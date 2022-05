Les cas enregistrés de maladies cardiaques chez les moins de 40 ans explosent de 20 000 % après le déploiement des vaccins COVID-19

Un échantillon d’histoires que nous avons couvertes où des personnes sont décédées ou ont subi des blessures invalidantes après un vaccin COVID-19.

Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

Une nouvelle étude israélienne publiée dans la revue Nature rapporte qu’il y a eu une augmentation spectaculaire des événements cardiovasculaires d’urgence parmi la population de moins de 40 ans en Israël lors du déploiement du vaccin COVID-19.

Voici le résumé :

Les affections cardiovasculaires indésirables sont causées par des infections à coronavirus 2019 (COVID-19) et signalées comme des effets secondaires des vaccins COVID-19. L’enrichissement des systèmes actuels de surveillance de la sécurité des vaccins avec des sources de données supplémentaires peut améliorer la compréhension de la sécurité des vaccins COVID-19.

À l’aide d’un ensemble de données unique des services médicaux d’urgence nationaux israéliens (EMS) de 2019 à 2021, l’étude vise à évaluer l’association entre le volume d’arrêts cardiaques et les appels EMS de syndrome coronarien aigu dans la population de 16 à 39 ans avec des facteurs potentiels y compris les taux d’infection à la COVID-19 et de vaccination.

Une augmentation de plus de 25 % a été détectée dans les deux types d’appels entre janvier et mai 2021, par rapport aux années 2019-2020.

À l’aide de modèles de régression binomiale négative, le nombre d’appels d’urgence hebdomadaires était significativement associé aux taux de 1ère et 2ème doses de vaccin administrées à ce groupe d’âge, mais pas aux taux d’infection à la COVID-19.

Sans établir de relations causales, les résultats soulèvent des inquiétudes concernant les effets secondaires cardiovasculaires graves non détectés induits par les vaccins et soulignent la relation causale déjà établie entre les vaccins et la myocardite, une cause fréquente d’arrêt cardiaque inattendu chez les jeunes.

La surveillance des effets secondaires potentiels des vaccins et des résultats de la COVID-19 doit intégrer le SMU et d’autres données de santé pour identifier les tendances de santé publique (par exemple, augmentation des appels au SMU) et enquêter rapidement sur les causes sous-jacentes potentielles. (Source.)

Jennifer Margulis et Joe Wang ont récemment écrit sur cette étude dans The Epoch Times :

On pourrait penser que la communauté scientifique, les responsables publics et tous les médias du monde discuteraient d’un nouvel article évalué par des pairs intitulé « Augmentation des événements cardiovasculaires d’urgence chez les moins de 40 ans en Israël pendant le déploiement du vaccin et la troisième vague de COVID19 ». Pourquoi? Parce que les résultats de cette étude sont tout simplement stupéfiants.

Cette analyse de données a été publiée le 28 avril 2022 dans la revue scientifique britannique multidisciplinaire Nature. Nature est l’une des revues scientifiques les plus prestigieuses au monde.

La recherche a été co-écrite par les Drs. Christopher Sun, Ph.D, boursier postdoctoral en ingénierie des systèmes de santé au Massachusetts Generation Hospital et à la Sloan School of Management du Massachusetts Institute of Technology ; Eli Jaffe, Ph.D., qui est affilié aux services médicaux d’urgence nationaux d’Israël et l’une des principales autorités israéliennes dans le domaine de la médecine d’urgence et de la gestion médicale ; et Retsef Levi, Ph.D., professeur J. Spencer Standish (1945) de gestion des opérations à la MIT Sloan School of Management.

Leur équipe a analysé les données recueillies par les services médicaux d’urgence nationaux d’Israël entre 2019 et 2021. Ils ont constaté qu’il y avait une augmentation de plus de 25 % des appels d’urgence concernant un arrêt cardiaque et un syndrome coronarien aigu, un terme générique utilisé pour les problèmes coronariens associés à une réduction soudaine du flux sanguin vers le cœur, selon la clinique Mayo – pour les jeunes adultes âgés de 16 à 39 ans, par rapport à la même période en 2019 et 2020.

De plus, les chercheurs ont découvert que cette augmentation des problèmes cardiaques d’urgence était associée à la vaccination COVID-19 mais pas aux infections à la COVID-19.

Ils expliquent :

« Une augmentation de plus de 25 % a été détectée… par rapport aux années 2019-2020. [L]es nombres hebdomadaires d’appels d’urgence étaient significativement associés aux taux de 1re et 2e doses de vaccin administrées à ce groupe d’âge [16 à 39 ans], mais pas aux taux d’infection à la COVID‐19. Bien qu’ils n’établissent pas de relations causales, les résultats soulèvent des inquiétudes concernant les effets secondaires cardiovasculaires graves non détectés induits par les vaccins et soulignent la relation causale déjà établie entre les vaccins et la myocardite, une cause fréquente d’arrêt cardiaque inattendu chez les jeunes.

Comme le soulignent eux-mêmes les trois scientifiques, cette nouvelle science évaluée par des pairs s’inscrit dans un corpus croissant de preuves scientifiques et cliniques qui montrent une myriade d’effets secondaires, dont certains sont extrêmement graves, des vaccins COVID-19 eux-mêmes.

La communauté scientifique a commencé à documenter les effets secondaires. Par exemple, en juin 2021, une équipe internationale de seize scientifiques a publié une lettre de recherche notant la relation temporelle entre l’apparition d’une myocardite aiguë chez huit hommes adultes, âgés de 21 à 56 ans.

Ces scientifiques, écrivant dans la revue Circulation, ont souligné que « … l’incidence réelle de la myocardite aiguë après la vaccination par l’ARNm du COVID-19… semble être extrêmement rare », étant donné les millions de personnes qui ont été vaccinées apparemment sans incident. Pourtant, ont-ils écrit, « les prestataires doivent être vigilants face à la myocardite après la vaccination COVID-19 à l’ARNm, et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les risques cardiovasculaires à long terme ».

Le lien entre l’inflammation du cœur (myocardite) et l’inflammation des tissus entourant le cœur (péricardite) a été exploré plus en détail dans un article détaillé publié dans le British Medical Journal le même mois : « Covid-19 : Doit-on s’inquiéter des rapports de myocardite et péricardite après les vaccins à ARNm ? »

Cet article citait le Dr Vinay Prasad, hématologue-oncologue et professeur agrégé au département d’épidémiologie et de biostatistique de l’Université de Californie à San Francisco, qui a exprimé de profondes réserves quant à l’administration de vaccins COVID-19 aux jeunes, compte tenu des premiers rapports de maladies cardiaques. dégâts.

« Il y a un signal de sécurité clair et important chez les jeunes hommes et un signal clair mais petit chez les jeunes femmes également », a déclaré Prasad. Compte tenu du risque de lésions cardiaques, a déclaré Prasad, la voie la plus sûre serait de suspendre toute vaccination chez les enfants de moins de dix-huit ans et de ne donner qu’une seule dose de vaccin aux hommes de moins de 25 ans.

Plus récemment, en février 2022, trois scientifiques (un chercheur basé en Allemagne, un physicien également basé en Allemagne et un scientifique indépendant des données et des modèles basé aux Pays-Bas) ont publié une lettre à l’éditeur dans la revue Clinical and Translational Discovery, » Le rapport bénéfice/risque des vaccins Covid-19 : La politique de publication par réattraction ne fait rien pour l’améliorer.

Cette lettre analysait également les données d’Israël. Les données dérangent. Ces scientifiques ont conclu que « comme nous vaccinons 100 000 personnes, nous pourrions sauver cinq vies mais risquons deux à quatre décès ».

Entre autres choses, ils ont souligné que le propre système de déclaration passive du CDC, VAERS, qui montre maintenant plusieurs signaux très préoccupants – au 22 avril 2022, 27 532 décès après la vaccination ont été signalés, ainsi que 14 096 crises cardiaques, et 39 639 cas de myocardite/péricardite – est connue pour sous-estimer à la fois les décès et les effets indésirables des vaccins.

Qui sont les personnes derrière ces chiffres ? Les jeunes qui étaient impatients de se faire vacciner pour pouvoir théoriquement être protégés contre la COVID-19 et aussi théoriquement protéger les autres, mais qui ont plutôt perdu la vie ou vu leur santé gravement compromise à la suite d’une myocardite induite par le vaccin ?

Lire l’article complet sur The Epoch Times.

J’ai décidé d’extraire les données pour toutes les formes de « cardite » suite aux vaccins COVID-19 du VAERS pour ce groupe d’âge. Je n’ai pas encore couvert ce groupe d’âge, mais le mois dernier, j’ai publié un rapport sur l’augmentation des taux de maladies cardiaques suite aux vaccins COVID-19 pour les enfants de moins de 18 ans, et il a montré une augmentation étonnante de 17 500 % d’enfants souffrant de maladies cardiaques suite à la COVID -19 vaccins par rapport à tous les vaccins approuvés par la FDA pour ce groupe d’âge au cours des 30 dernières années. Voir:

L’inclusion des personnes jusqu’à l’âge de 40 ans est un ensemble de données beaucoup plus volumineux, car les vaccins COVID-19 originaux ayant reçu une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) en décembre 2020 incluaient les personnes âgées de 16 ans et plus, les 11 à 15 ans étant autorisés plus tard, et 5 à 11 ans après cela en 2021, alors que les enfants de moins de 5 ans n’ont pas encore été autorisés.

Au cours des 17 mois qui se sont écoulés depuis l’autorisation des vaccins COVID-19, les jeunes de moins de 40 ans ont déposé 6 711 cas signalant un type de «cardite», entraînant 36 décès, 261 incapacités permanentes et 656 événements mettant leur vie en danger. (Source.)

En comparaison, j’ai effectué exactement la même recherche au cours des 30 années précédentes avant l’autorisation des vaccins COVID-19, et pendant cette période, 713 cas de cardite ont été signalés pour les moins de 40 ans. (Source.)

C’est une augmentation de 19 832 % des cas de cardite signalés pour ce groupe d’âge suite aux vaccins COVID-19 !

Si quelqu’un comme moi peut facilement extraire ces statistiques du VAERS pour corroborer ce que l’étude israélienne observait, vous pouvez être sûr que nos agences de santé gouvernementales le peuvent également. Ils commettent des crimes contre l’humanité en permettant à ces tirs meurtriers de COVID-19 de continuer, car ils mentent au public américain.

Le week-end dernier, le chef de la FDA, le Dr Robert Califf, est apparu sur CNN et a eu le culot de dire au peuple américain que la première cause de décès aux États-Unis en ce moment est la « désinformation en ligne », comme le type d’informations que je fournis à le public avec cet article, en utilisant les propres données du gouvernement américain.

Cet homme doit faire face à un grand jury fédéral pour meurtre de masse, condamné et pendu publiquement.

Rapports de Summit News :

Lors d’une apparition sur CNN, le chef de la FDA, le Dr Robert Califf, a affirmé que la principale cause de décès aux États-Unis était la « désinformation » en ligne. Oui vraiment. Califf a parlé de ses remarques lors d’une interview avec Pamela Brown de CNN, qui ont été faites à l’origine lors d’une conférence sur la santé au Texas le mois dernier lorsqu’il a déclaré que la désinformation en ligne était « maintenant notre principale cause de décès ». Après avoir admis qu’il n’y avait « aucun moyen de quantifier cela », avant de mentionner les maladies cardiaques et le cancer (tueurs réels), Califf a quand même renforcé l’affirmation. Affirmant qu’il y a eu « une érosion de l’espérance de vie », Califf a poursuivi en disant que les Américains vivaient en moyenne 5 ans de moins que les habitants d’autres pays à revenu élevé. Califf a déclaré que les antiviraux et les vaccinations signifiaient que « presque personne dans ce pays ne devrait mourir de la COVID », avant d’expliquer qu’il y avait également une « réduction de l’espérance de vie due à des maladies courantes comme les maladies cardiaques ». « Mais d’une manière ou d’une autre … les messages fiables et véridiques ne passent pas », a-t-il déclaré, ajoutant: « Et cela est emporté par beaucoup de désinformation, ce qui conduit les gens à faire de mauvais choix qui sont malheureux pour leur santé. »

Dans une interview exclusive avec Pamela Brown de CNN, le chef de la FDA, le Dr Robert Califf, explique pourquoi il dit que la principale cause de décès aux États-Unis est la désinformation. https://t.co/rrsKLlLIxf pic.twitter.com/hQ0uSXa1zz – Faits Android (@manatweets) 9 mai 2022

Le chef de la FDA n’a pas expliqué comment la « désinformation en ligne » causait plus de décès par maladie cardiaque, mais est allé de l’avant et a quand même fait la demande sans être contesté par l’hôte. (Article complet.)

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News