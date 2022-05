Le célèbre discours de Poutine à Munich en 2007 avec le texte intégral ci-dessous : L’Occident aurait dû tenir compte de ses paroles

Discours et discussion à la Conférence de Munich sur la politique de sécurité

10 février 2007

Vladimir Poutine : Merci beaucoup chère Madame la Chancelière fédérale, Monsieur Teltschik, Mesdames et Messieurs !

Je suis vraiment reconnaissant d’être invité à une conférence aussi représentative qui a réuni des politiciens, des responsables militaires, des entrepreneurs et des experts de plus de 40 pays.

La structure de cette conférence me permet d’éviter les excès de politesse et la nécessité de parler en termes diplomatiques détournés, agréables mais vides de sens. Le format de cette conférence me permettra de dire ce que je pense vraiment des problèmes de sécurité internationale. Et si mes propos semblent indûment polémiques, pointus ou inexacts à nos collègues, alors je vous demanderais de ne pas vous fâcher contre moi. Après tout, ce n’est qu’une conférence. Et j’espère qu’après les deux ou trois premières minutes de mon intervention, M. Teltschik n’allumera pas le feu rouge là-bas.

Donc. Il est bien connu que la sécurité internationale comprend bien plus que des questions liées à la stabilité militaire et politique. Il s’agit de la stabilité de l’économie mondiale, de la lutte contre la pauvreté, de la sécurité économique et du développement d’un dialogue entre les civilisations.

Ce caractère universel et indivisible de la sécurité s’exprime par le principe de base selon lequel « la sécurité pour l’un est la sécurité pour tous ». Comme l’a dit Franklin D. Roosevelt au cours des premiers jours où la Seconde Guerre mondiale éclatait : « Quand la paix a été rompue n’importe où, la paix de tous les pays partout est en danger. »

Ces mots restent d’actualité aujourd’hui. Soit dit en passant, le thème de notre conférence – crises mondiales, responsabilité mondiale – en est un exemple.

Il y a seulement deux décennies, le monde était idéologiquement et économiquement divisé et c’était l’énorme potentiel stratégique de deux superpuissances qui assurait la sécurité mondiale.

Cette impasse mondiale a repoussé les problèmes économiques et sociaux les plus aigus en marge de l’agenda de la communauté internationale et du monde. Et, comme toute guerre, la guerre froide nous a laissé des balles réelles, au sens figuré. Je fais référence aux stéréotypes idéologiques, aux doubles standards et à d’autres aspects typiques de la pensée de bloc de la guerre froide.

Le monde unipolaire qui avait été proposé après la guerre froide n’a pas eu lieu non plus.

L’histoire de l’humanité a certainement traversé des périodes unipolaires et vu des aspirations à la suprématie mondiale. Et que ne s’est-il pas passé dans l’histoire du monde ?

Mais qu’est-ce qu’un monde unipolaire ? Quoi qu’il en soit, on peut embellir ce terme, en fin de compte, il se réfère à un type de situation, à savoir un centre d’autorité, un centre de force, un centre de décision.

C’est un monde dans lequel il y a un maître, un souverain. Et en fin de compte, cela est pernicieux non seulement pour tous ceux qui sont à l’intérieur de ce système, mais aussi pour le souverain lui-même car il se détruit de l’intérieur.

Et cela n’a certainement rien à voir avec la démocratie. Parce que, comme vous le savez, la démocratie est le pouvoir de la majorité à la lumière des intérêts et des opinions de la minorité.

Soit dit en passant, la Russie – nous – apprenons constamment la démocratie. Mais pour une raison quelconque, ceux qui nous enseignent ne veulent pas apprendre eux-mêmes.

Je considère que le modèle unipolaire est non seulement inacceptable mais aussi impossible dans le monde d’aujourd’hui. Et ce n’est pas seulement parce que s’il y avait un leadership individuel dans le monde d’aujourd’hui – et précisément dans le monde d’aujourd’hui, alors les ressources militaires, politiques et économiques ne suffiraient pas. Ce qui est encore plus important, c’est que le modèle lui-même est défectueux parce qu’à sa base il n’y a et ne peut y avoir de fondements moraux pour la civilisation moderne.

Parallèlement à cela, ce qui se passe dans le monde d’aujourd’hui – et nous venons juste de commencer à en discuter – est une tentative d’introduire précisément ce concept dans les affaires internationales, le concept d’un monde unipolaire.

Et avec quels résultats ?

Les actions unilatérales et souvent illégitimes n’ont résolu aucun problème. De plus, ils ont causé de nouveaux drames humains et créé de nouveaux foyers de tension. Jugez plutôt : les guerres ainsi que les conflits locaux et régionaux n’ont pas diminué. M. Teltschik l’a mentionné très gentiment. Et pas moins de personnes périssent dans ces conflits – encore plus meurent qu’auparavant. Beaucoup plus, beaucoup plus !

On assiste aujourd’hui à un hyper usage presque incontrôlé de la force – la force militaire – dans les relations internationales, une force qui plonge le monde dans un abîme de conflits permanents. En conséquence, nous n’avons pas la force suffisante pour trouver une solution globale à l’un ou l’autre de ces conflits. Trouver un règlement politique devient également impossible.

On assiste à un mépris de plus en plus grand des principes fondamentaux du droit international. Et les normes juridiques indépendantes se rapprochent, en fait, de plus en plus du système juridique d’un État. Un Etat et, bien sûr, en premier lieu les Etats-Unis, a outrepassé ses frontières nationales de toutes les manières. Cela se voit dans les politiques économiques, politiques, culturelles et éducatives qu’elle impose aux autres nations. Eh bien, qui aime ça? Qui est content de ça ?

Dans les relations internationales, nous voyons de plus en plus le désir de résoudre une question donnée selon des questions dites d’opportunité politique, basées sur le climat politique actuel.

Et bien sûr, c’est extrêmement dangereux. Il en résulte que personne ne se sent en sécurité. Je tiens à souligner ceci – personne ne se sent en sécurité ! Parce que personne ne peut sentir que le droit international est comme un mur de pierre qui les protégera. Bien sûr, une telle politique stimule une course aux armements.

La domination de la force encourage inévitablement un certain nombre de pays à acquérir des armes de destruction massive. De plus, des menaces significativement nouvelles – même si elles étaient également bien connues auparavant – sont apparues, et aujourd’hui des menaces telles que le terrorisme ont pris un caractère mondial.

Je suis convaincu que nous sommes arrivés à ce moment décisif où nous devons sérieusement réfléchir à l’architecture de la sécurité mondiale.

Et nous devons procéder en recherchant un équilibre raisonnable entre les intérêts de tous les participants au dialogue international. D’autant plus que le paysage international est si varié et change si rapidement – des changements à la lumière du développement dynamique dans un grand nombre de pays et de régions.

Madame la Chancelière fédérale l’a déjà mentionné. Le PIB combiné mesuré en parité de pouvoir d’achat de pays comme l’Inde et la Chine est déjà supérieur à celui des États-Unis. Et un calcul similaire avec le PIB des pays BRIC – Brésil, Russie, Inde et Chine – dépasse le PIB cumulé de l’UE. Et selon les experts, cet écart ne fera que s’accroître à l’avenir.

Il n’y a aucune raison de douter que le potentiel économique des nouveaux pôles de croissance économique mondiale se transformera inévitablement en influence politique et renforcera la multipolarité.

Dans ce contexte, le rôle de la diplomatie multilatérale s’accroît considérablement. La nécessité de principes tels que l’ouverture, la transparence et la prévisibilité en politique est incontestée et l’usage de la force devrait être une mesure vraiment exceptionnelle, comparable à l’utilisation de la peine de mort dans les systèmes judiciaires de certains États.

Cependant, nous assistons aujourd’hui à la tendance inverse, à savoir une situation dans laquelle les pays qui interdisent la peine de mort même pour les meurtriers et autres criminels dangereux participent avec désinvolture à des opérations militaires qu’il est difficile de considérer comme légitimes. Et en fait, ces conflits tuent des gens – des centaines et des milliers de civils !

Mais en même temps se pose la question de savoir si nous devons être indifférents et distants face aux divers conflits internes à l’intérieur des pays, aux régimes autoritaires, aux tyrans, à la prolifération des armes de destruction massive ? C’était d’ailleurs au centre de la question que notre cher collègue M. Lieberman a posée au chancelier fédéral. Si j’ai bien compris votre question (s’adressant à M. Lieberman), alors bien sûr elle est sérieuse ! Pouvons-nous être des observateurs indifférents face à ce qui se passe ? Je vais également essayer de répondre à votre question : bien sûr que non.

Mais avons-nous les moyens de contrer ces menaces ? Certainement. Il suffit de regarder l’histoire récente. Notre pays n’a-t-il pas connu une transition pacifique vers la démocratie ? En effet, nous avons assisté à une transformation pacifique du régime soviétique – une transformation pacifique ! Et quel régime ! Avec combien d’armes, y compris nucléaires ! Pourquoi devrions-nous commencer à bombarder et à tirer maintenant à chaque occasion disponible ? Est-ce le cas lorsque, sans menace de destruction mutuelle, nous n’avons pas assez de culture politique, de respect des valeurs démocratiques et de la loi ?

Je suis convaincu que le seul mécanisme qui peut prendre des décisions sur l’utilisation de la force militaire en dernier recours est la Charte des Nations Unies. Et à ce sujet, soit je n’ai pas compris ce que vient de dire notre collègue, le ministre italien de la Défense, soit ce qu’il a dit est inexact. En tout cas, j’ai compris que l’usage de la force ne peut être légitime que lorsque la décision est prise par l’OTAN, l’UE ou l’ONU. S’il le pense vraiment, alors nous avons des points de vue différents. Ou j’ai mal entendu. L’usage de la force ne peut être considéré comme légitime que si la décision est sanctionnée par l’ONU. Et nous n’avons pas besoin de substituer l’OTAN ou l’UE à l’ONU. Lorsque l’ONU réunira véritablement les forces de la communauté internationale et pourra réellement réagir aux événements dans les différents pays, lorsque nous laisserons derrière nous ce mépris du droit international, alors la situation pourra changer. Sinon, la situation se traduira simplement par une impasse et le nombre d’erreurs graves sera multiplié. Parallèlement, il est nécessaire de s’assurer que le droit international ait un caractère universel tant dans la conception que dans l’application de ses normes.

Et il ne faut pas oublier que les actions politiques démocratiques s’accompagnent nécessairement de discussions et d’un processus décisionnel laborieux.

Chers mesdames et messieurs!

Le danger potentiel de déstabilisation des relations internationales est lié à une stagnation évidente de la question du désarmement.

La Russie soutient la reprise du dialogue sur cette importante question.

Il est important de préserver le cadre juridique international relatif à la destruction des armes et donc d’assurer la continuité du processus de réduction des armes nucléaires.

Avec les États-Unis d’Amérique, nous avons convenu de réduire nos capacités de missiles nucléaires stratégiques à 1700-2000 ogives nucléaires d’ici le 31 décembre 2012. La Russie a l’intention de respecter strictement les obligations qu’elle a assumées. Nous espérons que nos partenaires agiront également de manière transparente et s’abstiendront de mettre de côté quelques centaines d’ogives nucléaires superflues pour un mauvais jour. Et si aujourd’hui le nouveau ministre américain de la Défense déclare que les États-Unis ne cacheront pas ces armes superflues dans un entrepôt ou, comme on pourrait dire, sous un oreiller ou sous la couverture, alors je suggère que nous nous levions tous et que nous saluions cette déclaration debout. Ce serait une déclaration très importante.

La Russie adhère strictement et a l’intention d’adhérer davantage au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ainsi qu’au régime de surveillance multilatérale des technologies de missiles. Les principes incorporés dans ces documents sont universels.

A ce sujet, je voudrais rappeler que dans les années 1980, l’URSS et les Etats-Unis ont signé un accord sur la destruction de toute une gamme de missiles de petite et moyenne portée, mais ces documents n’ont pas un caractère universel.

Aujourd’hui, de nombreux autres pays possèdent ces missiles, notamment la République populaire démocratique de Corée, la République de Corée, l’Inde, l’Iran, le Pakistan et Israël. De nombreux pays travaillent sur ces systèmes et prévoient de les intégrer dans leurs arsenaux d’armes. Et seuls les États-Unis et la Russie portent la responsabilité de ne pas créer de tels systèmes d’armes.

Il est évident que dans ces conditions nous devons penser à assurer notre propre sécurité.

Dans le même temps, il est impossible de sanctionner l’apparition de nouvelles armes de haute technologie déstabilisatrices. Inutile de dire qu’il s’agit de mesures visant à prévenir une nouvelle zone de confrontation, en particulier dans l’espace extra-atmosphérique. La guerre des étoiles n’est plus un fantasme, c’est une réalité. Au milieu des années 1980, nos partenaires américains étaient déjà capables d’intercepter leur propre satellite.

De l’avis de la Russie, la militarisation de l’espace extra-atmosphérique pourrait avoir des conséquences imprévisibles pour la communauté internationale et provoquer rien de moins que le début d’une ère nucléaire. Et nous avons présenté plus d’une fois des initiatives visant à empêcher l’utilisation d’armes dans l’espace.

Aujourd’hui, je voudrais vous dire que nous avons préparé un projet d’accord sur la prévention du déploiement d’armes dans l’espace. Et dans un avenir proche, il sera envoyé à nos partenaires en tant que proposition officielle. Travaillons là-dessus ensemble.

Les projets d’extension de certains éléments du système de défense antimissile à l’Europe ne peuvent que nous déranger. Qui a besoin de la prochaine étape de ce qui serait, dans ce cas, une inévitable course aux armements ? Je doute profondément que les Européens eux-mêmes le fassent.

Les armes de missile d’une portée d’environ cinq à huit mille kilomètres qui constituent réellement une menace pour l’Europe n’existent dans aucun des pays dits à problèmes. Et dans un avenir proche et dans les perspectives, cela n’arrivera pas et n’est même pas prévisible. Et tout lancement hypothétique, par exemple, d’une fusée nord-coréenne vers le territoire américain à travers l’Europe occidentale contredit évidemment les lois de la balistique. Comme on dit en Russie, ce serait comme utiliser la main droite pour atteindre l’oreille gauche.

Et ici, en Allemagne, je ne peux m’empêcher de mentionner l’état pitoyable du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe.

Le Traité adapté sur les forces armées conventionnelles en Europe a été signé en 1999. Il a pris en compte une nouvelle réalité géopolitique, à savoir l’élimination du bloc de Varsovie. Sept ans se sont écoulés et seuls quatre États ont ratifié ce document, dont la Fédération de Russie.

Les pays de l’OTAN ont ouvertement déclaré qu’ils ne ratifieraient pas ce traité, y compris les dispositions sur les restrictions de flanc (sur le déploiement d’un certain nombre de forces armées dans les zones de flanc), tant que la Russie n’aurait pas retiré ses bases militaires de Géorgie et de Moldavie. Notre armée quitte la Géorgie, même selon un calendrier accéléré. Nous avons résolu les problèmes que nous avions avec nos collègues géorgiens, comme tout le monde le sait. Il y a encore 1 500 militaires en Moldavie qui mènent des opérations de maintien de la paix et protègent des entrepôts avec des munitions de l’époque soviétique. Nous discutons constamment de cette question avec M. Solana et il connaît notre position. Nous sommes prêts à continuer à travailler dans cette direction.

Mais que se passe-t-il en même temps ? Simultanément, les soi-disant bases flexibles américaines de première ligne avec jusqu’à cinq mille hommes chacune. Il s’avère que l’OTAN a placé ses forces de première ligne à nos frontières, et nous continuons à remplir strictement les obligations du traité et ne réagissons pas du tout à ces actions.

Je pense qu’il est évident que l’élargissement de l’OTAN n’a aucun rapport avec la modernisation de l’Alliance elle-même ou avec la garantie de la sécurité en Europe. Au contraire, cela représente une provocation sérieuse qui réduit le niveau de confiance mutuelle. Et nous sommes en droit de nous demander : contre qui cette expansion est-elle destinée ? Et qu’est-il advenu des assurances données par nos partenaires occidentaux après la dissolution du Pacte de Varsovie ? Où sont ces déclarations aujourd’hui ? Personne ne se souvient même d’eux. Mais je me permettrai de rappeler à cet auditoire ce qui a été dit. Je voudrais citer le discours du secrétaire général de l’OTAN, M. Woerner, à Bruxelles le 17 mai 1990. Il avait déclaré à l’époque que : « le fait que nous soyons prêts à ne pas placer une armée de l’OTAN en dehors du territoire allemand donne à l’Union soviétique une ferme garantie de sécurité ». Où sont ces garanties ?

Les pierres et les blocs de béton du mur de Berlin sont depuis longtemps distribués comme souvenirs. Mais n’oublions pas que la chute du mur de Berlin a été possible grâce à un choix historique – qui a également été fait par notre peuple, le peuple de Russie – un choix en faveur de la démocratie, de la liberté, de l’ouverture et d’un partenariat sincère avec tous les membres de la grande famille européenne.

Et maintenant, ils essaient de nous imposer de nouvelles lignes de séparation et de nouveaux murs – ces murs sont peut-être virtuels mais ils divisent néanmoins, ceux qui traversent notre continent. Et est-il possible qu’il nous faille encore une fois de nombreuses années et décennies, ainsi que plusieurs générations d’hommes politiques, pour démonter et démanteler ces nouveaux murs ?

Chers mesdames et messieurs!

Nous sommes sans équivoque favorables au renforcement du régime de non-prolifération. Les principes juridiques internationaux actuels nous permettent de développer des technologies pour fabriquer du combustible nucléaire à des fins pacifiques. Et de nombreux pays avec toutes les bonnes raisons veulent créer leur propre énergie nucléaire comme base de leur indépendance énergétique. Mais nous comprenons également que ces technologies peuvent être rapidement transformées en armes nucléaires.

Cela crée de graves tensions internationales. La situation entourant le programme nucléaire iranien en est un exemple clair. Et si la communauté internationale ne trouve pas de solution raisonnable pour résoudre ce conflit d’intérêts, le monde continuera à subir des crises similaires et déstabilisatrices car il y a plus de pays seuils que le simple Iran. Nous le savons tous les deux. Nous allons constamment lutter contre la menace de la prolifération des armes de destruction massive.

L’année dernière, la Russie a lancé l’initiative d’établir des centres internationaux pour l’enrichissement de l’uranium. Nous sommes ouverts à la possibilité que de tels centres soient créés non seulement en Russie, mais aussi dans d’autres pays où il existe une base légitime pour l’utilisation de l’énergie nucléaire civile. Les pays qui souhaitent développer leur énergie nucléaire pourraient garantir qu’ils recevront du combustible en participant directement à ces centres. Et les centres fonctionneraient, bien entendu, sous la stricte supervision de l’AIEA.

Les dernières initiatives avancées par le président américain George W. Bush sont conformes aux propositions russes. Je considère que la Russie et les États-Unis sont objectivement et également intéressés par le renforcement du régime de non-prolifération des armes de destruction massive et leur déploiement. Ce sont précisément nos pays, dotés de capacités nucléaires et balistiques de premier plan, qui doivent jouer le rôle de chef de file dans l’élaboration de nouvelles mesures de non-prolifération plus strictes. La Russie est prête pour un tel travail. Nous sommes engagés dans des consultations avec nos amis américains.

D’une manière générale, nous devrions parler de la mise en place de tout un système d’incitations politiques et de stimuli économiques dans lequel il ne serait pas dans l’intérêt des États d’établir leurs propres capacités dans le cycle du combustible nucléaire, mais ils auraient toujours la possibilité de développer l’énergie nucléaire et de renforcer leur capacités énergétiques.

Dans ce contexte, je parlerai plus en détail de la coopération énergétique internationale. Madame la Chancelière fédérale en a également parlé brièvement – ​​elle a évoqué, abordé ce thème. Dans le secteur de l’énergie, la Russie entend créer des principes de marché uniformes et des conditions transparentes pour tous. Il est évident que les prix de l’énergie doivent être déterminés par le marché au lieu de faire l’objet de spéculation politique, de pression économique ou de chantage.

Nous sommes ouverts à la coopération. Des entreprises étrangères participent à tous nos grands projets énergétiques. Selon différentes estimations, jusqu’à 26 % de l’extraction de pétrole en Russie – et s’il vous plaît, réfléchissez à ce chiffre – jusqu’à 26 % de l’extraction de pétrole en Russie est réalisée par des capitaux étrangers. Essayez, essayez de me trouver un exemple similaire où les entreprises russes participent largement aux secteurs économiques clés des pays occidentaux. De tels exemples n’existent pas ! Il n’y a pas de tels exemples.

Je rappellerai également la parité des investissements étrangers en Russie et de ceux que la Russie réalise à l’étranger. La parité est d’environ quinze contre un. Et vous avez là un exemple évident de l’ouverture et de la stabilité de l’économie russe.

La sécurité économique est le secteur dans lequel tous doivent adhérer à des principes uniformes. Nous sommes prêts à concourir équitablement.

Pour cette raison, de plus en plus d’opportunités apparaissent dans l’économie russe. Des experts et nos partenaires occidentaux évaluent objectivement ces changements. Ainsi, la cote de crédit souverain de la Russie au sein de l’OCDE s’est améliorée et la Russie est passée du quatrième au troisième groupe. Et aujourd’hui à Munich, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier nos collègues allemands pour leur aide dans la décision ci-dessus.

En outre. Comme vous le savez, le processus d’adhésion de la Russie à l’OMC est arrivé à son stade final. Je tiens à souligner qu’au cours de discussions longues et difficiles, nous avons entendu parler plus d’une fois de liberté d’expression, de libre-échange et d’égalité des chances, mais, pour une raison quelconque, exclusivement en référence au marché russe.

Et il y a encore un autre thème important qui affecte directement la sécurité mondiale. Aujourd’hui, beaucoup parlent de la lutte contre la pauvreté. Que se passe-t-il réellement dans ce domaine ? D’une part, des ressources financières sont allouées à des programmes d’aide aux pays les plus pauvres du monde – et parfois des ressources financières substantielles. Mais pour être honnête – et beaucoup ici le savent aussi – lié au développement des entreprises de ce même pays donateur. Et d’autre part, les pays développés maintiennent simultanément leurs subventions agricoles et limitent l’accès de certains pays aux produits de haute technologie.

Et disons les choses telles qu’elles sont – d’une part distribue l’aide caritative et d’autre part non seulement préserve le retard économique mais en récolte également les bénéfices. La tension sociale croissante dans les régions déprimées se traduit inévitablement par la montée du radicalisme, de l’extrémisme, alimente le terrorisme et les conflits locaux. Et si tout cela se produit, dirons-nous, dans une région comme le Moyen-Orient où l’on a de plus en plus le sentiment que le monde dans son ensemble est injuste, alors il y a un risque de déstabilisation mondiale.

Il est évident que les principaux pays du monde devraient voir cette menace. Et qu’ils devaient donc construire un système de relations économiques mondiales plus démocratique, plus juste, un système qui donnerait à chacun la chance et la possibilité de se développer.

Mesdames et Messieurs, lors de la Conférence sur la politique de sécurité, il est impossible de ne pas mentionner les activités de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Comme on le sait, cette organisation a été créée pour examiner tous – je le soulignerai – tous les aspects de la sécurité : militaire, politique, économique, humanitaire et, surtout, les relations entre ces sphères.

Que voit-on se passer aujourd’hui ? On voit que cet équilibre est clairement détruit. On essaie de transformer l’OSCE en un instrument vulgaire destiné à promouvoir les intérêts de politique étrangère d’un ou d’un groupe de pays. Et cette tâche est également accomplie par l’appareil bureaucratique de l’OSCE qui n’a absolument aucun lien avec les fondateurs de l’État. Les procédures de prise de décision et l’implication des organisations dites non gouvernementales sont adaptées à cette tâche. Ces organisations sont formellement indépendantes mais elles sont financées à dessein et donc sous contrôle.

Selon les documents fondateurs, dans le domaine humanitaire, l’OSCE est conçue pour aider les pays membres à respecter les normes internationales des droits de l’homme à leur demande. C’est une tâche importante. Nous soutenons cela. Mais cela ne signifie pas s’immiscer dans les affaires intérieures des autres pays, et surtout ne pas imposer un régime qui détermine comment ces États doivent vivre et se développer.

Il est évident qu’une telle ingérence ne favorise en rien le développement d’États démocratiques. Au contraire, cela les rend dépendants et, par conséquent, politiquement et économiquement instables.

Nous attendons de l’OSCE qu’elle soit guidée par ses tâches principales et qu’elle noue avec les États souverains des relations fondées sur le respect, la confiance et la transparence.

Chers mesdames et messieurs!

En conclusion, je voudrais noter ce qui suit. Nous entendons très souvent – et personnellement, très souvent moi – des appels de nos partenaires, y compris européens, pour que la Russie joue un rôle de plus en plus actif dans les affaires mondiales.

A ce sujet, je me permets de faire une petite remarque. Il n’est guère nécessaire de nous y inciter. La Russie est un pays avec une histoire qui s’étend sur plus de mille ans et a pratiquement toujours utilisé le privilège de mener une politique étrangère indépendante.

Nous n’allons pas changer cette tradition aujourd’hui. En même temps, nous sommes bien conscients de la façon dont le monde a changé et nous avons une idée réaliste de nos propres opportunités et de notre potentiel. Et bien sûr, nous aimerions interagir avec des partenaires responsables et indépendants avec lesquels nous pourrions travailler ensemble à la construction d’un ordre mondial juste et démocratique qui assurerait la sécurité et la prospérité non seulement pour quelques privilégiés, mais pour tous.

Merci pour votre attention.

Horst Teltschik : Merci beaucoup pour votre important discours. Nous avons entendu de nouveaux thèmes, dont la question de l’architecture de sécurité mondiale – qui n’était pas au premier plan ces dernières années – le désarmement, la maîtrise des armements, la question des relations OTAN-Russie et la coopération dans le domaine de la technologie.

Il y a encore beaucoup de questions auxquelles Monsieur le Président est prêt à répondre.

Question : Cher Monsieur le Président, merci pour votre discours. Je voudrais souligner que le Bundestag allemand est convaincu de l’importance de la Russie en tant que partenaire de l’Europe et de l’importance du rôle que vous jouez. La chancelière fédérale l’a dit dans son discours.

Partant de mon expérience, je voudrais mentionner deux points dans votre discours. Tout d’abord, sur votre opinion sur l’OTAN et l’élargissement de l’OTAN, un phénomène que vous considérez comme dangereux pour la Russie. Reconnaissez-vous que ce phénomène n’est pas, en pratique, l’expansion mais plutôt l’autodétermination des États démocratiques qui le souhaitent ? Et que l’OTAN a du mal à accepter les États qui ne se déclarent pas prêts ? On pourrait admettre que grâce à l’élargissement de l’OTAN, les frontières orientales sont devenues plus fiables, plus sûres. Pourquoi avez-vous peur de la démocratie ? Je suis convaincu que seuls les États démocratiques peuvent devenir membres de l’OTAN. Cela stabilise les voisins.

A propos de ce qui se passe dans votre pays. Le meurtre d’Anna Politkovskaïa était un symbole. On peut dire que cela touche beaucoup de journalistes, fait peur à tout le monde, et la loi sur les organisations non gouvernementales inquiète aussi.

Question : Je comprends bien vos commentaires sur la non-prolifération. Surtout à la fin de la guerre froide, nous avons vu une réduction du déploiement des armes nucléaires, mais nous avons également vu une augmentation du terrorisme. Les matières nucléaires doivent être tenues à l’écart des terroristes.

Question : Revenons à la question qui a également été posée au Chancelier fédéral. Quel avenir pour le Kosovo et la Serbie ? Quelle est votre opinion sur M. Ahtisaari ? Comment la Russie influencera-t-elle la résolution de ce problème ?

Question : Pouvez-vous commenter les expériences des militaires russes en Tchétchénie ? Et à propos de vos commentaires sur l’énergie : vous avez brièvement mentionné le rôle de marché que joue l’énergie dans la politique. L’UE souhaite parvenir à un accord de partenariat contenant des principes politiques fixes. Êtes-vous prêt à garantir des livraisons d’énergie fiables, y compris dans l’accord ?

Question : Monsieur le Président, votre discours était à la fois sincère et franc. J’espère que vous comprenez ma question franche et directe. Dans les années 1990, des experts russes ont activement aidé l’Iran à développer des technologies de missiles. L’Iran dispose désormais de missiles avancés à moyenne et longue portée qui lui permettraient de frapper la Russie et une partie de l’Europe. Ils travaillent également à placer des ogives nucléaires sur ces missiles. Votre pays a fait des efforts pour négocier avec l’Iran sur cette question et a soutenu la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU pour empêcher l’Iran de mener une telle politique.

Ma question est la suivante : quels efforts la Russie fera-t-elle – par le biais de l’ONU ou autrement – ​​pour arrêter ces événements très graves en Iran ?

Question : Je suis convaincu que les historiens du futur ne décriront pas notre conférence comme celle au cours de laquelle la Seconde Guerre froide a été déclarée. Mais ils le pouvaient. Vous avez dit qu’il était nécessaire de faire pression sur l’Iran et de fournir des incitations positives. Mais n’est-il pas vrai que la Russie interfère avec le processus d’application de fortes pressions par des sanctions ? Deuxièmement, en ce qui concerne les livraisons d’armes, la Russie encourage l’Iran, d’autant plus que ces armes sont apparues au Liban et à Gaza. Quels sont vos commentaires à ce sujet ?

Question : Je comprends votre sincérité et j’espère que vous accepterez notre sincérité. Tout d’abord, sur le contrôle des armements. Qui a besoin d’une nouvelle course aux armements ? Je tiens à souligner que les États-Unis n’ont pas développé de nouvelle arme stratégique depuis plus de deux décennies et que vous avez récemment testé le missile Topol-M, et qu’il est déjà déployé dans des silos et sur des installations mobiles. Vous avez critiqué les États-Unis pour leurs actions unilatérales et déclaré à deux reprises que les actions militaires ne peuvent être légitimes que si elles reçoivent l’approbation de l’ONU. Les États-Unis mènent des actions militaires en Irak et en Afghanistan conformément aux décisions de l’ONU et aujourd’hui, au Kosovo, la majorité des troupes appuient les opérations de rétablissement de la paix dans ce pays.

Ma question est la suivante : êtes-vous en train de dire qu’indépendamment de la façon dont la Russie perçoit une menace pour ses intérêts internationaux, elle n’entreprendra pas d’opérations militaires sans l’approbation de l’ONU ?

Question : Vous avez parlé du danger d’un monde unipolaire dans lequel un souverain prend une décision sans consulter personne d’autre. De l’avis de beaucoup de gens, en Russie, nous assistons à un gouvernement de plus en plus unipolaire où des centres d’influence concurrents sont contraints de suivre la ligne du parti, que ce soit à la Douma d’État, dans les directions régionales, les médias, les milieux d’affaires ou les organisations non gouvernementales. Un gouvernement unipolaire serait-il un partenaire aussi fiable lorsque la question de la sécurité énergétique est en jeu ?

Président Vladimir Poutine : Tout d’abord, je voudrais vous remercier pour vos questions. Très intéressant. C’est dommage qu’il nous reste peu de temps, car je serais heureux d’avoir une discussion séparée avec vous tous. J’aime beaucoup ça, j’aime ça.

Je commencerai par la dernière question sur la nature unipolaire du gouvernement russe. Aujourd’hui, le Parti communiste de la Fédération de Russie, le Parti Russie unie, le Parti libéral-démocrate et d’autres forces politiques siègent également au parlement russe. Et leurs positions de base diffèrent considérablement. Si vous n’êtes pas au courant de cela, parlez simplement avec la direction du Parti communiste de la Fédération de Russie, puis avec le chef de nos démocrates libéraux, M. Jirinovski. Vous verrez la différence tout de suite. Si vous ne pouvez pas le voir maintenant, alors parlez-en avec eux. Il n’y a pas de problème ici, allez simplement à Moscou et parlez-leur.

À propos de nos projets futurs. Nous aimerions avoir un système politique mature, un système multipartite avec des politiciens responsables qui peuvent anticiper le développement du pays et non seulement travailler de manière responsable avant les élections et immédiatement après, mais aussi dans un avenir à long terme. C’est ce à quoi nous aspirons. Et ce système sera certainement multipartite. Toutes nos actions en Russie, y compris la modification du régime électoral de la Douma d’État, le régime électoral du parlement russe, visent à renforcer un système multipartite en Russie.

Et maintenant, si notre cabinet gouvernemental est capable de fonctionner de manière responsable pour résoudre les problèmes liés aux livraisons d’énergie et assurer la sécurité énergétique. Bien sûr que c’est possible ! De plus, tout ce que nous avons fait et continuons de faire vise à atteindre un seul objectif, à savoir transférer nos relations avec les consommateurs et les pays qui transportent notre énergie vers des principes de marché transparents et des contrats à long terme.

Je vous le rappelle et mon collègue, le président de l’Ukraine, qui est assis en face de moi, le sait également. Pendant quinze ans avant 2006, tant que nous n’avions pas pris les décisions correspondantes lors de nos négociations difficiles, les livraisons d’énergie russe et, en premier lieu, de gaz à l’Europe dépendaient des conditions et des prix des livraisons de gaz russe à l’Ukraine lui-même. Et c’est quelque chose que l’Ukraine et la Russie ont convenu entre eux. Et si nous ne parvenions pas à un accord, tous les consommateurs européens resteraient sans gaz. Aimeriez-vous que cela se produise? Je ne pense pas. Et malgré tous les scandales, la protection des intérêts et les divergences d’opinion, nous avons pu être d’accord avec le président Iouchtchenko. Je considère qu’il a pris une décision responsable, absolument correcte et orientée vers le marché. Nous avons signé des contrats séparés pour la livraison de notre gaz à l’Ukraine et pour la livraison de gaz russe à l’Europe pour les cinq prochaines années. Vous devriez nous remercier, la Russie et l’Ukraine, pour cette décision. Et merci aussi pour votre question.

Il aurait été préférable que je réponde immédiatement à vos questions.

Concernant notre perception de l’élargissement à l’est de l’OTAN, j’ai déjà évoqué les garanties qui ont été faites et qui ne sont pas respectées aujourd’hui. Pensez-vous que c’est une pratique normale dans les affaires internationales? Mais bon, oubliez ça. Oubliez ces garanties. En ce qui concerne la démocratie et l’élargissement de l’OTAN. L’OTAN n’est pas une organisation universelle, contrairement à l’ONU. C’est avant tout une alliance militaire et politique, militaire et politique ! Eh bien, assurer sa propre sécurité est le droit de tout État souverain. Nous ne nous opposons pas à cela. Bien sûr, nous ne nous y opposons pas. Mais pourquoi est-il nécessaire de mettre des infrastructures militaires à nos frontières lors de cette expansion ? Quelqu’un peut-il répondre à cette question? À moins que l’expansion des infrastructures militaires ne soit liée à la lutte contre les menaces mondiales d’aujourd’hui ? Disons-le de cette façon, ce qui est le plus important de ces menaces pour nous aujourd’hui – le plus important pour la Russie, pour les États-Unis et pour l’Europe – c’est le terrorisme et la lutte contre celui-ci.

