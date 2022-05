Comment le Conseil de l’Atlantique a tiré sur la matrice COVID-19 sur le monde

Peu de gens savent que la censure de la vérité sur la COVID-19 par Big Tech, Big Government, Big Pharma est activement coordonnée par le bras de propagande de guerre de l’OTAN, le Conseil de l’Atlantique. C’est ainsi que le Conseil de l’Atlantique a tiré la matrice COVID-19 sur le monde.

Depuis le début de la pandémie déclarée, GreatGameIndia est traqué par l’Atlantic Council et ses laquais. Parfois, ces agents étaient des journalistes de publications grand public de renommée mondiale et d’autres fois des initiatives nouvellement créées dans le but exprès de mettre ces diseurs de véridité en faillite et hors publication.

Après une année entière d’enquête approfondie, voici ce que le Conseil de l’Atlantique a finalement conclu à propos de GreatGameIndia :

Mis à part le fait qu’il est originaire de GreatGameIndia, il n’y a presque aucun moyen de déterminer la provenance de l’histoire. Devons-nous supposer qu’un écrivain conspirateur de GreatGameIndia avec une imagination hyperactive a reconstitué tout cela dans la conviction sincère qu’il a révélé la sombre vérité derrière la façon dont COVID-19 a commencé et que le monde devait être dit ?

C’est parfaitement possible : les nouveaux médias

L’environnement regorge de contenus complotistes élaborés imaginés par des esprits obsessionnels avec du temps libre. Ou cette histoire a-t-elle été délibérément conçue par des acteurs de la désinformation, soit des idéologues partisans, soit des agents de l’État en coulisses, afin de susciter l’indignation contre le gouvernement chinois pour avoir déclenché une crise mondiale de la pandémie?

GreatGameIndia est-il une façade, une publication bidon créée et financée dans le but exprès de semer des histoires comme celle-ci ? Cet épisode entier est-il un exemple de guerre clandestine de l’information menée à la vue de tous ? Comment pourrions-nous savoir d’une manière ou d’une autre ?

Le commentaire ci-dessus fait référence à notre article l’Arme biologique Coronavirus (Coronavirus Bioweapon).

Enfin, le Conseil de l’Atlantique nous a mis sur la liste des superdiffuseurs, déclenchant une vague de journalisme moqueur déterminé à salir notre réputation.

On pourrait supposer que les arguments venant des arbitres de Science pour démystifier nos reportages seraient une sorte de révélation.

En effet, ce fut une révélation. Voici ce que la Batwoman de Chine, Shi Zhengli, a soutenu après que nous ayons rendu compte de l’étude de scientifiques indiens qui a conclu que le coronavirus avait été conçu avec des insertions de type SIDA – et qu’il n’y avait aucun moyen que cela se soit produit naturellement :

« Le nouveau coronavirus 2019 est la nature qui punit la race humaine pour avoir conservé des habitudes de vie non civilisées. Moi, Shi Zhengli, je jure sur ma vie que cela n’a rien à voir avec notre laboratoire. Je conseille à ceux qui croient et répandent des rumeurs provenant de sources médiatiques nuisibles, ainsi qu’à ceux qui croient à la soi-disant analyse académique peu fiable des universitaires indiens, de fermer leur bouche puante. »

Les scientifiques indiens ont finalement été contraints au silence et l’étude s’est rapidement rétractée. Après la fuite des e-mails de Fauci, il a été révélé que c’était le Dr Anthony Fauci lui-même qui avait menacé les scientifiques indiens et les avait forcés à retirer leur étude liant la COVID-19 au virus du SIDA.

« L’année dernière, un groupe de scientifiques indiens a découvert que le coronavirus avait été conçu avec des insertions similaires au SIDA. Maintenant, les e-mails de Fauci révèlent que c’est le Dr Anthony Fauci lui-même qui a menacé les scientifiques indiens et les a forcés à retirer leur étude » ! https://t.co/4fF7T6zotr

– Prashant Bhushan (@ pbhushan1) 7 juin 2021

Plus tard, nul autre que le lauréat du prix Nobel français Luc Montagnier lui-même a confirmé les conclusions de l’étude.

Cher @GreatGameIndia

Il semble qu’une de vos études concernant les insertions du VIH dans le coronavirus ait été confiée à un lauréat du prix Nobel, Luc Montagnier https://t.co/82BMeFiAhq

Il a découvert que le VIH avait été nominé pour un prix Nobel en 2008/2009. Il s’est inspiré d’un groupe indien.

– Aube Digitale (@AubeDigitale) 17 avril 2020

Pendant tout ce temps, lorsque les vérificateurs des faits du Conseil de l’Atlantique étaient occupés à déformer tous ceux qui remettaient en question leurs théories du pays des merveilles, le dieu de la science, le Dr Fauci lui-même, était occupé à collaborer avec des scientifiques britanniques pour dissimuler les informations selon lesquelles COVID-19 était fabriqué par un homme.

Dès le début de la pandémie, le Dr Anthony Fauci craignait que le public ne conclut que Covid était originaire de l’Institut de virologie de Wuhan et qu’il pourrait faire l’objet d’une enquête criminelle pour avoir financé la recherche sur les armes biologiques, également connue sous le nom d’expériences de gain de fonction.

Depuis le début de la pandémie déclarée, GreatGameIndia a également suivi un fil d’enquête critique sur l’origine de la COVID-19. La clé de tout ce problème est ce qui s’est passé au Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg au Canada.

Les conclusions de cette enquête ont été corroborées par nul autre que l’expert en armes biologiques, le Dr Francis Boyle, qui a rédigé la loi sur la convention sur les armes biologiques suivie par de nombreux pays.

Le rapport a provoqué une controverse internationale majeure et est activement réprimé par une partie des médias grand public. Pendant ce temps, le journaliste qui a attaqué notre histoire a été viré pour plagiat.

Après plus d’un an, les autorités canadiennes ont publié des documents censurés sur des virus mortels volés à Winnipeg au laboratoire de Wuhan.

Il y a maintenant suffisamment d’attention du public sur la question et les Canadiens ont commencé à exiger des réponses de leur gouvernement.

Que s’est-il réellement passé au Laboratoire national de microbiologie de #Canada à Winnipeg ? #COVID-19

Lire la suite 👉🏽 https://t.co/tai5nCx8k9 pic.twitter.com/MR8l4Ocyqn

– GreatGameIndia (@GreatGameIndia) 2 juillet 2021

En mars de cette année, GreatGameIndia a rapporté comment le Parlement canadien a éclaté au sujet d’un débat houleux concernant la dissimulation d’espions chinois volant le coronavirus du laboratoire BSL-4 de Winnipeg à l’Institut de virologie de Wuhan en Chine.

Le président de l’Agence de la santé publique du Canada a eu jusqu’à la fin de la semaine pour expliquer pourquoi deux scientifiques du gouvernement canadien (des espions chinois) ont été licenciés 18 mois après avoir été escortés du seul laboratoire de niveau 4 du #Canada.

Lire la suite 👉🏽 https://t.co/CP87kiQxh7 pic.twitter.com/YE1HqU4xPc

– GreatGameIndia (@GreatGameIndia) 28 mars 2021

Même l’origine de la souche Omicron est embourbée dans la controverse. Les premiers cas connus d’Omicron découverts au Botswana ont été découverts chez des « ressortissants étrangers en mission diplomatique ».

Plus important encore, ces diplomates n’étaient présents au Botswana que pendant quatre jours et, en peu de temps, ont atteint le statut de patients zéro, un, deux et trois de la souche la plus récente et la plus importante de COVID ?

Le pays auquel appartiennent ces « ressortissants étrangers » n’est pas mentionné. Pourquoi donc? Et comment les médias ne se concentrent-ils pas sur cela ?

Où nous allons d’ici n’est pas difficile à voir. Et pour ceux qui résistent jour après jour au bruit scientifique pompé par le système, la guerre ne fait que commencer. Et comment 2022 se déroulera pour vous dépendra de votre volonté d’exposer la tête du serpent.

