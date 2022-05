Le principal événement des opérations militaires en Ukraine au cours de la journée écoulée a été le bombardement massif d’installations militaires et d’infrastructures d’importance stratégique en Ukraine.

Dans la soirée du 3 mai, des missiles de croisière russes ont touché des cibles dans diverses régions de l’ouest et du centre de l’Ukraine, où des fournitures militaires étrangères ont été envoyées.

Au moins six sous-stations ferroviaires et d’autres objets d’importance stratégique ont été la cible de tirs de missiles dans la soirée. Selon le chef des chemins de fer ukrainiens, les dégâts étaient graves. En conséquence, 14 trains ont été retardés. Il n’y a eu aucune victime parmi les cheminots et les passagers à la suite des frappes.

L’un des missiles russes a endommagé la gare de Volovets en Transcarpatie. Les voies ferrées de la région étaient utilisées pour l’approvisionnement militaire en provenance de Pologne et de Roumanie. Il s’agissait de la première attaque dans la région depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine.

L’infrastructure ferroviaire de la région de Lviv a considérablement souffert. Les forces armées de la Fédération de Russie ont frappé simultanément plusieurs sous-stations de traction et électriques près de la ville. Le maire local a confirmé les dommages causés à deux sous-stations électriques, à la suite desquels l’électricité a été partiellement coupée dans la ville. Selon divers rapports, les cibles étaient les sous-stations «Sknilov-transit», «Kleparov-transit» et «Podbortsy-T».

Dans le sud de l’Ukraine, dans la région d’Odessa, le maire de la ville d’Artsyz a confirmé une frappe de missile sur la ville. La cible était probablement la gare locale.

Des frappes de missiles ont également été signalées dans d’autres régions ukrainiennes. La défense aérienne fonctionnait à Kiev, des attaques ont été signalées dans les régions de Dnepropetrovsk, Kirovograd, Cherkasy et Ternopil, des explosions ont été entendues à Vinnitsa. Certains des missiles ont été interceptés.

Sur les lignes de front dans l’est et le sud de l’Ukraine, la situation reste quasiment inchangée.

Dans la région de Kharkiv, l’AFU continue de renforcer son groupement, rassemblant plus d’armes et de forces. Après une tentative infructueuse d’attaquer le village de Cossack Lopan, les AFU continuent le bombardement massif de cette colonie. Au nord-est de la ville de Kharkiv, l’AFU poursuit ses tentatives pour briser la défense russe et éloigner les forces russes des autoroutes, ce qui constitue une menace pour l’arrière et l’approvisionnement russes.

Dans la zone au sud d’Izyum, au cours des deux derniers jours, les troupes russes n’ont pas réussi à avancer et à capturer des colonies. La bataille se poursuit aux abords du Liman, récemment atteint par les forces de la LPR depuis l’est. Le village est bloqué par les troupes russes et les unités des forces armées LDPR de l’est et du sud-est. La bataille pour le contrôle du village approche. Dans les zones des colonies de Yatskovka et Rubtsy près du réservoir d’Oskol, environ un millier de militaires de l’AFU restent encerclés.

Aucun changement n’a été signalé dans la région de Severodonetsk. Les combats se poursuivent dans la zone industrielle à la périphérie sud de Rubezhnoye. Les deux camps subissent de lourdes pertes.

À Popasnaya, les alliés russes continuent de repousser l’ennemi hors des rues de la ville et de sa périphérie par de violents combats.

Dans la région de Donetsk, les fronts d’Avdiivka et de Maryinka restent inchangés. La même situation est signalée dans la région d’Ugledar. Les forces armées de la RPD n’ont pas encore pénétré dans la ville elle-même.

Le matin du 4 mai, à la suite du bombardement du dépôt pétrolier de Makeyevka, une explosion a eu lieu. Selon les données préliminaires, les victimes n’ont pas été évitées.

À Marioupol, plus de 126 civils ont pu quitter les installations d’Azovstal jusqu’à présent. Le matin du 4 mai, les provocations des militants d’Azov reprennent. Les unités du bataillon Azov et de l’AFU ont utilisé le régime de cessez-le-feu pour regrouper la puissance de feu restante et frapper les forces alliées russes. En réponse, l’artillerie et l’aviation russes ont pilonné les points de tir des militants d’Azov. Dans le même temps, la prise d’Azovstal ne se poursuit pas selon le décret du président russe Vladimir Poutine.

Le 3 mai, un autre attentat terroriste au centre de télévision et de radio de Mayak a été déjoué en Transnistrie. Un quadricoptère équipé de deux kilogrammes d’explosifs a été abattu. La situation dans la région reste tendue. La menace d’invasion de la Transnistrie par des forces étrangères ukrainiennes, moldaves ou autres persiste et le restera jusqu’à la percée des troupes russes dans la région.

En vidéo 18+ : Spetsnaz russe en action sur les lignes de front en Ukraine

Les forces spéciales russes (également connues sous le nom de Spetsnaz) sont actives sur les lignes de front en Ukraine. Les militaires russes ont récemment partagé les vidéos à la première personne filmées par les membres des unités spéciales russes dans la région d’Izyum, l’un des principaux points chauds de la guerre en Ukraine.

Le groupement « O » de l’armée russe s’est déployé dans la région de Liman. Les forces spéciales sécurisent les zones avant l’avancée des principales forces terrestres.

Une autre vidéo aurait été tournée près du village de Kremennaya. Les forces spéciales tirent depuis les tranchées capturées des Forces armées ukrainiennes. Les troupes russes ont percé les défenses de l’AFU et ont pris le contrôle de la ville, avançant de la région de Kharkiv au Donbass.

L’armée russe continue de capturer des armes américaines, britanniques, françaises et allemandes des forces de Kiev (Photos)

L’armée russe et les forces armées de la République populaire de Donetsk (RPD) et de la République populaire de Louhansk (RPL) continuent de s’emparer des armes fournies par l’Occident aux forces de Kiev.

Les 3 et 4 mai, des sources russes ont partagé des photos montrant plusieurs armes américaines, britanniques, françaises et allemandes récemment capturées aux forces de Kiev dans la région du Donbass.

Les armes capturées comprenaient :

Cinq missiles antichars guidés (ATGM) FGM-148 Javelin fabriqués aux États-Unis ;

Quatre lanceurs MILAN ATGM de fabrication franco-allemande ainsi que quatre missiles ;

Deux missiles antichars NLAW de fabrication britannique ;

Quatre armes antichars Panzerfaust 3 de fabrication allemande ;

Un système de défense aérienne portable FIM-92 Stinger (MANPAD).

Les armes capturées comprenaient également un lanceur ATGM télécommandé Stugna-P de fabrication ukrainienne ainsi qu’au moins deux missiles.

Jusqu’à présent, l’Occident a livré 60 000 armes antichars et 25 000 armes antiaériennes aux forces de Kiev. La livraison de certaines de ces armes, comme les ATGM Javelin et les MANPAD Stinger, a commencé avant le début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine.

Les armes fournies par l’Occident n’ont pas réussi à entraver l’avancée de l’armée russe et des forces armées de la RPD et de la RPL. Malgré cela, l’Occident continue de déverser davantage d’armes entre les mains des forces de Kiev.

Maintenant, l’Occident parie que fournir aux forces de Kiev des armes lourdes, comme des chars de combat et des obusiers, changera le cours de la guerre.

