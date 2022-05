Un modérateur de Facebook poursuit l’entreprise pour « trafic d’êtres humains »

Meta a été accusé d’un « processus de recrutement trompeur » au Kenya

PHOTO DE FICHIER © Getty Images / Caia Image

L’ancien modérateur de Facebook, Daniel Motaung, a poursuivi la société mère du géant des médias sociaux Meta et son sous-traitant africain Sama, alléguant dans la plainte déposée mardi que la société « a soumis les modérateurs de contenu actuels et anciens au travail forcé et à la traite des êtres humains pour le travail ».

Les modérateurs de Facebook qualifient les conditions de travail de « torture mentale »

Lire plus: Les modérateurs de Facebook qualifient les conditions de travail de « torture mentale »

Motaung affirme avoir été licencié pour avoir organisé une grève en 2019 et tenté de syndiquer les employés de Sama. Le sous-traitant, allègue-t-il, s’est engagé dans un « processus de recrutement trompeur » en annonçant des emplois dans des centres d’appels qui se sont avérés être des emplois de modération de contenu – avec toute l’exposition à des contenus psychologiquement nocifs que cela impliquait.

« Les différentes descriptions (agents du centre d’appels, agent et modérateur de contenu) du poste de modérateur de contenu sont trompeuses et conçues pour inciter les candidats sans méfiance à devenir sans le savoir des modérateurs de contenu Facebook », ont déclaré les avocats de Motaung dans leur dossier, notant que « les candidats qui ont répondu à l’appel des ‘Agents’ ont été particulièrement trompés.

Non seulement Sama n’a pas fourni aux employés un soutien adéquat en matière de santé mentale, mais il a délibérément perpétué un « environnement de travail toxique » qui interdisait aux modérateurs de faire part de leurs griefs à des tiers, y compris les employés de Meta, selon le dossier. Le temps d’écran et les mouvements des travailleurs pendant les heures de travail ont été suivis à l’aide du logiciel de Meta, et ils se sont vu refuser des «pauses imprévues au besoin, en particulier après une exposition à un contenu graphique», recevant à la place une heure de «pauses de bien-être» par semaine – le temps que certains employés déclarent devoir « mendier » pour recevoir.

Les employés du site, situé à Nairobi, venaient de toute l’Afrique, d’aussi loin que l’Éthiopie, l’Ouganda et la Somalie, ainsi que de l’Afrique du Sud natale de Motaung, et n’ont appris la véritable nature de leur travail qu’après avoir signé des contrats et déménagé – ce qui signifie qu’ils ne pouvaient pas simplement faire demi-tour et rentrer chez eux s’ils trouvaient la vraie nature du travail trop dérangeante.

Un exposé sur le centre de modération de contenu de Sama publié dans le magazine Time a révélé que l’entreprise payait le tarif le plus bas de tous les sous-traitants Meta – aussi bas que 1,50 $ de l’heure, selon le rapport – et bien que l’entreprise ait augmenté le salaire des travailleurs en réponse, ses problèmes de relations publiques ont a persisté. Motaung et ses avocats ont menacé de poursuivre il y a plus d’un mois si Sama n’apportait pas d’améliorations sérieuses à son traitement des employés.

Meta a cherché à se distancier de l’entreprise, déclarant qu’elle exigeait de ses partenaires qu’ils « fournissent un salaire, des avantages et un soutien parmi les meilleurs de l’industrie », tandis que Sama a à son tour nié tout acte répréhensible concernant le départ de Motaung. L’entreprise a affirmé que son emploi avait été « licencié en raison de mesures inacceptables prises contre des collègues qui compromettaient leur sécurité » et a insisté sur le fait que le processus était « équitable, clair et bien documenté ».

LIRE PLUS: Meta clarifie la politique sur les appels à l’assassinat de chefs d’État

Les modérateurs de Sama ont menacé de faire grève à l’été 2019 à moins qu’ils ne reçoivent de meilleurs salaires et conditions de travail, mais plutôt que de négocier avec les travailleurs, l’entreprise a fait venir deux supérieurs des États-Unis pour « gérer » le soulèvement – un processus qui a pris fin avec le limogeage de Motaung et l’accusation selon laquelle ses actions avaient mis la relation entre Sama et Facebook (maintenant Meta) en « grand risque ». Plutôt que de subir le même sort, les autres grévistes potentiels ont repris le travail.

Soutenez MIRASTNEWS pour nous permettre de mettre à votre disposition de meilleurs contenus, poursuivre les recherches et mener des investigations plus poussées de manière indépendante sur les menaces de l’État profond contre l’humanité.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT