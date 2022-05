L’enquête britannique Covid propose d’examiner les décès dus aux vaccins

La présidente de l’enquête publique indépendante britannique sur Covid, la baronne Heather Hallett, a déclaré au Premier ministre qu’elle souhaitait que son enquête couvre les effets secondaires et les décès des vaccins. Le Mail a l’histoire.

Les effets secondaires très rares mais graves du vaccin Covid pourraient être explorés dans la prochaine enquête publique sur la pandémie. Il peut également se pencher sur la lutte que les familles concernées ont dû affronter pour obtenir une indemnisation. La présidente de Probe, la baronne Heather Hallett, a écrit au Premier ministre jeudi dernier décrivant les principaux domaines sous examen – y compris la préparation à la pandémie, les verrouillages, les tests, les EPI et les maisons de soins – qu’il devra signer avant que l’enquête puisse commencer. Le Mail on Sunday a appris qu’elle avait également demandé si son enquête pouvait couvrir les décès et les effets secondaires bouleversants des piqûres. Alors que plusieurs études ont montré que les vaccins Covid étaient sûrs – avec plus de 53 millions de Britanniques ayant reçu au moins une dose et près de 40 millions en recevant trois – une petite minorité de personnes souffrait de graves problèmes de santé, notamment des caillots sanguins et une inflammation du cœur. Au Royaume-Uni, les régulateurs médicaux ont signalé 438 cas de caillots sanguins et 79 décès liés au vaccin AstraZeneca. Plus de 900 demandes ont maintenant été déposées pour une indemnisation en cas de décès ou de blessure due aux vaccins, le total des demandes atteignant 110 millions de livres sterling. Cependant, aucun paiement n’a été effectué.

L’enquête semble peu susceptible d’explorer correctement cette question, ne serait-ce que parce que les données recueillies et publiées à ce jour à ce sujet sont si limitées et médiocres. Mais il est au moins rassurant que le chef de l’enquête veuille le couvrir, et vraisemblablement le Premier ministre ne refusera pas l’autorisation. Il est également bon de voir la préparation à la pandémie là-dedans – il sera intéressant de voir ce que l’enquête fait de la performance du gouvernement lorsqu’elle est évaluée par rapport à son propre cadre de planification.

15 mai 2022

EXPOSÉ : LA CRISE DES FORMULES POUR BÉBÉS n’est que le DÉBUT ! – Bill Gates crée du lait maternel artificiel !

Josh Sigurdson rapporte que la crise des préparations pour nourrissons fait la une des journaux du monde entier alors que d’innombrables mères paniquent face à la rupture de la chaîne d’approvisionnement.

Pendant ce temps, les étagères des autres pays regorgent de lait maternisé. Le gouvernement américain travaille dur pour s’assurer que le lait maternisé ne se retrouve pas dans les rayons. Pourquoi? Pour forcer les gens à paniquer puis à dépendre de la Grand réinitialisation !

Fait intéressant, Pfizer a commencé par dire que les femmes ne devraient pas allaiter si elles étaient piquées. Pendant tout ce temps, Enfamil & Similac ont fait face à d’énormes poursuites pour préparations toxiques pour bébés. Puis les étagères se vident. Puis Bill Gates annonce qu’il a créé un lait maternel artificiel.

