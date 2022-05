Ces derniers jours, la situation a changé sur de nombreux fronts en Ukraine. Les forces russes, ainsi que les unités de la RPD et de la RPL, ont remporté plusieurs victoires dans le Donbass, alors qu’elles étaient contraintes de se retirer tactiquement de certaines colonies de la région de Kharkiv et de l’île de Zmeiny.

Dans la République populaire de Lougansk, les combats se poursuivent dans la région de Severodonetsk-Lisichansk.

Après que la ville de Rubezhnoye soit passée sous le contrôle de la LPR, le village de Voevodovka a été complètement nettoyé des forces ukrainiennes malgré plusieurs tentatives de contre-attaque de l’AFU.

Le bombardement des villes de Severodonetsk et Lisichansk se poursuit. Tous les villages de la périphérie Est sont sous le contrôle de la LPR. Les affrontements se poursuivent au sud-est de Severodonetsk.

L’ambassadeur de la LPR en Russie a rapporté qu’une brigade entière des Forces armées ukrainiennes s’était retirée de Lisichansk, quittant ses positions après quelques affrontements.

Les forces dirigées par la Russie se sont déplacées et ont pris le contrôle total de la ville de Popasnaya. Dans le même temps, les unités de la milice populaire LPR revendiquaient le contrôle total du village de Nizhny.

Les gains récents ont ouvert la voie à l’assaut russe sur Lisichansk depuis le sud. De violents affrontements se poursuivent à Privolye, Shepilovo et Belogorovka.

Les tentatives de contre-attaque de l’AFU se poursuivent dans la région d’Izyum. Les forces ukrainiennes ont mis le feu aux forêts près d’Izyum, entravant l’avancée des troupes russes.

Dans la région de Liman, de violents combats se poursuivent près du village de Dibrovo. Les tentatives de forcer la rivière Severny Donets par des unités ukrainiennes ne s’arrêtent pas. Les traversées de pontons sont régulièrement bombardées par l’artillerie et les missiles russes.

Les Forces armées ukrainiennes continuent de renforcer leurs positions à Kramatorsk, en équipant des positions de tir dans des installations civiles, des écoles et des hôpitaux.

Dans la République populaire de Donetsk, des unités de la milice populaire, avec l’appui-feu des forces armées russes, ont établi un contrôle total sur les villages de Komsomolsky et Lesnoy dans la région de Volnovakha.

En direction du village de New York, après la récente avancée dans la région de Verkhnetoretskoye-Troitskoye, les forces russes se sont déplacées de Novobakhmutovka en direction de Rozovka. Novoselovka reste sous le contrôle de l’AFU, tandis que les forces de la RPD ont pris la périphérie.

Près de Kharkiv, l’AFU continue de faire pression sur les forces russes le long de la rivière Murom. Dans la zone de la ville, il y a des batailles pour les petites colonies. Le 9 mai, aucune avancée significative des troupes de part et d’autre n’a été signalée.

Ces derniers jours, les forces ukrainiennes ont tenté de contre-attaquer les forces russes déployées sur l’île aux Serpents, mais n’ont pas réussi à atterrir et à prendre pied, subissant des pertes matérielles importantes. Dans le même temps, l’armée russe a été forcée de quitter l’île.

Poutine : « Il ne fait aucun doute » qu’une opération militaire spéciale en Ukraine donnera des résultats

Le président russe Vladimir Poutine prononce un discours lors d'un défilé militaire le jour de la Victoire, qui marque le 77e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, sur la Place Rouge au centre de Moscou, le 9 mai 2022.

Le président russe Vladimir Poutine s’est dit confiant que l’opération militaire spéciale du pays en Ukraine atteindra le résultat escompté, alors que la campagne dans l’ancien État soviétique s’éternise depuis plus de deux mois.

L’agence de presse russe TASS a cité Poutine comme ayant fait cette remarque dans un discours lundi après avoir supervisé le défilé militaire annuel sur la Place Rouge de Moscou pour marquer la victoire de l’Union soviétique sur l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

« Tous les plans sont en train d’être réalisés. Le résultat sera atteint – pour cela, il n’y a aucun doute », a déclaré le dirigeant russe.

« La Russie aurait saisi n’importe quelle opportunité pour régler la situation en Ukraine par des moyens pacifiques, mais elle n’a eu aucune chance de le faire », a-t-il déclaré.

« S’il y avait eu au moins une chance de résoudre ce problème par d’autres moyens pacifiques, nous aurions certainement utilisé cette chance. Mais on ne nous a pas donné cette chance, tout simplement pas », a ajouté le président russe.

Environ 11 000 soldats ont participé au défilé sur la Place Rouge de Moscou. Des défilés militaires ont également eu lieu à Vladivostok et Novossibirsk.

L’Union soviétique a perdu environ 27 millions de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale, plus que tout autre pays.

La Russie a lancé une opération militaire en Ukraine fin février, après l’échec de Kiev à mettre en œuvre les termes des accords de Minsk et la reconnaissance par Moscou des Républiques populaires de Donetsk et Louhansk.

Poutine a déclaré que l’un des objectifs de l’opération militaire était de « dénazifier » l’Ukraine.

Les pays occidentaux ont répondu à la campagne militaire russe en soutenant l’Ukraine avec de l’argent et des armes de plus en plus lourdes tout en imposant des sanctions contre Moscou.

Le conflit en Ukraine a tué des milliers de personnes et déplacé plus de 13 millions de personnes, créant la pire crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Russie : les pourparlers de paix avec l’Ukraine se poursuivent à distance

Pendant ce temps, l’agence de presse Interfax a rapporté lundi que le négociateur en chef russe Vladimir Medinsky avait déclaré que les pourparlers de paix avec l’Ukraine ne s’étaient pas arrêtés et se tenaient à distance.

Interrogé sur la date à laquelle des pourparlers en personne pourraient avoir lieu avec des négociateurs ukrainiens, Medinsky a déclaré: « Nous avons besoin de plus de détails à portée de main afin de nous rencontrer en personne. »

L’Ukraine et la Russie n’ont pas eu de pourparlers de paix en face à face depuis le 29 mars, bien qu’ils se soient rencontrés par liaison vidéo.

Moscou a accusé Kiev de bloquer les pourparlers de paix et d’utiliser les rapports d’atrocités présumées commises par les troupes russes en Ukraine pour saper les négociations. La Russie a nié avec véhémence avoir pris pour cible des civils dans le cadre de son opération militaire spéciale.

Le système radar ukrainien de fabrication américaine détruit

Le ministère russe de la Défense a déclaré lundi que ses forces avaient détruit une station radar de contre-batterie de fabrication américaine près de la ville de Zolote, dans l’est de l’Ukraine.

« Les missiles aériens de haute précision des forces aérospatiales russes ont détruit deux postes de commandement et une batterie de lance-roquettes multiples ukrainiens Grad près de Popasna ; 18 zones de concentration de personnel et d’équipements militaires près de Lysychansk ; une station de détection radio de contre-batterie fabriquée dans le près de Zolote », a déclaré le porte-parole du ministère, Igor Konashenkov.

Les États-Unis et d’autres alliés de l’OTAN ont fourni des armes lourdes pour aider l’Ukraine contre la campagne militaire russe.

La Russie avait averti en avril qu’elle considérait le transport d’armes par les États-Unis et l’OTAN en Ukraine comme des cibles militaires « légitimes », mettant en garde contre une réponse sévère en cas de tentative de l’Occident de menacer l’armée russe.

« Nous avertissons que les transports d’armes US-OTAN à travers le territoire ukrainien seront considérés par nous comme des cibles militaires légales », a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, dans une interview à TASS, avertissant que toute tentative de l’Occident d’endommager de manière significative l’armée russe ou ses alliés séparatistes en Ukraine seraient « durement réprimés ».

« Nous faisons comprendre aux Américains et aux autres Occidentaux que les tentatives de ralentir notre opération spéciale, d’infliger un maximum de dégâts aux contingents et formations russes de la RPD et de la LPR (Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk) seront durement réprimées », a noté Ryabkov.

