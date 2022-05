Les taux de mortalité sont plus élevés après les vaccinations de masse, révèle une analyse des données mondiales

Joel Smalley, un analyste de données quantitatives, a publié une analyse mise à jour des décès de Covid et des décès toutes causes confondues par rapport aux taux de vaccination pour 202 pays en utilisant les données de Our World in Data. Il l’a intitulé « Covid Requiem Aeternam«

Dans seulement 38 pays, il y a une réduction perceptible des décès de Covid après le début des programmes de vaccination. Pour les 164 autres pays, le taux et le nombre de décès de Covid après les programmes de vaccination sont plus élevés qu’auparavant.

Dans aucun des 101 pays qui signalent la mortalité toutes causes confondues, la surmortalité cumulée n’est inférieure à ce qu’elle était au moment où les programmes de vaccination de masse ont commencé. Et dans 70 de ces pays, le taux de surmortalité cumulée est plus élevé après le début des programmes de vaccination Covid.

Il s’agit d’un échec mondial de santé publique aux proportions véritablement sans précédent et épiques.

Voici des extraits du Covid Requiem Aeternam de Joel Smalley. Vous pouvez lire l’article complet, avec ses méthodologies et ses graphiques, ICI.

L’hypothèse du vaccin

Le vaccin est prétendu être sensiblement efficace pour réduire la mortalité de Covid (par les décideurs politiques mais pas les fabricants de vaccins) et également être sûr. Si ces affirmations sont vraies, nous devrions nous attendre à encore moins de décès que prévu ci-dessus en raison de décès de Covid nettement inférieurs et de décès vaccinaux insignifiants, c’est-à-dire d’une surmortalité globale toutes causes plus faible.

Pour être certain, il faut aussi s’attendre à voir une corrélation négative entre le taux de vaccination et le taux de mortalité Covid, c’est-à-dire que plus un pays est vacciné, plus la diminution du taux de mortalité Covid doit être importante.

Le taux de mortalité de Covid est plus élevé après les vaccinations de masse

Il y a une réduction perceptible du taux de décès de Covid dans seulement 38 des 202 pays étudiés (19%). Par conséquent, dans la grande majorité des pays, le taux et le nombre de décès de Covid après les programmes de vaccination sont plus élevés qu’auparavant.

En fait, le taux de mortalité Covid (décès par million par jour en moyenne mondiale) passe de 1,4 à 2,0 après le début des vaccinations de masse, soit une augmentation de 42 %. Que les confondeurs soient maudits !

[Dans la vidéo ci-dessous où un graphique pour chaque pays est présenté, par ordre alphabétique, la ligne noire sur le graphique représente la surmortalité, la ligne rouge représente les décès de Covid et la ligne verte représente la population vaccinée.]

Portez une attention particulière à l’Australie, au Brésil, au Brunei, au Cambodge, aux îles Caïmans, au Costa Rica, à Cuba, à Chypre, à l’Estonie, aux îles Féroé, aux Fidji, à la Finlande, à la Grèce, au Groenland, au Guyana, à la Hongrie, à l’Islande, à l’Indonésie, à l’île de Man, au Japon, au Laos. , Lettonie, Malaisie, Maldives, Maurice, Monaco, Mongolie, Népal, Nouvelle-Zélande, Norvège, Philippines, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Seychelles, Singapour, Corée du Sud, Sri Lanka, Taïwan, Thaïlande, Timor, Turks et Caicos, EAU , l’Uruguay, le Venezuela, le Vietnam et Wallis et Fortuna pour voir ce qui se passe lorsque vous vaccinez de manière agressive une population naïve, en particulier au milieu d’une épidémie.

Cliquez sur l’image ci-dessous pour visionner la vidéo sur Odysée.

https://player.odycdn.com/api/v4/streams/free/requiemaeternam/96dab0d226fe59f0b26e0a44b1b17d91bcfbb210/807a23

Joel Smalley : Covid Requiem Aeternam, 23 avril 2022 (28 min)

Les taux de surmortalité toutes causes confondues sont plus élevés après les vaccinations de masse

Dans 69 % des pays qui rapportent une mortalité toutes causes confondues (70 sur 101), le taux de surmortalité cumulée est plus élevé après les programmes de vaccination Covid. Dans aucun pays, la surmortalité cumulée n’est inférieure à ce qu’elle était au moment où les programmes de vaccination de masse ont commencé.

En fait, le taux de mortalité excédentaire (moyenne mondiale de décès par million par jour) passe de 3,1 à 4,1 après le début des vaccinations de masse, soit une augmentation de 33%.

Le taux d’augmentation de la mortalité Covid semble être positivement corrélé au taux de vaccination. En d’autres termes, les pays qui ont des taux de vaccination plus faibles (par exemple, de nombreux pays africains) ont également des augmentations plus faibles de la mortalité Covid. À l’inverse, les pays qui ont vacciné tôt et de manière agressive (par exemple l’Europe, l’Amérique du Nord et Israël) ont souffert comparativement plus mal.

Incidemment, il semble également que les pays ayant des taux de vaccination plus faibles avaient également des taux de mortalité Covid plus faibles avant les campagnes de vaccination, ce qui indique peut-être qu’il y a moins d’interventions.

Néanmoins, le taux d’augmentation du taux de mortalité Covid après les vaccinations de masse est également positivement corrélé au taux de vaccination.

En observant chacun des 202 pays de l’étude, les schémas suivants ressortent :

Le taux de mortalité de Covid continue à peu près au même rythme après la vaccination de masse qu’avant ;

Le taux de mortalité Covid augmente après la vaccination de masse ou émerge là où avant la vaccination de masse, il était insignifiant ou complètement absent ;

Le taux de mortalité Covid décélère là où le taux de vaccination de la population est faible.

Conclusion – l’hypothèse d’un vaccin « sûr et efficace » est rejetée

En fait, selon les preuves, la conclusion la plus évidente est que le vaccin Covid a causé plus de décès, pas moins, tellement plus en fait, qu’il a en fait anéanti les déclins naturels attendus et causé encore plus de décès.

Le signal est significatif en termes de proximité temporelle et de cohérence entre les pays, indépendamment de la géographie et de la démographie.

Il s’agit d’un échec mondial de santé publique aux proportions véritablement sans précédent et épiques.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News