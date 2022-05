Le voyage dans le temps pourrait être possible, révèle une nouvelle étude

Une étude menée par un professeur de l’Université Brock a révélé que le voyage dans le temps pourrait être possible si des délais parallèles sont impliqués.

Dans un article pour The Conversation, le physicien Barak Shoshany de l’Université Brock au Canada suggère que le voyage dans le temps pourrait être possible dans la vraie vie. Il y a cependant un petit twist.

Pour commencer, il y a un problème pratique : pour construire une machine à voyager dans le temps, il faudrait une grande quantité de matière exotique – de la matière à énergie négative. Toute matière sur Terre contient de l’énergie positive, et bien que la physique quantique suggère que de la matière exotique puisse se former en théorie, ce serait en quantités insuffisantes et pour des périodes de temps insuffisantes.

Deuxièmement, le voyage dans le temps, selon Shoshany, pourrait quitter les pages de science-fiction, mais uniquement lorsque des chronologies parallèles sont impliquées. Cela est dû au paradoxe du temps, également connu sous le nom de paradoxe de cohérence.

Dans les films et la littérature, les voyageurs temporels sont mis en garde contre l’engagement avec leur passé ou la modification de l’histoire de quelque manière que ce soit – parce que tuer leur propre grand-père, par exemple, les empêcherait théoriquement de naître, et encore moins de voyager dans le temps.

L’impossibilité du voyage dans le temps est démontrée par ces paradoxes. Il n’y aurait pas de paradoxe si des chronologies parallèles existaient, permettant à un voyageur temporel de sauter dans une histoire alternative menant à un présent alternatif.

Selon Shoshany, cela suggère que le voyage dans le temps est possible si notre univers permet à de nombreuses histoires de coexister d’une manière ou d’une autre. C’est l’objet d’une étude à part, que le physicien mène déjà avec l’aide de ses étudiants.

« Mes étudiants et moi travaillons actuellement à la recherche d’une théorie concrète du voyage dans le temps avec des histoires multiples qui soit pleinement compatible avec la relativité générale. Bien sûr, même si nous parvenons à trouver une telle théorie, cela ne suffirait pas à prouver que le voyage dans le temps est possible, mais cela signifierait au moins que le voyage dans le temps n’est pas exclu par des paradoxes de cohérence », a déclaré Shoshany dans son article.

Il a souligné que la mécanique quantique suggère l’existence d’un « multivers », comme certains l’appellent. Le paradoxe du chat de Schrödinger en est un exemple bien connu. Le chat dans la boîte meurt dans une chronologie mais vit dans une autre, parallèle.

Ainsi, si notre monde peut supporter de nombreuses histoires, il apparaît que nous serions capables de voyager dans le temps — même si nous serions encore des spectateurs plutôt que des acteurs, étant donné que rien ne pourrait être changé.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia