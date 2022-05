Des enquêteurs découvrent des chambres de torture néo-nazies en Ukraine

Les preuves du comportement criminel des forces ukrainiennes contre les troupes russes, les habitants du Donbass et les miliciens sont largement passées inaperçues des politiciens et des médias occidentaux. La dernière preuve a été découverte lorsque les enquêteurs ont découvert des chambres de torture néo-nazies en Ukraine.

Les enquêteurs russes et du Donbass ont rassemblé des volumes de preuves remontant à 2014 sur de probables crimes de guerre commis par des organisations néonazies ukrainiennes contre les forces russes, des membres de la milice du Donbass et des civils. Des preuves supplémentaires d’actes similaires ont fait surface depuis que Moscou a lancé sa campagne de démilitarisation en Ukraine.

Les troupes de sécurité russes patrouillant dans la région libérée de Kherson ont découvert une cellule de torture de fortune qui aurait pu être utilisée par des néo-nazis ou l’armée ukrainienne.

L’installation, qui contenait le cadavre d’une personne en tenue militaire russe avec les jambes coupées et câblée pour exploser, a été découverte près du village de Zelenovka, à environ 7 kilomètres au nord-est de Kherson, selon une source des services de sécurité.

« Le corps truqué, vraisemblablement celui d’un militaire russe, a été retrouvé dans le sous-sol du café en bordure de route » Old Oak « le long de l’autoroute M-14 à Zelenovka. Le corps contient les restes de vêtements militaires spéciaux utilisés par les forces armées russes. Le corps n’a pas de jambes, montre des signes de torture et a un larynx fendu », a déclaré la source.

Le corps aurait été découvert au sommet d’une mine antichar avec du TNT à proximité, l’arrangement étant vraisemblablement destiné à assassiner quiconque le découvrirait.

Des seringues, probablement pour les stupéfiants, et un nombre important de récipients en plastique, prétendument pour stocker des armes antichar Javelin de fabrication américaine, ont également été découverts éparpillés dans les locaux du café.

Des images de l’incident ont été remises aux médias par les enquêteurs.

Avertissement! Le contenu est vraiment graphique. Certains téléspectateurs peuvent trouver le film dérangeant et devraient éviter de le regarder :

Des responsables en Russie, dans les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk et dans l’armée régulière ukrainienne ont consacré plusieurs années à la collecte de preuves de crimes de guerre potentiels dans le Donbass, notamment la torture et le meurtre de citoyens et de miliciens du Donbass dans un labyrinthe de prisons cachées.

Après l’incursion militaire russe en Ukraine en février, de nouvelles preuves de la brutalité des bataillons néonazis, cette fois envers les militaires russes capturés, ont commencé à apparaître. Fin mars, les forces ukrainiennes ou alliées de l’Ukraine ont pris et publié une vidéo d’eux-mêmes posant avec ce qui semblait être des prisonniers de guerre russes étendus dans des mares de sang, les mains liées, un soldat abattu devant la caméra. Un mercenaire a déclaré aux médias danois le mois dernier que les troupes ukrainiennes exécutaient des prisonniers de guerre russes.

Les nationalistes servant dans les unités armées ukrainiennes ont également été accusés d’avoir commis des atrocités contre leur propre peuple. Après que les troupes ont commencé à céder en masse, un militaire ukrainien capturé par les forces de la milice populaire russe et de Lougansk a affirmé que des militants du bataillon du secteur droit avaient fondé un détachement d’obstruction dans son groupe et menacé d’assassiner quiconque « courrait dans la mauvaise direction » lors des combats.

Au lieu de cela, les responsables américains et européens se sont concentrés sur de prétendus crimes de guerre russes, tels que la découverte de jusqu’à 300 civils morts après le retrait de l’armée russe du territoire de la banlieue de Kiev, Bucha.

