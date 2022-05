Les nanoparticules lipidiques, un composant clé des vaccins COVID, collent à vos organes, selon la propre étude de Pfizer

Dans des informations obtenues dans le cadre d’une action en justice intentée par Judicial Watch en vertu de la Freedom of Information Act, la propre étude de Pfizer a révélé que les nanoparticules lipidiques, un composant clé de leurs vaccins COVID, adhèrent à vos organes, en particulier le foie, les glandes surrénales, la rate et les ovaires.

Judicial Watch a annoncé aujourd’hui avoir reçu 466 pages de documents (pdf ci-dessous) du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) concernant des études de biodistribution et des données connexes pour les vaccins COVID-19, qui montrent que les nanoparticules lipidiques (LNP), un composant clé des vaccins développés par Pfizer/BioNTech, ont été trouvés en dehors du site d’injection, principalement dans le foie, les glandes surrénales, la rate et les ovaires des animaux testés, 8 à 48 heures après l’injection.

Les LNP sont utilisés comme mécanisme d’administration dans le vaccin COVID à base d’ARNm de Pfizer/BioNTech. La technologie Acuitas Therapeutics LNP est utilisée dans COMIRNATY, le vaccin COVID-19 Pfizer/BioNTech, selon un communiqué de presse publié par Pfizer le 10 janvier 2022.

Johnson & Johnson s’est appuyé sur des études montrant que les particules d’ADN du vaccin et les particules virales injectées étaient toujours présentes chez les animaux de test des mois après l’injection, selon 663 pages de dossiers obtenus du HHS concernant les études de biodistribution et les données connexes pour les vaccins COVID-19, qui montrent que Johnson & Johnson s’est appuyé sur des études montrant que les particules d’ADN du vaccin et les particules virales injectées étaient toujours présentes chez les animaux de test des mois après l’injection.

Selon les données, Johnson & Johnson n’a pas inclus de tests de la protéine de pointe codée dans la vaccination J&J dans sa soumission à la FDA pour l’approbation de son vaccin COVID.

Une méthode de suivi de la destination des composés d’intérêt chez un animal de laboratoire ou un sujet humain est appelée biodistribution.

Les dossiers ont été obtenus dans le cadre d’un procès en vertu de la loi sur la liberté d’information (FOIA) (Judicial Watch c. U.S. Department of Health and Human Services (No. 1:21-cv-02418)) déposé par Judicial Watch après que la Food and Drug Administration, la Les Centers for Disease Control and Prevention et l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses n’ont pas répondu à une demande FOIA du 8 juin 2021 pour :

[A]ccès aux études de biodistribution et aux données associées pour les vaccins Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson utilisés pour traiter et/ou prévenir le SARS-CoV-2 et/ou [virus de] la [maladie] COVID-19 [CoronaVirus Desease 2019].

Dans une section intitulée « Pharmacologie de sécurité », le rapport note : « Aucune étude de pharmacologie de sécurité n’a été menée avec le BNT162b2 [le vaccin BioNTech] car ils ne sont pas considérés comme nécessaires pour le développement de vaccins selon les directives de l’OMS (OMS, 2005) ».

Les dossiers de Pfizer comprennent également un rapport approuvé en février 2021 sur les essais sur les animaux concernant la distribution du vaccin COVID Pfizer chez les rats. « Les études non cliniques évaluant les interactions médicamenteuses pharmacodynamiques avec le BNT162b2 n’ont pas été menées car elles ne sont généralement pas considérées comme nécessaires pour soutenir le développement et l’homologation de produits vaccinaux contre les maladies infectieuses (OMS, 2005) », indique-t-il sous « Interactions médicamenteuses pharmacodynamiques ».

Lorsque des nanoparticules lipidiques (LNP) « de composition comparable » à celles utilisées dans le vaccin COVID Pfizer ont été injectées à des rats, « la récupération totale (% de la dose injectée) de LNP en dehors du site d’injection était la plus élevée dans le foie et beaucoup moins dans la rate, les glandes surrénales et les ovaires », selon ce rapport de Pfizer.

« En résumé »… « la LNP distribue au foie. » « En 48 heures, la LNP s’est distribuée principalement dans le foie, les glandes surrénales, la rate et les ovaires, avec des concentrations maximales observées 8 à 48 heures après la dose », a déclaré la recherche dans son analyse approfondie. » « Récupération totale (% de la dose injectée) de LNP, pour les animaux mâles et femelles combinés, à l’extérieur du site d’injection était le plus élevé dans le foie (jusqu’à 18 %)… »

« Aucune étude de génotoxicité n’est prévue pour le BNT162b2 [le vaccin COVID Pfizer/BioNTech] car les composants des constructions du vaccin sont des lipides et de l’ARN et ne devraient pas avoir de potentiel génotoxique (OMS, 2005) », selon la même étude Pfizer/BioNTech. . De même, « aucune étude de cancérogénicité avec BNT162b2 n’a été menée car les composants de la construction du vaccin sont des lipides et de l’ARN et ne devraient pas avoir de potentiel cancérogène ou tumorigène. »

« Le programme non clinique démontre que le BNT162b2 est immunogène chez les souris, les rats et les primates non humains, et les études de toxicité soutiennent l’homologation de ce vaccin », indique la conclusion de l’étude. Des «immunisations de rappel» ont également été testées sur les animaux de l’essai, selon le rapport. « Les résultats microscopiques liés au vaccin à la fin du dosage du BNT162b2 étaient évidents dans les sites d’injection et les tissus environnants, dans les ganglions lymphatiques iliaques drainants, la moelle osseuse, la rate et le foie », ont ajouté les chercheurs.

Un rapport intitulé «Pharmacokinetics Tabulated Summary», qui a été approuvé en janvier 2021, est également contenu dans le rapport Pfizer. La biodistribution des nanoparticules lipidiques contenant de l’ARNm employées dans la vaccination employant des rats en tant que participants aux essais cliniques est présentée dans un tableau de l’étude, les LNP s’accumulant après 48 heures, en particulier dans les ganglions lymphatiques, les ovaires, l’intestin grêle et la rate.

« Justification de l’absence d’études dans le module 4 du CTD (partie de 2.4) », une annexe « confidentielle » de septembre 2020 aux études d’essais cliniques soumises pour le vaccin COVID Pfizer/BioNTech (BNT162b2), note sous « Pharmacologie de sécurité » que « Aucune étude de pharmacologie de sécurité n’a été menée car elles ne sont pas considérées comme nécessaires selon les directives de l’OMS (OMS, 2005). »

« Des études non cliniques évaluant les interactions médicamenteuses pharmacodynamiques n’ont pas été menées car elles ne sont généralement pas considérées comme nécessaires pour soutenir le développement et l’homologation de produits vaccinaux contre les maladies infectieuses (OMS, 2005) », indique-t-il sous « Interactions médicamenteuses pharmacodynamiques ».

Pfizer a étudié un vaccin avec un brin d’ARN « qui s’auto-amplifie en entrant dans la cellule » dans une étude « confidentielle » approuvée en avril 2020 qui a examiné quatre variantes du vaccin COVID. Il « code l’ARN polymérase ARN-dépendante du virus de l’encéphalite équine vénézuélienne (VEE) (RDRP ou réplicase) ».

« Bien que les tests de la fonction hépatique soient soigneusement surveillés pendant le développement clinique de ces vaccins, l’expérience clinique antérieure de BioNTech indique que la distribution dans le foie ne pose pas de problème de sécurité », écrivent les auteurs dans le même article de Pfizer.

Le « Résumé écrit de la pharmacocinétique » des vaccins COVID-19 Johnson & Johnson de juin 2020 indique :

L’Ad26COVS1 (également connu sous le nom de VAC31518 ou JNJ-78436735) est un vaccin monovalent recombinant à vecteur d’adénovirus de type 26 (Ad26) incompétent pour la réplication codant pour une protéine Spike du coronavirus 2 (SARS-CoV-2) du syndrome respiratoire aigu sévère…. Aucune étude pharmacocinétique spécifique n’a été réalisée avec Ad26COVS1.

Cependant, pour évaluer la distribution, la persistance et la clairance du vecteur Ad26 (plate-forme), des études de biodistribution ont été menées chez des lapins en utilisant deux autres vaccins à base d’Ad26 codant pour les antigènes [expurgés] et [expurgés]…. [L]es résultats de biodistribution disponibles sont considérés comme suffisants pour informer sur le profil de biodistribution d’Ad26COVS1, pour lequel le même squelette de vecteur Ad26 est utilisé.

« Ces documents montrent pourquoi de nombreux Américains s’inquiètent de savoir si les nouveaux vaccins COVID qui ont été développés à un rythme aussi accéléré ont été testés correctement et de manière approfondie », a déclaré Tom Fitton, président de Judicial Watch.

