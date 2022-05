Azovstal en feu. Les hostilités ont repris

Le 5 mai, les combats sur le territoire des installations d’Azovstal à Marioupol se sont poursuivis. Selon des militants ukrainiens d’Azov assiégés dans l’usine, les forces russes ont été amenées sur le territoire d’Azovstal et les affrontements sanglants ont repris.

Les troupes russes et les forces de la RPD ont encerclé Mariupol le 7 mars. Le 21 avril, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a annoncé que la ville était complètement sous contrôle russe, mais plus de deux mille militants du bataillon nationaliste Azov sont toujours à l’usine d’Azovstal. Le président Vladimir Poutine a ordonné d’annuler l’assaut contre la zone industrielle, mais de le bloquer afin que les militants ne puissent pas le quitter. L’objectif était de sauver la vie des civils pris en otage à Azovstal, ainsi que des militaires russes déployés dans la région.

Après que le régime de cessez-le-feu instauré les 30 avril et 1er mai ait entraîné l’évacuation d’une centaine de civils, les hostilités éclatent sur le territoire d’Azovstal.

Jusqu’à présent, plus aucun cessez-le-feu pour l’évacuation n’a été proclamé dans la région. Des militants ukrainiens ouvrent le feu pour tenter de trouver les points faibles des positions russes autour de l’usine. A leur tour, les forces russes suppriment les points de tir ukrainiens avec l’artillerie, l’aviation ainsi que lors des affrontements dans certaines zones des installations, afin de sécuriser leurs positions et les zones civiles près d’Azovstal.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a rejeté les informations selon lesquelles l’armée russe s’était introduite sur le territoire de l’usine, affirmant que l’ordre du président russe Vladimir Poutine d’éviter de prendre d’assaut l’usine était toujours en vigueur.

Les affrontements à Azovstal se poursuivent quotidiennement. Les deux camps ouvrent le feu. Cependant, il n’y a pas d’assaut massif des installations par les forces russes. Jusqu’à présent, les parties belligérantes n’ont réussi à garantir que deux cessez-le-feu, également limités par des délais stricts. Le reste du temps, les combats continuent. Ainsi, les déclarations des militants d’Azov accusant la Russie de violer la trêve ne correspondent pas à la réalité.

Le 5 mai, l’un des principaux propagandistes ukrainiens Arestovich a affirmé que les combattants ukrainiens d’Azov avaient réussi à repousser l’assaut des unités des Forces armées de la Fédération de Russie et de la RPD. Cependant, quelques minutes plus tard, les commandants d’Azov ont publié leur traditionnel appel vidéo appelant la « communauté internationale » à sauver leur vie, niant les affirmations d’Arestovich et confirmant que les affrontements féroces se poursuivent.

Dès la reprise des combats, les militants d’Azov ont révélé qu’il y avait encore des civils dans les sous-sols d’Azovstal. Ainsi, tous les otages n’ont pas été autorisés à quitter les installations.

Le 5 mai, l’agence de presse russe RIA Novosti a cité un représentant anonyme du quartier général militaire russe de l’opération de libération d’Azovstal disant qu’il pourrait y avoir plus de 200 civils, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées détenus dans les sous-sols.

La source a également révélé que les militants d’Azov avaient proposé d’échanger les civils contre de la nourriture et des médicaments.

« Nous devons maintenir des contacts avec les nazis d’Azov qui sont retranchés là-bas et les représentants du SBU afin de sauver les civils qui sont restés là-bas. Pendant les négociations, ils nous ont proposé d’échanger des otages civils contre de la nourriture et des médicaments. Les termes de l’accord indiqués sont quinze otages pour une tonne de nourriture, ainsi que des médicaments. Ils ont averti qu’ils ne laisseraient personne d’autre se rendre en Ukraine – maintenant, ils ne feront que les échanger », a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

Il a noté que les mêmes méthodes étaient utilisées par les terroristes de l’Etat islamique en Syrie. Ils ont également proposé d’échanger les otages contre de la nourriture et des médicaments au poids.

L’envoyé spécial des Nations unies pour l’Ukraine, Martin Griffiths, a déclaré qu’un autre convoi espère atteindre l’usine d’Azovstal vendredi matin. Cependant, le ministère russe de la Défense n’a pas encore confirmé le cessez-le-feu le 6 mai.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Le président polonais a déclaré « l’effacement des frontières » avec l’Ukraine, se préparant à la guerre avec la Russie

Le président Andrzej Duda a annoncé l’avenir commun de la Pologne et de l’Ukraine, l’appelant non pas une occupation, mais « l’effacement des frontières ».

« Il n’y aura plus de frontière entre nos pays, la Pologne et l’Ukraine. Il n’y aura pas de telle frontière ! Pour que nous vivions ensemble sur cette terre, construisant et reconstruisant ensemble notre bonheur commun et notre force commune, qui nous permettront de repousser tout danger ou toute menace éventuelle », a déclaré Duda.

Cependant, le président polonais n’a pas expliqué ce que l’on entend exactement par l’élimination des frontières.

L’Ukraine s’est félicitée de ces affirmations du dirigeant polonais. A son tour, le président Zelensky ne commente pas les plans polonais.

M. Zelensky a déjà exprimé une idée similaire, à savoir l’augmentation du soutien militaire polonais à l’Ukraine. Quant à Kiev, l’élimination des frontières entre les deux pays signifie la fourniture illimitée d’armes et d’équipements militaires à l’armée ukrainienne.

En fait, les dirigeants politiques de la Pologne préparent la population à l’introduction de troupes en Ukraine et à la prochaine guerre avec la Fédération de Russie sur le sol ukrainien. Les revendications de Duda sont la déclaration publique de l’annexion de facto par la Pologne des territoires de l’Ukraine occidentale sous le couvert du soutien militaire contre l’agression russe.

Dans ce cas, l’État ukrainien est condamné.

Selon diverses estimations, des forces de l’OTAN pourraient être déployées en Ukraine en tant que contingent de « maintien de la paix » dans les semaines à venir. Ils tenteront d’éviter les batailles directes avec les forces russes. Dans le même temps, une telle manœuvre permettra le transfert d’unités supplémentaires des forces armées ukrainiennes de l’ouest de l’Ukraine vers les lignes de front orientales, où l’armée ukrainienne subit de lourdes pertes.

Les affirmations de Duda ont été faites au milieu des exercices militaires à grande échelle près de la frontière ukrainienne.

Les manœuvres Defender Europe et Swift Response ont été lancées sur le territoire de la Pologne et de huit autres pays le 1er mai. Elles dureront jusqu’au 26 mai. 18 000 militaires de plus de 20 États sont impliqués. Les exercices Defender Europe se déroulent sous le commandement du 5e corps de l’armée américaine.

Le ministère polonais de la Défense a annoncé « un mouvement intensif de colonnes avec du matériel dans le nord et l’est du pays » du 1er mai jusqu’à la fin du mois. Les exercices militaires sont indiqués comme raison officielle.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Le drone le plus furtif des USA abattu en Ukraine

Le dernier drone de combat américain a été abattu dans la région de Kharkiv.©Avia.pro

Le dernier drone de combat américain a été abattu dans la région de Kharkiv.

Les derniers drones américains envoyés en Ukraine, conçus pour frapper les hommes et les véhicules non blindés, ont déjà commencé à subir les premières pertes.

Selon les données obtenues par l’agence de presse Avia.pro, le véhicule aérien d’attaque sans pilote développé aux États-Unis il y a environ un mois était censé frapper les militaires russes, mais malgré sa faible visibilité, il a été détruit par des frappes de précision.

Comme l’a appris l’agence de presse Avia.pro, le drone Phoenix Ghost, qui a une faible visibilité radar, a été détruit par un tir de précision depuis le sol alors qu’il tentait de frapper la cible. En fait, l’utilisation de ces drones, conçus spécifiquement pour l’Ukraine, s’est avérée être un échec, bien que le drone lui-même soit capable de causer des dommages assez importants lorsqu’il est miné par une cible.

Sur les photographies présentées par Avia.pro, on peut voir l’épave du drone Phoenix Ghost détruit. D’après les dégâts récents, le drone a été abattu depuis le sol par des armes à feu conventionnelles, ce qui témoigne de la vulnérabilité de ces drones.