Malgré le fait que Gates ne soit pas un expert médical qualifié et n’ait jamais fréquenté l’université, sa vaste richesse lui a permis de dominer avec succès la politique de santé mondiale par le biais de la Fondation Gates. Et maintenant, Bill Gates a appelé à un groupe de travail mondial sur la pandémie.

Bien qu’elle soit le plus grand donateur, l’Organisation mondiale de la santé est désormais la seule entité capable de former et de gérer un groupe multi-domaines « de premier ordre » de spécialistes de la santé pour identifier, prévenir et combattre les pandémies potentielles, selon le co-fondateur de Microsoft.

Avec plus de 6,2 millions d’habitants qui seraient morts de Covid-19 et de ses comorbidités pendant la pandémie, Gates prévient que le pire est encore à venir dans une discussion avec le Financial Times publiée dimanche, quelques jours seulement avant son nouveau livre, intitulé « Comment pour prévenir la prochaine pandémie », devrait arriver sur les tablettes.

« Nous risquons toujours que cette pandémie génère une variante qui serait encore plus transmissive et encore plus mortelle », a averti Gates. Alors qu’il a dit qu’il ne voulait pas être une «voix de malheur et de tristesse», Gates a déclaré que la possibilité que «nous n’ayons même pas vu le pire» de la pandémie actuelle soit «bien supérieure à 5%», et il a souligné le besoin de meilleurs vaccins plus durables.

Notre avis : Bill Gates pourrait avoir élaboré avec d’autres transhumanistes dans le plus grand secret d’autres types de virus mortels (dingue, coronavirus, malaria, variole, peste, Ebola…) et des armes biologiques vaccinales dans des laboratoires biotechnologiques secrets que les mondialistes eugénistes comptent à l’avenir répandre et diffuser dans la population mondiale. JDDM – MIRASTNEWS

Le philanthrope milliardaire a réaffirmé sa demande de création d’une équipe mondiale d’intervention d’urgence connue sous le nom de GERM (Global Epidemic Response and Mobilization) avec un financement d’au moins 1 milliard de dollars par an. Le coût du programme, selon Gates, est «très faible par rapport aux avantages», et ce sera une mesure de la capacité des dirigeants mondiaux à «assumer de nouvelles responsabilités».

Il a prononcé une conférence TED à Vancouver le mois dernier pour développer le concept, dont il avait précédemment discuté dans son livre, affirmant qu’il s’attendait à ce que le groupe soit composé d’au moins 3 000 médecins, épidémiologistes, professionnels des politiques et des communications et diplomates travaillant sous la direction de l’OMS.

Le directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a fait l’éloge du livre de Gates, convenant avec le magnat du logiciel que « nous devons agir sur les leçons de Covid-19 et innover afin que nous puissions fournir des solutions de santé rapides et équitables pour prévenir la prochaine pandémie ».

Malgré le fait que Gates n’est pas un expert médical qualifié et n’a jamais fréquenté l’université, sa grande richesse lui a permis de dominer avec succès la politique de santé mondiale par le biais de la Fondation Gates, qui est le deuxième plus grand bienfaiteur privé de l’organisation mondiale de la santé, derrière seulement le gouvernement américain en termes d’investissement.

Non seulement à cause des millions de dollars que ses fondations ont investis dans la création et le déploiement de vaccins, mais aussi à cause d’une autre présentation TED qu’il a donnée en 2015, dans laquelle le magnat de la technologie a initialement averti que le monde était mal préparé à une pandémie mondiale « inévitable ».

Traduction et ajout au Titre 1 : MIRASTNEWS

L’INFRASTRUCTURE POUR LE GÉNOCIDE : L’humanité peut-elle repousser l’attaque de l’escadron de la mort milliardaire ?

L’INFRASTRUCTURE POUR LE GÉNOCIDE : L’humanité peut-elle repousser l’attaque de l’escadron de la mort milliardaire ?

2005 Bill Gates veut rompre votre capacité à communiquer avec Dieu

Bill Gates a donné une conférence au DoD en 2005 sur l’utilisation de vaccins pour modifier génétiquement les « fondamentalistes religieux » en fermant la partie du cerveau active pendant la prière.

Source : GreatGameIndia

Les habitants de Marioupol montrent à un journaliste italien leurs appartements détruits et décrivent le comportement des soldats

Traduction du russe vers l’anglais à l’écran

Des coups impressionnants: l’armée russe a montré la base vaincue des forces armées ukrainiennes

Des coups impressionnants: l’armée russe a montré la base vaincue des forces armées ukrainiennes