Lisez l’intégralité du rapport ci-dessous :

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Le vaccin COVID-19 peut déclencher une hépatite aiguë : étude de cas

Dans les lymphocytes T découverts dans le foie, les scientifiques ont découvert un enrichissement en lymphocytes T réactifs au SARS-CoV-2. Un rapport de cas révélant que le vaccin COVID-19 peut déclencher une hépatite aiguë révèle des informations jusque-là inconnues.

Selon un récent rapport de cas d’un homme qui a obtenu un vaccin COVID-19 à base d’ARNm, le vaccin « peut déclencher une hépatite à médiation immunitaire », ont noté les chercheurs.

Le rapport de cas ne dit pas vraiment à quel point une telle situation serait répandue, mais les chercheurs disent qu’elle est reconnue comme un « événement indésirable rare non identifié dans les premiers essais ».

L’étude, publiée dans le Journal of Hepatology (lire ci-dessous) fin avril, présente l’exemple d’un homme de 52 ans originaire d’Allemagne qui a souffert d’hépatite aiguë (inflammation du foie) deux à trois semaines après avoir reçu un vaccin COVID-19 à base d’ARNm de Pfizer-BioNTech (le vaccin BNT163b2).

Les chercheurs ont découvert qu’après avoir pris le vaccin COVID-19 et développé une hépatite aiguë, les cellules T hautement activées « s’accumulent et sont uniformément réparties dans les différentes zones » du foie de l’homme. Les lymphocytes T sont un type de globules blancs qui jouent un rôle important dans le système immunitaire. Ces cellules se concentrent sur la lutte contre les nouvelles infections.

Le patient s’est plaint de nausées et de fatigue environ 10 jours après avoir reçu sa première dose de vaccin, et on lui a diagnostiqué plus tard une hépatite sévère. Après environ trois jours, l’hépatite a disparu d’elle-même. Il a reçu une deuxième dose du vaccin 41 jours après la première. Après 20 jours, les nausées et l’épuisement sont réapparus ; il a reçu une prescription de stéroïdes oraux et s’est d’abord amélioré. Il a rechuté 39 jours plus tard, mais a été rapidement traité avec des médicaments immunosuppresseurs systémiques, qui comprenaient des stéroïdes. Les tests de la fonction hépatique de l’homme « se sont ensuite normalisés en 8 semaines ».

La réaction immunitaire de l’homme au vaccin COVID-19, selon les enquêteurs, pourrait avoir conduit à son inflammation du foie. Le vaccin COVID-19 Pfizer « peut déclencher une hépatite à médiation immunitaire par des mécanismes liés à l’immunité cellulaire induite par le vaccin », selon le rapport de cas.

Au sein des lymphocytes T qui ont été découverts dans le foie, les scientifiques ont trouvé « un enrichissement en lymphocytes T réactifs au SRAS-CoV-2, suggérant que ces cellules induites par le vaccin peuvent contribuer à l’inflammation du foie dans ce contexte ».

Les lymphocytes T CD8, en particulier, « représentaient le sous-ensemble de cellules immunitaires le plus abondant » trouvé dans le foie. « Notre analyse met en évidence que les cellules T CD8 cytotoxiques activées, y compris les cellules T CD8 spécifiques aux pics induites par le vaccin, pourraient contribuer à la pathogenèse de la maladie », ont déclaré les chercheurs.

« Sur la base de leur fort enrichissement … nous avons émis l’hypothèse que les lymphocytes T CD8 pourraient être les moteurs de l’inflammation hépatique. »

Le cas a été décrit comme un cas qui semblait être une hépatite auto-immune mais qui ne l’était pas.

« La maladie auto-immune de type hépatite après la vaccination contre le SRAS-CoV-2 est désormais reconnue comme un événement indésirable rare non identifié dans les premiers essais », ont-ils écrit. « L’utilisation généralisée du vaccin avec l’administration de centaines de millions de doses dans le monde soulève également des questions de causalité par rapport à la coïncidence. »

Il est essentiel de distinguer l’hépatite auto-immune de l’hépatite produite par des réactions immunologiques après la vaccination COVID-19, selon les auteurs ; le premier nécessite des médicaments immunosuppresseurs à vie chez de nombreuses personnes, tandis que le second est probablement transitoire.

Lisez l’étude complète ci-dessous:

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia