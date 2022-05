« J’ai perdu mes économies »: la crypto-monnaie Terra Luna s’effondre à 98% du jour au lendemain + Le rouble nommé la devise la plus performante au monde par Bloomberg

« J’ai perdu mes économies »: la crypto-monnaie Terra Luna s’effondre à 98% du jour au lendemain

Le prix de la crypto-monnaie Terra (LUNA) a chuté de plus de 99 %, balayant les richesses des propriétaires de crypto. Autour d’une étape, l’important marché de la cryptographie Binance a brièvement interdit les retraits du réseau Terra (LUNA), empêchant même ceux qui avaient besoin de vendre de le faire.

Terra, l’une des dix crypto-monnaies les plus appréciées, est tombée sous la barre des 1 $ mercredi après avoir atteint un sommet de près de 120 $ le mois dernier. Au milieu d’un effondrement à l’échelle du marché, d’autres pièces semblent être en péril.

Le plus gros des pertes s’est produit du jour au lendemain, avec une baisse des prix de 98% en seulement 24 heures.

L’effondrement soudain a vu sa capitalisation boursière chuter de près de 40 milliards de dollars à seulement 500 millions de dollars, provoquant des pertes catastrophiques pour les investisseurs en crypto-monnaie.

Un contributeur du sous-Reddit r / TerraLuna a déclaré: « J’ai perdu toutes mes économies. » « J’avais acheté Luna à 85 $, je ne savais pas quoi faire. »

Un autre utilisateur a affirmé avoir perdu 15 000 $ après avoir échoué à vendre son stock pour un gain important alors qu’il dépassait 100 $ le mois dernier.

« J’aurais dû encaisser quand c’était 100 $, alors j’aurais gagné 25 000 $ », a écrit No-Forever, utilisateur de Reddit. « Mais je suis devenu avide en espérant obtenir plus d’argent pour pouvoir au moins payer un acompte pour une maison pour ma famille. Je suppose que pas de maison et d’économies alors.

Après que les utilisateurs se soient inquiétés des conséquences du crash, les modérateurs du site, qui compte plus de 44 000 utilisateurs, ont promu un fil de discussion avec des numéros d’assistance en haut de la page. « J’ai perdu plus de 450 000 $, je ne peux pas payer la banque », a déclaré un utilisateur du forum. « Je vais bientôt perdre ma maison. Je deviendrai sans-abri. »

« Volume élevé de transactions de retrait en attente… causé par la lenteur et la congestion du réseau », a déclaré la bourse basée aux îles Caïmans.

La crise de Terra survient lors d’un ralentissement plus large du marché des crypto-monnaies, le bitcoin chutant de plus de 50 % par rapport à son sommet historique de près de 69 000 $ en novembre, mais l’effondrement de LUNA a été exacerbé par des problèmes avec le stablecoin UST de Terra indexé sur le dollar.

Le prix de Terra (LUNA) a implosé en mai 2022. (CoinMarketCap)

L’UST s’est dissocié du dollar plus tôt cette semaine, tombant à 0,29 $. Bien que de nombreux investisseurs estiment que le projet est terminé, la Luna Foundation Guard (LFG), qui sert d’intendant pour l’UST, vise actuellement à financer plus d’un milliard de dollars pour ressusciter le stablecoin algorithmique.

« Près d’annoncer un plan de relance pour $UST », a déclaré Do Kwon, le fondateur de Terraform Labs, sur Twitter mardi. « Tenir fermement. »

Mercredi, il a suivi cela avec un fil Twitter, appelant à la patience de la communauté.

« Je comprends que les 72 dernières heures ont été extrêmement difficiles pour vous tous – sachez que je suis résolu à travailler avec chacun d’entre vous pour surmonter cette crise, et nous allons nous en sortir », a-t-il écrit.

« L’écosystème Terra est l’un des plus dynamiques de l’industrie de la cryptographie, avec des centaines d’équipes passionnées qui créent des applications définissant des catégories au sein de… Le retour à la forme de Terra sera un spectacle à voir. »

Soutenez MIRASTNEWS pour nous permettre de mettre à votre disposition de meilleurs contenus, poursuivre les recherches et mener des investigations plus poussées de manière indépendante sur les menaces de l’État profond contre l’humanité.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Le rouble nommé la devise la plus performante au monde par Bloomberg

Suite à la croissance du rouble de 11% par rapport au dollar américain depuis le début de l’année, Bloomberg a désigné le rouble comme la devise la plus performante au monde.

Selon Bloomberg, le rouble russe a surperformé 31 principales devises en termes de croissance depuis le début de 2022, ce qui en fait la devise la plus performante au monde.

Le rouble a gagné plus de 11% par rapport au dollar américain depuis le début de l’année, selon la publication. Sur le marché international des devises, le taux de change du rouble a augmenté encore plus rapidement, de près de 12 % jusqu’à présent.

Le 12 mai, le taux de change a plongé à 63 roubles pour un dollar, le plus haut depuis février 2020, et à 65 roubles pour un euro, le plus haut depuis près de cinq ans, lors des échanges à la Bourse de Moscou.

En termes de dynamique, le rouble russe a dépassé le réal brésilien, qui a également connu une formidable augmentation de plus de 9 %. Le peso mexicain occupe la troisième place du classement des devises les plus performantes, avec une augmentation de 1 % par rapport au dollar américain.

En mars, le rouble a atteint de nouveaux plus bas face au dollar et à l’euro lorsque les États-Unis et leurs alliés ont imposé des sanctions économiques sévères à la Russie au sujet de la guerre en Ukraine.

Cependant, une fois que le gouvernement a mis en place une série de mesures de soutien, le rouble russe a commencé à s’apprécier considérablement et n’a cessé de grimper depuis lors. Le ministère russe des Finances a ordonné aux exportateurs russes de vendre 80 % du total de leurs recettes en devises, en plus d’imposer des contrôles temporaires des capitaux. La création d’un mécanisme basé sur le rouble pour les paiements à l’exportation de gaz a également contribué à la stabilisation du rouble en augmentant la disponibilité de la monnaie sur le marché et en augmentant la demande.

Certains analystes occidentaux, selon Bloomberg, pensent que la hausse du rouble est artificielle. Selon l’article, « certains stratèges » estiment que « le rallye n’est pas crédible car de nombreux magasins de change ont cessé de négocier le rouble au motif que sa valeur vue sur les moniteurs n’est pas le prix auquel il peut être échangé dans le monde réel. »

D’autres pays, dont la Turquie et l’Argentine, ont récemment mis en place des contrôles de capitaux mais n’ont pas eu le même succès que la Russie, selon Bloomberg. La livre turque a perdu 13 % face au dollar depuis le début de 2022, tandis que le peso argentin a perdu 12,3 %.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia