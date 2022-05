La FDA admet enfin que nous devrions traiter la COVID-19 comme la grippe

Un rapport du Journal of the American Medical Association, rédigé par le plus haut responsable des vaccins de la FDA, a admis que nous devrions traiter la COVID-19 [CoronaVirus Desease (Maladie) 2019] comme la grippe.

Les Américains devront considérer la COVID-19 comme un autre virus respiratoire comme la grippe à l’avenir, selon de hauts responsables de la Food and Drug Administration (FDA).

COVID-19 sera en circulation dans un avenir prévisible, selon le commissaire de la FDA, Robert Califf, la sous-commissaire principale Janet Woodcock, et le plus haut responsable des vaccins de l’agence, le Dr Peter Marks, qui a écrit dans le Journal de l’American Medical Association (pdf ci-dessous) qu’il doit être accepté comme un autre virus commun. Cette nouvelle réalité, comme la grippe, nécessitera presque certainement des injections annuelles de COVID-19 ciblées sur les souches les plus mortelles du virus, selon les responsables.

« L’immunité généralisée induite par les vaccins et les infections, combinée à la disponibilité de traitements efficaces, pourrait atténuer les effets de futures épidémies. Néanmoins, il est temps d’accepter que la présence du SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, est la nouvelle norme », ont écrit les responsables. «Il circulera probablement dans le monde dans un avenir prévisible, prenant sa place aux côtés d’autres virus respiratoires courants tels que la grippe. Et cela nécessitera probablement une considération annuelle similaire pour les mises à jour de la composition des vaccins en consultation avec la [FDA]. »

Certains dirigeants politiques et commentateurs ont tenté de comparer la COVID-19 à la grippe dans les premiers jours de la pandémie, mais la pandémie de coronavirus s’est avérée considérablement plus meurtrière, tuant près d’un million d’Américains. Cependant, depuis que les vaccins COVID-19 sont devenus largement disponibles l’année dernière, la menace de décès due au virus a correspondu à celle de la grippe saisonnière, malgré le fait que le premier a été nettement plus contagieux.

Lire le rapport ci-dessous :

FAUCI exposant l’arnaque du vaccin – YOUTUBE l’a supprimé en quelques minutes

Les régulateurs des médicaments pensent que les virus atténués dans les vaccins COVID AstraZeneca et Janssen sont responsables de l’augmentation de l’hépatite mortelle chez les enfants

L’Organisation mondiale de la santé a récemment publié une « alerte mondiale » concernant une nouvelle forme d’hépatite grave affectant les enfants.

La nouvelle est intervenue après que le gouvernement britannique ait annoncé qu’il lançait une enquête urgente après avoir détecté des taux d’inflammation du foie (hépatite) plus élevés que d’habitude chez les enfants, après avoir exclu les virus courants qui causent la maladie.

La théorie actuelle publiée, mais pas étanche, est que cela est dû à un adénovirus. Mais pas n’importe quel adénovirus. Les preuves suggèrent que les régulateurs des médicaments du monde entier pensent que cela est dû à une variante d’adénovirus «atténuée» dans les vaccins Covid-19 AstraZeneca et Janssen qui est devenue voyou.

Le 15 avril 2022, l’Organisation mondiale de la santé a émis une alerte mondiale concernant une nouvelle forme d’hépatite aiguë sévère d’étiologie (cause) inconnue affectant des enfants auparavant en bonne santé au Royaume-Uni au cours du mois dernier. Des cas ont également été notifiés en Espagne et en Irlande. Les tests ont exclu tous les virus de l’hépatite précédemment connus.

L’annonce est intervenue après que l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a récemment détecté des taux d’inflammation du foie (hépatite) plus élevés que d’habitude chez les enfants.

Il a été confirmé que les infections à l’hépatite avaient touché des enfants dans au moins douze pays différents, la majorité de ces cas ayant augmenté au Royaume-Uni.

Au 3 mai 2022, 163 cas d’hépatite aiguë non A-E avec des transaminases sériques supérieures à 500 UI/l ont été identifiés chez des enfants de moins de 16 ans au Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2022.

L’adénovirus reste le pathogène potentiel le plus fréquemment détecté. Parmi 163 cas au Royaume-Uni, 126 ont été testés pour l’adénovirus dont 91 avaient un adénovirus détecté (72%).

L’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) affirme dans son deuxième briefing technique sur le sujet que « les hypothèses suivantes sont toutes activement testées par les enquêtes en cours » –

Une infection à adénovirus normale

Un nouvel adénovirus variant

Un syndrome post-infectieux SARS-CoV-2

Une drogue, une toxine ou une exposition environnementale

Un nouvel agent pathogène agissant seul ou en co-infection

Une nouvelle variante du SARS-CoV-2.

C’est pourquoi ils vont sur la voie de blâmer cela sur la croyance de la pauvre Covid-19. Car le SARS-CoV-2 n’a été détecté que dans 24 des 132 cas dont les résultats sont disponibles (18%).

Mais la théorie de l’adénovirus est certainement intéressante si l’on considère ce que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a annoncé le 5 mai 2021.

La Food and Drug Administration des États-Unis a limité l’utilisation autorisée du vaccin COVID-19 Janssen aux personnes de 18 ans et plus pour lesquelles d’autres vaccins COVID-19 autorisés ou approuvés ne sont pas accessibles ou cliniquement appropriés.

La FDA affirme que cela est dû à la réalisation d’une analyse mise à jour et à la découverte que le risque de thrombose après l’administration du vaccin COVID-19 Janssen justifie de limiter l’utilisation autorisée du vaccin.

Mais attendez une minute. Ils connaissaient déjà les dangers des caillots sanguins il y a des mois et les avaient ajoutés à la fiche d’information sur la sécurité de Johnson & Johnson. Alors pourquoi ce changement soudain d’avis maintenant ?

Les cas mystérieux d’hépatite ont récemment été enregistrés dans 14 États américains. Des médecins de l’Ohio ont signalé 7 cas chez des enfants aussi jeunes que 18 mois, et le Dakota du Nord a confirmé son premier cas le 5 mai. À la même date, six enfants ont nécessité une greffe de foie et un est décédé.

La raison réelle de l’interdiction essentielle de l’utilisation du vaccin Janssen pourrait-elle avoir quelque chose à voir avec les craintes des régulateurs des médicaments que l’adénovirus accentué qu’il contient soit devenu un voyou ?

Les injections Covid-19 J&J et AstraZeneca sont des thérapies géniques à vecteur viral. Les deux fonctionnent prétendument en faisant ce qui suit –

Tout d’abord, les instructions d’ADN pour créer l’antigène SARS-CoV-2 (protéine de pointe ; pas le virus SARS-CoV-2 complet) sont insérées dans un virus modifié (adénovirus).

Ensuite, après l’injection du «vaccin» à un individu, le vecteur viral délivre les instructions de l’ADN de la protéine de pointe aux cellules, ce qui produit de grandes quantités d’antigène de la protéine de pointe.

La réponse immunitaire au SRAS-CoV-2 qui en résulte aide prétendument à imiter ce qui se produit lors d’une infection naturelle et entraîne une réponse immunitaire cellulaire.

La théorie actuelle, cependant, est que l’adénovirus qui circule actuellement est né du vaccin AstraZeneca. Ce qui suggérerait que la FDA a suspendu la piqûre Janssen pour l’empêcher de faire exactement la même chose. Mais cela ne signifie pas que la piqûre J&J n’est pas le véritable coupable.

Le Royaume-Uni a été le premier pays à déployer en masse l’injection Covid-19 d’AstraZeneca à base d’adénovirus en janvier 2021, et il a également été le premier pays à signaler une augmentation inhabituelle des cas d’hépatite de cause inconnue chez les enfants. Juste une coïncidence?

La théorie derrière le virus AstraZeneca devient voyou est que le virus contenu dans le vaccin se combine avec le gène E1 d’un autre adénovirus circulant, dont il existe de nombreux. Le résultat est un virus ChAdOx1 répliquant. (Une mine d’informations scientifiques et de raisonnements sur la théorie peut être trouvée ici. Source)

Parce que la plupart des gens ont été exposés aux adénovirus tout au long de leur vie, ils seront immunisés. Mais les jeunes enfants qui ont été contraints de rester à la maison au cours des deux dernières années sont désormais touchés par un adénovirus dangereux lors de la première exposition.

Mais ne nous croyez pas sur parole, prenez plutôt la parole de cette étude scientifique –

Et cette étude trouvée dans le British Medical Journal –

Est-ce juste une coïncidence si –

une multitude d’informations scientifiques étayent le fait qu’il est parfaitement possible que les vecteurs d’adénovirus deviennent incontrôlables,

la principale théorie sur une augmentation soudaine des cas d’hépatite mortelle chez les enfants est qu’elle est due à un adénovirus,

les vaccins AstraZeneca et Johnson and Johnson contiennent tous deux des vecteurs adénoviraux,

et la FDA ont soudainement annoncé que le jab J&J ne devrait être utilisé que lorsqu’aucune autre option n’est disponible ?

Ou les régulateurs des médicaments ont-ils enfin réalisé les dommages qu’ils ont causés en accordant une autorisation d’utilisation d’urgence pour des thérapies géniques expérimentales à administrer à une grande partie de la population mondiale ?

S’il s’agit des injections de Covid-19, nous sommes sûrs que nous ne le saurons jamais officiellement.

Si vous voulez essayer d’assembler vous-même les pièces du puzzle, vous pouvez en savoir plus ici –

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News