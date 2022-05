De mystérieuses explosions ont secoué Kiev (Vidéos) + MISE À JOUR : Premiers combattants d’Azov évacués d’Azovstal (vidéo)

Dans la nuit du 16 mai, plusieurs explosions se sont produites à Kiev, la capitale ukrainienne. Les premières publications sur les explosions sont apparues vers 1 heure du matin, heure locale. Dans le même temps, il n’y avait aucun rapport sur les frappes de missiles russes dans la région de Kiev. Aucune installation militaire n’est située dans la région. Il n’y a pas eu d’alerte aérienne dans la capitale.

Les explosions ont eu lieu près du centre commercial « Epicentre » à Kiev, situé dans le quartier Obolonsky de la capitale. Des sources locales ont signalé qu’il n’y avait pas d’alarmes. Une forte odeur de brûlé se faisait entendre dans le secteur. Des images de l’endroit ont montré une colonne de fumée noire provenant du bâtiment. A 1h37 du matin, tous les secours étaient déjà arrivés sur place.

Il est rapporté que la cause de l’accident était une explosion de voiture. La voiture a déjà été éteinte. Cependant, jusqu’à présent, il n’y a eu aucun commentaire sur l’incident de la part des autorités ou des responsables de l’application des lois. Il appartient aux forces de l’ordre ukrainiennes de déterminer exactement pourquoi la voiture a explosé.

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/05/V3-5.mp4?_=1

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/05/V2-4.mp4?_=2

Auparavant, le 21 mars, le missile de croisière russe avait frappé le centre commercial Retroville dans le quartier de Podolsk à Kiev. Le régime de Kiev a affirmé que la Russie bombardait des installations civiles dans la capitale ukrainienne. Cependant, il s’est avéré qu’un parking de matériel militaire était organisé dans le bâtiment détruit de Sport Life.

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/05/Kiev.mp4?_=3

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Le 16 mai, à la suite de négociations avec des représentants de militaires ukrainiens bloqués sur le territoire de l’usine d’Azovstal à Marioupol, un accord a été conclu sur l’évacuation des militants ukrainiens gravement blessés.

Un autre régime de cessez-le-feu a été déclaré par l’armée russe dans la zone des installations. Un couloir humanitaire a été sécurisé pour l’évacuation des militaires ukrainiens blessés vers un centre médical de la ville de Novoazovsk, dans la République populaire de Donetsk, afin de leur fournir toute l’assistance médicale nécessaire.

Le commandant de la brigade Vostok de la RPD, Alexander Khodakovsky, a commenté l’évacuation des militants d’Azov, affirmant que l’armée russe avait accepté de les échanger contre les prisonniers de guerre russes.

Selon le commandant de la RPD, plus tôt dans la même journée, neuf militaires ukrainiens ont levé un drapeau blanc et quitté le territoire d’Azovstal. Le commandant de la brigade a expliqué qu’ils représentaient un groupe plus important de militants qui ont accepté de se rendre. La partie russe a accepté les négociations.

La première vidéo montrant le combattant Azov « grièvement blessé » libéré a été partagée par un journaliste militaire russe sur place.

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/05/Azov-6.mp4?_=1

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/05/Nazi.mp4?_=2

De leur côté, les commandants militaires d’Azov n’ont pas commenté directement l’évacuation de leurs soldats. Au lieu de cela, le commandant du régiment nazi d’Azov, Denis Prokopenko, a enregistré une vidéo avec « un discours émouvant » sur ses réflexions philosophiques sur le processus de prise de décision pendant la guerre. Il s’agissait probablement d’une tentative de justifier la décision de se rendre et de ne pas suivre les intentions proclamées des braves combattants d’Azov de « se battre jusqu’à la dernière goutte de sang ». Il a souligné que la décision avait été prise en accord avec le haut commandement militaire de Kiev.

« Tout doit être remis en question, chaque décision, chaque plan, chaque opération. La pensée critique a toujours soulevé des doutes dans ma tête, des doutes sur la justesse de la décision prise. Cela n’a jamais dépassé les limites de la raison et ne m’a pas empêché d’insister toujours sur mon point de vue. Il y a toujours un risque dans la gestion des divisions. Il n’y a pas de plans et d’opérations complètement sûrs en temps de guerre. Vous prenez toujours des risques. L’essentiel est de se rendre compte si tous les risques ont été calculés, si le plan B a été élaboré, si vous vous êtes complètement donné à ce plan, qui doit combiner l’accomplissement de la tâche et la préservation maximale de la vie et de la santé des personnels. C’est peut-être pour cela que la guerre est un art, pas une science. Lorsque vous avez terminé la tâche et enregistré le nombre maximum de personnel, il s’agit du plus haut niveau de commandement et de contrôle. Surtout lorsque votre décision est approuvée par le plus haut commandement militaire. Gloire à l’Ukraine. »