A-t-on besoin de la Russie pour lutter contre le terrorisme ? Bien sûr! A-t-on besoin de l’Inde pour lutter contre le terrorisme ! Bien sûr! Mais nous ne sommes pas membres de l’OTAN et d’autres pays non plus. Mais nous ne pouvons travailler efficacement sur cette question qu’en unissant nos forces. En tant que tel, l’expansion des infrastructures, en particulier des infrastructures militaires, jusqu’à nos frontières n’est en aucun cas liée aux choix démocratiques des États individuels. Et je demanderais qu’on ne mélange pas ces deux concepts.

Vous savez, j’ai écrit si illisiblement ici que même moi je ne peux pas lire ma propre écriture. Je vais donc répondre à ce que je peux lire et si je ne réponds pas à quelque chose, veuillez me rappeler la question.

Que va-t-il se passer avec le Kosovo et avec la Serbie ? Seuls les Kosovars et les Serbes peuvent le savoir. Et ne leur disons pas comment ils doivent vivre leur vie. Il n’est pas nécessaire de jouer à Dieu et de résoudre tous les problèmes de ces peuples. Ensemble, nous ne pouvons que créer certaines conditions nécessaires et aider les gens à résoudre leurs propres problèmes. Créer les conditions nécessaires et être les garants de certaines ententes. Mais nous ne devons pas imposer ces accords. Sinon, nous mettrons simplement la situation dans une impasse. Et si l’un des participants à ce processus difficile se sent offensé ou humilié, le problème durera des siècles. Nous ne ferons que créer une impasse.

En quoi consiste notre positionnement ? Notre position consiste à adhérer précisément à ce principe. Et si nous constatons qu’une partie est clairement insatisfaite des propositions visant à résoudre la situation, nous n’allons pas soutenir cette option.

Je n’ai pas exactement compris ce que vous vouliez dire lorsque vous avez posé des questions sur l’expérience de nos militaires en Tchétchénie. Leur expérience n’est pas agréable, mais elle est vaste. Et si vous vous intéressez à la situation générale en Tchétchénie, alors je peux vous dire qu’un parlement et un président ont été élus, et que le gouvernement fonctionne. Tous les organes d’autorité et d’administration ont été formés. Pratiquement toutes les forces politiques en Tchétchénie ont été impliquées dans le travail de la République. A titre d’exemple, l’ancien ministre de la Défense du gouvernement d’Aslan Maskhadov est aujourd’hui député en Tchétchénie. Et nous avons pris toute une série de décisions qui permettraient aux anciens insurgés de reprendre non seulement la vie normale, mais aussi les activités politiques de la République. Ainsi, aujourd’hui, nous préférons agir en utilisant des moyens économiques et politiques et, dans la pratique, nous avons transféré la responsabilité d’assurer la sécurité à presque 100 % au peuple tchétchène. Parce que les agences de maintien de l’ordre qui ont été formées en Tchétchénie sont composées à presque 100 % de citoyens locaux, de ceux qui vivent en Tchétchénie de manière permanente – de Tchétchènes.

Quant au Liban, je n’ai pas très bien compris non plus ce que vous vouliez dire. Mais, oui, le fait que nous ayons envoyé des ouvriers militaires du bâtiment au Liban pour restaurer des ponts et des infrastructures qui ont été détruits dans le conflit avec Israël est la confirmation d’une situation bien connue, celle que j’ai décrite tout à l’heure. Et les unités militaires protégeant ces bâtisseurs étaient composées de militaires tchétchènes et d’origine tchétchène. Nous avons reconnu que si nos militaires devaient opérer dans des régions habitées par des musulmans, l’envoi d’un contingent de militaires musulmans ne serait pas une mauvaise chose. Et nous ne nous sommes pas trompés. La population locale a vraiment réservé un accueil chaleureux à nos bâtisseurs militaires.

Parlons maintenant de l’accord énergétique avec l’Union européenne, puisque c’est ainsi que j’ai compris la question. Nous avons dit à maintes reprises que nous n’étions pas opposés à un accord sur les principes qui sous-tendent nos relations énergétiques avec l’UE. De plus, les principes contenus dans la Charte sont généralement compréhensibles. Mais la Charte elle-même n’est pas si acceptable pour nous. Car non seulement la Russie mais aussi nos partenaires européens n’adhèrent pas à ses principes. Il suffit de rappeler que le marché des matières nucléaires nous reste fermé. Personne ne nous a ouvert ce marché.

Il y a aussi d’autres moments sur lesquels je ne veux tout simplement pas attirer l’attention maintenant. Mais en ce qui concerne les principes eux-mêmes, nous utilisons déjà ces principes dans notre travail avec les entreprises allemandes. Je vous rappelle la transaction qui a eu lieu entre Gazprom et BASF. En fait, il s’agissait d’un échange d’actifs. Nous sommes prêts à continuer à travailler ainsi. Nous sommes prêts. Mais dans chaque cas concret, nous devons comprendre ce que nous donnons, ce que nos partenaires donnent, calculer, faire évaluer par une expertise internationale indépendante, puis prendre une décision. Nous sommes prêts à nous engager dans ce travail. Nous venons d’ailleurs de faire quelque chose de similaire avec nos partenaires italiens, avec la société ENI. Et nous avons fait plus que simplement signer un accord sur les livraisons jusqu’en 2035 – je pense – nous avons également parlé d’échanger des actifs. Et nous étudions ce même type de coopération avec nos amis ukrainiens. Cela va de l’avant.

Et faut-il fixer ces principes dans un éventuel futur texte fondamental entre la Russie et l’UE ? Il est possible d’avoir des opinions différentes sur cette question. Je considère que ce n’est pas nécessaire car, outre l’énergie, nous avons d’autres domaines dans lesquels nous coopérons avec l’UE, notamment l’agriculture, la haute technologie et les transports. Et tout cela est très important et très intéressant. Et on ne peut pas mettre tout cela dans un acte fondamental qui devrait servir de document cadre. Ou voudriez-vous que nous mettions uniquement ce dont vous avez besoin dans le document et que nous laissions ce dont nous avons besoin en dehors du cadre ? Discutons honnêtement les uns avec les autres et prenons des décisions mutuellement acceptables.

« Dans les années 1990, la Russie a aidé l’Iran à développer des technologies de missiles ». Je pense que vous m’avez posé cette question. « Aujourd’hui, l’Iran veut mettre des têtes nucléaires sur ces missiles qui pourraient atteindre l’Europe. Que va faire la Russie à propos du programme nucléaire iranien ? Est-ce vrai?

