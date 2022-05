Après El Salvador maintenant Bitcoin adopté comme monnaie légale par un pays africain

Le pays africain de la République centrafricaine a adopté le Bitcoin comme monnaie légale aux côtés du franc CFA à l’instar du Salvador.

Selon une déclaration de la présidence, les législateurs du parlement de la RCA ont voté à l’unanimité pour adopter un projet de loi légalisant le bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

Le bitcoin sera accepté comme monnaie légale aux côtés du franc CFA en Afrique centrale.

Selon Reuters, le directeur de cabinet du président Faustin-Archange Touadera, Obed Namsio, a salué cette décision « comme une étape décisive vers l’ouverture de nouvelles opportunités pour notre pays ».

La République centrafricaine est riche en diamants, en or et en autres minéraux précieux, mais c’est l’un des pays les plus pauvres et les moins développés du monde.

Selon la Banque mondiale, plus de 71 % des 5,4 millions d’habitants de la RCA vivaient en dessous du seuil de pauvreté international en 2020.

Pendant des années, ce pays enclavé au cœur de l’Afrique a été ravagé par les troubles politiques et la violence.

« La grande question est de savoir à qui s’adresse la décision sur la crypto-monnaie », a déclaré David Gerard, un auteur indépendant qui a suivi de près la crypto au fil des ans.

« La couverture Internet en RCA est de 11 %. On a peut-être dit au gouvernement que cela accélérerait les paiements dans le pays, mais on ne sait pas comment.

La décision de donner cours légal au bitcoin a été accueillie comme une autre étape vers l’adoption généralisée des crypto-monnaies par la communauté crypto.

Il peut cependant être perçu comme controversé. El Salvador a connu des manifestations après l’adoption de la loi Bitcoin, et le pays a également été réprimandé par le Fonds monétaire international.

El Salvador a été encouragé par le Fonds monétaire international (FMI) à abandonner le bitcoin comme monnaie légale, invoquant des inquiétudes quant aux risques qu’il pose pour la stabilité financière et la protection des consommateurs.

Le bitcoin est un actif très volatil, ce qui soulève des inquiétudes quant à sa pertinence en tant que méthode de paiement. Il s’échangeait pour la dernière fois à 39 686 $ jeudi, en baisse de 6 % au cours des 24 heures précédentes. Depuis novembre, lorsqu’elle a atteint un niveau record de plus de 68 000 dollars, la crypto-monnaie a perdu près de 42 % de sa valeur.

De nombreux pays occidentaux ont exprimé leur inquiétude quant à l’utilisation possible de la crypto-monnaie par la Russie pour éviter les sanctions à la suite de son invasion de l’Ukraine.

Selon l’ONU, la RCA est un proche allié de la Russie, les mercenaires russes fournissant une assistance directe au gouvernement.

Les experts pensent que cette décision aidera les petits pays comme la République centrafricaine (RCA) à réduire leur dépendance au dollar américain pour le commerce mondial.

Le dollar est la monnaie mondiale du pétrole depuis les années 1950, selon Ransu Salovaara, PDG de la plateforme crypto Likvidi.

« La dépendance au pétrole est un problème majeur maintenant, à cause de l’Ukraine et de l’interdiction bancaire SWIFT, donc les crypto-monnaies mondiales et imparables comme le bitcoin peuvent vraiment briller », a-t-il ajouté.

Les États-Unis déploient des armes hypersoniques en Allemagne

Quelle pourrait être la véritable raison de l’opération russe en Ukraine

En novembre 2021, l’armée américaine a officiellement remis en service le 56e commandement d’artillerie, basé à Mainz-Kastel, en Allemagne. Il sera équipé de l’arme hypersonique Dark Eagle, capable d’accélérer à plus de cinq fois la vitesse du son. Une fois déployées, ces armes pourront frapper Moscou en 20 minutes environ. Peu de temps après cette annonce, la Russie a exigé des garanties de sécurité de la part de l’Occident. Après le rejet de ces demandes, Moscou a lancé son opération militaire spéciale en Ukraine.

(Cliquez sur l’image pour l’agrandir)

Par Anita McKone

