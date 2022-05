La Russie pourrait détruire l’OTAN en 30 minutes avec des armes nucléaires, prévient le patron de l’espace russe

Dmitri Rogozine, le chef de l’agence spatiale russe, a averti que la Russie pourrait détruire l’OTAN en 30 minutes avec des armes nucléaires sur sa chaîne Telegram.

Dans un conflit nucléaire, le chef de l’agence spatiale russe Roscosmos a affirmé que Moscou serait en mesure d’éliminer les pays de l’OTAN en 30 minutes.

Dmitri Rogozine, quant à lui, a mis en garde contre l’utilisation d’armes nucléaires.

« Dans une guerre nucléaire, les pays de l’OTAN seront détruits par nous en une demi-heure », a écrit dimanche Rogozine sur sa chaîne Telegram.

« Mais nous ne devons pas le permettre, car les conséquences de l’échange de frappes nucléaires affecteront l’état de notre Terre », a-t-il déclaré. « Par conséquent, nous devrons vaincre cet ennemi économiquement et militairement plus puissant par des moyens militaires conventionnels. »

Rogozine a également ajouté de l’huile sur le feu que le président russe Vladimir Poutine utiliserait son discours du Jour de la Victoire pour annoncer les préparatifs pour recruter des Russes dans l’armée ou déclarer ouvertement la guerre à l’Ukraine.

« Une telle victoire est possible avec la pleine solidarité de tout le pays avec l’armée, avec la mobilisation de l’économie d’État, avec le transfert du complexe militaro-industriel et des secteurs industriels connexes de la Russie sur une base militaire », a-t-il écrit. « Et cela doit être fait immédiatement et rapidement. »

Rogozine a affirmé dans un autre message que l’OTAN « menait la guerre » contre la Russie, utilisant les forces ukrainiennes pour mener une guerre par procuration.

« L’OTAN nous fait la guerre. Ils ne l’ont pas annoncé, mais cela ne change rien. Maintenant, c’est évident pour tout le monde », a-t-il ajouté.

« Les bataillons nationaux ukrainiens et les Forces armées ukrainiennes sont du matériel consomptible, de la chair à canon pour l’OTAN, ce ne sont que des opérateurs formés par des instructeurs de l’OTAN qui appuient sur les leviers et les boutons des armes de l’OTAN. »

Rogozine a réfuté l’argument de Poutine pour l’envoi de troupes russes en Ukraine fin février dans le même article.

Bien que Poutine ait décrit le conflit comme une « opération militaire spéciale » visant à éliminer les « nazis » des dirigeants ukrainiens, il l’a qualifié de guerre visant à rayer l’Ukraine de la carte.

« Nous ne combattons pas les nazis en Ukraine. Nous libérons l’Ukraine de l’occupation de l’OTAN et repoussons le pire ennemi de nos frontières occidentales », a écrit Rogozine.

« L’existence même de l’Ukraine, séparée de la Russie, la transformera inévitablement en anti-Russie et en tremplin de l’Occident pour l’agression contre notre peuple. »

« C’est pourquoi ce que nous appelons l’opération militaire spéciale va bien au-delà de sa signification et de sa géographie d’origine. C’est une guerre pour la vérité et le droit de la Russie à exister en tant qu’État unique et indépendant.

Soutenez MIRASTNEWS pour nous permettre de mettre à votre disposition de meilleurs contenus, poursuivre les recherches et mener des investigations plus poussées de manière indépendante sur les menaces de l’État profond contre l’humanité.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Les Russes avancent dans le Donbass sans laisser de bons choix aux forces de Kiev

La première moitié de la semaine dans l’est de l’Ukraine a été marquée par de nouvelles avancées des forces de la Russie, de la RPD et de la RPL dans la région du Donbass.

Les développements militaires les plus actifs se déroulent autour d’Izum dans le sud de la région de Kharkiv, dans la zone de l’agglomération de Seveorodnetsk-Lysichansk dans la région de Louhansk et dans la campagne orientale de la ville de Donetsk dans la région de Donetsk.

A Kharkiv, les unités russes ont pour la plupart terminé le regroupement autour de la capitale provinciale en établissant des positions fortifiées dans ses campagnes. Selon des informations, le regroupement était en cours au milieu d’affrontements directs limités avec les forces de Kiev. La plupart des combats s’y sont déroulés sous la forme de duels d’artillerie. La situation générale dans la campagne de Kharkiv pourrait être décrite comme des batailles de position prolongées.

Pendant ce temps, des combats intenses provoqués par les opérations offensives actives des forces armées russes se poursuivent dans la région au sud d’Izum. Les unités terrestres russes avancent vers l’autoroute Barvenkovo-Slavyansk au milieu d’une intense artillerie et de frappes aériennes sur les positions des forces de Kiev.

Des affrontements se sont poursuivis dans toute la zone autour d’Izum. En particulier, à partir du 10 mai, les troupes russes ont pris le contrôle de Bolshaya Kamyshevakha et ont engagé les unités de Kiev dans une nouvelle série d’affrontements autour de Novaya Dmitrovka.

Le gouvernement de Kiev a dû impliquer ses forces libres pour tenter d’y contenir l’avancée russe et a ainsi pris un coup dans un autre secteur de la zone d’opérations. Le 7 mai, les forces dirigées par la Russie ont pris le contrôle de la zone clé de Popasnaya. Dès le 10 mai, l’armée russe a créé une menace d’encerclement de l’ensemble du groupement des forces de Kiev dans la région de Severodonetsk-Lysichansk.

Les positions des troupes de Kiev à Zolotoe se trouvaient déjà presque coupées de leurs homologues à Bahmut et Slaviansk. Désormais, les unités russes et la milice populaire du Donbass ont développé une avancée depuis la région de Popasnaya.

Il est probable que le gouvernement de Kiev essaiera de laisser une partie du groupe restant dans le secteur de Severodonetsk-Lysichansk comme couverture pour ses troupes qui se retirent. Par conséquent, la ville de Bahmut deviendra le prochain point fort des troupes de Kiev.

Quant à Sloviansk et Kramatorsk, les dirigeants de Kiev encourageront les formations radicales à y prendre des civils en otages pour tenter de répéter le scénario de Marioupol. Ainsi, les forces russes devront à nouveau mener une opération complexe pour secourir des civils dans des conditions urbaines au milieu de combats intenses.

Au nord de Donetsk, dans le district d’Avdiivka, des unités de la RPD et des troupes russes ont pris le contrôle de Novoselovka, Verhnetoreckoe, Novobahmutovka et ont bloqué Avdiivka depuis le nord-est. Néanmoins, les forces de Kiev sont toujours capables de garder le contrôle d’Avdiivka elle-même en utilisant des positions bien fortifiées là-bas. Ce secteur tombera avec la chute du reste de la défense de Kiev au nord de celui-ci.

Dans la région de Mariinka, au sud-ouest de Donetsk, les batailles de position se poursuivent et la ligne de front reste stable.

Dans la région d’Ugledar, le groupement avancé des forces russes et de la RPD a réalisé une percée tactique encerclant Ugledar depuis le flanc est. Désormais, le sort de cette ville est prédéterminé et elle sera probablement libérée lorsque les Russes intensifieront les opérations dans le secteur à l’ouest de Donetsk.

La ligne de front reste stable dans les directions de Gulyai-Pole, Zaporozhye, ainsi que près de Krivoy Rog et Nikolaev.

À Marioupol, la garnison des forces de Kiev qui se cache dans l’usine d’Azovstal et se compose principalement de radicaux est sur le point de rencontrer son destin tant attendu. Le manque de ressources et les avancées russes obligent déjà les radicaux à libérer un grand nombre de civils pris en otage.

Comme le démontrent les développements de ces derniers jours, les forces armées de la Fédération de Russie ont utilisé avec succès leur avantage en matière de puissance de feu pour éliminer les effectifs et l’équipement des forces de Kiev dans la région du Donbass. À leur tour, les troupes pro-Kiev sont en fait enfermées dans leurs positions fortifiées dans la région et sont incapables d’organiser un regroupement et un retrait rapides et réussis dans les conditions des avantages russes en matière de puissance de feu et de puissance aérienne.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front