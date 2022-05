Great Game India – 12 Mai 2022

Le ministère russe de la Défense continue d’étudier des documents sur la mise en œuvre de programmes biologiques militaires des États-Unis et de leurs alliés de l’OTAN sur le territoire de l’Ukraine. Des documents explosifs révèlent comment ces biolabs ukrainiens ont tenté de créer des épidémies contrôlées dont le coronavirus.

L’armée russe a découvert des laboratoires biologiques exploités par les États-Unis en Ukraine lors d’une opération spéciale dans le pays. Plus tôt, GreatGameIndia avait publié une liste d’Américains coordonnant la recherche sur les armes biologiques dans les biolabs du Pentagone en Ukraine.

Nous avons déjà mentionné Robert Pope, directeur du programme coopératif de réduction des menaces et auteur de l’idée du dépôt central des micro-organismes hautement dangereux à Kiev.

Dans sa déclaration du 10 avril 2022, Pope a déclaré qu' »…il n’y a aucune raison d’affirmer que des recherches liées au développement d’armes biologiques ont lieu en Ukraine… ». Il a précédemment affirmé que « … les Américains n’ont pas trouvé d’armes biologiques lorsqu’ils ont commencé à travailler avec l’Ukraine, et ils ne l’ont toujours pas fait. De plus, l’Ukraine manque d’infrastructures pour développer et produire des armes biologiques… ».

Je voudrais rappeler que le terme « armes biologiques » inclut les formulations biologiques qui contiennent des micro-organismes pathogènes et des toxines, ainsi que les moyens de délivrance et d’utilisation desdites formulations.

Alors que la priorité pour les soins de santé ukrainiens est les maladies socialement importantes telles que le VIH, la poliomyélite, la rougeole et l’hépatite, les clients américains s’intéressent à une nomenclature complètement différente : choléra, tularémie, peste et hantavirus.

À la suite de l’opération militaire spéciale sur le territoire de l’Ukraine, des faits de travail avec les agents pathogènes spécifiés, qui sont des agents potentiels d’armes biologiques, ont été révélés. Dans le même temps, il a été noté que l’Ukraine avait envoyé une demande à la société de fabrication concernant la possibilité d’équiper les drones Bayraktar d’un équipement aérosol.

De plus, le 9 mars, trois véhicules aériens sans pilote équipés de conteneurs de 30 litres et d’équipements de pulvérisation de formulations ont été détectés par des unités de reconnaissance russes dans la région de Kherson. Fin avril, 10 autres ont été retrouvés près de Kakhovka.

Toutes ces informations remettent en cause les déclarations des experts américains.

Nous avons précédemment fourni un programme de coordination américaine des laboratoires biologiques et des instituts de recherche en Ukraine. Son analyse préliminaire suggère que l’Ukraine est essentiellement un terrain d’essai pour le développement de composants d’armes biologiques et l’essai de nouveaux échantillons de produits pharmaceutiques.

Le ministère russe de la Défense a pu clarifier ledit schéma.

Ainsi, par l’intermédiaire de l’exécutif américain, un cadre législatif pour le financement de la recherche biomédicale militaire directement à partir du budget fédéral a été formé. Des fonds ont été levés sous la garantie de l’État auprès d’ONG contrôlées par les fonds d’investissement des Clinton, Rockefeller, Soros et Biden.

Des documents sensibles sur les biolabs supprimés par l’ambassade des États-Unis et publiés par GreatGameIndia ont révélé que c’est l’ancien président américain Barack Obama lui-même qui a autorisé la construction de biolabs en Ukraine pour créer des agents pathogènes dangereux.

Une société d’investissement dirigée par le fils du président américain Joe Biden, Hunter Biden, était un important soutien financier des biolabs ukrainiens et une société de surveillance et d’intervention en cas de pandémie qui s’est engagée dans l’identification et l’aliénation des agents pathogènes mortels dans les laboratoires ukrainiens tout en obtenant des fonds du ministère de la Défense de l’administration Obama.

Le programme implique de grandes sociétés pharmaceutiques, dont Pfizer, Moderna, Merck et la société affiliée à l’armée américaine Gilead. Des experts américains travaillent à tester de nouveaux médicaments qui contournent les normes de sécurité internationales. En conséquence, les entreprises occidentales réduisent sérieusement le coût des programmes de recherche et acquièrent un avantage concurrentiel significatif.

