EXPOSÉ! Fauci a obtenu des PAIEMENTS SECRETS ! – 350 MILLIONS DE DOLLARS ACHEMINÉS PAR BIG PHARMA ! – 30 milliards de dollars de subventions ! + BIDEN & BIG PHARMA EXPOSÉS PAR LES MILITAIRES RUSSES, EN GRANDE MANIÈRE !

Josh Sigurdson rapporte la nouvelle que Fauci, aux côtés du NIH et de nombreux autres scientifiques, a reçu 350 millions de dollars alors que le NIH a accordé 30 milliards de dollars de subventions !

L’argent acheminé sous le couvert de « Covid » est évident depuis le début. Mais nous commençons à comprendre dans quelle mesure il a été distribué.

De la personne la mieux payée du gouvernement américain (Fauci) aux personnes anonymes travaillant dans l’ombre.

Nous savons déjà que les médias ont été payés plus d’un milliard de dollars pour promouvoir les jabs. Nous savons déjà que d’autres gouvernements comme l’Australie et le Canada ont distribué d’énormes sommes d’argent pour la propagande. Le Royaume-Uni a même créé un programme de peur pour inciter les gens à se conformer.

La corruption sort.

On comprend de plus en plus pourquoi tout est mis en œuvre pour empêcher que la vérité ne transparaisse, notamment avec les mensonges et la censure sur les médias mainstream et les médias sociaux comme Facebook, Twiter ou l’Internet.