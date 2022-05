SAINT-PÉTERSBOURG

Le plan américain de lutte contre la Russie RÉVÉLÉ dans un rapport de 2019 – Inside Russia Report

6 449 vues 13 mai 2022

Un rapport de la RAND Corporation, de retour en 2019 Points clés :

Le « saignement » de la Russie doit être réalisé avec l’utilisation des mesures suivantes : –

Entraver les exportations russes de gaz naturel vers l’Europe en s’opposant à la rénovation des pipelines et en manipulant les prix mondiaux du pétrole ; –

Encourager la fuite des cerveaux et chercher à aggraver davantage la crise démographique de la Russie ; –

Fournir une aide létale à l’Ukraine ; –

Promouvoir un changement de régime en Biélorussie ; –

Utiliser la désinformation pour diminuer le soutien étranger et national à la direction de la RF ; –

Augmenter la taille de l’arsenal nucléaire américain (le fait que cela rompe plusieurs traités entre les États-Unis et la RF n’est pas mentionné) ; – Exploitation des tensions dans le Caucase du Sud (Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan) ; –

Contester la présence de la RF en Moldavie ; –

Contrôler la mer Noire, empêchant finalement la RF de revendiquer les eaux territoriales autour de Sébastopol.

Ce qui est vraiment essentiel ici est le suivant : ce que RAND avait déclaré – et publié, dès 2010 – sur la question de l’Ukraine, s’est entièrement produit.

Sources citées : Extending Russia Competing from Advantageous Ground : https://www.rand.org/pubs/research_re…

RAND en bref : https://www.rand.org/about/glance.html

Rapport annuel RAND 2021 : https://www.rand.org/pubs/corporate_p…

Rapport annuel 2019 de la RAND : demain exige aujourd’hui : https://www.rand.org/pubs/corporate_p…

Alex Christoforou se penche sur les développements récents

La Pologne, la Roumanie, la Finlande et la Suède subiront le même sort que l’Ukraine aux mains des néo-conservateurs. La Russie s’attend à la meilleure récolte de blé de son histoire. 36 entreprises de l’UE en ligne pour payer le gaz russe en roubles. Nouveau récit pour le public occidental : les tunnels/catacombes d’Odessa sont suggérés pour une partie 2 d’Avostal ; énorme changement de politique de la part de la Russie – Non à l’adhésion de l’Ukraine à l’UE – L’UE est désormais identique à l’OTAN. L’Ukraine doit être non alignée et neutre.

La Russie change de position sur la candidature de l’Ukraine à l’UE

Le point de vue de Moscou sur l’adhésion de l’Ukraine à l’UE est désormais aligné sur sa position sur l’adhésion du pays à l’OTAN

La Russie a changé sa position sur les perspectives d’adhésion de l’Ukraine à l’UE, a révélé le représentant permanent adjoint de Moscou auprès de l’ONU, Dmitry Polyanskiy. Un tel objectif ne peut désormais faire partie d’aucun accord de paix avec Kiev, a déclaré le diplomate à Unherd News dans une interview jeudi.

Auparavant, Moscou n’était pas préoccupé par les perspectives d’adhésion de l’Ukraine à l’organisation, a-t-il indiqué, mais la position a depuis changé.

Polyanskiy a expliqué que le catalyseur était le comportement de Bruxelles depuis que la Russie a lancé son offensive, en février. Moscou estime que l’UE s’est complètement alignée sur l’OTAN dirigée par les États-Unis.

Il a particulièrement souligné une récente déclaration du chef de la diplomatie du bloc, Josep Borrell, dans laquelle le responsable d’origine espagnole a ouvertement exprimé sa préférence pour une solution militaire au conflit actuel.

« Nous n’étions pas très inquiets à ce stade pour l’Union européenne, mais la situation a changé après la déclaration de M. Borrell selon laquelle » cette guerre doit être gagnée sur le champ de bataille « et après le fait que l’Union européenne est le leader des livraisons d’armes. [vers l’Ukraine]. Je pense que notre position sur l’Union européenne est maintenant plus similaire à celle de l’OTAN parce que nous ne voyons pas une grande différence », a déclaré Polyanskiy.

Le conflit s’est déjà aggravé au point qu’il n’y a plus ou peu de place pour la diplomatie, a-t-il admis. Polyanskiy a blâmé, ce qu’il a décrit comme, le manque de dialogue constructif, l’incapacité de Kiev à tenir ses promesses et les efforts occidentaux pour prolonger les hostilités pour la situation.

« À ce stade, franchement, je ne vois aucune possibilité diplomatique compte tenu de la position de l’Ukraine, compte tenu de l’alimentation de ce conflit par l’Occident. En tant que diplomate, je dois reconnaître qu’il n’y a pas de place pour la diplomatie en ce moment », a-t-il insisté.

Polyanskiy a refusé de fournir des estimations sur la durée du conflit. « Je n’ai pas de boule de cristal pour prédire de telles choses », a-t-il déclaré.

Si le conflit en Ukraine est tenté d’être arrêté en mettant du gaz dans le feu par les pays occidentaux, bien sûr, il peut se prolonger pendant un certain temps, mais cela ne changerait pas tout le rythme du conflit, cela n’empêcherait pas la Russie d’atteindre le objectifs.

La Russie a attaqué l’État voisin fin février, à la suite de l’échec de l’Ukraine à mettre en œuvre les termes des accords de Minsk, signés pour la première fois en 2014, et de la reconnaissance éventuelle par Moscou des républiques du Donbass de Donetsk et de Lougansk. Les protocoles négociés par l’Allemagne et la France ont été conçus pour donner aux régions séparatistes un statut spécial au sein de l’État ukrainien.

Le Kremlin a depuis exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais le bloc militaire de l’OTAN dirigé par les États-Unis. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée et a démenti les allégations selon lesquelles il prévoyait de reprendre les deux républiques par la force.

Patrick Lancaster visite la ville du Donbass pour écouter les habitants et voir les derniers dégâts causés par les attaques quotidiennes des forces ukrainiennes ; Le maire explique les problèmes d’approvisionnement en eau qui en découlent.

L’Ukraine tire sur Gorlovka Everyday depuis de nombreux mois. Dans ce rapport, nous nous sommes rendus sur le site de plusieurs attaques au fur et à mesure qu’elles se sont produites, puis nous avons parlé au maire de Gorlovka Ivan Prihotko de la situation générale dans la ville.

C’est ce que le Collectif Ouest finance si fièrement.