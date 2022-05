Non supprimé : Alex Mitchell a perdu sa jambe après avoir reçu le vaccin AstraZeneca + Des enfants australiens meurent après des injections COVID de Pfizer

Non supprimé : Alex Mitchell a perdu sa jambe après avoir reçu le vaccin AstraZeneca | GBNews

Des enfants australiens meurent après des injections COVID de Pfizer

Par Rhoda Wilson

The Exposé

Pendant une période de 17 jours en mars 2022 : 2 garçons de 6 et 7 ans ; et une fillette de 9 ans sont décédés après avoir reçu une injection du « vaccin » de Pfizer – et il y a beaucoup plus de victimes. Jusqu’au 10 avril, l’Australian Therapeutic Goods Administration (TGA) a reçu environ 1 200 rapports d’effets indésirables aux injections Covid chez les enfants âgés de 5 à 11 ans.

La première phrase sur le site Web de la TGA pour les informations sur la sécurité des vaccins Covid-19 indique: « Nous évaluerons rigoureusement tout vaccin Covid-19 pour la sécurité, la qualité et l’efficacité avant qu’il ne puisse être fourni en Australie. »

Et une autre page TGA « Surveillance et rapport de la sécurité des vaccins Covid-19 » commence : « La Therapeutic Goods Administration (TGA) est chargée de surveiller la sécurité de tous les vaccins approuvés pour une utilisation en Australie. Nous évaluons étroitement les données de sécurité avant l’approbation et continuons de surveiller la sécurité des vaccins après leur enregistrement en Australie afin de pouvoir détecter et répondre à tout problème de sécurité. C’est ce qu’on appelle la « pharmacovigilance ».

Après avoir lu cet article, pensez-vous que la TGA assume ses responsabilités ?

Vous pouvez accéder à l’Australian Therapeutic Goods Administration : Rapports hebdomadaires sur la sécurité du vaccin Covid-19 ICI. Et vous pouvez rechercher la base de données des notifications d’événements indésirables ICI.

Le dernier résumé des événements indésirables a été publié par le TGA le 5 mai 2022. Il montre que 124 669 événements indésirables post-injection Covid ont été signalés, soit un taux de 2,2 pour 1 000 doses. En ce qui concerne les injections de Pfizer administrées aux enfants, la TGA déclare :

«Au 1er mai 2022, nous avons reçu environ 4 112 signalements… chez les 12-17 ans. Les réactions les plus fréquemment signalées sont des douleurs thoraciques, des maux de tête, des étourdissements, des nausées et de la fièvre… nous avons reçu environ 1 311 rapports de… doses de Comirnaty (Pfizer) administrées à [5 à 11 ans]. Les réactions les plus fréquemment signalées comprenaient des douleurs thoraciques, des vomissements, de la fièvre, des maux de tête et des douleurs abdominales. « ATAGI [Australian Technical Advisory Group on Immunisation] conseille aux personnes qui développent une myocardite attribuée à leur première dose de vaccin de différer les doses supplémentaires d’un vaccin Covid-19 à ARNm et d’en discuter avec leur médecin traitant. »

Au 27 avril 2022, les dernières informations publiquement disponibles sur la base de données de notification des événements indésirables (« DAEN »), il y avait eu 839 rapports où le décès était le résultat post-injection.

DAEN au 27 avril 2022 Comirnaty (Pfizer) Type non précisé (TNS) Vaxzevera (AstraZeneca) Nuvaxovid (Novavax) Spikevax (Moderna) Total Nombre de signalements (cas) 71,969 538 46,533 615 5,787 125,442 Nombre de cas avec un seul médicament suspecté 70,404 507 45,586 597 5,614 122,708 Nombre de cas où le décès était une issue déclarée 337 25 461 0 16 839 Source : Base de données des notifications d’événements indésirables – Médicaments, Recherche

Les recherches sur la base de données publiée de DAEN sont fastidieuses car leur site ne fournit pas de filtres, ou une combinaison de filtres, par âge ou « où le décès a été signalé comme résultat ». Le site ne permet pas le téléchargement de données et, actuellement, sa « génération PDF des résultats de recherche a été temporairement désactivée ».

DAEN Medicines PDF Generation, récupéré le 11 mai 2022

Il incombe donc au chercheur de faire défiler, ligne par ligne, un fabricant de « vaccins » Covid à la fois, à travers plusieurs milliers d’enregistrements pour trouver, puis de rassembler manuellement, les enregistrements qui correspondent aux deux critères : l’âge et le décès.

Cependant, un lecteur d’Exposé a posté les extraits suivants de la base de données en commentaire sous l’un de nos articles. Les informations concernent DAEN au 14 avril 2022 et concernent uniquement l’injection Covid de Pfizer.

Par un lecteur d’exposé

[Veuillez noter que nous n’avons pas vérifié les informations contenues dans le commentaire de notre lecteur, mais nous pensons que nous avons fourni suffisamment de liens ci-dessus vers l’endroit où les informations peuvent être trouvées pour que vous puissiez rechercher la base de données de DAEN et vérifier par vous-même. Pour le bien de vos enfants, nous vous exhortons à le faire.]

Pendant une période de 17 jours en mars 2022 : 2 garçons de 6 et 7 ans ; et une fillette de 9 ans est décédée après avoir reçu une injection de «vaccins» Pfizer, et bien d’autres aussi. Jusqu’au 10 avril, la TGA a reçu environ 1 200 rapports d’effets indésirables suspectés suite à des injections Covid chez des enfants âgés de 5 à 11 ans.

