Les actionnaires poursuivent Netflix pour avoir menti sur la croissance de l’entreprise

Netflix a été poursuivi par des actionnaires qui ont subi des pertes et des dommages importants pour avoir menti sur la croissance de l’entreprise et son incapacité à conserver ses abonnés.

Les actionnaires de Netflix ont déposé une plainte mercredi, accusant la direction du service de streaming de tromperie en donnant des attentes de croissance des abonnés inexactes, ce qui a fait chuter le cours de l’action.

Le procès, déposé à San Francisco, affirme que le service de streaming a omis de divulguer qu’il « perd des abonnés sur une base nette ». Les plaignants affirment avoir « subi des pertes et des dommages importants » parce qu’ils n’étaient pas au courant de l’incapacité de Netflix à conserver ses abonnés.

Les investisseurs prétendument induits en erreur estiment que le plus grand service de streaming au monde est en déclin, en raison du partage des comptes clients et de la concurrence croissante des autres services de streaming.

Netflix a annoncé le mois dernier qu’il avait perdu environ 200 000 abonnés au premier trimestre 2022, et que deux millions supplémentaires devraient partir dans les mois à venir. En conséquence, les actions de la société ont chuté de 25 % quelques heures après la négociation. La capitalisation boursière de Netflix a chuté de 40 % cette année.

Les dirigeants de Netflix ont été contraints d’envisager de développer des niveaux d’abonnement plus bon marché en proposant une version financée par la publicité de la plate-forme de streaming en raison de l’extraordinaire baisse de valeur de l’entreprise.

Le 6 mars, Netflix a annoncé qu’il quitterait le marché russe en raison de l’action militaire de Moscou en Ukraine. Alors que la société a ajouté 500 000 nouveaux membres dans d’autres pays cette année, la perte de 700 000 utilisateurs en Russie a posé des défis considérables au conglomérat de divertissement américain.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

La police suisse saisit une demi-tonne de cocaïne dans une usine d’Espresso

Une demi-tonne de cocaïne d’une valeur de plus de 50 millions de dollars et censée être pure à 80% a été saisie dans une usine d’Espresso en Suisse par des flics locaux.

La police locale a rapporté jeudi que plus de 500 kg de cocaïne avaient été trouvés dans une cargaison de grains de café dans une usine Nespresso à Fribourg, en Suisse.

Lundi, un groupe d’ouvriers de l’usine de Romont a découvert la poudre blanche liée à des sacs de grains de café fraîchement livrés du Brésil. Près de deux douzaines d’agents des douanes et des autorités locales ont été dépêchés pour enquêter sur l’article, qui serait pur à 80 % et d’une valeur de plus de 50 millions de dollars.

Le stupéfiant n’est pas entré en contact avec le café, selon la police, qui pense que la cargaison inhabituelle a été « isolée ». L’enquête est toujours en cours.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

L’Inde reproche à Bloomberg d’avoir provoqué des tensions dans le cadre de l’accord pétrolier entre l’Inde et la Russie

Malgré la pression des partenaires américains et européens, l’Inde a refusé d’abandonner son partenariat énergétique avec Moscou alors que les prix du pétrole augmentaient. Récemment, l’Inde a été forcée de critiquer Bloomberg pour avoir provoqué des tensions dans le cadre de l’accord pétrolier entre l’Inde et la Russie.

Le mois dernier, le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a déclaré que la quantité de pétrole russe achetée par New Delhi en un mois était inférieure à ce que l’UE achète à Moscou « en un après-midi ».

Le gouvernement indien a critiqué un récent rapport des médias sur les liens énergétiques de New Delhi avec Moscou, le qualifiant de « partie d’une tentative préméditée de déstabiliser davantage un marché pétrolier mondial déjà fragile ».

La pièce a également apporté une contribution significative au «servage des intérêts acquis», y compris les spéculateurs, selon New Delhi, et aurait un «impact négatif» sur la reprise économique mondiale.

« Un article récent, suivant de près une série d’articles similaires par certaines plateformes médiatiques, fait des conjectures et tente de sensationnaliser l’achat de routine de pétrole brut par les compagnies pétrolières indiennes de Russie sur la base d’histoires concoctées à partir de sources », a déclaré le ministère indien. of Petroleum and Natural Gas a déclaré mercredi dans un communiqué de presse (lire ci-dessous).

Alors que New Delhi n’a pas précisé l’éditeur, l’allusion évidente semble être à Bloomberg, qui est basé aux États-Unis. Les sociétés pétrolières publiques indiennes recherchent le pétrole russe à un prix considérablement réduit de 70 dollars le baril, selon le journal. Des sources anonymes sont citées dans le rapport litigieux.

Le Brent Crude se négocie actuellement à plus de 106 dollars le baril et devrait encore augmenter à la suite du choix de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, d’imposer un embargo sur les importations de pétrole russe dans le bloc des 27 pays dans le cadre du sixième phase de sanctions contre Moscou pour son « opération militaire spéciale » en Ukraine.

En outre, selon l’article de Bloomberg, l’Inde a suggéré d’augmenter ses importations globales de pétrole en provenance de Russie à 15 millions de barils par mois (500 000 barils par jour) si Moscou accepte de fixer le prix de son brut à moins de 70 dollars le baril.

Le ministère indien du Pétrole a déclaré que les importations de brut en provenance de Russie représentaient un faible pourcentage des importations totales du pays et que la majorité des importations de brut de New Delhi provenaient de pays d’Asie occidentale.

« Dans un passé récent, les États-Unis sont devenus une source majeure de pétrole brut pour l’Inde, fournissant près de 13 milliards de dollars d’importations d’énergie et près de 7,3% de part de marché des importations de pétrole brut », a-t-il poursuivi.

L’Inde, troisième utilisateur mondial de pétrole, importe plus de 85 % de son brut d’autres pays.

La déclaration indienne a souligné les besoins énergétiques « énormes » de l’Inde, qui sont estimés à environ 5 millions de barils par jour.

La déclaration officielle a également demandé à chacun d’éviter de « politiser » les transactions énergétiques légitimes de l’Inde, soulignant que les États-Unis, l’UE et d’autres partenaires occidentaux n’avaient pas encore interdit les exportations d’énergie en provenance de Russie.

La déclaration indienne a poursuivi en exprimant sa préoccupation face à la récente augmentation des prix du pétrole.

« L’Inde a été contrainte de payer des prix toujours plus élevés pratiqués par certains fournisseurs de pétrole, ce qui conduit l’Inde à diversifier ses sources d’approvisionnement. Pendant ce temps, la demande d’énergie en Inde reste inélastique », a déclaré le communiqué de presse, notant que plusieurs pays du voisinage de New Delhi ressentaient déjà le pincement de la hausse des prix du brut, une référence à la crise économique au Sri Lanka.

« Si soudainement, maintenant, en tant qu’énorme importateur de pétrole brut, l’Inde se retire de ses sources diversifiées, se concentrant sur le reste, dans un marché déjà contraint, cela conduira à une volatilité et une instabilité supplémentaires, faisant grimper les prix internationaux », a déclaré le ministère. énoncé prédit.

Lisez la déclaration complète ci-dessous :

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia