Les vaccins COVID peuvent apporter une avalanche de maladies neurologiques

Citant plusieurs études, Stephanie Seneff affirme que les vaccins COVID peuvent provoquer une avalanche de maladies neurologiques et affirme que le vaccin peut être pire que la maladie elle-même.

Stephanie Seneff, Ph.D., une éminente chercheuse au MIT depuis plus de cinq décennies, discute des vaccinations COVID-19. Depuis 2008, elle se concentre principalement sur le glyphosate et le soufre, mais l’année dernière, elle s’est penchée sur la science de ces injections innovantes et a rédigé un excellent article sur le sujet.

« Pour avoir développé cette technologie incroyablement nouvelle si rapidement et pour sauter autant d’étapes dans le processus d’évaluation [sa sécurité], c’est une chose incroyablement imprudente qu’ils ont faite », dit-elle. « Mon instinct était que c’était mauvais, et j’avais besoin de savoir [la vérité].

J’ai donc vraiment creusé dans la littérature de recherche des personnes qui ont développé ces vaccins, puis dans la littérature de recherche plus approfondie sur ces sujets. Et je ne vois pas comment ces vaccins peuvent faire quelque chose de bien. Quand vous pesez le bien contre le mal, je ne vois pas comment ils pourraient gagner, d’après ce que j’ai vu.

Un nombre important de morts augmentera dans les mois et les années à venir.

Les statistiques des mois dans le programme de vaccination brossent un tableau sombre. Seneff cite des recherches qui montrent que les décès parmi les plus de 60 ans sont 14,6 fois plus probables au cours des 14 premiers jours après avoir reçu leur première injection COVID que ceux qui ne le sont pas. C’est incroyable. Le document complet peut être trouvé ici.

D’autres données examinées dans la vidéo ci-dessus révèlent que les taux de mortalité généraux ont augmenté depuis le déploiement des vaccins COVID-19, à l’exception de quelques endroits. Seneff, étonnamment, croit qu’elle a compris pourquoi. Le glyphosate n’est pas utilisé dans les pays où les vaccins COVID-19 n’ont pas augmenté les taux de mortalité.

« J’ai immédiatement suspecté le glyphosate lorsque j’ai commencé à voir la COVID-19 », explique Seneff. « J’ai écrit un livre sur le glyphosate intitulé » Toxic Legacy « , et j’ai un chapitre entier dans ce livre sur le système immunitaire. Je crois que le glyphosate est un naufrage pour le système immunitaire inné, et lorsque votre système immunitaire est faible, votre corps doit réagir de manière excessive au virus. Il ne peut pas tuer le virus.

Donc, cela finit par [causer] des dommages collatéraux et détruire vos tissus. Vous entrez dans ce genre de situation de tempête de cytokines où vous détruisez vos poumons et vous ne pouvez pas faire face. Ce n’est pas vraiment le virus. C’est la réaction immunitaire au virus qui vous tue, et c’est parce que votre système immunitaire est trop faible. Si vous avez un système immunitaire inné fort, je pense que vous ne ressentirez même pas les symptômes de la COVID-19.

Lorsque vous regardez les statistiques sur les pays qui sont durement touchés et qui ne peuvent tout simplement pas devancer ce virus, ce sont clairement les pays qui utilisent beaucoup de glyphosate et qui développent des biocarburants à base de plantes exposées au glyphosate. Donc, je pense que c’est aussi une pièce essentielle du puzzle. Le glyphosate est dans l’atmosphère… [et] les gens le respirent. Alors maintenant, vous obtenez une attaque directe sur le système immunitaire des poumons, ce qui vous rend très sensible à la COVID.

Seneff pense que les «vaccins» COVID-19 tueront beaucoup plus de personnes que la maladie elle-même et aggraveront en fait la maladie. Seneff fournit une étude de cas effrayante d’un patient cancéreux au Royaume-Uni qui a reçu 101 jours de traitement pour une COVID-19 sévère.

Ils n’ont pas réussi à le traiter avec des cocktails d’anticorps, et après sa mort, ils ont découvert que la principale variation du SRAS-CoV-2 dans son corps avait une douzaine de mutations distinctes dans la protéine de pointe. Son corps a trouvé un moyen de contourner les anticorps, ce qui est une pièce importante du puzzle.

« Je pense que les vaccins font la même chose », soutient Seneff, notant que seulement 17% des personnes vaccinées dont le système immunitaire est affaibli créent des anticorps. Étonnamment, ces personnes ont peut-être eu la fin de l’affaire. Parce que leur fonction immunitaire est inadéquate, les anticorps peuvent ne pas fonctionner, permettant au virus de développer une résistance et d’évoluer.

«Je pense que vous avez beaucoup de personnes immunodéprimées dans un pays où le glyphosate détruit le système immunitaire des gens, et cela donne une formidable opportunité au virus de muter. Le vaccin va accélérer ce processus parce que nous vaccinons des personnes immunodéprimées à gauche et à droite. »

Le remède vaccinal peut être pire que la maladie

La description de Seneff de la protéine de pointe en tant que toxine métabolique est beaucoup plus détaillée dans son article (pdf ci-dessous). Les passages significatifs mis en évidence ci-dessous commencent par la façon dont la protéine de pointe peut causer des dommages pathologiques aux poumons, au cœur et au cerveau :

« L’image émerge maintenant que le SRAS-CoV-2 a de graves effets sur le système vasculaire de plusieurs organes, y compris le système vasculaire cérébral… Dans une série d’articles, Yuichiro Suzuki, en collaboration avec d’autres auteurs, a présenté un argument solide selon lequel la protéine de pointe par elle-même peut provoquer une réponse de signalisation dans le système vasculaire avec des conséquences potentiellement étendues.

Ces auteurs ont observé que, dans les cas graves de COVID-19, le SRAS-CoV-2 provoque des modifications morphologiques importantes du système vasculaire pulmonaire… De plus, ils ont montré que l’exposition de cellules musculaires lisses de l’artère pulmonaire humaine en culture à la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 La sous-unité S1 était suffisante pour favoriser la signalisation cellulaire sans le reste des composants du virus.

Des articles de suivi ont montré que la sous-unité S1 de la protéine de pointe supprime l’ACE2, provoquant une affection ressemblant à l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), une maladie pulmonaire grave avec une mortalité très élevée… Les «études in vivo» auxquelles ils se référaient… avaient montré que le coronavirus du SRAS- les lésions pulmonaires induites étaient principalement dues à l’inhibition de l’ACE2 par la protéine de pointe du SRAS-CoV, provoquant une forte augmentation de l’angiotensine-II.

Suzuki et al. (2021) ont ensuite démontré expérimentalement que le composant S1 du virus SARS-CoV-2, à faible concentration… activait la voie de signalisation MEK/ERK/MAPK pour favoriser la croissance cellulaire. Ils ont émis l’hypothèse que ces effets ne seraient pas limités au système vasculaire pulmonaire.

La cascade de signalisation déclenchée dans le système vasculaire cardiaque provoquerait une maladie coronarienne, et l’activation dans le cerveau pourrait entraîner un accident vasculaire cérébral. Une hypertension systémique serait également prédite. Ils ont émis l’hypothèse que cette capacité de la protéine de pointe à favoriser l’hypertension artérielle pulmonaire pourrait prédisposer les patients qui se remettent du SRAS-CoV-2 à développer plus tard une insuffisance cardiaque ventriculaire droite.

En outre, ils ont suggéré qu’un effet similaire pourrait se produire en réponse aux vaccins à ARNm, et ils ont mis en garde contre les conséquences potentielles à long terme pour les enfants et les adultes qui ont reçu des vaccins COVID-19 basés sur la protéine de pointe.

Une étude intéressante de Lei et. Al. (2021) ont découvert que le pseudovirus – des sphères décorées de la protéine SARS-CoV-2 S1 mais dépourvues d’ADN viral dans leur noyau – provoquait une inflammation et des dommages dans les artères et les poumons des souris exposées par voie intratrachéale.

Ils ont ensuite exposé des cellules endothéliales humaines saines aux mêmes particules de pseudovirus. La liaison de ces particules aux récepteurs endothéliaux ACE2 a entraîné des dommages mitochondriaux et une fragmentation dans ces cellules endothéliales, entraînant les modifications pathologiques caractéristiques du tissu associé.

Cette étude précise que la protéine de pointe seule, non associée au reste du génome viral, est suffisante pour provoquer les dommages endothéliaux associés à la COVID-19. Les implications pour les vaccins destinés à amener les cellules à fabriquer la protéine de pointe sont claires et constituent une source évidente de préoccupation.

Comment pouvez-vous vous protéger du vaccin ou de l’exposition à ceux qui ont été vaccinés ?

C’est, après tout, la question du jour. Nous avons discuté de l’excrétion de la vaccination. De toute évidence, la vaccination ne provoque normalement pas la libération de particules virales par les individus, mais elle peut facilement inciter les personnes à se débarrasser de protéines de pointe, ce qui pourrait causer autant de dommages que le virus.

Bien que l’article de Seneff n’entre pas dans les détails des traitements, il révèle que votre corps a la capacité de résoudre bon nombre de ces problèmes grâce à un processus appelé autophagie. C’est le processus d’élimination des protéines endommagées de votre corps.

Le jeûne périodique ou l’alimentation limitée dans le temps est une technique efficace pour augmenter l’autophagie. La majorité des gens consomment de la nourriture pendant plus de 12 heures chaque jour. Le réduire lentement à une fenêtre de six à huit heures améliorera considérablement la flexibilité métabolique et réduira la résistance à l’insuline.

La thérapie au sauna, qui augmente les protéines de choc thermique, est une autre approche utile. Les protéines de choc thermique agissent en repliant les protéines mal repliées. Les protéines endommagées sont également identifiées et ciblées pour élimination.

Une autre méthode importante consiste à éviter toutes les huiles végétales transformées (huiles de graines), ce qui signifie éviter presque tous les aliments transformés car ils en contiennent beaucoup. Les huiles de graines épuisent la production d’énergie mitochondriale, provoquent un stress oxydatif et nuisent à votre système immunitaire.

Étant donné que le glyphosate est largement utilisé sur les cultures qui génèrent des huiles de graines, elles sont susceptibles d’en contenir. De toute évidence, la contamination par le glyphosate de tous vos aliments doit être évitée, ce que vous pouvez faire en achetant uniquement des produits certifiés biologiques.

Enfin, vous souhaitez renforcer votre système immunitaire inné, et l’un des meilleurs moyens d’y parvenir est de vous exposer suffisamment au soleil dans votre maillot de bain pour augmenter votre taux de vitamines à 60 à 80 ng/ml (100 à 150 nmol/l). .

Lisez l’article de Seneff ci-dessous :

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia