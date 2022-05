En vidéo : Affrontements sanglants sur les fronts ukrainiens

Des batailles féroces se poursuivent sur toute la ligne de front dans l’est de l’Ukraine. Les deux camps partagent les images d’affrontements sanglants.

Les positions des Forces armées ukrainiennes sont pilonnées par l’artillerie des forces dirigées par la Russie :

https://southfront.org/wp-content/uploads/2022/05/6565.mp4?_=1

https://southfront.org/wp-content/uploads/2022/05/gen.mp4?_=2

Les forces spéciales de la RPD ont retrouvé le quartier général de l’une des unités d’artillerie des Forces armées ukrainiennes dans la région proche de Donetsk. Après la frappe de l’ATGM, il s’est avéré que les militaires ukrainiens étaient nus.

https://southfront.org/wp-content/uploads/2022/05/naked.mp4?_=3

Les forces spéciales des Forces armées de la Fédération de Russie se battent avec l’AFU dans une zone forestière à la périphérie de Severodonetsk :

https://southfront.org/wp-content/uploads/2022/05/Sever.mp4?_=4

Les marines russes pilonnent les bastions de l’AFU dans l’usine de la ville de Popasnaya qui est récemment passée sous contrôle russe :

https://southfront.org/wp-content/uploads/2022/05/Pop-1.mp4?_=5

Affrontements féroces dans la région de la ville de Kremennaya en République populaire de Lougansk. La ville est sous le contrôle de la LPR.

https://southfront.org/wp-content/uploads/2022/05/Krem.mp4?_=6

https://southfront.org/wp-content/uploads/2022/05/air.mp4?_=7

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

« L’action de relations publiques insensée » de l’Ukraine à Snake Island a entraîné de lourdes pertes – Russie

Kiev a perdu 30 drones, 14 avions et 3 navires dans une « action de relations publiques insensée » pour reprendre l’île, selon l’armée russe

PHOTO DE FICHIER : UAV Bayraktar TB2 © Bureau de presse du président ukrainien / Mykola Lararenko / Document / Agence Anadolu / Getty Images

Kiev a jusqu’à présent perdu 30 drones, 10 hélicoptères, quatre jets, trois navires et plus de 50 soldats dans des tentatives infructueuses de prendre Snake Island, a révélé le ministère russe de la Défense. Poussé par des conseillers britanniques, le président Volodymyr Zelensky a personnellement ordonné l’attaque et voulait voir une victoire d’ici le 9 mai, ont rapporté les médias citant des sources de sécurité.

Un autre drone de frappe Bayraktar TB-2, importé de Turquie, a été abattu mardi au-dessus de l’île, a déclaré le général de division Igor Konashenkov, porte-parole de l’armée russe. Cela fait neuf Bayraktars détruits au-dessus de Snake Island depuis samedi, a-t-il souligné.

Les troupes russes ont remarqué mardi trois autres corps d’attaquants ukrainiens échoués sur la plage, a ajouté Konashenkov, pour un total de 27 membres des forces spéciales et des bataillons nationalistes qui ont péri sur l’île elle-même.

Lors du briefing de lundi sur les combats sur l’île, Konashenkov a déclaré que les forces ukrainiennes avaient perdu trois bombardiers Su-24, un chasseur Su-27, quatre hélicoptères et trois navires d’assaut de classe Centaur. Mardi, il a précisé que trois transporteurs de troupes Mi-8 et un hélicoptère d’attaque Mi-24 ont été abattus samedi, tandis que six autres ont ensuite été détruits au sol près d’Odessa, pour un total de dix.

« Cette aventure s’est avérée être un désastre pour l’Ukraine », a déclaré Konashenkov, ajoutant que « l’action de relations publiques irréfléchie du régime de Kiev pour prendre Snake Island le jour de la victoire » a entraîné la « mort insignifiante » de plus de 50 soldats d’élite ukrainiens, ainsi que les pilotes et l’équipage des avions et navires détruits.

Konashenkov a qualifié la tentative de prendre l’île de cascade de relations publiques, « insensée du point de vue militaire ».

Zelensky a personnellement ordonné l’attaque, annulant la décision de l’état-major ukrainien, a déclaré une source militaire russe à Sputnik. Une autre source a déclaré à TASS que l’ordre de Zelensky était venu à la demande de conseillers britanniques à Kiev. Le but de la cascade était de revendiquer une victoire d’ici le 9 mai et de pleuvoir symboliquement sur le défilé de Moscou célébrant la défaite de l’Union soviétique contre l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

LIRE PLUS: L’Ukraine gagne la bataille sur Twitter, mais dans le monde réel, Kiev perd la bataille pour le Donbass

L’île stratégiquement située a été prise par la marine russe au cours de la première semaine d’opérations militaires. Le gouvernement et les médias ukrainiens ont d’abord affirmé que 13 courageux défenseurs étaient morts après une résistance héroïque, seuls les 82 gardes-frontières qui s’étaient rendus sans combattre se sont retrouvés vivants en quelques jours.

La Russie a attaqué l’État voisin fin février, à la suite de l’échec de l’Ukraine à mettre en œuvre les termes des accords de Minsk, signés pour la première fois en 2014, et de la reconnaissance éventuelle par Moscou des républiques du Donbass de Donetsk et de Lougansk. Les protocoles négociés par l’Allemagne et la France ont été conçus pour donner aux régions séparatistes un statut spécial au sein de l’État ukrainien.

Le Kremlin a depuis exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais le bloc militaire de l’OTAN dirigé par les États-Unis. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée et a démenti les allégations selon lesquelles il prévoyait de reprendre les deux républiques par la force.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Le ministère russe de la Défense a mis en garde contre de nouvelles provocations mises en scène en Ukraine

Le quartier général russe de coordination conjointe pour la réponse humanitaire en Ukraine a publié une nouvelle déclaration, mettant en garde contre de nouvelles provocations mises en scène visant à accuser les forces armées russes de crimes de guerre :

« Le Quartier général conjoint russe de coordination interministérielle pour la réponse humanitaire, en coopération avec les autorités exécutives fédérales compétentes et les forces de l’ordre, continue d’enregistrer en détail les nombreux faits concernant le traitement inhumain de la population civile par les autorités de Kiev, ainsi que les provocations d’une brutalité flagrante contre leur propre peuple.

Selon des informations fiables, le régime de Kiev a mené une autre action sanglante dans la région de Kharkov sur la base du scénario Bucha. 6 véhicules civils portant des drapeaux blancs ont été abattus par des soldats de l’AFU sur un tronçon de route entre Staryi et Novyi Saltov. Les séquences photo et vidéo de ce crime odieux ont été réalisées par des spécialistes du Centre d’information et d’opérations psychologiques de l’AFU.

En outre, depuis la zone des maisons privées de Belaya Krinitsa, dans la région de Kherson, l’artillerie des forces armées ukrainiennes a frappé plusieurs positions des forces armées russes afin de provoquer des tirs de représailles sur des bâtiments résidentiels avec des civils, que les combattants de la défense territoriale ne laissent pas hors de la colonie bloquée en les tenant comme un «bouclier humain». Pendant ce temps, des représentants des médias norvégiens étaient présents à Belaya Krinitsa pour l’enregistrement photo et vidéo de frappes russes prétendument aveugles contre des civils.

Nous prévenons à l’avance que ces documents et d’autres fabriqués par le régime de Kiev sur les prétendues « atrocités russes » seront bientôt largement diffusés dans les médias occidentaux et ukrainiens, ainsi que dans les ressources en ligne.

Nous soulignons une fois de plus que pendant l’opération militaire spéciale, les Forces armées de la Fédération de Russie traitent la population civile avec une extrême humanité et ne frappent pas les infrastructures civiles, contrairement aux formations armées de l’Ukraine, qui utilisent partout des hôpitaux, des immeubles résidentiels, des églises, jardins d’enfants et camps de santé, écoles et autres installations civiles pour abriter des unités combattantes et déployer des armes :

à Moguilev-Podolski, dans la région de Vinnitsa, des nationalistes et des mercenaires étrangers ont équipé un bastion dans un bâtiment scolaire (23 rue Poltavska), ainsi que des entrepôts avec du matériel et des armes militaires, et ont détenu de force des civils des maisons voisines au sous-sol ;

à Lisitchansk, République populaire de Lougansk, des soldats de l’AFU ont forcé des femmes, des enfants et des personnes âgées à sortir d’un abri anti-aérien situé dans l’école n° 5 et y ont équipé un dépôt de munitions ;

à Slobozhanskoe, dans la région de Kharkov, des nationalistes ont équipé un bastion dans le bâtiment du lycée n ° 1, des chars et des véhicules blindés de transport de troupes ont été placés dans les environs et les abords du lycée ont été minés, mais la population locale n’est délibérément pas informée à propos de ça.

Ces faits démontrent que les autorités ukrainiennes actuelles, qui sont totalement convaincues de leur impunité pour les crimes de guerre commis contre leurs propres citoyens, ignorent cyniquement les principes généralement acceptés de traitement humain des civils consacrés par le droit international humanitaire et les conventions de Genève, et que les vies des civils importent peu à Kiev.

Dans le même temps, l’ONU, l’OSCE, le Comité international de la Croix-Rouge et d’autres organisations internationales de défense des droits de l’homme continuent d’ignorer les nombreux crimes de guerre commis par des unités militaires ukrainiennes contre des résidents des républiques du Donbass et des citoyens ukrainiens dans les territoires contrôlés par Kiev. , avec l’entière approbation des gestionnaires occidentaux menés par les États-Unis.

Malgré toutes les difficultés et les obstacles posés par Kiev, au cours des dernières 24 heures, sans l’implication des autorités ukrainiennes, 8 787 personnes, dont 1 106 enfants, ont été évacuées des zones dangereuses des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk et de l’Ukraine vers la Fédération de Russie . Depuis le début de l’opération militaire spéciale, un total de 1 208 225 personnes ont été évacuées, dont 210 224 enfants.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front