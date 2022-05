1991 : Quand l’Amérique a essayé de garder l’Ukraine en URSS

Aujourd’hui, le gouvernement américain aime prétendre qu’il est le champion éternel de l’indépendance politique des pays qui se trouvaient autrefois derrière le rideau de fer. Ce qu’on oublie souvent, cependant, c’est que dans les jours qui ont suivi la chute du mur de Berlin, Washington s’est opposé à l’indépendance des républiques soviétiques comme l’Ukraine et les États baltes.

En fait, l’administration Bush a ouvertement soutenu les efforts de Mikhaïl Gorbatchev pour maintenir l’Union soviétique ensemble plutôt que de permettre à l’URSS de se décentraliser en États plus petits. Le régime américain et ses partisans dans la presse ont adopté la position selon laquelle le nationalisme – et non le despotisme soviétique – était le véritable problème pour les peuples d’Europe de l’Est et du Caucase.

En effet, dans le cas de l’Ukraine, le président George H.W. Bush s’est même rendu à Kiev en 1990 pour faire la leçon aux Ukrainiens sur les dangers de rechercher l’indépendance de Moscou, tout en dénonçant la prétendue menace nationaliste.

Aujourd’hui, le nationalisme est toujours le croque-mitaine préféré des porte-parole de l’establishment de Washington. Ces médias se prononcent régulièrement sur les dangers du nationalisme français, du nationalisme hongrois et du nationalisme russe. On voit souvent le terme nationalisme appliqué de manière à rendre le terme désagréable, comme dans le « nationalisme blanc ».

Quand le nationalisme convient à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et à ses profiteurs européens, en revanche, on nous dit que le nationalisme est une force du bien. Ainsi, le régime américain et les grands médias prétendent généralement que le nationalisme ukrainien – et même le nationalisme blanc ukrainien – n’existe pas ou doit être loué.

En 1991, cependant, les États-Unis n’avaient pas encore décidé qu’ils payaient pour promouvoir activement le nationalisme – tant qu’il s’agissait d’un nationalisme anti-russe. Ainsi, à cette époque, nous voyons le régime américain se ranger du côté de Moscou dans ses efforts pour étouffer ou décourager les efforts nationalistes locaux pour rompre avec l’ancien État soviétique. La façon dont cela s’est déroulé est une étude de cas intéressante à la fois dans les maladresses de l’administration Bush et dans la politique étrangère des États-Unis avant l’avènement de l’hégémonie libérale américaine unipolaire.

Le contexte antinationaliste

À la fin des années 1980, il était déjà évident que l’Union soviétique commençait à perdre son emprise sur de nombreuses parties de l’énorme régime qu’était l’URSS. Les nationalistes rétifs au sein de l’Union soviétique commençaient à affirmer leur contrôle local. Par exemple, en 1989, les Arméniens de souche et les Azéris étaient déjà impliqués dans le conflit du Haut-Karabakh qui se poursuit à ce jour. Des violences ethniques meurtrières ont éclaté, mais Moscou, dans son état affaibli, a reporté l’action. Pourtant, en janvier 1990, Moscou a agi dans ce que l’on appelle aujourd’hui en Azerbaïdjan le « janvier noir ». Les chars soviétiques sont entrés dans la ville portuaire de Bakou, sur la mer Caspienne, et ont tué jusqu’à 150 Azéris, dont de nombreux civils : « Le but ostensible de l’intervention était d’arrêter les massacres azéris d’Arméniens, mais le véritable objectif était d’empêcher le Front populaire azerbaïdjanais de prendre le pouvoir. »1 Le Front populaire était le principal bras politique du nationalisme anti-Moscou en Azerbaïdjan, et son chef a déclaré : « Le but est de chasser l’armée, de liquider le Parti communiste azerbaïdjanais [contrôlé par Moscou], d’établir un Parlement démocratique. »

Pourtant, au lieu que des experts de Washington ordonnent aux Américains d’annoncer « Je soutiens l’Azerbaïdjan », on nous a dit que la véritable menace était le nationalisme. Comme l’écrivait Doyle McManus au Los Angeles Times en 1990 : « Un spectre ancien hante l’Europe : le nationalisme indompté…. De Bakou à Berlin, alors que le bloc soviétique s’est désintégré, les conflits ethniques qui semblaient autrefois appartenir au passé ont soudainement repris vie. Ces vieilles impulsions nationalistes, a déclaré un responsable du Département d’État, sont des «fantômes dangereux» du passé de l’Europe. Le conseiller en politique étrangère de l’establishment Arch Zbigniew Brzezinki était sur place pour affirmer que les tensions ethniques pourraient conduire à « l’anarchie géopolitique ». Les responsables de l’administration Bush étaient « inquiets » que de plus petits groupes nationaux puissent remplacer l’Union soviétique. À l’époque, il n’était pas rare d’entendre que le nationalisme en Europe entraînerait une situation similaire à celle qui aurait causé la Première Guerre mondiale. Comme l’a dit un « conseiller principal de Bush », « C’est encore 1914 ».

Ainsi, lorsque les chars soviétiques se sont présentés pour écraser un coup d’État potentiel qui pourrait libérer certains sujets soviétiques du joug de Moscou, le sentiment à Washington était un sentiment de soulagement plutôt que de consternation face à l’agression de Moscou. Washington s’accrochait à l’idée que la réponse au nationalisme était d’assurer l’existence continue – comme l’a dit Murray Rothbard – « d’une agence gouvernementale unique et prépondérante avec une force monopolistique pour régler les différends par la coercition ». Cette agence était l’URSS.

Les États-Unis contre l’indépendance de l’Ukraine et des pays baltes

C’était au début de 1990. À la fin de 1990, d’un autre côté, il était de plus en plus évident que l’État soviétique était en grande difficulté et que les événements tournaient en spirale hors du contrôle de Moscou ou de Washington. La situation dans les pays baltes était particulièrement grave. Le 30 mars 1990, la Lituanie déclare son indépendance et fait sécession de l’Union soviétique. L’État soviétique a répondu par un blocus. La Lettonie et l’Estonie ont également commencé à se diriger vers l’indépendance, bien que ces deux pays ne fassent officiellement sécession qu’à la fin août 1991.

Pourtant, même au début d’août 1991, Washington sous George H.W. Bush était toujours obsédé par la « menace » nationaliste. Au début de 1990, les Soviétiques avaient affirmé que l’indépendance de la Baltique était «une menace pour la stabilité européenne», et cette position, selon le Los Angeles Times, avait «gagné une sympathie considérable au sein de l’administration Bush et dans les capitales d’Europe occidentale».

Cette préférence pour l’unité et l’« ordre » imposés par Moscou par rapport à la décentralisation nationaliste s’est à nouveau manifestée le 1er août 1991. C’est alors que George Bush a prononcé son célèbre discours « Chicken Kiev ». Dans ce discours au Soviet suprême de l’URSS ukrainienne, Bush a harangué les Ukrainiens sur la nécessité d’accepter le pouvoir de Moscou et de rejeter le nationalisme, déclarant.

Pourtant, la liberté n’est pas la même chose que l’indépendance. Les Américains ne soutiendront pas ceux qui cherchent l’indépendance pour remplacer une tyrannie lointaine par un despotisme local. Ils n’aideront pas ceux qui promeuvent un nationalisme suicidaire basé sur la haine ethnique.

En d’autres termes, le croque-mitaine nationaliste a été invoqué pour maintenir l’Union soviétique ensemble. Les gestes du doigt de Bush envers les sécessionnistes ont été bien accueillis par les communistes « modérés » pro-Moscou. Mais il a été moins bien accueilli par les nationalistes ukrainiens – c’est un euphémisme – et les sécessionnistes baltes ont également été horrifiés. Mais peu attendaient l’approbation des Américains. Moins de six mois plus tard, tous les pays baltes avaient fait sécession de l’URSS et un référendum ukrainien sur l’indépendance a facilement été adopté. (Le soutien terne à la sécession s’est poursuivi en Crimée et dans certaines parties de l’est de l’Ukraine.)

En prononçant ce discours, Bush agissait essentiellement comme le porte-parole de Gorbatchev, et Bush soutenait clairement le « Traité de toute l’Union » de Gorbatchev, qui était censé créer une nouvelle version éclairée de l’Union soviétique qui remplacerait l’ancienne URSS.

Pourtant, si l’Union soviétique tenait bon, il faudrait la participation des Ukrainiens. Cela ne s’est pas produit, et les Affaires étrangères ont conclu en 1992 : « C’est l’Ukraine, dirigée par le président Leonid Kravtchouk, qui a finalement provoqué l’effondrement de l’empire soviétique : le refus de l’Ukraine de signer le traité d’union de Mikhaïl Gorbatchev a précipité l’effondrement de l’U.R.S.S. »

Pendant la plus grande partie, les États-Unis avaient mis en garde à plusieurs reprises contre les dangers de la sécession et la menace du nationalisme. Au lieu de cela, la ligne du parti à Washington semblait être que l’ancienne Union soviétique pourrait être réformée en un nouvel État grand où la démocratie maintiendrait les Lituaniens, les Ukrainiens, les Azéris, les Arméniens et d’innombrables autres dans le droit chemin. Après tout, du point de vue de Washington, la fin du grand État n’est pas une renaissance de la liberté, mais une explosion du « chaos » et de « l’instabilité ». Ainsi, Moscou était traité comme un bien plus grand ami de Washington que les sécessionnistes de Kiev ou de Riga.

La panique suscitée par le nationalisme dans l’ex-URSS n’a cependant pas persisté. La volte-face de Washington sur tout cela est survenue lorsque Washington a réalisé qu’il pouvait prolonger son « moment unipolaire » en élargissant l’OTAN – malgré la promesse de ne pas étendre l’OTAN vers l’Est. Une fois qu’il est devenu clair que le nationalisme pouvait être exploité pour servir les fins des expansionnistes de l’OTAN, alors le nationalisme est devenu une caractéristique de la «souveraineté» et de «l’ordre fondé sur des règles». Mais comme nous l’avons vu avec le dénigrement des efforts polonais et hongrois pour contrôler leurs frontières et affirmer leur indépendance vis-à-vis de Bruxelles, le nationalisme est intolérable chaque fois qu’il gêne la Commission européenne ou la Maison Blanche.

Ryan McMaken est rédacteur en chef au Mises Institute. Ryan est titulaire d’un baccalauréat en économie et d’une maîtrise en politique publique et relations internationales de l’Université du Colorado. Il était économiste du logement pour l’État du Colorado. Il est l’auteur de Commie Cowboys : La bourgeoisie et l’État-nation dans le genre occidental. Cet article a été initialement publié sur Mises Institute.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

