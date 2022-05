Pfizer et CDC ont commis une fraude en retenant des données critiques, causant des dommages et la mort de millions de personnes !

Regardez Bill Gates tenter de vendre son équipe GERM et ses jeux GERM au monde

Bill Gates a publié une autre vidéo bizarre vendredi. Cette fois, essayant de vendre ses GERM au monde. Selon Gates, l’équipe du GERM surveillera les nations souveraines et décidera quand elles doivent suspendre les libertés civiles des gens, les forcer à porter des masques et à fermer les frontières. L’équipe mondiale sera composée de 3 000 experts des maladies sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé (« OMS ») et recevra environ 1 milliard de dollars par an en financement. Et le travail le plus important de l’équipe GERM est de participer aux jeux GERM.

Dans le nouveau livre de Gates, « Comment prévenir la prochaine pandémie », il décrit l’équipe GERM :

Je l’appelle l’équipe GERM (Global Epidemic Response and Mobilisation), et le travail de ses employés devrait être de se réveiller chaque jour en se posant les mêmes questions : « Le monde est-il prêt pour la prochaine épidémie ? Que pouvons-nous faire pour être mieux préparés ? » Ils doivent être entièrement payés, régulièrement entraînés et prêts à organiser une réponse coordonnée à la prochaine menace de pandémie. L’équipe GERM devrait avoir la capacité de déclarer une pandémie et de travailler avec les gouvernements nationaux et la Banque mondiale pour collecter très rapidement des fonds pour la réponse. Vous avez peut-être remarqué une activité évidente qui manque à la description de poste de GERM : le traitement des patients. C’est par conception.

Mais la réponse du GERM à une épidémie active n’est qu’une partie de leur travail, a écrit Gates sur son blog, « le travail le plus important de l’équipe est d’aider à organiser des exercices de réponse aux épidémies qui testent si le monde est prêt pour la prochaine épidémie majeure. Les militaires organisent régulièrement des jeux de guerre pour évaluer leur état de préparation – nous devrions faire de même avec les menaces de maladie. »

Faisant la promotion de son nouveau livre le 1er mai, Gates a tweeté une vidéo qui semble être une tentative de justifier « le besoin » de son équipe GERM et des jeux GERM.

Ce n’est pas la première fois que Gates utilise le terme « jeux GERM » ou « jeux de germes ». Les «jeux de germes», selon The Science Times, sont lorsque les agences gouvernementales pratiquent des scénarios d’«une autre catastrophe pandémique». Mais, semble-t-il, selon Gates, les termes « pandémie » et « bioterrorisme » sont interchangeables.

En novembre 2021, The Hill a rapporté que Gates avait reçu un message lors de son entretien avec Jeremy Hunt, président britannique du Health Select Committee. Gates a averti les dirigeants mondiaux de pratiquer des « jeux de germes » pour se préparer à des attaques bioterroristes, « le bioterrorisme est imminent », a-t-il déclaré. Gates a déclaré que les autorités internationales devraient s’engager dans des « jeux de germes » qui obligeraient les États-Unis et le Royaume-Uni à dépenser des dizaines de milliards en recherche et développement (R&D) pour la prochaine pandémie. « Il faudra probablement environ un milliard par an pour un groupe de travail sur la pandémie au niveau de l’OMS, qui fait la surveillance et fait ce que j’appelle des » jeux de germes « où vous pratiquez », a déclaré Gates.

Voici le tweet de sa dernière vidéo effrayante tentant, une fois de plus, de colporter son idée d’équipe GERM – bizarrement, en utilisant un chiot dalmatien et un chapeau de pompier comme accessoires.

Ci-dessous, la vidéo du tweet de Gates du vendredi 6 mai, qui porte la légende : « Nous avons en fait déjà un bon modèle : la prévention des incendies. Nous installons des détecteurs de fumée, adoptons les codes du bâtiment et formons et équipons les pompiers. Maintenant, nous devons faire la même chose pour la prévention de la pandémie. »

Dans sa vidéo, Gates a déclaré, tout en affichant des images de bâtiments en feu : « Si vous regardez vraiment tout ce que nous avons fait pour minimiser les dommages causés par le feu, c’est assez impressionnant. Malheureusement, une catastrophe dans laquelle nous n’avons pas investi est l’arrêt des pandémies. S’assurer qu’ils ne causent pas les décès et les dommages économiques auxquels nous avons été confrontés avec Covid ».

« Pour prévenir les pandémies, nous avons besoin de l’équivalent d’un service d’incendie mondial. Tout comme nous avons besoin de détecteurs de fumée, nous avons besoin d’agents de santé du monde entier à l’affût des épidémies », poursuit Gates. « Et tout comme nous avons des pompiers, nous avons besoin d’une équipe dont le travail à plein temps consiste à prévenir les pandémies, à donner l’alerte lorsque des épidémies apparaissent, à aider à les contenir et à travailler sur de nouveaux outils comme les diagnostics, les traitements et les vaccins. »

Ayez une pensée pour le chiot qui a probablement dû passer plusieurs prises pour rendre la vidéo de Gates possible et, bien qu’aucun avertissement ne le dise, nous supposons qu’aucun animal n’a été blessé lors de la réalisation de sa vidéo.

Notre commentaire

Bill Gates n’est pas encore satisfait car les chiffres des plus de sept milliards de morts prévus ne sont pas encore atteints et de loin ! Que Bill Gates et ses complices des États profonds semblent fabriquer en laboratoires comme le SRAS-CoV-2 de la maladie COVID-19 [CoronaVirus Desease 2019] pour tenter de s’emparer des ressources naturelles et richesses mondiales ainsi que des nations en répandant la pandémie, créant ainsi l’époque des multiples pandémies et des armes biologiques déguisées en vaccins tueurs. Il peut ainsi parler ayant pris le soin avec les mondialistes eugénistes de censurer la parole dans les médias mainstream et la manifestation de la vérité sur les réseaux sociaux. N’écoutez ni les conseils de Bill Gates et son GERM, ni de l’OMS et ceux de l’ONU agent des forces négatives prédatrices! – MIRASTNEWS

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News