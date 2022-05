Les médias turcs rapportent que 50 officiers français de l’OTAN sont toujours piégés à l’aciérie de Marioupol !

Le colonel à la retraite Richard Black a accordé une interview dans laquelle il a déclaré que 50 officiers français étaient toujours coincés dans l’usine sidérurgique alors que des civils étaient libérés.

Médias turcs : « 50 officiers militaires français piégés dans l’aciérie ukrainienne d’Azovstal » ; Peut avoir tiré des missiles qui ont coulé le navire amiral de la Russie

Des informations stupéfiantes sortent aujourd’hui des médias turcs affirmant qu’au moins cinquante (50) officiers supérieurs de l’armée française sont piégés sous terre à l’usine sidérurgique d’Azovstal à Marioupol en Ukraine, encerclés par les troupes russes.

Les médias prétendent que cette information a été gardée ultra-secrète en raison des prochaines élections présidentielles françaises, et si les Français avaient su que ces hommes étaient en Ukraine, supervisant en fait les efforts de guerre ukrainiens contre la Russie, l’élection présidentielle française aurait probablement allé à Marie Le Pen au lieu de réélire Emmanuel Macron.

Encore plus choquant, des informations sortent selon lesquelles le croiseur lance-missiles russe Moskva, qui a subi des explosions – qui seraient dues à des tirs de missiles – pourrait avoir été touché grâce à ces officiers français (de l’OTAN).

Le colonel à la retraite Richard Black, US Marine Corps, raconte à tout le monde via la vidéo ci-dessous, ces développements étonnants et très troublants.

« Selon les médias turcs, 50 officiers supérieurs français sont bloqués dans l’aciérie d’Azovstal à Marioupol. Des soldats français sont sur le terrain pour diriger la bataille, gardés secrets. Marine Le Pen aurait gagné. – Le colonel Richard Black pic.twitter.com/C1Qwopae61

— 🅰pocalypsis 🅰pocalypseos 🇷🇺 🇨🇳 🅉 (@apocalypseos) April 28, 2022

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Hal Turner Radio Show

La Russie va déployer ses missiles hypersoniques Satan-2 pouvant atteindre les capitales européennes en 200 secondes !

La télévision russe préconise ouvertement le bombardement du Royaume-Uni, de la France et de l’Allemagne comme seul moyen de mettre fin à la guerre !

Les propagandistes de Poutine simulent NUKING Europe avec des missiles frappant en 200 secondes et « aucun survivant » dans une explosion télévisée en colère contre le Royaume-Uni – alors que l’ancien chef de l’OTAN prévient que la Russie pourrait déclarer une « guerre totale » en quelques jours

Les hôtes et les invités de l’une des émissions les plus regardées de Russie ont discuté de la perspective d’une guerre nucléaire

Les 60 minutes de Channel One ont montré une carte détaillant le temps qu’il faudrait aux missiles pour frapper les capitales européennes

Aleksey Zhuravlyov, un politicien nationaliste, a déclaré: « un missile Sarmat et les îles britanniques ne seront plus »

Un hôte a déclaré que « personne ne survivra » si une guerre avait lieu, et Zhuravlyov a déclaré que cela laisserait une « ardoise vierge »

Le politicien a réprimandé avec colère le Royaume-Uni pour son soutien à l’Ukraine, déclarant: « Ils nous accusent de terrorisme d’État »

Par Matthew Lodge pour Mailonline

Publié: 09h23 BST, 30 avril 2022 | Mis à jour: 10h15 BST, 30 avril 2022

LIRE LA SUITE : https://www.dailymail.co.uk/news/article-10769957/Russian-propaganda-declares-nuclear-missile-strike-London-no-survivors.html

Des roquettes russes « Kalibr » prises en camera frappent la ville de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine

SOURCE : Télégramme : t.me/azmilitary11

Des roquettes russes « Kalibr » filmées ont frappé la ville de Lviv (Lvov), dans l’ouest de l’Ukraine, le lundi 18 avril 2022.

L’armée ukrainienne se fait pilonner par l’artillerie de la RPD (République populaire de Donetsk)

SOURCE : Télégramme : t.me/asbm

L’armée ukrainienne se fait pilonner par l’artillerie de la RPD (République populaire de Donetsk)

Conséquences d’une vidéo précédente – Des soldats ukrainiens déchirés par un seul projectile de char

SOURCE : Télégramme : t.me/asbmil

Suite d’une vidéo précédente :

Brutal : un char russe tire à bout portant sur un groupe de soldats ukrainiens

— Des soldats ukrainiens déchiquetés par un seul projectile de char

Laboratoire biologique de l’OTAN à Marioupol

Laboratoire biologique de l’OTAN à Marioupol

Les célébrations du 1er mai en France et en Italie deviennent violentes

Les célébrations du 1er mai en France et en Italie deviennent violentes