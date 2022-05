En vidéo : Panorama de la guerre en Ukraine

Des images du drone russe montrant des combats acharnés dans la région d’Izyum ont été partagées en ligne. La vidéo montre un duel de chars où le T-64BV ukrainien a tenté de frapper un char russe, mais s’est retiré et a été abattu. Deux membres d’équipage ont pu s’échapper, abandonnant le troisième soldat, qui, apparemment, a été grièvement blessé ou est décédé.

Un autre drone a filmé les AFU cachant des soldats dans des maisons civiles du village de Novoselovka, où ils avaient établi des bastions.

La vidéo suivante a été prise par un drone russe au-dessus des lignes de front à Avdiivka. Selon les rapports, le montre comment les obus des canons D-20 détruisent l’accumulation de la main-d’œuvre de l’AFU dans les tranchées. Les pertes de l’AFU ont été estimées à environ 30 militaires.

Le drone russe Inohodets a ajusté le tir sur un autre bastion des soldats ukrainiens :

À la suite de violents affrontements sur les lignes de front du Donbass, les AFU subissent des pertes importantes. Les forces russes partagent des photos les montrant en train d’enterrer des militaires ukrainiens dans la région d’Izyum, alors que les soldats ukrainiens laissent leurs camarades sur les champs de bataille.

Témoignages de survivants des catacombes d’Azovstal à Marioupol

« Personne ne nous a donné de produits, personne ne nous a rien apporté. Ils voulaient que nous creusions des tranchées ». – Des femmes évacuées du territoire d’Azovstal ont raconté comment elles ont été traitées par l’armée ukrainienne.

« Produits – Personne, ne nous a rien donné, personne ne nous a rien apporté du tout. Une fois, ils ont voulu que nous creusions des tranchées, mais les hommes ont dit : « Nous ne creuserons pas de tranchées, il y a un espace ouvert, comment pouvons-nous y aller si nous ont perdu du poids, le pantalon pend, qui d’entre nous est creuseur ! Nous étions 78, ou… combien étions-nous ? La fille répond : « 71 ou 72 ». Femme : « Mais nous avons eu 17 enfants. Un bébé, une fille de 2,5 ans. La fois où ils (note : les combattants d’Azov) sont venus, je l’ai mis (note : mon fils) sur le lit comme ça et je lui ai demandé, je lui ai dit, s’il vous plaît, taisez-vous, car ils tueront et ne vous demanderont pas votre nom. C’est généralement incompréhensible pour l’esprit que mon fils doive creuser des tranchées. Pourquoi doit-il creuser des tranchées ? Je traite bien les Russes et les Ukrainiens normaux, je les traite bien. J’ai beaucoup d’amis en Russie, mais je n’ai personne en Ukraine, j’aimerais aller en Russie. »

« Nous connaissions les couloirs grâce à la radio, mais nous ne pouvions pas les atteindre, ils ne nous laissaient pas sortir. Ils nous ont gardés dans un bunker et ne nous ont pas laissé sortir », a déclaré l’une des femmes évacuées d’Azovstal.

« Pour les intimes, ils ont toujours dit de ne pas y aller, c’est une ville incendiée, il n’y a nulle part où aller. Ils ne voulaient pas que les gens entrent dans la ville, ils n’arrêtaient pas de dire la même chose, qu’il n’y avait pas de maisons, tout était incendié, tout était bombardé, il n’y avait nulle part où aller. Comme n’y allez pas, il y a des méchants là-bas, ils vont juste vous baiser.

Nous savions, nous savions pour les couloirs grâce à la radio. On avait une radio, on savait qu’on captait les ondes et qu’on avait des couloirs. Mais nous ne pouvions pas les atteindre, ils ne nous laissaient pas sortir, ils nous gardaient dans un bunker et ne nous laissaient pas sortir de l’usine. On écoutait à la radio : « couloir, couloir, couloir »… et comment on y va ?

Les militaires ne nous ont pas laissé sortir, ils ont dit : « Nous ne vous laisserons pas sortir, il y a des méchants là-bas, ils vont vous tirer dessus maintenant, ils vont vous tuer maintenant… eh bien, vous ne pouvez pas y aller ! ” Et ils ont couvert : « Nous sommes inquiets pour votre sécurité, alors retournez au bunker. »

Nous sommes allés seuls au bunker, nous travaillons à l’usine avec mon mari. Oui, nous y sommes allés seuls le 26 février, sachant que c’était un endroit sûr. Bien sûr on ne pouvait pas penser à ça, c’est une installation civile, c’est un endroit où on travaillait, on ne pouvait pas imaginer ce que c’était… Croyez-moi, si j’avais compris que ça m’arriverait là-bas, j’aurais naturellement n’y serait pas allé.

Nous y sommes allés pour sauver nos vies et celles de nos enfants, sachant que c’était un havre de paix.

Nous ne pouvions plus tout faire, ils ne voulaient pas nous laisser entrer, je soupçonne tellement qu’ils étaient déjà venus avec l’intention que : « Nous allons nous cacher derrière les civils ici ! »

Nous avons tout appris complètement de la radio. En général, les militaires ne nous ont donné aucune information. Pour que les militaires viennent dire : « Les gars, voici le couloir, sortez ! » Non, il n’y avait rien de tel.

