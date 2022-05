L’analyste indépendant Brian Berletic : L’Ukraine n’est qu’un début : les États-Unis ont également l’intention d’encercler la Chine : à la recherche d’emplacements pour placer leurs missiles + Azovstal en feu. Les hostilités ont repris

L’analyste indépendant Brian Berletic : L’Ukraine n’est qu’un début : les États-Unis ont également l’intention d’encercler la Chine : à la recherche d’emplacements pour placer leurs missiles

The New Atlas

Le gouvernement américain a financé un rapport de la RAND Corporation pour déterminer quelle nation de la région indo-pacifique serait appropriée pour accueillir des missiles américains visant la Chine. La réponse était « aucune ». Cependant, les États-Unis sont déterminés à changer cette conclusion non seulement en termes d’hébergement de missiles américains, mais en ce qui concerne la tentative de Washington de recruter des nations à travers la région indo-pacifique dans ses hostilités croissantes contre la Chine. La Chine est le principal partenaire commercial des cinq nations que les États-Unis poursuivent ; les États-Unis sont expérimentés dans la création d’un changement de régime afin d’atteindre leurs objectifs.

(Le nom de plume de Brian pendant de nombreuses années était Tony Cartalucci ; il est basé en Thaïlande)

Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

De temps en temps, je reçois des e-mails de personnes me demandant de couvrir une histoire ou une vidéo sur Bill Gates et son influence dans la production et la distribution mondiales de vaccins, et je réponds généralement en demandant à la personne qui envoie l’information par e-mail si elle a d’abord recherché « Bill Gates » sur Health Impact News, parce que nous couvrons le rôle de Bill Gates dans les programmes mondiaux de vaccination, principalement en achetant une participation majoritaire dans l’Organisation mondiale de la santé, depuis plus d’une décennie maintenant.

Si vous recherchez « Bill Gates » sur Health Impact News, vous obtiendrez un résultat de 318 articles (319 lorsque celui-ci sera publié).

Le 8 avril 2020, alors que nous n’étions qu’à quelques semaines de la pandémie COVID, j’ai publié un article intitulé :

Qui contrôle la réponse des États-Unis à la COVID19 : la Maison Blanche ou Bill Gates ?

où j’ai présenté des preuves très solides que Bill Gates contrôlait la politique américaine concernant la COVID-19, et non Donald Trump ou la Maison Blanche. Il a été publié le lendemain de l’annonce par le président Trump que les États-Unis ne soutiendraient plus l’Organisation mondiale de la santé.

Voici quelques extraits :

Le président Trump a commencé son travail actuel en tant que président des États-Unis en janvier 2017. Sur la base des prochaines élections de novembre 2020, son travail se terminera soit en janvier 2021, soit en janvier 2025. Son travail est un travail temporaire, d’une durée soit 4 ans, ou 8 ans au maximum.

Bill Gates, en revanche, n’est pas un élu. En tant que l’une des personnes les plus riches de la planète, il a influencé la politique de santé publique pendant des décennies, couvrant l’administration de plusieurs présidents américains.

Il ne va pas mettre fin à son travail de si tôt, et il est douteux qu’il y ait une entité sur terre assez puissante pour le forcer à le faire.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Azovstal en feu. Les hostilités ont repris

Le 5 mai, les combats sur le territoire des installations d’Azovstal à Marioupol se sont poursuivis. Selon des militants ukrainiens d’Azov assiégés dans l’usine, les forces russes ont été amenées sur la zone d’Azovstal et les affrontements sanglants ont repris.

Les troupes russes et les forces de la RPD ont encerclé Marioupol le 7 mars. Le 21 avril, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a annoncé que la ville était complètement sous contrôle russe, mais plus de deux mille militants du bataillon nationaliste Azov sont toujours à l’usine d’Azovstal. Le président Vladimir Poutine a ordonné d’annuler l’assaut contre la zone industrielle, mais de le bloquer afin que les militants ne puissent pas le quitter. L’objectif était de sauver la vie des civils pris en otage à Azovstal, ainsi que des militaires russes déployés dans la région.

Après que le régime de cessez-le-feu instauré les 30 avril et 1er mai ait entraîné l’évacuation d’une centaine de civils, les hostilités éclatent sur le territoire d’Azovstal.

Jusqu’à présent, plus aucun cessez-le-feu pour l’évacuation n’a été proclamé dans la région. Des militants ukrainiens ouvrent le feu pour tenter de trouver les points faibles des positions russes autour de l’usine. A leur tour, les forces russes suppriment les points de tir ukrainiens avec l’artillerie, l’aviation ainsi que lors des affrontements dans certaines zones des installations, afin de sécuriser leurs positions et les zones civiles près d’Azovstal.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a rejeté les informations selon lesquelles l’armée russe s’était introduite sur le territoire de l’usine, affirmant que l’ordre du président russe Vladimir Poutine d’éviter de prendre d’assaut l’usine était toujours en vigueur.

Les affrontements à Azovstal se poursuivent quotidiennement. Les deux camps ouvrent le feu. Cependant, il n’y a pas d’assaut massif des installations par les forces russes. Jusqu’à présent, les parties belligérantes n’ont réussi à garantir que deux cessez-le-feu, également limités par des délais stricts. Le reste du temps, les combats continuent. Ainsi, les déclarations des militants d’Azov accusant la Russie de violer la trêve ne correspondent pas à la réalité.

Le 5 mai, l’un des principaux propagandistes ukrainiens, Arestovich, a affirmé que les combattants ukrainiens d’Azov avaient réussi à repousser l’assaut des unités des forces armées de la Fédération de Russie et de la RPD. Cependant, quelques minutes plus tard, les commandants d’Azov ont publié leur traditionnel appel vidéo appelant la « communauté internationale » à sauver leur vie, niant les affirmations d’Arestovich et confirmant que les affrontements féroces se poursuivent.

Dès la reprise des combats, les militants d’Azov ont révélé qu’il y avait encore des civils dans les sous-sols d’Azovstal. Ainsi, tous les otages n’ont pas été autorisés à quitter les installations.

Le 2 mai, l’agence de presse russe RIA Novosti a cité un représentant anonyme du quartier général militaire russe de l’opération de libération d’Azovstal disant qu’il pourrait y avoir plus de 200 civils, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées détenus dans les sous-sols.

La source a également révélé que les militants d’Azov avaient proposé d’échanger les civils contre de la nourriture et des médicaments.

« Nous devons maintenir des contacts avec les nazis d’Azov qui sont retranchés là-bas et les représentants du SBU afin de sauver les civils qui sont restés là-bas. Pendant les négociations, ils nous ont proposé d’échanger des otages civils contre de la nourriture et des médicaments. Les termes de l’accord indiqués sont quinze otages pour une tonne de nourriture, ainsi que des médicaments. Ils ont averti qu’ils ne laisseraient personne d’autre se rendre en Ukraine – maintenant, ils ne feront que les échanger », a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

Il a noté que les mêmes méthodes étaient utilisées par les terroristes de l’Etat islamique en Syrie. Ils ont également proposé d’échanger les otages contre de la nourriture et des médicaments au poids.

L’envoyé spécial des Nations unies pour l’Ukraine, Martin Griffiths, a déclaré qu’un autre convoi espère atteindre l’usine d’Azovstal vendredi matin. Cependant, le ministère russe de la Défense n’a pas encore confirmé le cessez-le-feu le 6 mai.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front