L’UE détruit sa propre sécurité énergétique avec le projet d’embargo sur le pétrole russe

En l’absence d’alternatives claires et de la flambée des prix de l’énergie, les sanctions devraient faire plus de mal au bloc qu’à la Russie

Par Timur Fomenko, analyste politique

L’Union européenne a annoncé cette semaine des propositions ambitieuses d’embargo sur l’importation de pétrole russe d’ici la fin de 2022. Après des négociations acharnées qui se sont heurtées aux objections véhémentes de plusieurs États membres, dont la Hongrie et la Slovaquie, et au doute de telles mesures, la présidente de sa Commission, Ursula Von Der Leyden, a déclaré que ces mesures seraient progressivement mises en œuvre tout au long de l’année.

Cela n’a pas rassuré les marchés, les prix du pétrole brut dépassant rapidement les 114 dollars le baril vendredi matin, et les responsables de Moscou prédisant que le bloc continuerait d’acheter du pétrole russe via des pays tiers et des intermédiaires, une stratégie qui aurait été utilisée par l’Iran sous de sévères sanctions américaines.

Bien que les mesures soient commercialisées comme dures, pour de multiples raisons, l’UE devrait être la plus grande perdante d’un tel effort. L’embargo proposé révèle une énorme vulnérabilité stratégique dans sa « sécurité énergétique » – la capacité d’un État, ou d’un groupe d’États, à garantir l’accès aux ressources énergétiques lorsqu’ils ne sont pas capables de produire suffisamment par eux-mêmes. Quand vous considérez combien de guerres ont été menées par l’Occident uniquement pour l’accès aux approvisionnements en pétrole, dont deux en Irak, c’est un gros problème.

Pour l’UE, couper la dépendance au pétrole continue d’être une étape difficile qui exacerbera déjà la flambée des coûts de l’énergie et l’inflation à travers le continent. Comment le bloc trouvera-t-il de nouveaux approvisionnements ? Et si c’est le cas, s’appuyer davantage sur d’autres partenaires apportera sûrement de nouveaux dangers ?

En 2020, 29 % du pétrole brut importé par l’UE provenait de Russie, 9 % des États-Unis, 8 % de Norvège, 7 % chacun d’Arabie saoudite et du Royaume-Uni, et 6 % chacun du Kazakhstan et du Nigeria. La suppression du plus grand marché, la Russie, signifie que le bloc doit désormais augmenter ses importations en provenance des autres. Les candidats naturels sont bien sûr les États du golfe Persique. Cela signifie que la dépendance stratégique de l’UE vis-à-vis de l’accès continu aux ressources pétrolières du Moyen-Orient est considérablement accrue, augmentant ainsi le pouvoir de négociation et l’influence politique de ces pays. Cependant, toutes les preuves indiquent jusqu’à présent que les États de l’OPEP bénéficient de prix plus élevés et refusent de coopérer avec les demandes occidentales d’augmentation de la production. L’économie concerne l’offre et la demande. Si l’offre diminue, mais que la demande reste élevée (étant donné que vous ne pouvez pas vous passer de pétrole), les prix augmentent, et pourquoi un vendeur dans le monde baisserait-il ses prix alors que le client n’a pas d’alternative à votre produit essentiel ? Le fait que la Russie fasse partie de l’OPEP+ complique encore les choses.

En conséquence, l’UE commet une énorme erreur dans sa politique étrangère et n’a pas de plan d’urgence ou de stratégie pour résoudre ce problème émergent. Actuellement, le bloc est déterminé à utiliser l’Ukraine pour tenter d’imposer une défaite militaire à la Russie. Entre-temps, elle s’est également désignée comme une puissance « indo-pacifique« , faisant preuve de peu d’initiative pour éviter d’être aspirée dans la confrontation de Washington avec la Chine dans une région du monde où elle n’est pas basée. Cela laisse à l’UE l’option de s’associer à l’Inde, mais la nation de 1,3 milliard d’habitants est un consommateur net d’énergie, pas un fournisseur – ce qui est, par coïncidence, une autre raison pour laquelle les tentatives de saper les liens de New Delhi avec Moscou sont susceptibles d’échouer.

Tout cela crée un trou béant dans la politique étrangère de l’UE en matière de «sécurité énergétique» stratégique. Tout en s’efforçant de réduire la « dépendance stratégique » vis-à-vis de la Russie, ils ne font que créer une dépendance rafistolée vis-à-vis d’autres régions, ouvrant la porte à de nouveaux risques.

Par exemple, comment la politique désorientée de l’UE à l’égard de l’Iran, qui a impliqué une opposition nominale au programme américain unilatéral de « pression maximale » sur le programme nucléaire iranien, va-t-elle survivre à cette crise ? L’UE peut-elle éviter d’avoir recours au pétrole iranien ? Et comment, indépendamment de cela, l’UE réagirait-elle au renforcement de l’Iran en raison de la flambée des prix du pétrole, malgré toutes les sanctions américaines ? C’est avant même d’envisager ce qui se passerait si une autre crise majeure ou un autre conflit au Moyen-Orient surgissait et perturbait l’approvisionnement en pétrole. Que fait l’UE si l’Irak retourne à l’état d’insurrection et de guerre civile ?

La Russie est une ressource énergétique mondiale trop importante pour être ignorée, c’est pourquoi les sanctions de l’UE ne porteront pas un coup fatal à l’économie russe. Si l’interdiction proposée est progressive, la Russie continue de faire plus à court terme avec la hausse des prix de toute façon.

Cela ne fait que montrer que l’UE s’affaiblit considérablement pour apaiser les intérêts des États-Unis qui exercent un pouvoir disproportionné sur leurs politiques stratégiques et étrangères. Certes, l’Amérique bénéficie des sanctions énergétiques contre la Russie, mais cela a un prix aggravé pour les consommateurs européens. Dans ce cas, ces sanctions feront plus de mal à l’UE elle-même qu’à la Russie. Ce sera aussi économiquement douloureux que stratégiquement désastreux. Le bloc n’a pas d’alternative concrète en place et, pire encore, il a à peine envisagé une telle alternative. Cela laissera le continent plus faible, plus pauvre et plus vulnérable, menaçant une répétition terrifiante de la crise énergétique des années 1970, qui, compte tenu des données sur l’inflation, est déjà bien engagée.

Un tireur d’élite canadien « terriblement déçu » de la réalité militaire en Ukraine

Un ex-soldat canadien connu sous le nom de «Wali» a allégué le chaos, le pillage et l’incompétence de l’armée ukrainienne

Une fois salué par les médias internationaux, un tireur d’élite canadien connu sous le nom de « Wali » est revenu d’Ukraine au Québec, déclarant aux médias locaux que son expérience là-bas avait été une « terrible déception« . Il a affirmé qu’il y avait un armement inadéquat, une mauvaise formation et de lourdes pertes, ainsi que des profits et des désertions dans les rangs.

Lorsque « Wali » a répondu à l’appel du président ukrainien Volodymyr Zelensky en mars et s’est porté volontaire pour se battre pour l’Ukraine, il a été largement couvert par les médias occidentaux. Ancien soldat canadien qui s’était également porté volontaire pour se battre avec des militants kurdes en Irak, Wali a été décrit par les médias espagnols comme « le meilleur tireur d’élite du monde », célébré par les blogueurs militaires américains pour « traîner hilar[ante] » la Russie et loué par les médias espagnols. New York Post pour avoir « saisi des missiles antichars dans un entrepôt pour tuer de vraies personnes ».