Des enquêtes médiatiques indépendantes ont depuis jeté des soupçons sur la participation de la Russie aux meurtres, citant des preuves que l’activité criminelle s’est produite après l’arrivée des unités de la police militaire ukrainienne et des formations de la garde nationale néonazie, promettant de persécuter les «collaborateurs russes», y compris quiconque acceptait de la nourriture russe troupes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Le grand média occidental Der Spiegel supprime la vidéo d’une mère racontant comment sa famille a été empêchée de quitter l’usine d’Azovstal

RT

© RIA / Natalia Usmanova et sa famille ont été retenues en otage et utilisées comme boucliers humains par les militants ukrainiens.

L’Allemand Der Spiegel supprime le clip dans lequel un évacué d’Azovstal critiquait l’Ukraine

Invoquant des « écarts de contenu », le magazine allemand Der Spiegel a retiré une vidéo montrant le témoignage d’un évacué de l’usine « Azovstal » de Mariupol, fief des militants néo-nazis Azov et d’autres combattants ukrainiens.

La femme dans la vidéo avait révélé que sa famille était essentiellement trompée, prise en otage et utilisée comme bouclier humain par les militants ukrainiens.

Un autre point de vente allemand, Junge Welt, a remarqué la suppression jeudi soir. Selon JW, Der Spiegel a publié la vidéo de trois minutes lundi. Il mettait en vedette Natalia Usmanova, qui avait travaillé à Azovstal avant le conflit et s’y était réfugiée avec son mari et ses enfants.

Dans l’enregistrement, Usmanova raconte aux journalistes que les militants d’Azov « nous ont gardés dans le bunker » pendant deux mois et n’ont pas permis à sa famille de partir en utilisant les couloirs humanitaires établis par les troupes russes.

« Ils se sont cachés derrière le fait qu’ils sont censés être préoccupés par notre sécurité », a déclaré Usmanova, selon une traduction allemande, ajoutant que sa famille avait été criée à plusieurs reprises de « Retournez au bunker! »

« L’Ukraine est morte pour moi en tant qu’Etat », a déclaré Usmanova à la fin de son témoignage.

Der Spiegel a déclaré qu’il avait obtenu la vidéo de Reuters et qu’elle avait été temporairement retirée « en raison de divergences dans le contenu qui ont été découvertes par la suite ». Invité à préciser les prétendues divergences par RIA Novosti, Der Spiegel a déclaré qu’ils étaient « toujours en train de clarifier cette question ».

La vidéo publiée par Reuters ne dure cependant qu’une minute et Usmanova parle de l’intensité des tirs d’artillerie et de la vie difficile à l’intérieur du bunker. Les deux vidéos proviennent de la même interview avec plusieurs organes de presse – dont RIA Novosti, qui a confirmé l’authenticité des remarques d’Usmanova dans le clip Spiegel désormais supprimé.

Au lieu de la vidéo, le magazine allemand présente désormais une photo d’Usmanova dans un bus avec d’autres civils, prise par un photographe de RIA Novosti le 1er mai.

Le témoignage d’Usmanova contredit directement les affirmations des militants d’Azov et du gouvernement de Kiev selon lesquelles la Russie empêche l’évacuation des civils du complexe d’Azovstal. Moscou a ouvert à plusieurs reprises des couloirs humanitaires depuis la région. L’ONU a annoncé que 500 autres civils ont été évacués de l’usine dans la nuit de jeudi à vendredi.

La Russie a attaqué l’État voisin fin février, à la suite de l’échec de l’Ukraine à mettre en œuvre les termes des accords de Minsk, signés pour la première fois en 2014, et de la reconnaissance éventuelle par Moscou des républiques du Donbass de Donetsk et de Lougansk. Les protocoles négociés par l’Allemagne et la France ont été conçus pour donner aux régions séparatistes un statut spécial au sein de l’État ukrainien.

Le Kremlin a depuis exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais le bloc militaire de l’OTAN dirigé par les États-Unis. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée et a démenti les allégations selon lesquelles il prévoyait de reprendre les deux républiques par la force.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : SOTT.NET