Eh bien, tout d’abord, je n’ai pas de données indiquant que dans les années 1990, la Russie a aidé l’Iran à créer ses propres technologies de missiles. Ce sont d’autres pays qui ont travaillé très activement dans ce sens. Et la technologie a été transférée par différents canaux. Et nous en avons la preuve. À l’époque, j’ai donné ces preuves directement au président des États-Unis. Et la technologie est également venue d’Europe et des pays asiatiques.

La Russie n’est donc pas en faute ici. Je t’assure. La Russie est le pays le moins impliqué ici. Moins de tous. S’il est impliqué du tout. À l’époque, je travaillais encore à Saint-Pétersbourg, mais nous n’étions pas concernés par cela. Je peux vous l’assurer. Mais vous savez qu’au niveau de l’entreprise, quelque chose aurait pu arriver. Nous avons formé des experts dans des instituts, etc. Et à la demande et selon les informations de nos partenaires américains nous avons réagi durement à cela. Immédiatement et durement. Nous n’avons pas observé une telle réaction de la part de nos autres partenaires, y compris européens. De plus, je ne sais pas si vous en êtes conscient ou non, mais vous devez savoir que la technologie militaire et les équipements spéciaux viennent toujours des États-Unis. Jusqu’à maintenant. Jusqu’à présent, les pièces de rechange pour les avions F-14 provenaient des forces armées et du Pentagone. Autant que je sache, il y a même une enquête en cours aux États-Unis à ce sujet. Et malgré le fait que cette enquête se poursuive et que ces pièces de rechange aient été saisies à la frontière puis renvoyées, après un certain temps, selon les données dont je dispose – et si elles ne sont pas correctes, vérifiez-les – ces mêmes les cargaisons ont de nouveau été saisies à la frontière. Même portant une étiquette « preuve matérielle ».

Vous savez, ce flux est vraiment difficile à arrêter. Nous devons travailler ensemble pour y parvenir.

A propos de savoir si l’Iran a ou non des missiles qui menacent l’Europe. Tu te trompes. Aujourd’hui, l’Iran possède – M. Gates est ici aujourd’hui et connaît certainement ces données mieux que moi, et le ministre russe de la Défense est également ici – des missiles d’une portée de 2 000 kilomètres.

Ministre russe de la Défense Sergueï Ivanov : 1600-1700 kilomètres.

Vladimir Poutine : 1600-1700 kilomètres. Seul. Eh bien, comptez combien de kilomètres il y a entre Munich et la frontière iranienne. L’Iran n’a pas de tels missiles. Ils envisagent d’en développer certaines avec une autonomie de 2400 kilomètres. On ne sait pas s’ils ont la technologie pour le faire. Et par rapport à 4000, 5000 ou 6000 kilomètres, alors je pense que cela nécessiterait simplement une économie différente. Donc, c’est improbable en général. Et l’Iran ne menace pas l’Europe. En ce qui concerne l’idée qu’ils se préparent à utiliser des ogives nucléaires, nous n’avons pas de telles données. Nous n’avons pas ces données sur les ogives nucléaires.

La Corée du Nord a testé un engin nucléaire. Les Iraniens ne cessent de dire que leur programme nucléaire a un caractère pacifique. Mais je suis d’accord avec vous que la communauté internationale est préoccupée par le caractère et la qualité des programmes nucléaires iraniens. Et M. ElBaradai a récemment exprimé ces préoccupations en ce que je pense être six ou sept points. Je suis d’accord avec vous à ce sujet. Et je ne comprends pas pourquoi la partie iranienne n’a toujours pas réagi de manière positive et constructive aux inquiétudes exprimées par M. ElBaradai et donc apaisé ces inquiétudes. Je ne comprends pas cela tout comme vous ne le comprenez pas.

Qu’allons-nous faire? Je pense qu’ensemble, nous devons travailler patiemment et soigneusement. Et, c’est vrai, pour créer des incitations et montrer aux dirigeants iraniens que la coopération avec la communauté internationale est bien meilleure que la confrontation.

Oui, et encore sur les livraisons d’armes à l’Iran. Vous savez qu’il y a eu plus de discussions que de livraisons. Notre coopération militaire et technique avec l’Iran est minime. Simplement minime. Je ne sais pas à quels chiffres minimaux il est estimé. En général, nous livrons beaucoup moins d’armes au Moyen-Orient que d’autres pays, y compris les États-Unis. Aucune comparaison n’y est possible. Nous avons récemment livré à l’Iran un système d’armes anti-aériennes, c’est vrai, à moyenne portée, environ 30 à 50 kilomètres. C’est vrai. Pourquoi avons-nous fait cela ? Je peux expliquer pourquoi. Nous l’avons fait pour que l’Iran n’ait pas l’impression d’avoir été acculé. Pour qu’il n’ait pas l’impression d’être dans une sorte d’environnement hostile. Plutôt que l’Iran puisse comprendre qu’il avait des canaux de communication et des amis en qui il pouvait avoir confiance. Nous espérons vivement que la partie iranienne comprendra et entendra nos signaux.

Quant à nos armes au Liban et dans la bande de Gaza. Je ne suis pas au courant de nos armes dans la bande de Gaza. Je n’ai pas entendu parler de tels exemples. Eh bien, les kalachnikovs sont en général les armes légères les plus utilisées au monde. Ils sont probablement partout. Et il y a probablement encore des kalachnikovs automatiques en Allemagne ou, en tout cas, certaines qui n’ont toujours pas été détruites. C’est sûr à cent pour cent.

Au Liban, c’est vrai. Des éléments de nos systèmes antichars y ont vraiment été vus. C’est vrai. Nos partenaires israéliens m’en ont parlé tout de suite. Nous avons mené une enquête approfondie sur ce qui s’est passé. Et nous avons déterminé que ces systèmes étaient restés en territoire libanais après le départ de l’armée syrienne. Nous avons réalisé les travaux correspondants avec nos partenaires syriens. Nous avons déterminé que notre future coopération militaire et technique avec la Syrie exclurait la possibilité que des armes puissent tomber entre des mains autres que celles auxquelles elles étaient destinées. Nous avons développé un tel système. Entre autres choses, nous nous sommes mis d’accord sur un système d’inspections possibles des entrepôts, à tout moment qui convient aux experts russes. Inspections dans les entrepôts après les livraisons de systèmes d’armes russes à la Syrie.

« Les États-Unis ne développent pas d’armes stratégiques, mais la Russie le fait. La Russie utilisera-t-elle la force à l’avenir si elle n’est pas sanctionnée par l’ONU ? La Russie développe un système d’armes stratégiques ».

Bonne question, excellent ! Je vous suis très reconnaissant pour cette question. Cela me donnera l’occasion de parler de l’essentiel de ce qui se passe. De quoi sommes-nous redevables au cours des dernières décennies s’il y a eu une confrontation entre deux superpuissances et deux systèmes mais qu’une grande guerre n’a pas eu lieu ? Nous sommes redevables de l’équilibre des pouvoirs entre ces deux superpuissances. Il y avait un équilibre et une peur de destruction mutuelle. Et à cette époque, une partie avait peur de faire un pas supplémentaire sans consulter l’autre. Et ce fut certainement une paix fragile et effrayante. Mais comme on le voit aujourd’hui, c’était assez fiable. Aujourd’hui, il semble que la paix n’est pas si fiable.

Oui, les États-Unis ne développent apparemment pas d’arme offensive. En tout cas, le public ne le sait pas. Même s’ils sont certainement en train de les développer. Mais nous n’allons même pas poser de questions à ce sujet maintenant. Nous savons que ces développements se poursuivent. Mais nous prétendons que nous ne savons pas, alors nous disons qu’ils ne développent pas de nouvelles armes. Mais que savons-nous ? Que les États-Unis développent activement et renforcent déjà un système de défense antimissile. Aujourd’hui ce système est inefficace mais on ne sait pas exactement s’il sera un jour efficace. Mais en théorie, il est créé dans ce but. Donc, hypothétiquement, nous reconnaissons que lorsque ce moment arrivera, la menace possible de nos forces nucléaires sera complètement neutralisée. C’est-à-dire les capacités nucléaires actuelles de la Russie. L’équilibre des pouvoirs sera absolument détruit et l’une des parties bénéficiera d’un sentiment de sécurité totale. Cela signifie que ses mains seront libres non seulement dans les conflits locaux, mais aussi dans les conflits mondiaux.

Nous en discutons maintenant avec vous. Je ne voudrais pas que quiconque soupçonne des intentions agressives de notre part. Mais le système des relations internationales est comme les mathématiques. Il n’y a pas de dimensions personnelles. Et bien sûr, nous devons réagir à cela. Comment? Soit comme vous et donc en construisant un système antimissile de plusieurs milliards de dollars, soit, compte tenu de nos possibilités économiques et financières actuelles, en développant une réponse asymétrique. Pour que tout le monde comprenne que le système de défense antimissile est inutile contre la Russie parce que nous avons certaines armes qui le dépassent facilement. Et nous allons dans ce sens. C’est moins cher pour nous. Et cela n’est en aucun cas dirigé contre les États-Unis eux-mêmes.

Je suis tout à fait d’accord si vous dites que l’Initiative de Défense Stratégique (IDS) n’est pas dirigée contre nous, tout comme nos nouvelles armes ne sont pas dirigées contre vous. Et je suis tout à fait d’accord avec mon collègue et mon ami sur un autre point. Savez-vous – et je n’aurai pas peur du mot – que malgré tous nos désaccords, je considère le président des États-Unis comme mon ami. C’est une personne honnête et je sais qu’aujourd’hui les loups peuvent blâmer les États-Unis pour tout ce qui se fait sur la scène internationale et en interne. Mais je sais que c’est une personne honnête et qu’il est possible de parler et de conclure des accords avec lui. Et quand je lui ai parlé, il a dit : « Je pars du fait que la Russie et les États-Unis ne seront plus jamais des adversaires et des ennemis ». Je suis d’accord avec lui. Mais je répète encore une fois qu’il y a ici des symétries et des asymétries, il n’y a rien de personnel. C’est simplement un calcul.

Et maintenant, si la Russie utilisera la force militaire sans l’aval de l’ONU. Nous agirons toujours strictement dans le cadre juridique international. Ma formation de base est en droit et je me permettrai de rappeler à moi-même et à mes collègues que, selon la Charte des Nations Unies, les opérations de maintien de la paix nécessitent l’approbation à la fois de l’ONU et du Conseil de sécurité de l’ONU. C’est le cas des opérations de maintien de la paix. Mais dans la Charte des Nations Unies, il y a aussi un article sur la légitime défense. Et aucune sanction n’est requise dans ce cas.

Alors, qu’est-ce que j’ai oublié ?

Question : Ma question portait sur la multipolarité en Russie même et sur l’attitude de la communauté internationale envers la Russie si la Russie ne respecte pas ces principes, en référence au meurtre de journalistes, aux peurs, aux angoisses, à l’absence de liberté et d’organisations non gouvernementales.

Vladimir Poutine : Je dirai quelques mots. J’ai déjà répondu à une partie de la question lorsque j’ai parlé de la structure du parlement russe. Regardez qui y est représenté, les opinions politiques des personnes qui occupent des postes de direction au parlement, les partis légitimes. Quant aux organisations non gouvernementales, elles travaillent activement en Russie. Oui, nous avons introduit un nouveau système d’enregistrement de ces organisations. Mais ce n’est pas si différent des systèmes d’enregistrement dans d’autres pays. Et nous n’avons pas encore vu de plaintes des organisations non gouvernementales elles-mêmes. Nous n’avons refusé l’inscription à presque aucune organisation. Il y a eu deux ou trois cas qui ont été refusés pour des raisons purement formelles et ces organisations travaillent à corriger certaines dispositions dans leurs chartes, etc. Personne ne s’est vu refuser l’enregistrement sur la base de problèmes substantiels et fondamentaux. Tous continuent à travailler de la manière la plus active possible et continueront à le faire à l’avenir.

Qu’est-ce qui nous dérange? Je peux dire, et je pense que c’est clair pour tous, que lorsque ces organisations non gouvernementales sont financées par des gouvernements étrangers, nous les considérons comme un instrument que les États étrangers utilisent pour mener à bien leur politique russe. C’est la première chose. La deuxième. Dans chaque pays, il existe certaines règles de financement, dirons-nous, des campagnes électorales. Le financement des gouvernements étrangers, y compris dans le cadre des campagnes gouvernementales, passe par des organisations non gouvernementales. Et qui en est content ? Est-ce une démocratie normale ? C’est un financement secret. Caché de la société. Où est la démocratie ici ? Pouvez-vous me dire? Non! Tu ne peux pas me le dire et tu ne le pourras jamais. Parce qu’il n’y a pas de démocratie ici, il y a simplement un État qui exerce une influence sur un autre.

Mais nous sommes intéressés à développer la société civile en Russie, afin qu’elle gronde et critique les autorités, les aide à déterminer leurs propres erreurs et corrige leurs politiques dans l’intérêt des citoyens russes. Cela nous intéresse certainement et nous soutiendrons la société civile et les organisations non gouvernementales.

Quant aux peurs, etc., savez-vous qu’aujourd’hui les Russes ont moins de peurs que les citoyens de nombreux autres pays ? Parce qu’au cours des dernières années, nous avons apporté des changements cardinaux pour améliorer le bien-être économique de nos concitoyens. Nous avons encore beaucoup de problèmes. Et nous avons encore beaucoup de problèmes non résolus. Y compris les problèmes liés à la pauvreté. Et je peux vous dire que les peurs viennent essentiellement de cette source.

Quant aux journalistes, alors oui, cela représente un problème important et difficile. Et, accessoirement, des journalistes ne sont pas seulement tués en Russie, mais aussi dans d’autres pays. Où sont tués la plupart des journalistes ? Vous êtes un expert et savez probablement dans quel pays le plus de journalistes sont morts, disons, au cours de la dernière année et demie ? Le plus grand nombre de journalistes ont été tués en Irak.

Quant aux tragédies en Russie, nous lutterons certainement contre ces phénomènes de la manière la plus approfondie possible et punirons sévèrement tous les criminels qui tentent de saper la confiance en la Russie et de nuire à notre système politique.

Merci pour votre attention.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News