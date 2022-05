Votre gouvernement a discrètement confirmé que les personnes entièrement vaccinées développaient le syndrome d’immunodéficience acquise alors qu’ils vous inquiétaient pour la Russie-Ukraine et le coût de la vie

ParThe Exposé le 15 Mai 2022

Quelque chose ne va pas, et c’est à cause des injections Covid-19.

Partout dans le monde, les gouvernements publient des données officielles qui montrent toutes la même chose. Ces mêmes gouvernements ne sont toutefois pas disposés à expliquer pourquoi.

Au lieu de cela, ils publient discrètement des données dans l’espoir qu’elles seront balayées sous le tapis pendant qu’ils vous distraient par la guerre en Ukraine et vous inquiétez du coût de la vie ; une crise créée par la politique gouvernementale.

Mais avec la publication de documents confidentiels de Pfizer, les gouvernements du monde entier manquent d’endroits où se cacher, et si ces tendances inquiétantes se poursuivent, ils seront obligés d’admettre que les injections de Covid-19 provoquent soit une amélioration dépendante des anticorps, soit quelque chose de bien pire. .

Syndrome immunodéficitaire acquis.

Bien que rare, il est parfaitement possible qu’un médicament ou une drogue cause le syndrome d’immunodéficience acquise, et les données publiées par Public Health Scotland, le ministère de la Santé de la Nouvelle-Zélande, le gouvernement du Canada, l’agence britannique de sécurité sanitaire, l’Office for National Statistics, et les Centers for Disease Control des États-Unis suggèrent fortement que les injections de Covid-19 soient ajoutées à la liste.

Sinon, comment les gouvernements du monde entier peuvent-ils expliquer le fait que les personnes entièrement vaccinées sont plus susceptibles d’être infectées par le Covid-19, plus susceptibles d’être hospitalisées avec la Covid-19 et plus susceptibles de mourir du Covid-19 que les non vaccinés ?

Sinon, comment les gouvernements du monde entier peuvent-ils expliquer l’énorme augmentation des taux de mortalité toutes causes confondues chez les personnes entièrement vaccinées par rapport aux personnes non vaccinées ?

Sinon, comment les gouvernements du monde entier peuvent-ils expliquer l’augmentation de 1 145 % à 33 715 % des maladies, cancers et infections liés au sida signalés au système de notification des effets indésirables des vaccins des Centers for Disease Control des États-Unis en 2021 ?

Écosse

Public Health Scotland a annoncé en janvier qu’à partir du 6 février 22, ils ne signaleraient plus les cas de Covid-19, les hospitalisations et les décès par statut vaccinal sur une base hebdomadaire.

Voici pourquoi –

Les graphiques ci-dessus ont été créés à l’aide des chiffres publiés par Public Health Scotland dans leur «COVID-19 & Winter Statistical Report» publié le 16 février 22, et ils montrent que les taux d’infection, d’hospitalisation et de mortalité de Covid-19 pour 100 000 personnes étaient systématiquement plus élevés parmi la population entièrement vaccinée.

C’est ce que la vaccination Covid-19 a fait au peuple écossais.

Nouvelle-Zélande

Le tableau suivant montre le nombre réel de cas de Covid-19 par statut vaccinal entre le 6 janvier et le 11 février, et entre le 12 février et le 24 février en Nouvelle-Zélande. Les données ont été extraites des rapports officiels suivants du ministère néo-zélandais de la santé « Covid-19 : données démographiques des cas » :

Comme vous pouvez le voir au cours des deux périodes, la population entièrement vaccinée représentait la majorité des cas de Covid-19, mais la différence du nombre de cas par statut vaccinal entre le 12 février et le 24 février est choquante.

Le tableau suivant montre le taux de cas de Covid-19 pour 100 000 habitants par statut vaccinal entre le 6 janvier et le 11 février, et entre le 12 février et le 24 février 22 en Nouvelle-Zélande sur la base des cas ci-dessus –

Ces taux de cas, tout comme les taux de cas de Public Health Scotland, versent certainement de l’eau sur le feu de joie de quiconque dit que « la vaccination réduit les risques d’être infecté par Covid-19 », n’est-ce pas ?

Cela signifie que les injections de Covid-19 ont une efficacité négative dans le monde réel, et nous pouvons utiliser la formule d’efficacité du vaccin de Pfizer pour la calculer.

Taux de cas non vaccinés – Taux de cas vaccinés / Taux de cas non vaccinés = Efficacité du vaccin

Le tableau suivant montre l’efficacité du vaccin Covid-19 à deux doses dans le monde réel entre le 6 janvier et le 11 février, et entre le 12 février et le 24 février 22 –

Entre le 6 janvier et le 11 février, l’efficacité du vaccin Covid-19 dans le monde réel s’est avérée être de moins-94,4 %, mais le 24 février, l’efficacité du vaccin dans le monde réel est tombée à moins-281,35 %. Cela signifie que les personnes entièrement vaccinées étaient 3,8 fois plus susceptibles d’être infectées par la Covid-19 que la population non vaccinée/vaccinée à une dose.

C’est ce que la double vaccination a fait au peuple néo-zélandais.

Canada

Bien que le gouvernement applique des restrictions draconiennes qui ont à leur tour contraint des millions de personnes à recevoir les injections Covid-19, depuis le début de l’année, le pays du Canada a connu sa plus grande vague de cas, d’hospitalisations et de décès de Covid-19 à ce jour.

Pourquoi?

Les données officielles du gouvernement du Canada montrent que la population vaccinée dans son ensemble a représenté 4 cas sur 5 de Covid-19, des hospitalisations et des décès du 21 février 2022 au 17 avril.

Mais cela montre également que les taux de cas/d’hospitalisation/de décès pour 100 000 habitants ont été les plus élevés parmi les triples vaccinés au cours de la même période.

Si élevé que les données montrent que les triples vaccinés sont en moyenne 4 fois plus susceptibles d’être infectés par le Covid-19, 2 fois plus susceptibles d’être hospitalisés avec le Covid-19 et 3 fois plus susceptibles de mourir du Covid-19 que les non vaccinés .

Le tableau suivant montre les taux de cas vaccinés pour 100 000 par statut vaccinal à travers le Canada entre le 21 février et le 17 avril 2022 –

Le tableau suivant montre les taux d’hospitalisation vaccinés pour 100 000 par statut vaccinal à travers le Canada entre le 21 février et le 17 avril 2022 –

Le tableau suivant montre les taux de mortalité vaccinés pour 100 000 par statut vaccinal à travers le Canada entre le 21 février et le 17 avril 2022 –

C’est ce que la vaccination contre la Covid-19 a fait aux Canadiens.

Angleterre

La UK Health Security Agency joue également le même jeu que Public Health Scotland et, depuis le 1er avril 2022, refuse de publier de nouvelles données sur les cas de Covid-19, les hospitalisations et les décès par statut vaccinal.

Voici pourquoi –

Groupe d’age

Les trois graphiques ci-dessus ont été créés à l’aide des chiffres contenus dans les rapports de surveillance des vaccins de la semaine 5, de la semaine 9 et de la semaine 13 de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA).

Les chiffres montrent que les taux de cas entre la semaine 5 et la semaine 13 de 2022 étaient les plus élevés parmi les triples vaccinés dans tous les groupes d’âge en Angleterre. Pas seulement un peu non plus, et l’écart entre les non-vaccinés et les triple-vaccinés s’est aggravé de mois en mois.

Tous les groupes d’âge ont également subi un taux de mortalité Covid-19 plus élevé pour 100 000 parmi les doubles vaccinés, à l’exception des 18-29 ans entre la semaine 5 et la semaine 9.

Mais ce groupe d’âge n’a subi un taux de mortalité plus élevé parmi les non vaccinés qu’à la semaine 5, les semaines 9 et 13 enregistrant un taux de mortalité identique parmi les non vaccinés et les doubles vaccinés.

Le seul autre groupe d’âge à briser la tendance était les 30-39 ans, qui sont revenus à un taux de mortalité légèrement plus élevé parmi les non vaccinés au cours de la semaine 13. Mais à part cela, tous les autres groupes d’âge avaient subi un taux de mortalité plus élevé. taux parmi les double-vaccinés depuis le début de l’année.

Ce ne sont pas le genre de chiffres que nous devrions voir si un vaccin est efficace. Ce ne sont même pas le genre de chiffres que nous devrions voir si un vaccin est inefficace. Ce que nous voyons ici, c’est un vaccin qui a l’effet inverse de l’effet escompté.

Les deux graphiques suivants montrent l’efficacité réelle du vaccin Covid-19 contre la mort parmi la population doublement vaccinée en Angleterre par groupe d’âge et par semaine, sur la base des taux de mortalité fournis ci-dessus –

(Formule du vaccin de Pfizer :

Taux de non vaccinés pour 100 000 – Taux de vaccinés pour 100 000 / Taux de non vaccinés pour 100 000 x 100 = Efficacité du vaccin)

Groupe d’age

Une efficacité vaccinale contre la mort de moins-111% a été enregistrée chez les 60-69 ans, moins-138% chez les 70-79 ans et moins-166% chez les personnes de plus de 80 ans à la semaine 9 de 2022.

Mais regardez les chiffres pour les 40-49 ans. En semaine 5 une efficacité vaccinale contre la mort de +16% a été enregistrée. Puis, au cours de la semaine 9, cela est tombé à moins-32 %. Mais ensuite, au cours de la semaine 13, cela est tombé à un niveau choquant de moins 121 %.

Ces chiffres montrent que la plupart des individus doublement vaccinés ont deux fois plus de risques de mourir de la Covid-19 que les individus non vaccinés.

Le tableau suivant montre l’efficacité réelle du vaccin Covid-19 parmi la population triple vaccinée par groupe d’âge et par semaine en Angleterre entre le 3 janvier et le 27 mars 2022, sur la base des chiffres de taux de cas fournis précédemment ci-dessus –

Groupe d’âge

C’est loin de l’efficacité de 95 % revendiquée par Pfizer, n’est-ce pas ? L’efficacité du vaccin était aussi faible que moins 391,43 % chez les 60 à 69 ans au cours de la semaine 13, passant de moins 114,8 % à la semaine 5.

Les déclins les plus préoccupants ici semblent concerner les 60-69 ans et les 70-79 ans, car il semble qu’ils soient tombés d’une falaise entre la semaine 9 et la semaine 13. Heureusement, la chute chez les 18-29- ans semble avoir ralenti entre la semaine 9 et la semaine 13, mais se situe toujours à moins-231,22 % après avoir été à moins-29,8 % la semaine 5.

Ces chiffres montrent que les 60-69 ans ont près de 5 fois plus de risques d’être infectés par le [virus de la] Covid-19 que les 60-69 ans non vaccinés, et montrent que les 40-59 ans et les 70-79 ans sont dépassés. 4 fois plus susceptibles d’être infectés par le Covid-19 que leurs homologues non vaccinés.

L’UKHSA affirme que l’efficacité du vaccin diminue considérablement avec le temps et c’est pourquoi il est important d’obtenir une dose de rappel. Mais c’est un mensonge. L’efficacité du vaccin ne diminue pas. Les performances du système immunitaire oui.

L’efficacité d’un vaccin n’est pas vraiment une mesure d’un vaccin, c’est une mesure de la performance du système immunitaire d’un vacciné par rapport à la performance du système immunitaire d’une personne non vaccinée.

Une efficacité vaccinale de -50% signifierait que le système immunitaire des vaccinés fonctionne maintenant à un rythme moins bon que le système immunitaire naturel des non vaccinés. Cela signifierait que les vaccins Covid-19 ont endommagé le système immunitaire, et c’est précisément ce que montrent ces chiffres.

Le tableau suivant montre les performances du système immunitaire de la population triplement vaccinée en Angleterre par groupe d’âge par semaine par rapport au système immunitaire naturel de la population non vaccinée sur la base des taux de cas fournis ci-dessus –

Performance positive du système immunitaire = taux de cas non vaccinés – taux de cas vaccinés / taux de cas non vaccinés x 100

Performance négative du système immunitaire = taux de cas non vaccinés – taux de cas vaccinés / taux de cas vaccinés x 100

La performance du système immunitaire la plus faible a été observée chez les 60-69 ans à un niveau choquant de moins-80%, mais toutes les personnes triplement vaccinées âgées de 30 à 59 ans n’étaient pas loin derrière, avec une performance du système immunitaire allant de moins-75% à moins- 76 %.

Même les 18 à 29 ans se trouvaient dans cette région à moins 70 %, passant d’une performance du système immunitaire de +11,35 % entre la semaine 51 et la semaine 2, ce qui signifie qu’ils ont subi la baisse la plus rapide des performances du système immunitaire.

Toute personne de plus de 60 ans qui a reçu trois coups devrait être extrêmement préoccupée par les chiffres ci-dessus, car ils révèlent une baisse extrêmement rapide des performances du système immunitaire depuis le début de 2022.

Mais cela ne veut pas dire que les moins de 60 ans ne devraient pas s’inquiéter, ils souffrent déjà tous d’un système immunitaire qui s’est dégradé en moyenne entre 70 et 76 %.

C’est ce que la vaccination Covid-19 a fait aux habitants d’Angleterre… et d’Écosse, de Nouvelle-Zélande et du Canada, et très probablement du reste du monde.

La question est, pourquoi?

Amélioration dépendante des anticorps ?

Des recherches intensives menées par des experts de la santé au fil des ans ont mis en lumière des inquiétudes croissantes concernant «l’amélioration dépendante des anticorps» (ADE), un phénomène où les vaccins aggravent la maladie en préparant le système immunitaire à une réaction excessive potentiellement mortelle.

L’ADE peut survenir de plusieurs manières différentes, mais la plus connue est surnommée la « voie du cheval de Troie ». Cela se produit lorsque des anticorps non neutralisants générés par une infection ou une vaccination antérieure ne parviennent pas à arrêter l’agent pathogène lors d’une réexposition.

Au lieu de cela, ils agissent comme une passerelle en permettant au virus d’entrer et de se répliquer dans des cellules qui sont généralement interdites (généralement des cellules immunitaires, comme les macrophages). Cela, à son tour, peut conduire à une diffusion plus large de la maladie et à des réponses immunitaires trop réactives qui provoquent une maladie plus grave.

Lors d’essais cliniques précédents de vaccins candidats pour lutter contre le SRAS et le MERS, les études ont chacune échoué pendant la phase animale en raison d’un ADE également connu sous le nom d’amorçage pathogène ou d’une tempête de cytokines.

Les essais cliniques de phase trois sont conçus pour découvrir les effets secondaires fréquents ou graves avant qu’un vaccin ne soit approuvé pour utilisation, y compris l’ADE.

Mais c’est là que réside le problème, aucun des vaccins Covid-19 n’a terminé les essais cliniques de phase trois.

L’essai de phase trois de Pfizer ne devrait pas s’achever avant le 8 février 2024, après avoir été précédemment estimé à s’achever en avril 2023.

Cependant, parmi les informations rassemblées par Pfizer jusqu’à présent dans l’étude en cours qu’ils ont menée, il est clair qu’ils étaient pleinement conscients en février 2021 que l’amélioration dépendante des anticorps était une conséquence possible de leur injection de Covid-19, et il semble ils savaient également en avril 2021 que le phénomène tuait des gens.

Les maladies aggravées associées aux vaccins (VAED) sont des présentations modifiées d’infections cliniques affectant des individus exposés à un agent pathogène de type sauvage après avoir reçu une vaccination antérieure contre le même agent pathogène. Les réponses améliorées sont déclenchées par des tentatives infructueuses de contrôler le virus infectant, et le VAED présente généralement des symptômes liés à l’organe cible de l’agent pathogène infectieux.

Selon les scientifiques, la VAED se présente sous la forme de deux immunopathologies différentes, l’amélioration dépendante des anticorps (ADE) et l’hypersensibilité associée au vaccin (VAH).

L’amélioration dépendante des anticorps expliquerait certainement pourquoi la population vaccinée est deux fois plus susceptible d’être hospitalisée et de mourir de Covid-19 que la population non vaccinée, mais nous ne sommes pas sûrs que cela expliquerait pourquoi les vaccinés sont jusqu’à cinq fois plus susceptibles de être infecté par la Covid-19.

Une autre affection extrêmement grave qui expliquerait le taux de cas plus élevé ainsi que le taux d’hospitalisation/de décès plus élevé est le syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA).

Syndrome d’immunodéficience acquise?

C’est une idée fausse très répandue que le syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA) n’est causé que par le virus du VIH. Ce n’est tout simplement pas vrai.

L’immunodéficience acquise (ou secondaire) est l’une des principales causes d’infections chez l’adulte. Ces troubles d’immunodéficience affectent votre système immunitaire partiellement ou dans son ensemble, faisant de votre corps une cible facile pour plusieurs maladies et infections. (Source)

Lorsque les troubles d’immunodéficience affectent votre système immunitaire, votre corps ne peut plus combattre les bactéries et les maladies. (Source)

Plusieurs facteurs de l’environnement peuvent provoquer des troubles d’immunodéficience secondaire. Source)

Certains courants sont:

Radiothérapie ou chimiothérapie, pouvant entraîner un trouble d’immunodéficience secondaire appelé neutropénie

Les infections dues au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) peuvent entraîner le syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA)

La leucémie, un cancer qui commence dans les cellules de la moelle osseuse et qui peut entraîner une hypogammaglobulinémie, un type d’immunodéficience secondaire

La malnutrition, qui touche jusqu’à 50 % des populations dans les pays sous-développés et rend les gens vulnérables aux infections respiratoires et à la diarrhée

Mais certaines des causes les moins courantes incluent les médicaments ou les remèdes. (Source)

Il est donc parfaitement possible qu’un médicament ou une drogue cause le syndrome d’immunodéficience acquise, et les données publiées par Public Health Scotland, le ministère de la Santé de la Nouvelle-Zélande, le gouvernement du Canada, l’Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni, l’Office for National Statistics du Royaume-Uni et le Les Centers for Disease Control des États-Unis suggèrent fortement que les injections de Covid-19 soient ajoutées à la liste.

États-Unis

Le CDC héberge un système de notification des événements indésirables des vaccins où les réactions indésirables aux vaccins peuvent être signalées. La base de données complète est disponible ici.

La base de données contient des effets indésirables signalés pour tous les vaccins disponibles aux États-Unis, remontant à 1950. Nous avons donc effectué une recherche dans la base de données pour vérifier les maladies et infections courantes associées au syndrome d’immunodéficience acquise, et c’est ce que nous avons trouvé.

Le tableau suivant montre le pourcentage d’effets indésirables associés au sida signalés au VAERS pour tous les vaccins par année –

Les données montrent que cinquante et un pour cent de tous les effets indésirables associés au sida signalés depuis l’an 2000 ont été signalés en 2021, et 16 % supplémentaires ont été signalés en 2022 jusqu’à présent.

Le tableau suivant montre le nombre de cancers courants généralement associés au sida qui ont été signalés au VAERS comme réactions indésirables à tous les vaccins (y compris les piqûres Covid-19) par année signalée, et les vaccins Covid-19 uniquement par année signalée –

Comme vous pouvez le voir, il y a eu une énorme augmentation des rapports en 2021 et en 2022 jusqu’à présent, la grande majorité étant attribuée aux injections Covid-19.

Le nombre moyen de cancers courants associés au sida signalés comme réactions indésirables à tout vaccin entre les années 2000 et 2020 équivaut à 21,3.

Le nombre total de cancers courants associés au sida signalés comme effets indésirables en 2021 était de 430. Cela représente une augmentation de 1 919 %.

Il est toutefois important de noter que tous les effets indésirables ne sont pas signalés au VAERS. En fait, le CDC a admis que seulement 1 à 10 % des effets indésirables sont effectivement signalés au système. Mais une brillante analyse menée par Jessica Rose Phd estime avec précision le facteur de sous-déclaration à au moins 41,3. Vois ici.

Le tableau suivant montre le nombre de troubles immunitaires acquis, y compris le sida, qui ont été signalés au VAERS comme réactions indésirables à tous les vaccins (y compris les piqûres Covid-19) par année signalée, et les vaccins Covid-19 uniquement par année signalée –

Encore une fois, il y a eu une énorme augmentation des signalements en 2021 et en 2022 jusqu’à présent, la grande majorité étant attribuée aux injections Covid-19.

Le nombre moyen de troubles immunitaires acquis signalés comme réactions indésirables à tout vaccin entre les années 2000 et 2020 équivaut à 31.

Le nombre total de troubles immunitaires acquis signalés comme effets indésirables en 2021 était de 386. Cela représente une augmentation de 1145 %.

Le tableau suivant montre le nombre de cas de septicémie qui ont été signalés au VAERS comme réactions indésirables à tous les vaccins (y compris les piqûres Covid-19) par année signalée, et les vaccins Covid-19 uniquement par année signalée –

La septicémie est la réponse extrême du corps à une infection. Il s’agit d’une urgence médicale potentiellement mortelle. La septicémie survient lorsqu’une infection que vous avez déjà déclenche une réaction en chaîne dans tout votre corps. Les infections qui conduisent à la septicémie commencent le plus souvent dans les poumons, les voies urinaires, la peau ou le tractus gastro-intestinal.

Le nombre moyen de cas de septicémie signalés comme réactions indésirables à tout vaccin entre les années 2000 et 2020 équivaut à 75.

Le nombre total de cas de septicémie signalés comme effets indésirables en 2021 était de 1593. Cela représente une augmentation de 2024 %.

Faut-il vraiment croire qu’il ne s’agit que d’une malheureuse coïncidence ? Ou assistons-nous au rapport public américain aux Centers for Disease control selon lequel les injections de Covid-19 les amènent à développer un syndrome d’immunodéficience acquise ?

Chiffres accablants de l’Office pour les statistiques nationales

L’Office for National Statistics est le plus grand producteur indépendant de statistiques officielles du Royaume-Uni et l’institut national de statistique reconnu du Royaume-Uni. Il est chargé de collecter et de publier des statistiques relatives à l’économie, à la population et à la société aux niveaux national, régional et local.

Dans son dernier ensemble de données sur les décès en Angleterre par statut vaccinal, qui peut être trouvé ici, l’ONS révèle que le taux de mortalité toutes causes parmi les personnes entièrement vaccinées est supérieur au taux de mortalité toutes causes parmi les personnes non vaccinées.

Ainsi, non seulement la population vaccinée est plus susceptible de mourir de Covid-19, mais elle est plus susceptible de mourir de n’importe quelle cause. Cela confirme en outre les preuves disponibles qui suggèrent que les injections Covid-19 causent des dommages incalculables au système immunitaire, provoquant le développement du syndrome d’immunodéficience acquise.

Le tableau 2 de l’ensemble de données de l’ONS contient des données sur les taux de mortalité mensuels standardisés selon l’âge par statut vaccinal et par groupe d’âge pour tous les décès en Angleterre.

Le graphique suivant montre les taux de mortalité mensuels normalisés selon l’âge selon le statut vaccinal pour les décès toutes causes confondues, pour 100 000 années-personnes chez les adultes âgés de 18 à 39 ans en Angleterre. La ligne verte est le taux de mortalité parmi les non vaccinés, qui, bien que fluctuant, est resté assez stable tout au long.

Les autres lignes représentent cependant des statuts vaccinaux différents, et elles sont extrêmement préoccupantes. Les lignes orange, jaune et rose représentent les taux de mortalité dans les 21 jours suivant la réception d’une première, deuxième ou troisième dose. Et ils révèlent que le risque de décès augmente significativement immédiatement après la vaccination.

Mais les chiffres les plus préoccupants sont les taux de mortalité parmi les personnes vaccinées il y a au moins 21 jours, que vous pouvez voir plus clairement dans le tableau suivant –

En janvier 2021, le taux de mortalité pour 100 000 personnes-années parmi les personnes non vaccinées équivalait à 67,7. Il a ensuite chuté d’un mois à l’autre pour atteindre 33,1 en mai, avant de remonter à nouveau en juin pour atteindre 44,8. Cependant, on ne peut pas en dire autant de ceux qui avaient reçu une dose unique au moins 21 jours avant leur décès.

En janvier 2021, le taux de mortalité pour 100 000 personnes-années parmi les personnes partiellement vaccinées équivalait à 119,9. Cela signifie que le taux de mortalité était de 77% supérieur au taux de mortalité chez les non vaccinés. Celui-ci est ensuite tombé à 68,3 décès pour 100 000 en février, avant de grimper à 90,1 en mars, puis à 108,8 en avril.

Cela signifie qu’à ce stade, le taux de mortalité parmi les personnes partiellement vaccinées était supérieur de 193,3 % au taux de mortalité parmi les non vaccinés. Mais peu de temps après l’administration de la deuxième dose, les choses empirent encore.

Le taux de mortalité le plus élevé parmi les personnes doublement vaccinées (il y a au moins 21 jours) s’est produit en septembre 2021, avec 125,9 décès pour 100 000 personnes-années. Au cours du même mois, le taux de mortalité chez les non vaccinés s’élevait à 46,8. Cela signifie que le taux de mortalité des doubles vaccinés était supérieur de 169 % au taux de mortalité des non vaccinés.

Mais la plus grande différence statistique s’est produite en novembre 2021. Le taux de mortalité chez les non vaccinés équivalait à 33,4 décès pour 100 000 personnes-années, tandis que le taux de mortalité chez les doubles vaccinés équivalait à 107. Une différence de 220,4 %.

Le graphique suivant montre le taux de mortalité moyen standardisé par âge qui s’est produit entre le 1er 21 janvier et le 31 janvier 22 par statut vaccinal pour les décès toutes causes confondues, pour 100 000 années-personnes chez les adultes âgés de 18 à 39 ans en Angleterre –

Le taux de mortalité moyen tout au long de ces 13 mois parmi les personnes non vaccinées équivaut à 43,9 décès pour 100 000 personnes-années. Mais en ignorant le taux de mortalité dans les 21 premiers jours de vaccination, nous constatons qu’il s’agit en fait du taux de mortalité le plus bas parmi tous les statuts de vaccination, et ceux-ci incluent les décès de Covid-19 dans les taux.

Le taux moyen de mortalité partiellement vacciné (il y a au moins 21 jours) équivaut à 66,3 décès pour 100 000. Alors que le taux moyen de mortalité double vacciné (il y a au moins 21 jours) équivaut à 84,02 décès pour 100 000 années-personnes entre le 1er 21 janvier et le 31 janvier 22.

En moyenne, les vaccinés à une dose avaient 51 % plus de risques de mourir que les non-vaccinés, et les double-vaccinés avaient 91,4 % plus de risques de mourir que les non-vaccinés entre le 1er 21 janvier et le 31 janvier 22.

Quelque chose ne va pas, et c’est à cause des injections de Covid-19

Les données du monde réel ne mentent pas.

L’injection de Covid-19 rend les receveurs plus susceptibles d’être infectés par Covid-19, plus susceptibles d’être hospitalisés avec Covid-19 et plus susceptibles de mourir de Covid-19. Mais il s’avère qu’ils rendent également les bénéficiaires plus susceptibles de mourir de quelque cause que ce soit.

Ajoutez à cela le fait que les rapports du VAERS sur les maladies, les cancers et les infections associés au sida ont augmenté entre 1145 % et 33 715 % en 2021 suite à l’introduction des injections de Covid-19, alors il est sûrement temps pour les gouvernements d’Écosse, de Nouvelle-Zélande et du Canada , le Royaume-Uni, les États-Unis et le reste du monde à admettre que les injections de Covid-19 amènent les receveurs à développer une nouvelle forme de syndrome d’immunodéficience acquise ?

