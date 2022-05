44 348 morts 4 279 200 blessés suite aux vaccins COVID-19 dans la base de données européenne des effets indésirables alors que davantage de fraudes Pfizer sont découvertes

Par Brian Shilhavy

La base de données européenne (pays de l’EEE et hors EEE) des rapports sur les réactions suspectées aux médicaments est EudraVigilance, vérifiée par l’Agence européenne des médicaments (EMA), et ils signalent désormais 44 348 décès et 4 279 200 blessures suite à des injections de cinq injections COVID-19 expérimentales :

VACCIN COVID-19 À ARNM DE MODERNA (CX-024414)

VACCIN COVID-19 À ARNM DE PFIZER-BIONTECH

VACCIN COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

VACCIN COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

VACCIN COVID-19 NOVAVAX (NVX-COV2373)

Sur le total des blessures enregistrées, près de la moitié d’entre elles (1 946 847) sont des blessures graves.

« La gravité renseigne sur l’effet indésirable suspecté ; elle peut être classée comme « grave » si elle correspond à un événement médical qui entraîne la mort, met la vie en danger, nécessite une hospitalisation, entraîne une autre affection médicalement importante ou prolonge une hospitalisation existante, entraîne une invalidité ou une incapacité persistante ou importante , ou est une anomalie congénitale / anomalie congénitale. »

Un abonné de Health Impact News en Europe a publié les rapports pour chacun des quatre vaccins COVID-19 que nous incluons ici. C’est beaucoup de travail de compiler chaque réaction avec des blessures et des décès, car il n’y a pas de place sur le système EudraVigilance que nous avons trouvé qui compile tous les résultats.

Depuis que nous avons commencé à le publier, d’autres européens ont également calculé les chiffres et confirmé les totaux.*

Voici les données récapitulatives jusqu’au 7 mai 2022.

Réactions totales pour le vaccin ARNm Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) de BioNTech/ Pfizer : 20 749 décès et 2 166 345 blessés au 05/07/2022

66 523 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 301 décès

76 192 Troubles cardiaques incl. 3 008 décès

675 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 63 décès

28 556 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 16 décès

2 713 Troubles endocriniens incl. 10 décès

32 132 Affections oculaires dont 53 décès

159 322 Affections gastro-intestinales incl. 826 décès

540 805 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 5 746 décès

2 486 Affections hépatobiliaires incl. 118 décès

24 046 Troubles du système immunitaire, y compris 132 décès

120 090 Infections et infestations incl. 2 158 décès

40 805 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 420 décès

52 567 Enquêtes incl. 575 décès

13 892 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 361 décès

249 232 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 279 décès

2 391 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 238 décès

341 887 Troubles du système nerveux incl. 2 231 décès

3 136 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 82 décès

296 Problèmes de produit incl. 3 décès

38 251 Troubles psychiatriques incl. 240 décès

7 935 Troubles rénaux et urinaires incl. 303 décès

93 843 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 6 décès

90 440 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 2 202 décès

96 978 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 181 décès

5 239 Situation sociale incl. 27 décès

24 680 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 243 décès

51 233 Affections vasculaires incl. 927 décès

Total des réactions pour le vaccin ARNm SPIKEVAX/ARNm-1273 (CX-024414) de Moderna : 11 839 décès et 704 650 blessés au 05/07/2022

19 061 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 134 décès

24 243 Troubles cardiaques incl. 1 303 décès

218 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 15 décès

8 257 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 8 décès

713 Troubles endocriniens incl. 6 décès

9 397 Affections oculaires incl. 35 décès

56 026 Affections gastro-intestinales incl. 448 décès

186 526 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 3 833 décès

953 Affections hépatobiliaires incl. 65 décès

7 845 Affections du système immunitaire, y compris 38 décès

31 056 Infections et infestations incl. 1 085 décès

10 804 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 212 décès

15 469 Enquêtes incl. 404 décès

5 719 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 281 décès

87 443 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 236 décès

828 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 90 décès

116 286 Troubles du système nerveux incl. 1 131 décès

1 024 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 12 décès

122 Problèmes de produit incl. 4 décès

11 570 Troubles psychiatriques incl. 190 décès

3 738 Troubles rénaux et urinaires incl. 230 décès

19 162 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 9 décès

28 830 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 1 253 décès

36 287 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 107 décès

2 671 Situation sociale incl. 45 décès

5 575 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 217 décès

14 827 Affections vasculaires incl. 448 décès

Nombre total de réactions pour le vaccin AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford/ AstraZeneca : 8 940 décès et 1 257 036 blessés au 05/07/2022

14 771 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 320 décès

22 859 Troubles cardiaques incl. 938 décès

268 Affections congénitales familiales et génétiques incl. 10 décès

14 514 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 7 décès

772 Troubles endocriniens incl. 6 décès

21 403 Troubles oculaires incl. 34 décès

113 719 Affections gastro-intestinales incl. 476 décès

334 902 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 2 075 décès

1 142 Affections hépatobiliaires incl. 81 décès

6 333 Troubles du système immunitaire dont 44 décès

54 171 Infections et infestations incl. 749 décès

14 538 Blessure empoisonnement et complications procédurales incl. 219 décès

30 144 Enquêtes incl. 225 décès

14 050 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 142 décès

180 604 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 184 décès

844 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 50 décès

250 351 Affections du système nerveux incl. 1 287 décès

689 Grossesse affections puerpérales et périnatales incl. 22 décès

203 Problèmes de produit incl. 1 décès

22 591 Troubles psychiatriques incl. 79 décès

4 660 Troubles rénaux et urinaires incl. 91 décès

18 000 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 3 décès

44 391 Troubles respiratoires thoraciques et médiastinaux incl. 1 198 décès

55 630 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 77 décès

2 148 Circonstances sociales incl. 10 décès

2 818 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 39 décès

30 521 Affections vasculaires incl. 573 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson : 2 820 décès et 150 173 blessés au 05/07/2022

1 507 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 65 décès

3 273 Troubles cardiaques incl. 239 décès

54 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 2 décès

1 644 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 3 décès

131 Troubles endocriniens incl. 2 décès

1 980 Affections oculaires incl. 12 décès

10 652 Affections gastro-intestinales incl. 104 décès

40 674 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 801 décès

185 Affections hépatobiliaires incl. 17 décès

697 Affections du système immunitaire, y compris 11 décès

11 844 Infections et infestations incl. 242 décès

1 389 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 31 décès

6 985 Enquêtes incl. 150 décès

933 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 76 décès

19 263 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 62 décès

121 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 11 décès

26 422 Troubles du système nerveux incl. 269 ​​décès

95 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 1 décès

34 Problèmes liés au produit

2 158 Troubles psychiatriques incl. 29 décès

652 Troubles rénaux et urinaires incl. 40 décès

3 817 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 6 décès

5 309 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 352 décès

4 552 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 13 décès

510 Circonstances sociales incl. 6 décès

1 100 Interventions chirurgicales et médicales incl. 93 décès

4 192 Affections vasculaires incl. 183 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 NUVAXOVID (NVX-COV2373) de Novavax : 0 décès et 996 blessés au 05/07/2022

19 Affections hématologiques et du système lymphatique

53 Affections cardiaques

19 Affections de l’oreille et du labyrinthe

20 Troubles oculaires

74 Affections gastro-intestinales

228 Troubles généraux et anomalies au site d’administration

3 Affections hépatobiliaires

4 Troubles du système immunitaire

36 Infections et infestations

15 Blessures, empoisonnements et complications procédurales

36 enquêtes

7 Troubles du métabolisme et de la nutrition

117 Affections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif

1 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes)

181 Troubles du système nerveux

1 Problèmes liés au produit

17 Affections psychiatriques

2 Troubles rénaux et urinaires

14 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein

42 Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales

69 Affections de la peau et du tissu sous-cutané

1 Circonstances sociales

7 Actes chirurgicaux et médicaux

30 Affections vasculaires

*Ces totaux sont des estimations basées sur des rapports soumis à EudraVigilance. Les totaux peuvent être beaucoup plus élevés en fonction du pourcentage d’effets indésirables signalés. Certains de ces rapports peuvent également être signalés aux bases de données des effets indésirables de chaque pays, telles que la base de données VAERS des États-Unis et le système de carte jaune du Royaume-Uni. Les décès sont regroupés par symptômes, et certains décès peuvent résulter de plusieurs symptômes.

Les derniers documents de Pfizer publiés par la FDA montrent des preuves de plus de fraude lors des essais du vaccin COVID-19.

Le nombre de personnes prétendument inscrites aux études est apparu très rapidement, suggérant qu’une fraude a été commise.

Steve Kirsch a publié un article et une vidéo à ce sujet.

Les documents de Pfizer qui viennent d’être publiés montrent des preuves d’inscription à un essai clinique sur un site qui semble être assez rapide. Est-ce une fraude ou simplement une très bonne exécution par le site ? En parlant avec des experts, il est fort possible qu’il n’y ait rien à voir ici. C’est un essai de vaccin et il a été fait au milieu d’une pandémie. Donc presque tout le monde est candidat. Ce fait permet un recrutement rapide. Cet article du 10 septembre 2020 montre qu’ils ont une infrastructure impressionnante en place. Il n’y a aucun moyen de savoir avec certitude sans plus d’informations. Malheureusement, il est peu probable que nous l’obtenions. S’il s’agit d’une fraude, cela signifie que Pfizer est responsable de tous les décès et invalidités causés par son médicament.

L’Exposé vient également de publier un article sur les documents de Pfizer rapportant que Pfizer savait pendant les essais que leurs vaccins COVID-19 « éliminaient » et contaminaient d’autres qui ne se faisaient pas vacciner, et qu’une nouvelle étude corrobore cela.

Extraits :

Une nouvelle étude menée par des scientifiques de l’Université du Colorado confirme que la grande majorité de l’humanité n’a eu absolument aucun choix quant à savoir si elle souhaite recevoir l’injection Covid-19 ou non, car les vaccinés ont transmis des anticorps générés par les injections à travers aérosols.

Les résultats ne devraient cependant pas surprendre, car un document confidentiel de Pfizer avait déjà confirmé que l’exposition aux injections d’ARNm était parfaitement possible par contact peau à peau et en respirant le même air qu’une personne qui avait reçu le vaccin Covid-19.

Ils ajoutent également malheureusement du poids aux affirmations du Dr Phillipe van Welbergen, qui a démontré que le graphène, un ingrédient présumé non divulgué des injections Covid-19, est transmis des vaccinés aux non vaccinés et détruit les globules rouges et provoque de dangereux caillots sanguins.

Lire l’article complet ici.

Les salons funéraires et les compagnies d’assurance continuent de voir une augmentation des décès suite aux vaccins COVID-19

Ed Dowd, un responsable des investissements en actions, a rejoint Steve Bannon sur The War Room la semaine dernière. Dowd rendait compte des chiffres du premier trimestre des salons funéraires et des compagnies d’assurance. Le thème général est que la surmortalité reste élevée à la surprise de nombreux cadres…

… Nous avons un excès de décès d’environ 20 % au premier trimestre. Nous verrons si cela continue au deuxième trimestre.

En vidéo : le bombardier russe Tu-22M lance de gros missiles à longue portée sur des cibles en Ukraine

Les bombardiers stratégiques supersoniques à longue portée Tu-22M de la Russie auraient commencé à effectuer des frappes de précision sur des cibles militaires de grande valeur en Ukraine.

Le 11 mai, des sources russes ont partagé une vidéo montrant un Tu-22M, très probablement un Tu-M3 modernisé, lançant deux missiles à guidage de précision de type Kh-22 sur des cibles dans l’oblast d’Odessa. Selon les sources, la frappe de missile a eu lieu très récemment.

https://southfront.org/wp-content/uploads/2022/05/VMlgi7xopVJj7McA.mp4?_=1

Le Kh-22 est un grand missile anti-navire à longue portée avec une capacité d’attaque terrestre qui a été développé par MKB Raduga en Union soviétique.

Les anciennes versions du Kh-22 avaient une autonomie de 600 kilomètres seulement. Cependant, la dernière version du missile, baptisée Kh-32, propose de sérieuses améliorations à tous les niveaux.

Le Kh-32 a été conçu pour monter à 40 kilomètres, dans la stratosphère, après le lancement, passer au vol en palier, puis effectuer une plongée abrupte vers la cible. La version missile de croisière est également conçue pour cibler les navires ennemis, ainsi que les radars et les cibles à contraste radio comme les ponts, les bases militaires, les centrales électriques et autres.

Le missile dispose d’un système de navigation inertielle et d’une tête de guidage radar, ce qui le rend indépendant des satellites de navigation GPS/GLONASS. Vraisemblablement, il a une autonomie de 1 000 kilomètres et une vitesse d’au moins 5 000 kilomètres par heure. Le missile est armé d’une ogive de 1 000 kg. Une version nucléaire a également été développée.

La Russie a déjà utilisé ses bombardiers Tu-22M en Ukraine, mais uniquement pour bombarder les positions fortement fortifiées des forces de Kiev dans l’aciérie d’Azovstal à côté de la ville de Marioupol.

Lorsqu’il est armé du Kh-22 \ 32, le Tu-22M offre à la Russie la capacité de frapper des cibles militaires de grande valeur des forces de Kiev au plus profond de l’Ukraine.

En vidéo : les habitants confirment que le maire de Kremennaya a été assassiné par des nazis ukrainiens

https://southfront.org/wp-content/uploads/2022/05/Kremenna_Mayor.mp4?_=1

Les habitants de Kremennaya, dans la République populaire de Louhansk, ont raconté aux journalistes le meurtre du maire de la ville par les nazis ukrainiens.

Vladimir Alekseevich Struk a été kidnappé et tué le 1er mars 2022. Selon des résidents locaux, il a été tué par des militaires de l’AFU ou des membres des formations militaires nazies ukrainiennes parce qu’il se souciait des résidents locaux, acceptait l’aide humanitaire russe et suggérait que les députés locaux améliorent les relations avec la Russie et la LPR.

Les nazis ukrainiens ont publié un article avec une photo du chef assassiné de Kremennaya Vladimir Struk. Il y avait des signes évidents de torture.

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

Femme : « Ils m’ont appelée et m’ont dit : « Il y a un homme étendu là, probablement mort, et une mare de sang ». J’appelle et dis: « Il y a un homme allongé là ». Et puis ils me rappellent, « Eh bien, c’est Struk! » J’ai dit: « ******, mon Dieu! ».. c’est devenu si effrayant! »

Correspondant : « Est-ce que c’est l’armée ukrainienne ? »

Femme : « Oui, oui ! »

Homme : « Oui, probablement ces nazis ! »

Femme : « Ce n’est pas clair qui était là, l’armée ukrainienne ou les nazis. »

Homme : « Ils sont entrés avec des masques, ils l’ont fait sortir du bureau. »

Femme : « Oui, oui, du bureau de l’ouvrier, ils l’ont emmené et c’est tout ! »

Correspondant : « A cette époque, le territoire était encore contrôlé par l’armée ukrainienne ?

Femme : « Oui, oui, oui ! Autrement dit, il n’y avait encore aucun Russe nulle part. C’était fin février, début mars.

Homme : « Les Russes ne faisaient qu’approcher de Severodonetsk à ce moment-là. »

Femme : « Probablement, c’était le 2 mars. »

Homme : « C’est comme ça qu’ils (note : l’armée russe) ont fait le tour et sont entrés dans Kremenna de ce côté, peut-être que quelques jours n’ont pas suffi. Mais ils (note : russes) ne sont pas allés à Kremenna de toute façon… et de toute façon ils (côté ukrainien) l’ont tué.

Femme : « C’est horrible !

« Est-ce ainsi que vous vous préparez à les rencontrer? » (note : question de l’armée ukrainienne au maire).

Et il a commencé à distribuer de l’aide humanitaire dès le premier jour de la guerre. C’est-à-dire qu’il avait des vaches, qu’il traitait ces vaches, qu’il apportait du lait, des poules à la fois vivantes et éventrées, et des œufs et du pain… Bref, ils ont pris de la farine, ont commencé à faire du pain, il y a eu une aide humanitaire, un peu ici et dans la ville. En d’autres termes, c’est comme à la guerre – « qui sont riches en, cela en est content » ! Eh bien… personne ne l’a aimé et c’était parti. C’était un homme tellement économe. Bon travail! Je ne peux rien dire de mal à son sujet. Qu’il repose en paix. »

