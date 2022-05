Le Royaume-Uni va annoncer un nouveau programme d’aide à l’Ukraine

Le Premier ministre devrait annoncer une aide supplémentaire de 376 millions de dollars lors d’un discours aux législateurs ukrainiens

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Kiev, avril 2022 © Getty Images / UKRAINIAN PRESIDENCY / HANDOUT

Le Premier ministre britannique Boris Johnson annoncera un nouveau programme d’aide militaire de plusieurs millions de livres à l’Ukraine alors que le pays continue de combattre les forces russes, a annoncé dimanche Downing Street.

Johnson est sur le point de devenir le premier dirigeant mondial à s’adresser au parlement ukrainien depuis le lancement de l’attaque militaire russe en février. Dans un discours qu’il prononcera mardi via une liaison vidéo en direct, le Premier ministre soulignera que le Royaume-Uni est « fier d’être parmi les amis de l’Ukraine ».

Selon un communiqué de presse du bureau du Premier ministre, Johnson fournira des détails sur le programme d’aide, d’une valeur de 300 millions de livres sterling (près de 376 millions de dollars), « pour soutenir la défense continue de l’Ukraine contre l’invasion illégale de la Russie ».

L’ensemble comprend des équipements de guerre électronique, un système radar de contre-batterie, des équipements de brouillage GPS et des milliers d’appareils de vision nocturne, a indiqué le bureau du Premier ministre.

Le Royaume-Uni répondra également à une demande du gouvernement ukrainien en envoyant « plus d’une douzaine » de Toyota Land Cruisers spécialisés « pour aider à protéger les responsables civils dans l’est de l’Ukraine et à évacuer les civils des zones de première ligne », ainsi que des systèmes de drones de transport lourd pour fournir la logistique. soutien aux forces isolées.

Johnson devrait qualifier le conflit actuel de « chapitre épique » de l’histoire de l’Ukraine qui sera « souvenu et raconté pour les générations à venir ».

« Vos enfants et petits-enfants diront que les Ukrainiens ont appris au monde que la force brute d’un agresseur ne compte pour rien face à la force morale d’un peuple déterminé à être libre », dira-t-il, selon des extraits du discours diffusés par Downing Street.

La semaine dernière, le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, a déclaré aux députés que l’aide militaire britannique à l’Ukraine était susceptible d’atteindre 500 millions de livres sterling, après avoir déjà dépassé la barre des 200 millions de livres sterling.

Il a également révélé que « la course est lancée pour équiper l’Ukraine de la même capacité à longue portée que la Russie a afin qu’ils ne soient pas dépassés et en effet coincés ».

Cette déclaration est intervenue alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les pays occidentaux avaient finalement commencé à fournir à Kiev les armes qu’il avait demandées.

La Grande-Bretagne est l’un des plus grands fournisseurs européens d’armes à l’Ukraine. Selon les chiffres du ministère de la Défense, Londres a déjà envoyé plus de 5 000 missiles antichars, 1 360 munitions antistructures, cinq systèmes de défense aérienne avec plus de 100 missiles et 4,5 tonnes d’explosifs plastiques.

Le Royaume-Uni a également engagé près de 400 millions de livres sterling d’aide pour le soutien économique et humanitaire, qui comprend un ensemble de 220 millions de livres sterling pour les agences d’aide sur le terrain, selon le ministère des Affaires étrangères.

Pendant ce temps, Moscou a mis en garde à plusieurs reprises l’Occident contre le « gonflage » de l’Ukraine avec des armes, arguant que cela ne ferait que prolonger le conflit. Moscou a également clairement indiqué qu’il considérait toute arme étrangère sur le territoire ukrainien comme une cible légitime.

A LIRE AUSSI: Les médias turcs rapportent que 50 officiers français de l’OTAN sont toujours piégés à l’aciérie de Marioupol !

La Russie a attaqué l’État voisin fin février, à la suite de l’échec de l’Ukraine à mettre en œuvre les termes des accords de Minsk, signés pour la première fois en 2014, et de la reconnaissance éventuelle par Moscou des républiques du Donbass de Donetsk et de Lougansk. Le protocole de Minsk, négocié par l’Allemagne et la France, a été conçu pour donner aux régions séparatistes un statut spécial au sein de l’État ukrainien.

Le Kremlin a depuis exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais le bloc militaire de l’OTAN dirigé par les États-Unis. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée et a démenti les allégations selon lesquelles il prévoyait de reprendre les deux républiques par la force.

A LIRE EGALEMENT: Quelques jours après la réélection de Macron, la France déploie une identification numérique

Traduction : MIRASTNEWS

Marioupol

Marioupol

Source : RT