, certains des patients qui ont reçu le médicament souffrent maintenant d’infections étranges à la suite de son utilisation.

Le mécanisme probable à l’œuvre pour les Donoghues et d’autres qui ont rencontré des phénomènes similaires, selon les experts, est un jeu du chat et de la souris.

« C’est littéralement que le Paxlovid est le chat, il supprime le virus, puis quand le chat est parti, les souris sortent pour jouer », a déclaré le Dr Michael Charness, chef de cabinet à Veterans Affairs Boston.

« Paxlovid fonctionne très bien tant qu’il est là, et pour de nombreuses personnes, il peut éliminer le virus en une seule phase d’infection »,

« Mais pour certaines personnes, peut-être parce qu’il faut un peu plus de temps pour renforcer l’immunité, elles ne peuvent pas se débarrasser de [tout le virus] et le Paxlovid n’est plus là pour aider. »

Bien que certains universitaires de la région de Boston aient lancé des enquêtes, il n’y a pas d’essais, d’études ou de données scientifiques spécifiques qui soutiennent l’existence de ce type de rebond viral après que quelqu’un ait pris du Paxlovid.

Le nombre élevé d’AVC causés par les vaccins Covid-19 peut expliquer pourquoi tant de vaccinés deviennent également aveugles

Depuis que le premier vaccin Covid-19 a été autorisé pour une utilisation au Royaume-Uni et administré le 8 décembre 2020, des centaines de milliers d’effets indésirables ont été signalés au programme de carte jaune de la MHRA. Mais il y a une réaction indésirable particulière qui est à la fois inquiétante et étrange, et le nombre de personnes qui en souffrent augmente chaque semaine : la cécité.

L’impression d’analyse du schéma de la carte jaune MHRA pour la piqûre à ARNm Pfizer / BioNTech montre que depuis la première piqûre administrée le 9 décembre 2020 et jusqu’au 6 avril 2022, 163 personnes ont déclaré souffrir de cécité totale due à l’injection. 6 autres personnes ont également signalé une perte de vision centrale, tandis que 4 autres personnes ont signalé une perte de vision soudaine.

Vingt et une personnes ont également signalé un effet indésirable connu sous le nom de « cécité transitoire » dû au vaccin Pfizer. C’est là qu’une personne souffre de troubles visuels ou de la perte de la vue d’un œil pendant quelques secondes ou minutes à la fois. Et vingt autres personnes ont signalé une réaction indésirable connue sous le nom de « cécité unilatérale ». C’est là qu’une personne est aveugle ou a une très mauvaise vision d’un œil.

Au total, 8 016 troubles oculaires ont été signalés comme réactions indésirables au vaccin Pfizer au 6 avril 2022.

L’injection du vecteur viral d’AstraZeneca a également rendu aveugle des centaines de personnes. Au 6 avril 22, la MHRA a reçu 324 rapports de cécité, 3 rapports de perte de vision centrale, 5 rapports de perte de vision soudaine et 29 rapports de cécité transitoire parmi 14 895 troubles oculaires signalés comme réactions indésirables à la piqûre.

L’injection à ARNm de Moderna, qui a été administrée pour la première fois en juin et a le plus faible nombre d’injections administrées au Royaume-Uni, a également causé la cécité de plusieurs personnes.

Au 6 avril 22, la MHRA avait reçu 34 rapports de cécité, 56 rapports de déficience visuelle et 6 rapports de réactions indésirables à la cécité transitoire par injection de Moderna parmi 1 519 troubles oculaires signalés comme réactions indésirables au vaccin Moderna.

Au total, si l’on inclut les effets indésirables signalés pour lesquels la marque du vaccin n’était pas spécifiée, 24 516 troubles oculaires ont été signalés comme réactions indésirables aux injections Covid-19, dont 525 de ces réactions étant une cécité complète.

Des «vérificateurs des faits» aux côtés des autorités ont été sur le point de balayer ces données sous le tapis et de les qualifier de peu fiables. Leur raisonnement est que « ce n’est pas parce que quelqu’un signale l’événement après avoir reçu le vaccin que cela signifie nécessairement qu’il est dû au vaccin ».

