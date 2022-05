Le chef des forces russes de protection radioactive, chimique et biologique, le lieutenant-général Igor Kirillov, a affirmé qu’en 2020, les biolabs ukrainiens avaient donné de la fausse monnaie infectée par la tuberculose aux enfants des villages de la République populaire de Lougansk.

Moscou affirme que l’Ukraine a tenté d’infecter les habitants de la République populaire de Lougansk alignée sur la Russie avec la tuberculose (TB) et a permis au gouvernement américain de mener des expériences humaines dans des établissements psychiatriques à Kharkov.

Le général de corps d’armée Igor Kirillov, chef des Forces russes de protection radioactive, chimique et biologique, a affirmé lors d’un briefing sur les conclusions de l’enquête du ministère russe de la Défense sur les laboratoires d’armes biologiques prétendument financés par les États-Unis en Ukraine que les forces russes avaient obtenu des preuves suggérant que Kiev avait tenté d’infecter les habitants du district de Slavyanoserbsk de la République populaire de Lougansk (RPL) avec une souche hautement pathogène de tuberculose en 2020.

« Des tracts fabriqués sous la forme de faux billets de banque ont été infectés par l’agent causal de la tuberculose et distribués aux mineurs du village de Stepovoe », a déclaré Kirillov, ajoutant que les criminels ont pris en compte le comportement des enfants, qui consiste notamment à « mettre des choses dans leur bouche ». et manipuler les aliments sans se laver les mains.

Les résultats de la recherche bactériologique, selon Kirillov, ont indiqué que les bactéries isolées détectées sur les folioles étaient résistantes aux traitements antituberculeux de première et de deuxième ligne, rendant la maladie qu’elles provoquaient beaucoup plus difficile et coûteuse à traiter.

Il a poursuivi en citant la conclusion de la station sanitaire et épidémiologique républicaine de Lougansk, qui indiquait que «l’infection des billets de banque était très probablement artificielle, car le matériel contient des souches extrêmement dangereuses de l’agent pathogène à une concentration qui peut assurer l’infection et le développement de la processus de la tuberculose.

Le dispensaire LPR TB a également vu des traces de « contamination artificielle délibérée de feuillets avec des biomatériaux hautement pathogènes », selon Kirillov.

Des responsables russes ont également affirmé que le Pentagone menait des expériences « inhumaines » sur des patients dans au moins deux instituts psychiatriques de Kharkov. Kirillov a expliqué: « La principale catégorie de sujets expérimentaux était un groupe de patients masculins très épuisés physiquement âgés de 40 à 60 ans. »

Les essais ont été menés par des spécialistes étrangers arrivés en Ukraine via des pays tiers afin de cacher l’implication des États-Unis. Selon Kirillov, les spécialistes ont été rapidement expulsés du pays au début de cette année, juste avant le début de l’intervention militaire russe.

« En janvier 2022, les citoyens étrangers qui ont mené les expériences ont été évacués d’urgence, et le matériel et les médicaments qu’ils ont utilisés ont été emmenés dans les régions occidentales de l’Ukraine », a-t-il déclaré.

La semaine dernière, Alexander Bastrykin, le chef du comité d’enquête russe, a déclaré que le service avait « clairement identifié » de nombreux Américains participant à la recherche biologique militaire en Ukraine, y compris des employés du Pentagone et des organisations liées à l’armée américaine. Entre 2005 et début 2022, Washington a versé plus de 224 millions de dollars dans la recherche biologique en Russie, selon les estimations russes, selon Bastrykin.

Des responsables américains ont confirmé l’existence d' »installations de recherche biologique » en Ukraine, mais ont déclaré que les États-Unis offraient simplement une « assistance » pour des initiatives qui n’impliquaient pas la création d’armes biologiques.

Suite au refus de l’Ukraine de mettre en œuvre les conditions des accords de Minsk, signés pour la première fois en 2014, et à la reconnaissance ultérieure par Moscou des républiques du Donbass de Donetsk et de Lougansk, la Russie a lancé une attaque contre le pays voisin fin février. Les accords négociés par l’Allemagne et la France visaient à accorder un statut particulier aux zones sécessionnistes à l’intérieur de l’Ukraine.

Depuis lors, le Kremlin a exigé que l’Ukraine se déclare un pays neutre qui ne rejoindra jamais l’alliance militaire de l’OTAN dirigée par les États-Unis. Kiev estime que l’offensive russe était injustifiée et réfute les suggestions selon lesquelles il prévoyait de s’emparer des deux républiques par la force.

Les arrêts cardiaques chez les jeunes augmentent de plus de 25 % en Israël après le déploiement du vaccin COVID : étude

Selon une étude, les arrêts cardiaques chez les jeunes ont augmenté de plus de 25 % en Israël après le déploiement du vaccin COVID. L’analyse a également révélé une association substantielle entre le déploiement du vaccin Pfizer et une augmentation considérable des événements indésirables cardiovasculaires.

Une étude des données israéliennes publiées le 28 avril par le magazine Scientific Reports et Nature a révélé une association substantielle entre une augmentation de plus de 25 % des appels d’urgence liés au cœur pour les personnes âgées de 16 à 39 ans et la campagne de vaccination COVID-19 expérimentale du pays.

La recherche évaluée par des pairs (lire ci-dessous) a été dirigée par le professeur du Massachusetts Institute of Technology (MIT) Retsef Levi et le boursier postdoctoral Christopher Sun, avec l’aide d’Eli Jaffe du service d’ambulance israélien, Magen David Adom (MADA).

Les scientifiques ont examiné les données MADA sur les appels d’urgence pour ce groupe d’âge plus jeune de 2019 à 2021, « avec des facteurs potentiels tels que les taux d’infection à la COVID-19 et de vaccination ».

Ils ont pu « étudier comment le nombre d’appels CA et ACS change au fil du temps avec différentes conditions de fond et potentiellement mettre en évidence les facteurs associés aux changements temporels observés » en analysant les codes d’appel d’urgence pour un arrêt cardiaque (CA) ou un syndrome coronarien aigu (ACS) de janvier 2019 à juin 2021.

Ainsi, ils ont pu percevoir ces schémas dans les 14 mois environ précédant la pandémie de COVID-19 (1/2019 – 2/2020), les 10 mois des deux premières vagues de la prétendue pandémie (3/2020 – 12/2020 ), et le calendrier d’une prétendue troisième vague en conjonction avec la campagne expérimentale de vaccin COVID-19 ARNm en Israël (1/2021 – 6/2021), qui a utilisé presque entièrement des injections Pfizer.

Les chercheurs ont découvert une augmentation statistiquement substantielle de 25,7 % pour l’AC et de 26 % pour l’ACS dans ce groupe d’âge plus jeune de janvier à mai 2021 par rapport à la même période en 2020.

De plus, les enquêteurs ont découvert que « le nombre d’appels d’urgence hebdomadaires était significativement associé aux taux de 1ère et 2e doses de vaccin administrées à ce groupe d’âge, mais pas aux taux d’infection à la COVID-19 ».

Décompte hebdomadaire des appels d’arrêt cardiaque (moyenne mobile centrée sur cinq semaines), des cas de COVID-19 (moyenne mobile centrée sur trois semaines) et des doses de vaccination (moyenne mobile centrée sur trois semaines) pour les personnes âgées de 16 à 39 ans au cours de la troisième vague COVID-19 et période de distribution des vaccins (18 octobre 2020 au 20 juin 2021).

Il y avait également une différence significative dans le taux d’augmentation entre les sexes, ce qui indique que les filles peuvent être plus susceptibles que les hommes de subir ces événements lors de l’utilisation des injections Pfizer. Alors que l’incidence de l’AC a augmenté de 25,0 % chez les hommes, elle a augmenté de 31,4 % chez les femmes. La même tendance s’est vérifiée pour les taux de croissance de l’ACS, qui étaient de 21,3 % pour les hommes et de 40,8 % pour les femmes.

Cependant, comme l’a rapporté America’s Frontline Doctors (AFLDS), ces incidences croissantes d’urgences cardiovasculaires ont été documentées non seulement en Israël, mais également dans un certain nombre d’autres pays et lieux :

Le nombre de cas cardiovasculaires chez les 15 à 44 ans en Écosse a augmenté de 118 %. Lors de l’introduction du vaccin en Allemagne, il y a eu une augmentation considérable des hospitalisations pour événements cardiovasculaires. De nombreuses semaines ont vu 50 % d’admissions de plus que les années précédentes. Le service d’ambulance en Angleterre a enregistré une augmentation de 30 % des appels cardiaques, tandis que le Queensland, en Australie, a connu une augmentation de 40 %.

Le ministère israélien de la Santé (MOH) a continuellement bloqué l’étude, refusant de divulguer des données utiles et commentant les conclusions avant la publication de l’étude, selon l’AFLDS. Après la publication, ils l’ont attaqué avec une « réfutation et un rejet fragiles », déployant une variété d’arguments erronés.

Suite aux plaintes du public du MOH, Levi leur a proposé de le rejoindre pour une conversation en ligne, mais ils ont refusé.

Bien que l’analyse ait révélé une association substantielle entre le déploiement du vaccin Pfizer et une augmentation considérable des événements indésirables cardiovasculaires, les auteurs ont conclu qu’elle ne prouvait pas de lien de causalité entre ces facteurs.

Néanmoins, les chercheurs ont conclu que leurs « résultats soulèvent des inquiétudes concernant les effets secondaires cardiovasculaires graves non détectés induits par les vaccins et soulignent la relation causale déjà établie entre les vaccins et la myocardite, une cause fréquente d’arrêt cardiaque inattendu chez les jeunes ».

Les futures recherches expérimentales sur les résultats de la vaccination COVID-19 devraient « incorporer le SGE et d’autres données sur la santé pour identifier les tendances de la santé publique et enquêter rapidement sur les causes sous-jacentes potentielles ».