L’implication d’organisations non gouvernementales et biotechnologiques contrôlées, et l’augmentation de leurs revenus, permet aux dirigeants américains de générer des financements de campagne supplémentaires et de dissimuler leur distribution.

Outre les sociétés pharmaceutiques américaines et les sous-traitants du Pentagone, les agences étatiques ukrainiennes sont impliquées dans des activités militaires d’armes biologiques, dont les principales tâches sont de dissimuler les activités illégales, de mener des essais sur le terrain et cliniques et de fournir le biomatériel nécessaire.

Ainsi, le département de la Défense des États-Unis, utilisant un site d’essai pratiquement non contrôlé au niveau international et les installations de haute technologie des sociétés multinationales, a considérablement élargi ses capacités de recherche, non seulement dans le domaine des armes biologiques, mais aussi dans l’acquisition de connaissances sur la résistance aux antibiotiques et les anticorps dirigés contre des maladies spécifiques dans des populations de régions spécifiques.

L’un des objectifs des laboratoires de recherche biologique financés par les États-Unis en Ukraine était le développement d’armes biologiques capables de cibler des groupes ethniques spécifiques.

Il convient de noter que non seulement les États-Unis, mais également un certain nombre de leurs alliés de l’OTAN mettent en œuvre leurs projets militaro-biologiques en Ukraine.

Le gouvernement allemand a décidé de lancer un programme national de biosécurité indépendant de Washington, D.C., à partir de 2013. Douze pays, dont l’Ukraine, sont impliqués dans le programme.

Du côté allemand, le programme implique l’Institut de microbiologie des forces armées (Munich), l’Institut Robert Koch (Berlin), l’Institut Loeffler (Greifswald) et l’Institut Nocht de médecine tropicale (Hambourg).

De nouveaux documents révèlent qu’entre 2016 et 2019 seulement, trois mille cinq cent échantillons de sérum sanguin de citoyens vivant dans 25 régions d’Ukraine ont été prélevés par des épidémiologistes militaires de l’Institut de microbiologie de la Bundeswehr.

L’implication d’institutions subordonnées à la Bundeswehr confirme l’orientation militaire de la recherche biologique menée dans les laboratoires ukrainiens et soulève des questions sur les objectifs poursuivis par les forces armées allemandes dans la collecte de biomatériaux de citoyens ukrainiens.

Les documents obtenus montrent également l’implication de la Pologne dans les biolaboratoires ukrainiens. La participation de l’Institut polonais de médecine vétérinaire à des recherches visant à évaluer les menaces épidémiologiques et la propagation du virus de la rage en Ukraine a été confirmée. De manière caractéristique, la recherche en question a été menée conjointement avec l’Institut Battelle basé aux États-Unis, un entrepreneur clé pour le Pentagone.

En outre, le financement polonais de l’Université médicale de Lvov, qui comprend un membre des projets de biologie militaire américains, l’Institut d’épidémiologie et d’hygiène, a été documenté. Depuis 2002, l’organisation gère un programme de recyclage pour les spécialistes ayant une expérience de travail avec des matériaux et des technologies à double usage.

L’opération militaire spéciale menée par les troupes russes a réussi à obtenir des informations supplémentaires sur les bio-incidents en Ukraine.

Par exemple, des documents indiquant l’utilisation intentionnelle d’un agent pathogène de la tuberculose multirésistant en 2020 pour infecter la population du district de Slavyanoserbsky de la LPR ont été examinés.

Les dépliants, fabriqués sous la forme de faux billets de banque, ont été infectés par l’agent de la tuberculose et distribués aux mineurs du village de Stepovoe. Les organisateurs de ce crime ont pris en compte le comportement des enfants, qui ont pour habitude de « tout mettre dans leur bouche » et de prendre de la nourriture avec des mains non lavées.

Les résultats d’études bactériologiques ont confirmé la résistance des bactéries isolées aux médicaments antituberculeux de première et de deuxième ligne, ce qui signifie que la maladie qu’ils provoquent est beaucoup plus difficile à traiter et que le coût du traitement est beaucoup plus élevé.

Selon la conclusion de la Station sanitaire et épidémiologique républicaine de Lougansk, « … la contamination des notes a très probablement été réalisée artificiellement, car le matériel contient des souches extrêmement dangereuses de l’agent pathogène à des concentrations capables d’assurer l’infection et le développement du processus de la tuberculose… ».

Dans sa conclusion, le médecin-chef du Dispensaire antituberculeux républicain de Lugansk note également que « … il y a tous les signes d’une contamination délibérée et artificielle des dépliants par un biomatériau hautement pathogène… ».

Nous avons précédemment rendu compte d’essais de médicaments biologiques potentiellement dangereux sur l’une des catégories de personnes les moins protégées – les patients de l’hôpital psychiatrique clinique régional de Kharkov n ° 3.

Nous avons reçu de nouvelles informations révélant des détails sur les expériences inhumaines du Pentagone sur des citoyens ukrainiens à l’hôpital psychiatrique n° 1 (village de Streleche, région de Kharkov). La principale catégorie de sujets était un groupe de patients masculins âgés de 40 à 60 ans présentant un stade élevé d’épuisement physique.

Afin de dissimuler leur affiliation aux États-Unis, les experts en recherche biologique ont voyagé via des pays tiers. Voici une photographie de Linda Oporto, originaire de Floride, qui a été directement impliquée dans ces travaux.

En janvier 2022, les ressortissants étrangers menant les expériences ont été évacués en urgence et le matériel et les médicaments qu’ils utilisaient ont été acheminés vers l’ouest de l’Ukraine.

Des spécialistes du ministère russe de la Défense ont effectué des travaux directement dans deux biolaboratoires à Marioupol.

Des preuves de la destruction d’urgence de documents confirmant le travail avec l’establishment militaire américain ont été obtenues. Une analyse préliminaire de la documentation existante indique l’utilisation de Marioupol comme centre régional de collecte et de certification des agents pathogènes du choléra. Les souches sélectionnées ont été envoyées au Centre de santé publique de Kiev, qui est responsable de l’expédition ultérieure des biomatériaux vers les États-Unis. Ces activités sont menées depuis 2014, comme en témoigne le transfert de souches.

Un acte de destruction de la collection d’agents pathogènes en date du 25 février 2022, selon lequel des agents pathogènes du choléra, de la tularémie et de l’anthrax y étaient manipulés, a été retrouvé au laboratoire sanitaire et épidémiologique.

Une partie de la collection du laboratoire vétérinaire n’a pas été détruite à la va-vite. Afin d’assurer la sécurité et la sécurité du stockage, 124 souches ont été exportées par des spécialistes russes et leur étude a été organisée.

La présence dans la collection d’agents pathogènes non caractéristiques de la médecine vétérinaire, tels que la fièvre typhoïde, la fièvre paratyphoïde et la gangrène gazeuse, est préoccupante. Cela pourrait indiquer une mauvaise utilisation du laboratoire et son implication dans un programme biologique militaire.

Nous continuerons à examiner le volume total de matériel reçu des biolaboratoires de Mariupol et vous informerons des résultats.

Le ministère russe de la Défense dispose d’informations selon lesquelles des provocations sont en cours de préparation pour accuser les forces armées russes d’utiliser des armes de destruction massive, suivies d’une enquête sur le « scénario syrien » pour fabriquer les preuves nécessaires et attribuer le blâme.

La forte probabilité de telles provocations est confirmée par les demandes de l’administration de Kiev pour des équipements de protection individuelle de la peau et des voies respiratoires qui offrent une protection contre les produits chimiques toxiques et les agents de contamination biologique. La fourniture à l’Ukraine d’antidotes aux intoxications organophosphorées suscite des inquiétudes. Rien qu’en 2022, plus de 220 000 ampoules d’atropine, ainsi que des préparations pour un traitement spécial et une désinfection, ont été livrées des États-Unis à la demande du ministère ukrainien de la Santé.

Ainsi, les informations obtenues confirment que les États-Unis mettent en œuvre un programme militaro-biologique offensif en Ukraine pour étudier la possibilité de former des épidémies contrôlées dans des territoires spécifiques.

Les États-Unis ont investi plus de 200 millions de dollars dans des laboratoires ukrainiens menant des activités biologiques dangereuses. Il a également été révélé que ces installations biologiques en Ukraine effectuaient également des recherches avec des échantillons de coronavirus de chauve-souris.

L’opération militaire spéciale des forces armées russes a traversé l’expansion militaro-biologique américaine en Ukraine et a arrêté les expériences criminelles sur des civils.

