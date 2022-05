Preuve de fraude dans les essais cliniques de Pfizer

L’essai clinique du « vaccin » de thérapie génique à base d’ARNm de Pfizer était-il frauduleux ? Beaucoup se posent cette question, et à juste titre. Des documents (lire ci-dessous) publiés en novembre 2021 par la FDA dans le cadre de la décharge de documents mandatée par le tribunal montrent que l’inscription à un essai clinique sur un site d’essai particulier se produit rapidement et juste à temps pour respecter le délai de sécurité de la réunion VRBPAC de la FDA le 10 décembre 2020, pour discuter de l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) de la piqûre COVID-19 de Pfizer-BioNTech chez les personnes de 16 ans et plus. Présenté sur Twitter par Jikkyleaks, le rapport a soulevé des questions critiques.

Les données d’essais cliniques prétendument suspectes entourent « de loin le plus grand recruteur », le site 1231 (le site 4444 a reçu l’identifiant de site 1231) en Argentine. Ajoutant à la confusion, en cinq jours avant la date limite de sécurité (dont un dimanche, le 27/09/20), l’essai a recruté 1 275 des 4 501 personnes utilisant le numéro de site 4444. En seulement trois semaines, le site a recruté 4 501 patients—10 % de l’ensemble de l’essai sur un site. Dans l’ensemble, Pfizer a rapidement recruté environ 44 000 personnes pour son essai, qui s’est déroulé dans 152 sites dans le monde et a été supervisé par de nombreux enquêteurs, dont le Dr Fernando Polack, qui a dirigé l’étude argentine à l’hôpital Militar Central.

Comme l’a souligné Steve Kirsch, Polack est le directeur scientifique de la Fondation INFANT à Buenos Aires. La fondation affiliée à Vanderbilt donne aux participants la possibilité de mener des recherches biomédicales translationnelles ou des stages pédiatriques dans des hôpitaux et des centres médicaux de Buenos Aires. Polack coordonne 26 hôpitaux en Argentine impliquant 467 médecins qui ont été instantanément recrutés dans l’essai Pfizer. Kirsch a déclaré que « les nouvelles données sur le site 1231/4444 semblent trop belles pour être vraies », mais il a également noté que tout bien considéré, « il est tout à fait possible qu’ils aient réussi » et a coordonné l’essai en un temps record. Notant l’infrastructure déjà en place à l’hôpital Militar Central, Kirsch a fait référence à un article du 10 septembre 2020, ajoutant :

« Donc, si les 26 hôpitaux ont pleinement participé, cela représente 57 patients par semaine et par hôpital, ce qui est possible si les sites l’ont déjà fait et disposent d’un cadre de coordination pour que les 26 sites soient opérationnels en même temps. Cela signifie que tous ceux qui faisaient autre chose ont abandonné ce qu’ils faisaient pour passer à l’essai tous en même temps. »

Pourtant, comme l’a souligné le professeur Norman Fenton de l’Université Queen Mary de Londres, les circonstances entourant le procès sont remarquables. Fenton fait référence à une série en deux parties Substack sur les documents Site 1231/4444 par el gato malo, qui a écrit qu’il est « fondamentalement impossible », peu importe qui vous êtes, de mener un essai clinique aussi rapidement. Malo a ajouté : « Si cela se produisait vraiment, ce serait une merveille du monde, et ils devraient publier le processus avec fierté et gagner 27 prix différents pour cela ». Malo continua en disant :

«Ils prétendent s’être inscrits sept jours sur sept pendant trois semaines sans interruption. Chaque patient a besoin d’un formulaire de rapport de cas de 250 pages. L’enquêteur principal semble avoir été Fernando Polack.

Si en effet, la meilleure façon de faire avancer les choses est de les donner à des personnes occupées, alors c’était un excellent choix car, à première vue, Fernando est un gars occupé et a connecté le wazoo pour démarrer. Il travaille également avec Vanderbilt, la FDA et la Infant Foundation, financée par la Gates Foundation et le NIH.

Kirsch a fait remarquer que Polack est le premier auteur de l’article du New England Journal of Medicine (NEJM) sur le «vaccin» de Pfizer, intitulé «Sécurité et efficacité du vaccin COVID-19 BNT162b2 ARNm». Fait intéressant, dans le formulaire de divulgation des auteurs de l’article du NEJM, Polack a déclaré avoir reçu des honoraires personnels de sociétés telles que Pfizer, Janssen, Regeneron et Merck. De même, il a divulgué des subventions de Novavax, Inc. Kirsch (qui a partagé une vidéo sur Polack, mais n’a remarqué aucun véritable « pistolet fumant ») a mis en évidence quelques exercices de l’article du 31 décembre 2020, notamment :

«Environ 5 800 volontaires ont été inscrits, la moitié recevant le vaccin actif. C’est presque 4 fois plus que le deuxième plus grand centre de cet essai. Étonnamment, 467 médecins ont été presque instantanément inscrits et formés en tant qu’enquêteurs adjoints dans l’étude. Fernando était aux commandes en tant que chercheur principal de Pfizer.

Ni l’épanchement péricardique d’Augusto, ni la thrombose de la veine pénienne d’un autre volontaire ne semblent avoir trouvé leur chemin dans les effets secondaires rapportés de cet essai.»

Avec de nombreux sceptiques remettant en question les essais de Pfizer, l’EUA qui a suivi et l’approbation finale de la FDA, Polack et les autres auteurs de l’article du NEJM semblent avoir des intérêts potentiellement conflictuels. L’association de Polack avec Novavax est étendue. Grâce à une subvention de 89 millions de dollars de la Fondation Bill et Melinda Gates, le travail de Novavax sur le virus respiratoire syncytial (RSV), qui comprenait le Dr Polack, s’est avéré inefficace dans les essais cliniques chez les femmes enceintes.

De plus, selon Malo, alors que Polack dirigeait l’essai clinique Pfizer, lui et la même équipe menaient également une étude sur le plasma convalescent qui a donné des résultats positifs. L’étude du 18 février 2021, intitulée « Thérapie précoce par plasma à haut titre pour prévenir la COVID-19 sévère chez les personnes âgées », a été financée par la Fondation Bill et Melinda Gates et le Fundación INFANT Pandemic Fund. Cependant, une revue systématique et une méta-analyse ultérieures financées par le Meta-Research Innovation Center de Stanford n’ont pas confirmé ces résultats, notant « de très graves problèmes d’imprécision ».

En défendant une enquête approfondie sur les données des essais cliniques prétendument non fiables de Pfizer, Malo a fait référence au scandale rarement discuté de Surgisphere qui a amené l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et plusieurs gouvernements nationaux à modifier leurs politiques et traitements COVID-19 dans les premiers stades de la pandémie. Les données erronées de Surgisphere, une société américaine d’analyse des soins de santé peu connue, ont également remis en question l’intégrité d’études critiques publiées dans certaines des revues médicales les plus prestigieuses au monde.

Résumant ses réflexions sur les données Pfizer disponibles, Kirsch affirme que, sans aucun doute, il y a eu fraude dans le procès Pfizer. Soutenant cette affirmation, il a ajouté: « L’histoire de Maddie de Garay en est un exemple clair. » De même, « Brook Jackson a des preuves de fraude ; elle a 17 avocats qui travaillent pour elle. S’il n’y avait pas de fraude, ces avocats ne perdraient pas leur temps. » Kirsch a conclu :

« Ces nouvelles données sur le site 1231/4444 me semblent suspectes. Cela semble trop beau pour être vrai. Mais nous ne pouvons pas passer l’appel sans plus d’informations. Sans aucun doute, les médias grand public ne se pencheront pas là-dessus, Pfizer restera silencieux et Polack sera injoignable pour tout commentaire.

Le manque de transparence devrait déranger tout le monde. C’est la seule chose que nous pouvons dire avec certitude. »

