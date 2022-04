L’Otan prête à soutenir l’Ukraine « pendant des mois et des années » de combats + Les renseignements américains ont aidé l’Ukraine à abattre un avion russe transportant des « centaines » de parachutistes

Le bloc vise également à faire passer le pays à « des armes standard plus modernes de l’OTAN », a déclaré le secrétaire général de l’alliance.

© Getty Images / Thierry Monasse / Contributeur

L’Otan se prépare à soutenir Kiev « sur une longue période », tant que le conflit militaire en Ukraine durera « des mois et des années », a déclaré jeudi le secrétaire général de l’alliance, Jens Stoltenberg.

S’adressant à un sommet de la jeunesse à Bruxelles, Stoltenberg a déclaré qu’il appartenait au président russe Vladimir Poutine d’arrêter l’action militaire car c’est lui « qui a commencé la guerre ». Par conséquent, a déclaré Stoltenberg, les pays occidentaux continueront « à exercer une pression maximale sur le président Poutine pour qu’il mette fin à la guerre » en sanctionnant Moscou et en apportant un soutien économique et militaire à l’Ukraine.

« C’est une situation très imprévisible et fragile en Ukraine, mais il est absolument possible que cette guerre s’éternise et dure des mois et des années », a expliqué le chef de l’Otan.

Tenant compte de ce fait, l’alliance et ses alliés « se préparent à fournir un soutien sur une longue période et également à aider l’Ukraine à transiter ou à passer de l’ancien équipement de l’ère soviétique à des armes et systèmes standard plus modernes de l’OTAN », a déclaré Stoltenberg.

Il a souligné qu’une telle transition nécessite une formation supplémentaire pour les forces ukrainiennes et une meilleure coordination des efforts entre les pays soutenant Kiev. Dans ce contexte, il s’est félicité de la proposition américaine de mener des entretiens mensuels avec des alliés de l’OTAN et de l’extérieur sur l’autodéfense de l’Ukraine.

Plus tôt cette semaine, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a admis qu’en aidant Kiev, Washington voulait voir « la Russie s’affaiblir au point qu’elle ne peut pas faire le genre de choses qu’elle a faites en envahissant l’Ukraine ».

Moscou a constamment mis en garde l’Occident contre le « pompage » de l’Ukraine avec des armes, arguant que de telles actions ne feraient que prolonger les actions militaires et créeraient des problèmes de longue date à l’avenir. Le Kremlin a également précisé que toute livraison de matériel militaire serait considérée comme une cible légitime une fois qu’elle entrerait en Ukraine.

Le secrétaire général de l’OTAN a également déclaré que l’Ukraine restera « un partenaire très apprécié de l’OTAN » et que l’alliance soutiendra donc les « aspirations euro-atlantiques » de Kiev. Cependant, Stoltenberg a clairement indiqué que toute négociation concrète concernant la candidature de l’Ukraine à l’adhésion à l’OTAN ne serait possible que lorsque le conflit militaire serait terminé.

L’adhésion potentielle de l’Ukraine à l’OTAN et l’expansion de l’alliance vers l’est ont été citées par Moscou comme l’une des principales raisons du lancement de son opération militaire. La Russie considère ces développements comme des menaces directes à sa sécurité et insiste sur un statut neutre pour l’Ukraine. Après des cycles de négociations, Kiev demande des garanties internationales de sécurité en échange du statut de neutralité. Pour l’instant, les pourparlers entre la Russie et l’Ukraine sont apparemment au point mort. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a récemment accusé Londres et Washington d’avoir dit à Kiev de revenir sur les accords précédemment conclus avec la Russie.

La Russie a envoyé ses troupes en Ukraine fin février, à la suite de l’échec de Kiev à mettre en œuvre les termes des accords de Minsk, signés pour la première fois en 2014, et de la reconnaissance éventuelle par Moscou des républiques du Donbass de Donetsk et de Lougansk. Le protocole de Minsk négocié par l’Allemagne et la France a été conçu pour donner aux régions séparatistes un statut spécial au sein de l’État ukrainien.

Le Kremlin a depuis exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais l’OTAN. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée et a démenti les allégations selon lesquelles il prévoyait de reprendre les deux républiques par la force.

L’Occident a répondu à l’attaque de la Russie en imposant des sanctions sévères. Moscou considère ces mesures comme « illégales » et « injustifiées ».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

La dette ne cesse d’augmenter : Biden demande 33 milliards de dollars supplémentaires au Congrès pour l’Ukraine

Biden demande 33 milliards de dollars supplémentaires au Congrès pour l’Ukraine

Les renseignements américains ont aidé l’Ukraine à abattre un avion russe transportant des « centaines » de parachutistes

Tous les articles de Global Research peuvent être lus dans 51 langues en activant le menu déroulant « Traduire le site Web » sur la bannière supérieure de notre page d’accueil (version de bureau).

Pour recevoir la newsletter quotidienne de Global Research (articles sélectionnés), cliquez ici.

Visitez-nous et suivez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook. N’hésitez pas à republier et à partager largement les articles de Global Research.

***

Le Pentagone et les hauts responsables du département d’État ont insisté cette semaine sur le fait que les États-Unis et l’OTAN ne menaient pas une guerre par procuration contre la Russie en Ukraine, mais nous recevons ensuite des rapports explosifs comme celui-ci de NBC, avec des responsables anonymes de la défense et du renseignement se vantant positivement des dégâts fait aux forces d’invasion, y compris le tir « des centaines » de parachutistes du ciel qui se trouvaient dans un avion de transport militaire Il-76…

« Alors que la Russie lançait son invasion, les États-Unis ont fourni aux forces ukrainiennes des renseignements détaillés sur exactement quand et où les missiles et les bombes russes étaient censés frapper, incitant l’Ukraine à déplacer les défenses aériennes et les avions hors de danger », ont déclaré à NBC News des responsables américains actuels et anciens. ”

Et puis vient cet étonnant aveu :

« Ce partage de renseignements en temps quasi réel a également ouvert la voie à l’Ukraine pour abattre un avion de transport russe transportant des centaines de soldats dans les premiers jours de la guerre, ont déclaré les responsables, aidant à repousser un assaut russe sur un aéroport clé près de Kiev, ” NBC écrit.

La révélation survient près de deux mois après que, début mars, des responsables de l’administration Biden ont divulgué à la presse que les États-Unis partageaient des renseignements en temps réel avec l’Ukraine. Apparemment, ces efforts se sont non seulement considérablement étendus à ce stade, mais entraînent peut-être des pertes importantes sur le champ de bataille pour la Russie.

Le rapport de la NBC continue,

« Cela faisait partie de ce que les responsables américains appellent une opération massive et sans précédent de partage de renseignements avec un partenaire non membre de l’OTAN qui, selon eux, a joué un rôle crucial dans le succès de l’Ukraine à ce jour contre l’armée russe, plus nombreuse et mieux équipée. »

Dans les tout premiers jours de l’invasion, les forces ukrainiennes avaient remporté une victoire majeure sur le champ de bataille en abattant un avion de transport russe Il-76 Candid qui opérait à l’extérieur de Kiev. Bien qu’il ne soit pas clair si les responsables américains cités dans le rapport de la NBC font référence à cet incident de fusillade allégué spécifique (le ministère russe de la Défense a eu tendance à considérer ces abattages d’avions de transport comme des pannes mécaniques comme sa ligne officielle) – cela a peut-être entraîné la mort de dizaines voire de quelques centaines de parachutistes russes.

Le 26 février, un deuxième avion de transport aurait été abattu, l’AP détaillant à l’époque : « Un deuxième avion de transport militaire russe Ilyushin Il-76 a été abattu près de Bila Tserkva, à 85 kilomètres au sud de Kiev, selon deux responsables américains ayant une connaissance directe des conditions sur le terrain en Ukraine.

En ce qui concerne les détails, le rapport NBC n’avait que ceci à dire :

NBC News retient certains détails spécifiques que le réseau a confirmés sur le partage de renseignements à la demande de responsables de l’armée et du renseignement américains, qui affirment que le fait d’en parler pourrait aider les Russes à fermer d’importantes sources d’information.

« De nombreux renseignements en temps réel ont été partagés en termes de choses qui pourraient être utilisées pour cibler spécifiquement les forces russes », a déclaré un ancien haut responsable du renseignement familier avec la situation. Les informations comprennent des images satellites commerciales « mais aussi beaucoup d’autres renseignements sur, par exemple, où certains types d’unités russes sont actifs ».

Un autre responsable anonyme a révélé que les renseignements fournis par les États-Unis avaient en effet fait « une différence majeure » dans la guerre. Et le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré cette semaine que les États-Unis voulaient voir une « Russie affaiblie ».

« Cela a eu un impact à la fois au niveau tactique et stratégique. Il y a des exemples où vous pourriez raconter une histoire assez claire que cela a fait une différence majeure », a déclaré le responsable. Mais ironiquement, le rapport est sorti en même temps que le Pentagone insistant sur le fait que non, ce n’est pas une guerre par procuration…

« Nous ne sommes pas en conflit avec la Russie », a déclaré Austin à Fox News dans une interview diffusée mardi. « L’Ukraine est actuellement en lutte avec la Russie. »

Malgré le montant de l’aide à la sécurité fournie à l’Ukraine, Austin a insisté sur le fait que le conflit ne se transforme pas en une guerre par procuration.

« Ce n’est pas le cas, c’est clairement le combat de l’Ukraine », a déclaré Austin lorsqu’on lui a demandé si le conflit en Ukraine pourrait se transformer en une guerre par procuration. « Les voisins, alliés et partenaires de l’Ukraine se mobilisent pour s’assurer qu’ils disposent de ce dont ils ont besoin pour réussir. »

Mais évidemment, il y a une déconnexion lorsqu’il s’agit de la ligne officielle des États-Unis, tandis qu’en même temps, des responsables anonymes divulguent à la presse que les services de renseignement américains aident l’Ukraine à abattre des avions chargés de parachutistes. Et déjà, la Russie menace de plus en plus d’une éventuelle confrontation plus directe avec l’Occident, avertissant que toutes les livraisons d’armes extérieures seront retirées.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News