Nous connaissions l’information par la radio. Nous avons essayé de sortir, mais ils ne nous ont pas laissé entrer.

Notre famille a décidé à l’unanimité : Ne pas retourner en Ukraine ! Mais si nous décidons de retourner, alors seulement à Marioupol, mais pas en Ukraine !

Disons simplement que l’Ukraine en tant qu’État, moi en tant que citoyen ukrainien, mais c’est mort pour moi !

J’étais très offensé que c’est ainsi qu’ils nous traitaient !

La quantité d’armes américaines livrées à l’Ukraine révélée

Les États-Unis ont livré 80% des obusiers qu’ils avaient promis à Kiev, selon Washington

Un obusier de 155 mm remorqué M777 est chargé à l’arrière d’un avion C-17 Globemaster III de l’US Air Force à March Air Reserve Base, Californie, le 23 avril 2022. © Staff Sgt Royce H. Dorman / US MARINE CORPS / AFP

Quelque 80% des obusiers M777 et la moitié de leurs munitions de 155 mm – promises à l’Ukraine par le président américain Joe Biden le mois dernier – ont déjà été livrés, a annoncé lundi le ministère de la Défense.

L’armée américaine a également déclaré avoir fourni presque tous les radars de contre-batterie et antiaériens et 5 000 missiles antichars Javelin promis, mais pas encore d’hélicoptères.

Les chiffres proviennent d’un briefing de fond au Pentagone lundi, où un responsable américain de la défense anonyme a donné aux journalistes le compte rendu officiel de l’aide militaire de Washington à Kiev.

Biden avait initialement promis à l’Ukraine 18 obusiers, mais en a ensuite ajouté 72 autres, ainsi que 140 000 cartouches de munitions de 155 mm, dix radars de contre-artillerie, deux radars de surveillance aérienne, 200 véhicules blindés de transport de troupes M113, 100 humvees et 11 hélicoptères Mi-17.

Selon le Pentagone, la moitié des munitions de 155 mm sont déjà entre les mains des Ukrainiens, et d’autres s’y dirigent chaque jour. Au total, 72 obusiers ont été livrés, ainsi que « presque tous » les radars. Au total, 14 vols de fret ont quitté les États-Unis au cours des dernières 24 heures, et 11 autres sont attendus le lendemain, ainsi que 23 vols en provenance de cinq autres pays.

Ces vols de ravitaillement atterriraient en Pologne, d’où les armes sont acheminées à travers la frontière ukrainienne par la route et le rail.

Le Pentagone a également révélé que l’entraînement des troupes ukrainiennes sur les nouveaux obusiers se déroule en Allemagne. Les troupes de la Garde nationale de Floride basées là-bas, qui s’étaient auparavant déployées en Ukraine pour s’entraîner, ont repris les exercices d’obusier des instructeurs canadiens d’origine. Plus de 170 soldats ukrainiens ont déjà été formés au maniement des M777, et 50 autres sont en train de terminer leur formation, a déclaré le responsable.

Un groupe de 20 Ukrainiens a commencé un cours de formation d’une semaine sur l’utilisation des drones tactiques Phoenix Ghost, a ajouté le responsable. Cependant, les hélicoptères Mi-17 n’ont pas encore été livrés à Kiev.

Un autre détail révélé par le Pentagone est que l’Ukraine a reçu jusqu’à présent 5 000 missiles antichars Javelin. L’armée américaine a pillé ses propres stocks de missiles anti-aériens Javelins et Stinger, car leur fabricant, Raytheon, s’est plaint la semaine dernière que les composants pour en fabriquer plus étaient rares.

Depuis le 24 février, les États-Unis ont promis près de 15 milliards de dollars d’aide militaire à Kiev, soit plus du double du budget militaire total de l’Ukraine pour 2021. La semaine dernière, le Congrès a approuvé un projet de loi qui permettrait à la Maison Blanche d’envoyer des quantités et des types presque illimités d’armes et munitions à l’aide d’un mécanisme de « prêt-bail » datant de la Seconde Guerre mondiale.

Selon le ministère russe de la Défense, les forces armées ukrainiennes ont perdu 1 246 armes d’artillerie, sans compter les systèmes de lance-roquettes multiples, depuis le début des hostilités. La Russie a également ciblé à plusieurs reprises des entrepôts stockant du matériel envoyé de l’Occident.

La Russie a attaqué l’État voisin fin février, à la suite de l’échec de l’Ukraine à mettre en œuvre les termes des accords de Minsk, signés pour la première fois en 2014, et de la reconnaissance éventuelle par Moscou des républiques du Donbass de Donetsk et de Lougansk. Les protocoles négociés par l’Allemagne et la France ont été conçus pour donner aux régions séparatistes un statut spécial au sein de l’État ukrainien.

Le Kremlin a depuis exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais le bloc militaire de l’OTAN dirigé par les États-Unis. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée et a démenti les allégations selon lesquelles il prévoyait de reprendre les deux républiques par la force.