Cependant, il a dit que la réalité l’avait laissé désillusionné. De retour au Québec, Wali a déclaré vendredi à La Presse que ses commandants ukrainiens au départ « ne savaient pas quoi faire » avec des combattants étrangers comme lui. Fatigué d’attendre l’occasion de se battre, Wali a rejoint la «Brigade normande», une unité privée dirigée par un autre ancien soldat du Québec.

Cependant, plusieurs membres de cette brigade ont déclaré à La Presse que les armes et armures promises par le chef de la brigade ne se sont jamais présentées et que certains de ses membres se sont retrouvés près des lignes de front sans équipement de protection. Une soixantaine de membres de la brigade ont depuis déserté, a déclaré son commandant à La Presse, et certains soldats ont « comploté » de voler une cargaison d’armes américaines de 500 000 $ et de former leur propre unité.

Wali a finalement rejoint une unité ukrainienne combattant près de Kiev et a décrit avoir dû chercher des armes, de la nourriture et de l’essence.

« Vous deviez connaître quelqu’un qui connaissait quelqu’un qui vous avait dit que dans un vieux salon de coiffure, ils vous donneraient un AK-47 », a-t-il raconté. « Même pour les repas, ce sont souvent les civils qui les fournissent. »

En fin de compte, Wali a déclaré qu’il avait fini par tirer deux balles dans les fenêtres « pour effrayer les gens » et qu’il avait décidé de rentrer chez lui peu de temps après que deux conscrits ukrainiens avec lesquels il était affecté dans la région du Donbass se soient exposés à un char russe et aient reçu en retour des tirs d’obus « très précis ».

« Je leur ai dit de ne pas s’exposer comme ça, mais ils ne m’ont pas écouté », a-t-il dit. « J’ai vu les éclats d’obus passer comme des lasers. Mon corps s’est tendu. Je n’ai rien entendu, j’ai immédiatement eu mal à la tête. C’était vraiment violent. »

Wali n’est pas le seul volontaire à avoir quitté l’Ukraine peu de temps après son arrivée pour combattre. Sur le forum « VolunteersForUkraine » de Reddit, les recrues potentielles et celles déjà en Ukraine échangent des conseils, des encouragements et parfois des histoires d’horreur.

Une affiche qui aurait survécu à une frappe de missile russe sur un centre de formation pour recrues étrangères en mars a décrit comment ses commandants «envoyaient des gars sans formation au front avec peu de munitions et des AK merdiques et ils se faisaient tuer». L’utilisateur de Reddit a déclaré qu’il s’était enfui en Pologne après l’attaque avec un certain nombre de vétérans étrangers, car « la légion est totalement dépassée en armes, tout comme quelques dirigeants ukrainiens fous. Après l’attaque, un officier a voulu faire marcher tout le monde à Kiev et se battre. Folie absolue. Rester à la maison. » D’autres affiches ont raconté des histoires similaires, impliquant des recrues non préparées recevant une formation de plusieurs jours avant d’être envoyées au front avec un équipement inadéquat.

Les commandants ukrainiens, eux aussi, ont eu du mal à gérer l’afflux d’étrangers non formés, selon certains de leurs assistants au Canada, et en avril, la « Légion internationale » de Kiev a mis une pause dans le recrutement.

Selon La Presse, cependant, certains étrangers ayant une expérience militaire pertinente sont actuellement mis à contribution dans des opérations « spéciales » derrière les lignes russes.

Moscou a rappelé à ces étrangers qu’en tant que mercenaires, ils n’ont pas le statut de combattants au regard du droit international. « Ils sont venus en Ukraine pour gagner de l’argent en tuant des Slaves. Par conséquent, le mieux qui les attend est une responsabilité pénale et de longues peines de prison », a déclaré le mois dernier le porte-parole de l’armée russe, le général de division Igor Konashenkov. Notamment, au regard du droit international, sont considérés comme combattants les volontaires étrangers qui, à titre personnel et de leur propre initiative, rejoignent les forces armées de l’une des parties à un conflit armé.

