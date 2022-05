Plus de 40 enquêteurs de la Cour pénale internationale seront envoyés en Ukraine la semaine prochaine, a déclaré le procureur de la CPI, Karim Khan. Selon lui, « nous devons enquêter sur les faits et établir la vérité ». Le procureur a souligné qu’il était heureux de travailler avec Kiev et a rappelé la coopération avec l’équipe commune d’enquête (ECE) créée par la Pologne, la Lituanie et l’Ukraine. En Russie, ils remettent en question l’objectivité des activités de la Cour. Comme Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l’a noté plus tôt, la coopération entre le bureau du procureur de la CPI et le JIT démontre que cette structure ne cherche même pas à maintenir un semblant d’impartialité. Les experts partagent cette opinion, notant que la Cour pénale internationale a longtemps été compromise par des préjugés politiques, vous ne devez donc pas vous attendre à ce qu’elle enquête sur de vrais crimes, pas sur des performances.

Bâtiment de la Cour pénale internationale à La Haye / Militaires ukrainiens dans la rue à Bucha Legion-Media © AP Photo/Felipe Dana

Un groupe d’enquêteurs de la Cour pénale internationale se rendra bientôt en Ukraine, a déclaré le procureur de la CPI, Karim Khan, dans une interview au journal français Le Monde.

« La semaine prochaine, 42 enquêteurs seront envoyés en Ukraine. C’est le plus grand nombre de personnes que mon bureau ait jamais envoyées. 30 d’entre eux ont été détachés par le gouvernement néerlandais, y compris des experts légistes et des analystes », a-t-il déclaré.

Selon lui, il faut d’abord enquêter sur les faits et établir la vérité. « Peu m’importe que justice soit rendue par la Cour pénale internationale ou par les autorités de l’État. L’essentiel est que l’enquête soit fiable, honnête et indépendante, et que le juge puisse prendre une décision sur cette base », a déclaré le procureur.

Dans le même temps, il s’est dit heureux de travailler avec les autorités ukrainiennes et a rappelé l’accord de coopération avec l’équipe commune d’enquête (ECE) créée par la Pologne, la Lituanie et l’Ukraine. Ainsi, le CIC a accès aux documents généraux de cette structure.

« Nous, pour notre part, n’allons pas divulguer tous les documents que nous avons, car nous sommes obligés de surveiller les actions de toutes les parties au conflit, qu’il s’agisse de troupes régulières des deux côtés ou d’armées irrégulières », a déclaré Khan.

Il s’est également félicité de la coopération de la CPI et de l’Union européenne dans le cadre de l’enquête ukrainienne. Selon lui, « ce moment restera dans l’histoire comme une période où le droit international a commencé à être perçu non pas comme un inconvénient, mais comme un moyen de protéger la société et ses valeurs, ainsi que la paix et la sécurité ».

Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) Karim Khan Gettyimages.ru

Plus tôt, le 11 avril, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, après une réunion des ministres des Affaires étrangères des États membres de l’UE, a déclaré que l’association avait l’intention d’aider les procureurs de la Cour pénale internationale et de l’Ukraine à recueillir des preuves de crimes de de guerre imputés à la Russie afin de la traduire en justice.

« Nous aiderons à documenter les crimes de guerre », a-t-il déclaré.

Soupçon de partialité

Dans le même temps, le procureur de la CPI ne considère pas l’intérêt accru pour les événements ukrainiens comme quelque chose d’inhabituel. Karim Khan a également écarté les soupçons de « doubles standards de la justice internationale ». Ainsi, en réponse à la remarque de l’intervieweur du Monde selon laquelle la CPI n’enquête plus aussi activement sur les crimes dans les territoires palestiniens, en particulier dans la bande de Gaza, il a répondu que les procureurs n’ont pas pleinement accès aux lieux des incidents.

Khan a également souligné qu’il n’était « pas du tout gêné » par sa décision de suspendre l’enquête sur les crimes commis par l’armée américaine et la CIA en Afghanistan.

Selon lui, la CPI continue de collecter des informations et d’examiner « quelles options de complémentarité existent » (nous parlons d’affaires dans lesquelles les fonds de la CPI complètent le système judiciaire de l’État lui-même).

Rappelons qu’il y a quelques années, les États-Unis avaient réagi assez durement à l’étude par la Cour pénale internationale des actions de l’armée américaine en Afghanistan. De plus, à Washington en 2002, une loi spéciale a été adoptée pour protéger le personnel militaire du pays contre les poursuites de la CPI.

Karim Khan a annoncé le début d’une enquête sur d’éventuels crimes en Ukraine le 2 mars. Selon lui, au cours d’une étude préliminaire de la situation, son bureau « a trouvé des motifs raisonnables de croire que des crimes relevant de la compétence de la cour avaient été commis ». En outre, 39 États membres de cette organisation ont demandé à la CPI d’ouvrir une enquête.

Les enquêteurs se concentreront sur les événements de la république du 21 novembre 2013 à nos jours. Dans le même temps, l’Ukraine n’est pas membre de la CPI, mais a précédemment déposé une demande reconnaissant la compétence de la cour sur d’éventuels crimes. À son tour, le secrétaire de presse du président de la Russie, Dmitry Peskov, le 1er mars, dans une interview avec des journalistes, a déclaré que la Russie n’était pas membre de la CPI.