Mais ce qu’ils ne vous disent pas, c’est que cela ne signifie pas nécessairement que ce n’est pas dû au vaccin, et nous imaginons que chaque personne qui a signalé une réaction indésirable serait en désaccord avec les vérificateurs des faits et les tentatives des autorités de minimiser ces rapports.

Par exemple, une personne, qui s’appelle Louis, a documenté l’histoire de sa femme sur Twitter dans les jours, les semaines et les mois qui ont suivi son obtention du vaccin AstraZeneca Covid.

Malheureusement, sa femme est devenue complètement aveugle de l’œil gauche et de 30 à 60 % de cécité de l’œil droit après avoir reçu l’injection d’AstraZeneca et le neurologue qui la soignait lui a catégoriquement dit de ne pas prendre la deuxième dose.

Comme vous pouvez le constater, la misère que les vérificateurs des faits ignorent car «pas nécessairement la faute du vaccin» est bien réelle pour les personnes qui les signalent.

Mais pourquoi les vaccins Covid rendent-ils les gens aveugles ?

Eh bien, il y a un autre effet indésirable extrêmement préoccupant qui a été signalé au système de carte jaune de la MHRA, qui s’est produit un nombre astronomique de fois, et cet événement indésirable est un accident vasculaire cérébral.

Au 6 février 22, la MHRA a reçu 786 rapports d’AVC dus à l’injection à ARNm de Pfizer, qui est maintenant le premier vaccin de rappel administré aux Britanniques et le seul vaccin administré aux enfants.

Ces rapports comprennent 19 rapports d’hémorragie sous-arachnoïdienne, qui est un type d’AVC extrêmement rare, 64 rapports d’hémorragie cérébrale, 61 rapports d’AVC ischémique et 487 rapports d’accidents vasculaires cérébraux.

Malheureusement, ces 786 AVC signalés ont entraîné 65 décès.

Malheureusement, le vaccin AstraZeneca a également causé des centaines d’AVC. Jusqu’au 6 avril 22, la MHRA a reçu 2 355 rapports d’AVC en tant que réactions indésirables à la piqûre entraînant 170 décès.

Les 2 355 AVC comprennent 202 hémorragies cérébrales, 119 hémorragies sous-arachnoïdiennes (censées être rares), 166 AVC ischémiques et 1 369 accidents vasculaires cérébraux.

Mais qu’est-ce que cela a à voir avec les gens qui deviennent aveugles ? Eh bien, cette fiche d’information utile fournie par la Stroke Foundation en Australie explique pourquoi.

Selon la fiche d’information, environ un tiers des survivants d’un AVC souffrent d’une perte de vision et, malheureusement, ne récupèrent jamais complètement leur vision.

La raison pour laquelle les AVC provoquent la cécité est que la vision dépend d’un œil sain pour recevoir des informations et d’un cerveau sain pour traiter ces informations. Les nerfs de l’œil se déplacent de l’œil à travers le cerveau jusqu’au cortex occipital à l’arrière du cerveau, vous permettant de voir.

La plupart des AVC affectent un côté du cerveau. Les nerfs de chaque œil voyagent ensemble dans le cerveau, de sorte que les deux yeux sont affectés. Si le côté droit de votre cerveau est endommagé, la vision du côté gauche de chaque œil peut être affectée. Il est rare que les deux côtés du cerveau soient affectés par un AVC. Lorsque cela se produit, cela peut entraîner la cécité.

Donc, si vous vous demandez comment diable les injections expérimentales de Covid-19 pourraient rendre une personne aveugle, vous savez maintenant pourquoi.

C’est la grande quantité d’accidents vasculaires cérébraux que les injections de Covid provoquent qui contribue à cet événement indésirable dévastateur et qui change la vie. Les accidents vasculaires cérébraux ne seront bien sûr pas le seul facteur contributif, mais les chiffres suggèrent qu’ils sont très probablement la principale réaction indésirable en cause.