Nous surveillons attentivement et examinons les rapports de : • myocardite et péricardite consécutives à des vaccins à ARNm, en particulier chez les jeunes • thrombose avec syndrome de thrombocytopénie (STT), syndrome de Guillain-Barré (SGB) et thrombocytopénie immunitaire (PTI) après Vaxzevria (AstraZeneca). Le TGA surveille également de près les rapports d’événements indésirables chez les 5-11 ans. Au 10 avril 2022, nous avons reçu environ 1 200 signalements… dans cette tranche d’âge. Les réactions les plus fréquemment signalées comprenaient des douleurs thoraciques, des vomissements, de la fièvre, des maux de tête et un essoufflement. Nous avons reçu 25 déclarations de suspicion de myocardite et/ou de péricardite dans ce groupe d’âge. Après examen des informations contenues dans les rapports, l’un d’entre eux était susceptible de représenter une myocardite chez un garçon de 9 ans. 5 autres rapports étaient susceptibles de représenter une péricardite lorsqu’ils étaient évalués par rapport aux critères internationalement acceptés pour cette condition. Il n’y a eu aucun décès chez les enfants, les adolescents ou les jeunes adultes déterminés comme étant liés à la vaccination Covid-19. TGA : rapport hebdomadaire de sécurité du vaccin COVID-19 – 14-04-2022

Vous trouverez ci-dessous une sélection de rapports reçus par le TGA chez les enfants de 5 à 11 ans dans les données des 9 derniers jours. Les données sur le (« DAEN ») ont deux semaines de retard.

Il est important de noter qu’entre le 24 mars et le 2 avril, le TGA a également ajouté 180 signalements à la DAEN après avoir reçu une injection de Pfizer ne mentionnant pas l’âge de la victime. Cette liste pourrait potentiellement être bien pire si la TGA était meilleure en matière de surveillance passive de la sécurité post-commercialisation.

Tous les rapports de cas ci-dessous ont été signalés après l’injection de Pfizer Covid. Encore une fois, il ne s’agit que d’un échantillon de rapports d’effets indésirables suspectés reçus par la TGA chez des enfants âgés de 5 à 11 ans sur une période de 9 jours.

Cas N° Détails du cas

723761 24/3 Garçon de 10 ans – tuméfaction périorbitaire, rash érythémateux.

723850 24/3 Garçon de 9 ans – appendicite.

723937 25/3 Fillette de 6 ans – douleur thoracique, électrocardiogramme, palpitations.

724023 25/3 Fillette de 9 ans – arrêt cardiaque – CE RAPPORT AVAIT UNE RÉSULTAT DE DÉCÈS.

724316 25/3 Fille de 10 ans – douleur thoracique, électrocardiogramme anormal, péricardite.

724342 26/3 Garçon de 6 ans – tachycardie, tremblements.

724428 26/3 Fille de 8 ans – troubles menstruels, test SARS-CoV-2 positif.

724675 28/3 Fillette de 9 ans – fatigue, douleurs aux extrémités, produit administré à la patiente d’âge inadapté, vac

724823 28/3 Fille de 8 ans – douleurs abdominales, vascularite cutanée, diminution de l’appétit, épistaxis, hématurie, infl…

724827 28/3 Fille de 10 ans – étourdissements, spasmes musculaires, pâleur.

724835 28/3 femme sans âge – hallucination.

724852 28/3 Fillette de 8 ans – dose administrée incorrecte, douleurs aux extrémités, erreur de vaccination.

724925 28/3 Garçon de 6 ans – événement indésirable suivant l’immunisation – CE RAPPORT A CONNU UN DÉCÈS.

724939 29/3 Garçon de 11 ans – douleurs abdominales, douleurs thoraciques, radiographie pulmonaire, frissons, dyspnée, dysurie, électrocardiogramme,

724940 29/3 Garçon de 9 ans – douleur thoracique, électrocardiogramme normal, électrocardiogramme, myocardite, augmentation de la troponine

724941 29/3 Garçon de 7 ans – douleur thoracique, dyspnée, électrocardiogramme, céphalée, respiration douloureuse, péricardite, t

725234 29/3 Fille de 10 ans – cardite, douleur thoracique, léthargie, palpitations, test d’anticorps SARS-CoV-2 positif.

725282 29/3 Fille de 11 ans – dyspnée, tachycardie.

725354 30/3 Fillette de 9 ans – convulsion.

725359 30/3 Fille de 8 ans – douleur thoracique, radiographie thoracique, acidocétose diabétique abdominale, dyspnée, électrocardiogramme

725360 30/3 Fillette de 5 ans – visage gonflé.

725530 30/3 Garçon de 9 ans – convulsions chroniques, léthargie, faiblesse musculaire, mydriase, état postcritique, vomissements.

725615 30/3 Garçon de 8 ans – érythème, lymphadénopathie.

725946 31/3 Fillette de 11 ans – convulsion.

725983 31/3 Fille de 10 ans – instabilité articulaire.

725987 31/3 Fille de 10 ans – douleurs thoraciques, palpitations.

725989 31/3 Garçon de 7 ans – Augmentation du dimère de fibrine D, céphalées, léthargie, myalgie, palpitations, tachycardie.

725996 31/3 Fillette de 4 ans – leucémie aiguë lymphoïde.

725999 31/3 Garçon de 5 ans – asthme.

726002 31/3 Garçon de 10 ans – appendicite.

726005 31/3 Garçon de 10 ans – produit périmé administré, erreur de vaccination.

726013 31/3 Fillette de 6 ans – produit périmé administré, erreur de vaccination.

Informations fournies par An Exposé Reader