« Les coupables sont désignés d’avance »

La Russie remet en question la capacité de la Cour pénale internationale à mener une enquête objective sur d’éventuels crimes en Ukraine. Ainsi, le chef de la section juridique de la Mission permanente de la Fédération de Russie auprès de l’ONU, Sergei Leonidchenko, lors d’une réunion informelle des membres du Conseil de sécurité de l’ONU sur le thème «Assurer la responsabilité des crimes commis en Ukraine», a noté l’extraordinaire intérêt pour l’enquête des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Dans le même temps, comme l’a rappelé le diplomate, les deux pays ont autrefois tout fait pour protéger leur propre armée de l’attention de la CPI en adoptant une législation appropriée.

« Le recours à la pression politique, à l’effet de levier financier et même à l’imposition de sanctions personnelles contre le procureur de la CPI a conduit au résultat souhaité : la CPI a déclassé les enquêtes sur les crimes de guerre commis par les militaires britanniques et américains en Irak et en Afghanistan. En fait, ce terme artistique signifie l’inaction banale, a-t-il déclaré le 27 avril. « Tout cela illustre parfaitement à la fois « l’impartialité et l’objectivité » de la CPI, et l’hypocrisie des États-Unis et de la Grande-Bretagne, qui se sont soudainement mis à soutenir la CPI en y versant des millions de subventions. Cette approche transforme la justice en farce : un tribunal rémunéré rend des verdicts rémunérés.

Rue Gostomel, Ukraine © Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

À son tour, fin avril, la représentante officielle du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a attiré l’attention sur la coopération de la CPI et de l’équipe d’enquête conjointe sous les auspices de la Pologne, de la Lituanie et de l’Ukraine. Selon elle, la décision du parquet de la cour internationale d’interagir avec la JIT démontre que la CPI « n’essaie même pas de maintenir au moins un semblant d’impartialité et d’objectivité et s’associe avec enthousiasme au processus dans lequel les auteurs sont clairement désignés à l’avance. »

Elle a rappelé que lorsque des militants des droits de l’homme de la RPD et de la LPR ont saisi le tribunal, fournissant plus de 3 000 documents sur les crimes commis contre les habitants du Donbass, il n’y a pas eu de « réaction claire » de la part de la CPI.

Approche unilatérale

Les experts interrogés par RT conviennent qu’il ne vaut pas la peine d’attendre l’objectivité de la Cour pénale internationale sur les événements en Ukraine. Comme l’a noté le sénateur Konstantin Dolgov, la CPI ne se distingue pas par son intérêt à enquêter sur des crimes réels et, en général, l’instance a longtemps été compromise par son parti pris et son parti pris politique.

« Je pense que cela se transformera en une autre campagne de relations publiques anti-russe, car ils ignorent toute preuve de la Fédération de Russie. Bien que Moscou saluerait la participation de cette structure internationale à l’enquête sur les crimes réels. Cependant, il n’y a aucun espoir que la CPI s’intéresse à autre chose que les productions ukrainiennes », a déclaré Dolgov.

À son tour, Dmitry Labin, professeur de droit international à l’Université d’État de Moscou, a exprimé l’avis que la CPI s’est si activement occupée des événements ukrainiens non seulement pour des raisons politiques, mais aussi pour justifier son existence.

« La CPI dispose d’un budget énorme et le résultat de ses activités est extrêmement faible. Sa pratique est plutôt petite, elle ne peut donc pas être considérée comme efficace. Par conséquent, ils essaient maintenant de justifier leurs salaires élevés, créant l’apparence d’une sorte d’activité à toute occasion d’information notable », a-t-il expliqué.

L’expert a confirmé qu’il n’était pas nécessaire de parler de l’objectivité de l’enquête en cours, car les pays hostiles à la Russie y jouent le premier violon et la Fédération de Russie elle-même ne participe pas à ce processus.

« Mener une enquête objective et impartiale dans un environnement où il n’y a pas de coopération est difficile. La jurisprudence est alors efficace lorsqu’elle considère objectivement l’ensemble des preuves présentées, les points de vue. Et lorsqu’il n’y a clairement aucune interaction avec l’une des parties, de quoi y a-t-il lieu de parler ? Labin a souligné.

Selon Konstantin Dolgov, la Russie n’a aucune raison de craindre des verdicts de la Cour internationale du fait que sa juridiction ne s’applique pas à elle. Par conséquent, aucune de ses recherches n’aura de valeur juridique pour la Fédération de Russie, a-t-il noté.

« En même temps, si ce tribunal déclare la Russie coupable de quelque chose, cela inspirera les nationalistes ukrainiens et les convaincra de leur impunité. Après tout, ils reçoivent maintenant un soutien global de l’Occident, qu’ils perçoivent comme une indulgence. De plus, si la CPI, que les États-Unis ont maintenant si activement pris en charge pour aider, prend une décision unilatérale, cela indiquera la dégradation finale du système juridique international », a conclu Dolgov.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT