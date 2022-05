Le directeur des NIH confirme que l’agence a caché les origines de la COVID à la demande de scientifiques chinois

Les dirigeants chinois ont jusqu’à présent refusé de participer à une enquête mondiale sur les racines de la pandémie. Maintenant, le directeur du NIH a confirmé que l’agence avait caché les origines de la COVID à la demande de scientifiques chinois.

Le directeur par intérim des National Institutes of Health, Lawrence Tabak, a admis mercredi devant les législateurs que les responsables américains de la santé avaient retenu les séquences initiales du génome de la COVID-19 à la demande des scientifiques chinois, mais a déclaré que les informations restaient au dossier.

Tabak a informé un sous-comité des crédits de la Chambre que les National Institutes of Health « avaient éliminé de la vue du public » les données du hotspot pandémique à Wuhan, en Chine, avant de préciser que les enquêteurs pouvaient toujours les récupérer via un « lecteur de bande » archaïque.

Selon Vanity Fair, le matériel a été gardé secret en réaction à une demande de scientifiques chinois, malgré le fait qu’il pourrait aider à déterminer si le virus s’est répandu depuis l’Institut de virologie de Wuhan ou s’est propagé naturellement des animaux aux humains.

Tabek a été invité par le représentant Jaime Herrera Beutler (R-Washington) à clarifier pourquoi les autorités américaines coopéreraient avec ce type de proposition.

« Il ne fait aucun doute que la communication que nous avions sur l’archive de séquences – Sequence Read Archive – aurait pu être améliorée. Je l’admets librement », a déclaré Tabek. « Si je peux me permettre, l’archive n’a jamais supprimé la séquence, elle ne l’a tout simplement pas rendue disponible pour interrogatoire. »

Lawrence Tabak, directeur par intérim des National Institutes of Health, témoigne le 11 mai. Jacquelyn Martin/AP

« Alors attends, tu as toujours l’information ? » Beutler a suivi.

« Nous avons l’information … Toute personne qui soumet à l’archive de lecture de séquence est autorisée à demander qu’elle soit supprimée », a expliqué Tabak. « Et cet enquêteur a fait cela. Mais nous ne l’effaçons jamais. »

« Alors vous n’avez plus l’information ? » a demandé Beutler.

« Nous faisons. Nous n’effaçons jamais les informations. Nous le gardons », a précisé Tabak.

« Donc, ils ont pu en retirer la diffusion publique? » la députée a suivi.

« C’est exact, » dit-il.

« OK, donc les chercheurs peuvent postuler au NIH et obtenir les informations de votre part? » a demandé Beutler.

« De la manière dont il a été initialement éliminé de la vue du public, il a été retiré, et c’est le plus difficile d’accès pour les gens », a répondu Tabak. « L’erreur qui a été commise, et nous l’avons découvert après un examen de tous nos processus, était qu’elle aurait dû être supprimée. La distinction étant que si elle est retirée, elle est archivée sur un lecteur de bande – une technologie ancienne, mais c’est comme ça que ça se passe. Mais lorsqu’il est retiré, il est toujours accessible par numéro d’accès, et les chercheurs peuvent donc accéder à ces informations. »

Le personnel de sécurité surveille l’extérieur de l’Institut de virologie de Wuhan lors de la visite de l’Organisation mondiale de la santé le 3 février 2021. Thomas Peter/REUTERS

« Alors l’information est toujours là ? » Beutler a résumé.

« C’est correct. L’information n’a jamais été perdue », a répété Tabak.

Vanity Fair a révélé le 31 mars que le chercheur en évolution Jesse Bloom avait découvert que les premières séquences de COVID-19 manquaient dans un dépôt de données géré par le gouvernement l’année dernière.

Bloom aurait été ligoté par un comité de chercheurs constitué par le directeur des NIH de l’époque, Francis Collins, et le directeur de l’institut des maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, lorsqu’il a abordé le problème.

Bloom aurait partagé un projet d’article académique avec Collins et Fauci, qui se seraient opposés au récit de Bloom selon lequel des scientifiques chinois effacent « subrepticement » les séquences lors d’un appel vidéo Zoom en juin 2021. Selon le rapport, Fauci a expliqué que l’expression « chargé » signifiait un Couvrir.

Collins aurait informé Bloom que l’équipe de Wuhan avait le pouvoir de reprendre les premières données sur la pandémie et qu’il était immoral pour Bloom de les contester. Le biologiste évolutionniste Kristian Andersen a été choisi pour assister à l’appel de Collins.

Andersen aurait proposé d’effacer l’article de Bloom d’un serveur de « préimpression » « d’une manière qui ne laisserait aucune trace que cela avait été fait ».

Les dirigeants chinois ont refusé de participer à une enquête mondiale sur les racines de la pandémie. Depuis mars 2020, le virus de la COVID-19 a tué environ 1 million d’Américains et déclenché d’importants bouleversements sociaux, économiques et éducatifs.

Dans un rapport d’août, la communauté du renseignement américain a déclaré que le virus avait peut-être fui de l’Institut de virologie de Wuhan, citant ce scénario comme l’une des deux possibilités « plausibles » aux côtés de la propagation naturelle par les animaux.

Mercredi, Lawrence Tabak a reconnu que les premières séquences du génome de la COVID-19 avaient été gardées secrètes à la demande d’experts chinois. Jacquelyn Martin/AP

Le président Biden exprime rarement publiquement son désir que la Chine soit ouverte sur les racines de la pandémie. L’ancien président Donald Trump, quant à lui, a demandé 10 000 milliards de dollars d’indemnisation à la Chine.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré lundi au Post que l’administration Biden envisageait d’annuler certaines des taxes de Trump sur les produits chinois « séparément » des efforts américains pour la divulgation des coronavirus.

Selon des documents obtenus par The Intercept en septembre, les responsables américains de la santé ont indirectement financé des études de « gain de fonction » au laboratoire de Wuhan, qui comprenaient la modification de trois coronavirus de chauve-souris distincts de la COVID-19 et la révélation que lorsque des récepteurs de type humain ont été introduits pour eux, ils étaient devenus beaucoup plus contagieux chez les souris « humanisées ».

