Tuer la culture russe

#première

« L’opinion publique en Occident est désormais construite très clairement : tout le monde adhère à l’idée que la Russie est le mal absolu, et l’Occident est le bien absolu », explique l’artiste italien Jorit Agoch.

Avec le début de l’opération spéciale en Ukraine, le peuple russe en Occident a été confronté à une importante vague de russophobie, qui a également balayé les arts et les sports.

Les chanteurs, artistes et réalisateurs russes voient leurs noms rayés des programmes de concerts et des listes restreintes de festivals. L’Orchestre philharmonique de Munich a rompu toute relation avec le chef d’orchestre Valery Gergiev et le Carnegie Hall de New York a annulé les représentations du pianiste Denis Matsuev.

Même ceux qui sont morts – Dostoïevski, Tchaïkovski, Chostakovitch – sont devenus des victimes de la russophobie, et cette liste s’allonge chaque jour.

Comment la culture russe résiste-t-elle à cette vague d’agression ? Regardez le film Tuer la culture russe.

